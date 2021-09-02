Покупка дров как организация протестов. За что судят правозащитника Леонида Судаленко и двух его помощниц

«Начиная с августа прошлого года я также оплачивал штрафы, счета за питание в ИВС и в некоторых случаях госпошлины репрессированным участникам протестных акций. Будучи специалистом в области права, я нисколько не сомневался в правомерности такой помощи тогда и не сомневаюсь сегодня», — эти строки из письма правозащитника Леонида Судаленко в день его задержания 18 января опубликовала «Гомельская Вясна».

В письме с пометкой «Опубликовать после ареста» правозащитник вспоминал обыски в офисе «Гомельской Вясны» и его квартире в начале января, накануне задержания. Тогда силовики изъяли у него технику, банковские карточки и больше 200 досье на «репрессированных участников мирных акций протестов 2020 года». Вероятно, уже тогда Судаленко догадывался, с чем связано его преследование — писал, что медиаменеджера Андрея Александрова «задержали за аналогичную помощь».

Правозащитник анализировал вторую часть статьи 342 УК и подводил «к единственному выводу, что финансирование состоит в предоставлении или сборе средств с осознанием того, что они предназначены для оплаты подготовки, вербовки, обучения и т.п. лиц для участия в групповых действиях».

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Он подчеркивал, что помогал людям, которые уже были оштрафованы или отбыли административный арест, что «не является финансированием запрещенной деятельности по смыслу статьи 342 УК».

«Финансовую помощь от меня получали лица, в действиях которых отсутствовал состав указанного уголовного преступления, так как они все привлечены к ответственности за административные правонарушения. Поэтому в моих действиях отсутствует событие и состав инкриминируемого преступления», — делал вывод Судаленко.

28 января ему предъявили обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности — то есть по обеим частям статьи 342.

«Мой папа — герой»

Леонид Судаленко — правозащитник с 20-летним стажем. В апреле 2014 года он помог подать в Комитет по правам человека ООН жалобу на смертный приговор гомельчанину Александру Грунову. Хотя приводить приговор в исполнение нельзя, пока жалоба не рассмотрена, в ноябре того же года стало известно, что Грунова расстреляли.

Семья Судаленко воспитывает троих сыновей, рассказала «Медиазоне» жена обвиняемого Оксана. С момента задержания она видела мужа трижды; на третье свидание накануне суда попал и их старший сын Кирилл.

Первые два свидания разрешал следователь — их семья получила без проблем. Вопрос о третьем рассматривал судья.

«Леонид написал заявление. Судья, который будет вести дело, дал ему отказ по свиданию с мотивировкой "не имеется правовых оснований". Какие правовые основания нужны, чтобы мужу увидеть жену или папе — сына? Он написал жалобу на решение судьи. Его жалоба была удовлетворена. Дали разрешение на встречу, причем даже его малолетнему сыну Никите, ему 12 лет. Но о нем речь никогда не шла, потому что когда с папой все это произошло, от Никиты скрыли это — объяснили, что папа уехал в продолжительную командировку», — рассказывает одна из родственниц Судаленко.

Через несколько месяцев мальчик все же узнал от одноклассников, что случилось с его отцом: «Никита, придя домой, забил в поисковике папины фамилию, имя, отчество, все прочитал и сказал, что он в курсе».

«Он знает, что папа невиновен, и говорит всем, что папа пострадал из-за того, что помогал людям. "Мой папа — герой, и когда он выйдет, будет делать все то, что и делал раньше", — он всем так говорит. Он знает, что такое правозащита, чем юристы занимаются, что в стране было. Но он не понимает, почему папа сидит. Он своими детскими глазами не видит, что папа совершил какое-то преступление. Он задавал вопрос: "А если я помогу бабушке сумку донести или помогу кому-то чем-то — это что, будет неправильно?". Мы спрашивали, почему он так считает, а он говорил: "Ну папа людям помогал, а его за это посадили". Мы говорили: "Все, что сейчас делается, просто неправильно разными людьми трактуется. Каждый человек читает норму закона по-разному"», — говорит родственница правозащитника.

