Без дополнительной судимости и в упрощенном порядке. Как злостных «химиков» будут отправлять в колонию по новому закону

В апреле «Медиазона» уже писала о ключевых изменениях, предусмотренных тогда еще законопроектом «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Большинство поправок вступили в силу в начале лета, но несколько пунктов начали действовать только 9 сентября.

Поправки в уголовное законодательство вносили по поручению Лукашенко. Власти добавили в УК новые статьи, направленные против протестующих, и ужесточили существующие. Например, в нем появилась статья, по которой владелец интернет-ресурса может получить до двух лет колонии за повторное распространение запрещенной информации; статья о финансировании экстремистского формирования превратилась в статью о финансировании экстремистской деятельности, а в статью о создании такого формирования добавили часть, по которой будут наказывать рядовых участников. Кроме этого, законодатели добавили в кодекс статью за «неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». Теперь человека могут лишить свободы на срок до трех лет, если он в течение года дважды получил «административки» по статье 24.23 КоАП, и затем, также в течение года, снова совершал такое правонарушение.

Они касаются исключения из Уголовного кодекса пяти статей, которые устанавливали ответственность за уклонение от отбытия наказаний, не связанных с лишением свободы. Из них самое строгое наказание — до трех лет лишения свободы — грозило по статье 415 УК за уклонение от ограничения свободы с направлением или без направления в ИУОТ, то есть от химии или домашней химии.

Бывший адвокат Михаил Боднарчук предлагает рассмотреть изменения в законодательстве на примере осужденных на домашнюю химию. Они обязаны соблюдать ряд правил и ограничений, это контролируют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Например, человека обязывают не употреблять алкоголь, оставаться по месту жительства с 22:00 до 06:00, посещать магазины и парикмахерские только в определенные часы и время от времени отмечаться у инспектора.

«Если какое-то из правил нарушено, инспектор этот факт оформляет, и отбывающий наказание получает взыскание — например, выговор. Если таких зафиксированных нарушений набирается три, инспектор выносит человеку официальное предупреждение [об уголовной ответственности]. До данного момента каких-либо изменений не произошло», — объясняет юрист. А вот после предупреждения процедура изменилась, и существенно.

Как было раньше

Если после официального предупреждения осужденный совершил еще одно нарушение, инспектор это фиксирует, задерживает осужденного, подшивает документы о нарушениях и передает материалы следователям, объясняет юрист. Следственный комитет после проверки возбуждает уголовное дело по статье 415 УК.

Шпаргалка по химии. Как не запутаться в видах уголовного наказания

«То есть само по себе нарушение правил, установленных для отбытия ограничения свободы, признавалось отдельным преступлением. Ввиду того, что единственным возможным наказанием в рамках статьи 415 УК было лишение свободы, практически во всех случаях в отношении осужденного в течение трех суток избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем проводилось следствие, дело передавалось прокурору для направления в суд. В суде при правильном оформлении всех первоначальных документов гражданина почти наверняка осуждали к лишению свободы, но с соблюдением всего обычного порядка судебного заседания — судебное следствие, судебные прения, последнее слово обвиняемого и так далее», — поясняет юрист.

4 июня суд Круглянского района приговорил могилевского активиста Владимира Цурпанова к 2 годам колонии по обвинению в уклонении от ограничения свободы. По версии следствия, Цурпанову выписали несколько взысканий за то, что он лежал и сидел на кровати в неразрешенное время, а сама кровать не была застелена по правилам. Кроме этого, он отказался трудоустроиться на предприятие, куда его отправила администрация спецкомендатуры.

Сначала на активиста накладывали взыскания, а потом завели уголовное дело по статье 415 УК. Цурпанов не признал себя виновным и назвал инкриминируемую ему статью «рудиментом гулаговской системы наказания», которая должна быть отменена.

И как стало после изменений

С вступлением в силу новой редакции УК уклонение от химии перестает быть отдельным составом преступления, а преследование уклонистов становится «частью общей процедуры исполнения наказания», говорит Михаил Боднарчук.

