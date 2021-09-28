«С целью так называемого "хайпа"». Что известно о перестрелке, в которой погибли программист и сотрудник КГБ

Хронология сообщений

Первым о перестрелке квартире на улице Якубовского, 29 написал телеграм-канал Nexta — в 19:37. Канал написал, что «гэбисты убили человека» — по версии Nexta, силовики ворвались в квартиру, жилец которой начал стрелять в них из ружья. И его убили ответным огнем. Канал первым назвал имя стрелка — Андрей Зельцер.

Через 20 минут об этом написал в своем телеграм-канале ведущий СТВ Григорий Азаренок. По его словам, «радикалы перешли черту», а сотрудник КГБ скончался от ран.

Вскоре сообщение о гибели сотрудника появилось и на сайте КГБ: «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен».

Ни имени погибшего сотрудника, ни имени стрелявшего ведомство не назвало. СК возбудил уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (пункт 10 части 2 статьи 139 УК).

В 20:20 в провластном телеграм-канале «Желтые сливы» появилось видео перестрелки — оно смонтировано не только из кадров, снятых со стороны врывавшихся в квартиру силовиков, но и из снятых изнутри квартиры кадров, на которых виден стрелок. Кто и как их снимал — неясно.

Сильно позже СК сообщил, что съемку вел сам стрелок: «На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице».

Телеграм-канал «МотолькоПомоги» со ссылкой на анонимный источник утверждает, что днем по номеру 102 поступило сообщение о том, что на улице Якубовского, 29 неизвестные выламывают дверь в квартиру, а «после этого в 13:40 поступает сообщение, что ранен сотрудник».

Naviny.by со ссылкой на очевидцев сообщают, что весь день по этому адресу находились силовики: «Возле третьего подъезда дома стояли бус, легковая машина и два автомобиля милиции. Много людей в штатском, милиционеры в бахилах и перчатках».

КГБ сообщил об убийстве сотрудника и «лица, которое могло быть причастно к террористической деятельности»https://t.co/3rCGm14zZj pic.twitter.com/0N7spgbaNe — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) September 28, 2021

Что происходит на видео

Опубликованное «Желтыми сливами» и позже продемонстрированное телеканалом ОНТ видео начинается с момента, когда шестеро человек в гражданской одежде стучат в дверь квартиры — никакой защитной амуниции на них не заметно. Один из этих шестерых ведет съемку — в дополнение к оператору за кадром (попала ли запись второго оператора в смонтированный ролик, неясно).

Силовики в гражданском кричат: «Милиция, открывай быстрей! Иначе дверь взломаем, откройте дверь». После этого один из них считает до трех, при этом он бьет по двери кувалдой. Не получив никакой реакции, они начинают выламывать дверь.

На 25-й секунде монтажная склейка — на видео показывают запись из квартиры. Спиной к камере стоит Андрей Зельцер с ружьем в руках. На какую камеру происходит эта запись, неизвестно — кажется, что она установлена на шкафу. Зельцер бросает взгляд на камеру и чуть отходит, так что оказывается боком к ней — его и ружье теперь лучше видно в кадре. Рядом с ним в комнате находится его жена, которая, похоже, снимает происходящее на камеру своего телефона.

На 37-й секунде видео возвращается к записи из подъезда. Взломав дверь, на отметке 00:50, трое мужчин вбегают в квартиру — в коридоре двое поворачивают налево, в коридор, ведущий в комнату, где стоит Зельцер, а один пробегает прямо, в пустую комнату (возможно, кухню). Увидев мужчину с ружьем, один из забежавших в квартиру отпрыгивает назад. Кто-то кричит: «Руки!».

На 00:54 запись снова смонтирована — и переключается на камеру из комнаты Зельцера. В этот момент видно, как девушка открывает окно, а шторы, которые на предыдущем отрывке из комнаты были закрыты, теперь распахнуты. В ту же секунду Зельцер делает как минимум один выстрел из ружья.

Почти сразу же раздается протяжный мужской крик, после чего один из сотрудников делает три либо четыре выстрела из пистолета в сторону Зельцера — силовик с пистолетом появляется в кадре уже на отметке 00:57. Между стреляющим силовиком и мужчиной все это время находится другой сотрудник, который и был, видимо, смертельно ранен — коллеги в видео называли его Нирваной.