По словам жены Судаленко Оксаны, в СИЗО ее муж похудел, но «выглядел хорошо».

«Я всегда говорю, что в таких моментах надо искать хорошие стороны. Я себя успокаиваю: он все-таки на трехразовом питании, он выходит на прогулки в одно и то же время, у него из-за информационного вакуума нет нервных потрясений в связи с тем, что происходило, например, с "Вясной", БАЖ, "Белапаном". Он держится бодро. Я в беседе с ним старалась поддерживать оптимистичные моменты, не говорить ни о чем плохом. Он иногда спрашивал, но я старалась не рассказывать», — признается женщина.

Дрова для многодетной семьи как организация протестов

В письмах коллегам Леонид Судаленко рассказывал об эпизодах, которые легли в основу обвинения.

Один из них связан с постом в фейсбуке от 25 октября, к которому правозащитник прикрепил ссылку с призывом встретить у ИВС гомельскую активистку Марию Тульженкову, выходящую на свободу после административного ареста. Как пишет «Вясна», этот эпизод правозащитнику вменяют по части 1 статьи 342 УК — организация грубого нарушения порядка.

Следующий эпизод тоже касается поста в фейсбуке: на этот раз Судаленко предложил помочь многодетной семье с покупкой дров на зиму. Отец семьи был под стражей в СИЗО по делу о «массовых беспорядках». По словам Оксаны, речь идет о Леониде Ковалеве, которого в феврале 2020 года осудили на шесть лет колонии по обвинению в участии в «массовых бепорядках», изготовлении «коктейлей Молотова», насилии в отношении милиционера и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

«Он взялся помогать этой семье, потому что у них были не очень хорошие жилищные условия, — объясняет Оксана. — Дом, в котором проживает эта семья, отапливается дровами. Кажется, в ноябре Леонид возил им дрова. Тогда отец семьи был в СИЗО, еще не было приговора. Дрова и финансирование — не понимаю, каким это боком», — недоумевает жена правозащитники.

По информации «Вясны», обвинение квалифицирует пост о дровах как организацию грубого нарушения порядка, а не как финансирование протестов.

По словам Оксаны, если бы семья Ковалевых не смогла отапливать дом зимой, органы опеки могли бы забрать детей у матери.

«Когда их папу забрали — мама еще в декрете — школа там или садик выставили условия, что деток заберут, потому что нет условий, как зиму переживете, дом нечем топить. Леонид кинул клич в фейсбуке, что надо помочь. Покупали продукты, подарки к Новому году, одежду кто-то бэушную высылал и, собственно, семь кубов этих березовых дров. И потом от этой семьи отстали, потому что отопление было», — рассказывает жена правозащитника.

Судаленко писал, что по статье об организации протестов ему также вменяется эпизод с выступлением на ютуб-канале «Рудабельская паказуха».

По части 2 статьи 342, то есть как финансирование грубого нарушения порядка и обучение его участников, следствие квалифицирует оплату штрафов, госпошлин, услуг адвокатов, счетов за питание в ИВС, а также семинар по цифровой безопасности для правозащитников.

И при чем здесь волонтерки

Обвинение по этой же статье следователи предъявили волонтеркам Марии Тарасенко и Татьяне Ласице. Тарасенко задержали в один день с Судаленко, но отпустили из ИВС через 72 часа.

Речицкую активистку кампании «Говори правду» и волонтерку «Вясны» Татьяну Ласицу задержали в аэропорту 21 января. Как и Судаленко, она по сей день находится в СИЗО.

Всего в деле против Судаленко, Тарасенко и Ласицы около 70 томов, обвинение занимает 45 страниц. Адвокат Судаленко рассказал DW, что свидетелями проходят 310 человек — все, кому правозащитник помогал в последние несколько лет. Ожидается, что судебный процесс растянется примерно на 16 заседаний.