«Теперь в случае совершения нарушения после официального предупреждения сотрудник инспекции передает соответствующий материал непосредственно в суд — либо по месту исполнения наказания, либо в вынесший первоначальный приговор. Суд в упрощенном порядке рассматривает дело. По результатам рассмотрения — в случае, опять же, если все документы оформлены надлежащим образом — ограничение свободы заменяется на лишение свободы по формуле "один день лишения свободы равно двум дням ограничения свободы"», — объясняет юрист.

«Если оценивать с формальной точки зрения, произошло просто значительное упрощение уже существующего порядка, при котором начальная и конечная точки остались теми же, просто был исключен ряд промежуточных стадий», — резюмирует Боднарчук.

На практике, допускает он, такое упрощение может обернуться ограничением прав осужденного. Например, по старому кодексу нарушитель как минимум один раз мог получить бесплатную консультацию адвоката, «так как он практически во всех случаях находился в статусе задержанного».

«Новый порядок не регламентирует статус осужденного до момента замены судом ограничения свободы на лишение свободы. Предусмотрено, что в случае невозвращения осужденного в ИУОТ или самовольного оставления ИУОТ его объявляют в розыск и с санкции прокурора задерживают на срок до 30 дней. Но отсутствуют нормы по поводу гражданина, который уклонился от отбытия ограничения свободы тем, что совершенил новое нарушение после официального предупреждения», — замечает Боднарчук.

Проще говоря, в новой редакции не говорится, следует ли помещать осужденного под стражу до суда и на время разбирательства.

«Отсутствие четкой регламентации права на обращение к адвокату будет приводить к осложнениям в реализации этого права. При этом законом предусмотрено, что при рассмотрении представления о замене наказания в суде участие осужденного, его законного представителя, представителя органа или учреждения, направивших представление, является обязательным. Кроме того, осужденный "может осуществлять свои права с помощью адвоката". Каким образом будет реализовываться данное право, сложно сказать, особенно, если осужденный будет до суда задержан», — рассуждает юрист.

40 суток в изоляторе — документы в суд

Осужденный на полтора года химии музыкант Игорь Банцер за нарушение правил провел в изоляторе 40 суток. Сначала ему объявили взыскание за то, что он не был в постели после отбоя — назначили «дисциплинарную изоляцию» на десять суток. Уже в ШИЗО Банцер узнал, что получил еще столько же за небритость. Третье и четвертое взыскание музыкант получил в изоляторе: за плохую уборку камеры и за то, что кричал на сотрудников изолятора. Каждый раз Банцеру добавляли еще по десять суток.

«Во вторник [14 сентября] мне было объявлено, что 13 сентября начальник исправительного учреждения №9 принял решение направить бумаги в суд о переводе меня на более жесткий режим, потому что я злостный нарушитель. Которым я стал за эти 40 суток! До этого был просто осужденный, а тут стал злостный нарушитель резко. Поэтому я жду, когда мое дело будет рассмотрено судом и меня переведут в лагерь», — рассказал музыкант.

Позже Банцер уточнил, что суд рассмотрит вопрос о его переводе в колонию 23 сентября. Кроме четырех нарушений, за которые он получил в сумме 40 суток, администрация назначила ему еще два взыскания. Одно — за то, что музыкант спал на стуле, второе — за съемку ролика для клипа «PAŁON» Лявона Вольского и Маргариты Левчук, поскольку снимать видео и фотографировать на территории ИУОТ запрещено.

Михаил Боднарчук считает, что «исключение фильтров в виде предварительного расследования и полноценного судебного заседания может негативно сказаться на качестве рассмотрения этой категории дел».

«Трудно сказать, как будет складываться судебная практика, но есть вероятность, что многие нюансы, касающиеся нарушений режима, в силу упрощенной процедуры в суде могут быть упущены. Особенно, если сам гражданин плохо разбирается в процессуальных особенностях наложения взысканий», — подытоживает юрист.

Он добавляет, что в новой процедуре есть один положительный момент: она избавляет осужденного от дополнительной судимости.

Обновлено в 14:10. Добавлен комментарий Игоря Банцера о двух взысканиях от администрации ИУОТ и о дате заседания по поводу перевода его в колонию.