Через пару секунд видно, как этот Нирвана подбегает ко входу в комнату, просовывает пистолет и делает два выстрела в дальний угол. И почти сразу отскакивает. На 1:00 один силовик кричит «шеф!», а второй «ранен!». Сделав несколько шагов назад, Нирвана падает на пол. Вокруг появляются следы, похожие на кровь. В проход выглядывает жена Зельцера, трое силовиков направляют на нее дула пистолетов, но не стреляют, и она уходит обратно. Самого стрелка с ружьем в кадре нет, также не видно следов от выстрелов из пистолета.

Люди в гражданском кричат «Скорую! Скорую быстрее!», а двое мужчин со словами «Димку вытаскивай!» начинают оттаскивать обессиленного Нирвану, от которого на полу остается лужа крови.

Что известно о человеке с ружьем

Судя по видео, опубликованному ОНТ, в квартире в момент взлома двери находились как минимум двое: мужчина и женщина. Мужчина с ружьем — это Андрей Зельцер, 31-летний тимлид в IT-компании EPAM. Его личность подтвердили «Нашай Нiве» его друзья, а Zerkalo — его коллеги.

В инстаграме есть аккаунт с его фотографиями, на них есть и фото ружья (снимки опубликованы 13 и 14 августа), похожего на то, что заметно в видео — оружие похоже на двуствольное охотничье ружье МР-27 (ИЖ-27) Первый снимок в этом аккаунте был опубликован в марте, а последний пост опубликован 26 сентября.

Есть в инстаграме и еще один аккаунт Зельцера. Этот аккаунт появился раньше: первая публикация в нем датируется осенью 2012 года, а последний пост — 24 сентября. В августе прошлого года он публиковал фотографии протестов. «Товарищи белорусы, как ваши деды победили на войне? У них тоже была боязнь выходить из дома? У них тоже была боязнь возразить фашистам? Думаю, что страх был. Но они как-то боролись со своим страхом. Иначе ходили бы мы сейчас под фашистскими знаменами. Чего вы боитесь сейчас? Почему не боретесь с фашизмом и рабством?» — писал он.

Одноклассница Зельцера Вера Соловьева рассказала «Комсомольской правде», что училась с ним в 203-й школе при БНТУ. По ее словам, Зельцер хорошо учился и увлекался спортом — в частности фехтованием: «По характеру Андрей смелый. Всегда за правду. Мог ответить оппонентам, мог за себя постоять. Часто спорил, всегда отстаивал свою позицию. Я не знаю его политической позиции, но судя по официальной новости, где его называют чуть ли не пособником террористов, его политическая позиция становится понятной. Но мне трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок».

Судя по постам в инстаграме, Андрей Зельцер увлекался триатлоном и фехтованием. 5 сентября он опубликовал свои фото с медалями c соревнования Kaspersky race и написал: «Трейл 21км позади. Собрал фулл хауз из медалей :)». Очень похожие медали видны на том же видео, где Зельцер стоит с ружьем — они висят под телевизором.

Как рассказали его друзья, Зельцер жил вместе с женой и сыном в ее квартире. На видео ребенка не видно.

Что известно о женщине в кадре

Мать супруги убитого стрелка — ее имя не называется — сказала журналистам «Нашай Нiвы», что днем ее позвонили из школы и попросили забрать внука: «Нам позвонил директор гимназии и сказал, что нам нужно забрать внука. Силовики сказали, что дочь находится на Окрестина. Вот и все. Они сказали, что не могут предоставить больше информации».

Позже Следственный комитет в сообщении о перестрелке отметил, что на месте находилась «40-летняя супруга [стрелка], которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ».

Что известно о погибшем сотруднике КГБ

Следственный комитет сообщает, что раненый сотрудник скончался в больнице: «Хотелось бы отметить, что у погибшего сотрудника, 1990 года рождения, остались супруга и малолетний ребенок».

Паблик «Я-ВОЕННЫЙ.БЕЛ» опубликовал фотографию с бойцом, который держит ружье. На задней части шлема у него указан позывной: «Нирвана».