Близкий к правозащитнику источник рассказал «Медиазоне», что Судаленко сам «не понимает, почему волонтерки задержаны и почему им вменяют организацию и финансирование».

«Он всегда говорил, во всех письмах он писал, что это совершенно случайные люди. Мария два раза сходила на почту… Я думаю, что это месть властей за то, что она первая "тунеядка" в Гомельской области, что она инициировала суд. Мария вообще не при делах, она ничего не делала. Если Татьяна еще помогла какие-то [бумаги] разобрать… Но это было выполнение распоряжения. Они вообще ни к чему, невиновные люди. Оказались не в то время не в том месте. Судаленко? Значит, тех, кто рядом был, подгребли как помощников. Они помощницы номинальные. Леонид всегда говорил, что это девочки, которые невиновны», — рассказывает собеседник «Медиазоны».

Муж Марии Тарасенко Игорь придерживается того же мнения. «Уголовное дело не против моей жены, а против Леонида Леонидовича Судаленко. А моя супруга, что называется, попалась им под руку. Те, кто был рядом с ним, оказались под уголовным делом», — говорит он. Сама волонтерка дала подписку о неразглашении и не смогла поговорить с «Медиазоной».

В Гомеле Мария Тарасенко известна своей борьбой против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», более известного как «декрет о тунеядстве» — ее включили в базу граждан, не занятых в экономике. Согласно декрету, «налог на тунеядство» в размере 20 базовых величин в год должны были выплачивать люди, которые официально не работали полгода и больше, а следовательно, не платили налоги. После принятия декрета в 2015 году во многих беларуских городах прошли акции протеста. По оценкам журналистов, в митингах по всей стране приняли участие до семи тысяч человек. В ответ на волну недовольства власти приостановили действие декрета и пообещали доработать его. В конце 2017 года стало известно о новой редакции документа, хотя Лукашенко заявлял, что «не отменял и даже не приостанавливал» его действие. С начала 2019-го не занятые в экономике беларусы должны оплачивать полную стоимость коммунальных услуг — газоснабжение, отопление и воду. В итоге Тарасенко все же добилась того, что ее исключили из «тунеядцев», поэтому два года не платила полную стоимость коммунальных услуг. Но в 2021 году семье стали приходить жировки по полным тарифам, рассказал «Медиазоне» муж активистки.

«Они нам просто сейчас мстят за нашу позицию. Леонид Леонидович нам очень сильно помог с этим декретом по тунеядству, мы бы без него не справились. Вот видите, его нет, и к нам пришли с этим коммунальным безобразием. Я уверен, если бы он был на свободе, мы бы никакую повышенную коммуналку не платили», — уверен Игорь.

С обыском в квартиру активистки силовики пришли вечером 18 января, вспоминает ее муж.

«Вместе с документами, связанными с деятельностью по противодействию декрету № 3, жесткими дисками, мобильными телефонами забрали и Марию Федоровну. Посадили ее в ИВС, видимо, для того, чтобы запугать человека», — считает Игорь.

Он вспоминает, что в то время на улице были «страшнейшие морозы», а жена «очень легонько оделась и с ними ушла».

«Мне было очень страшно, что она замерзнет, получит обморожение или еще что-то. Я посмотрел, в каких условиях людей содержат в этих изоляторах, и мне было за ее здоровье очень страшно».

Спустя трое суток Тарасенко отпустили из изолятора, а позже предъявили такое же обвинение, как и Судаленко.

Игорь объясняет: его жена по просьбе Судаленко «взяла документы, взяла квиточки и отправила корреспонденцию, оплатила по просьбе квитки». Эти действия и легли в основу обвинения. Более подробно о предъявленном жене обвинении мужчина рассказать не может.

«Абсолютно законные действия. Нет никакого финансирования, это была оплата в госбюджет. То есть оплата этим товарищам, которые приходили и за эти же деньги делали обыск», — недоумевает Игорь.

Накануне суда активистка пребывает «в боевом настрое», говорит ее муж, признавая, однако, что «ей и мне это доставило большой стресс».