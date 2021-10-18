«По этим правилам нельзя критиковать эти правила». Минюст представил новый кодекс адвокатской этики. Что изменилось?

«По сути — это не новые правила, а внесение небольших, но существенных изменений в ранее действовавшие Правила профессиональной этики с учетом событий в адвокатуре за прошедший год», — говорит «Медиазоне» Людмила Казак. Она защищала Марию Колесникову, пока в феврале 2021 года комиссия при Минюсте не прекратила действие ее адвокатской лицензии.

По словам Казак, в адвокатском сообществе не было разговоров о том, что Министерство юстиции разрабатывает новые правила профессиональной этики; ей неизвестно, кого из защитников привлекали к обсуждению документа.

В опубликованном тексте постановления не говорится, что правила согласованы с Белорусской республиканской коллегией адвокатов, замечает Казак, хотя этого требует закон; в старой редакции правил такой пункт есть.

В пункте 2 составители новых правил подчеркивают, что они распространяются и на адвокатов, чья деятельность приостановлена.

«Приостанавливается деятельность, но адвокат не перестает быть адвокатом, числится в коллегии, в связи с чем распространение правил этики на адвокатов, чья деятельность временно приостановлена, вполне логично», — говорит Казак.

Согласно пункту 3 действующих правил, адвокат обязан «соблюдать законодательство и придерживаться норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии в качестве участника отправления правосудия и общественного деятеля». В новой редакции пункта 3 появились слова о том, что сохранять честь и достоинство адвокат должен «в любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности», а также «избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней».

«Такая размытая формулировка и отсутствие четких критериев позволят Министерству юстиции еще проще лишать неугодных по тем или иным причинам адвокатов права на осуществление профессиональной деятельности», — считает Казак.

21 пункт новых правил устанавливает запрет на высказывание адвокатом мнения о виновности или невиновности обвиняемых, защиту которых он не осуществляет.

«Эта новелла, конечно же, появилась в связи с исключением из коллегии адвокатов защитника Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского, — считает Казак. — В судебных прениях он, в соответствии с позицией своего клиента, указал о невиновности других обвиняемых по делу, в то время как их защитники утверждали об обратном».

«Сделав только сейчас запрещенными те действия, за которые меня наказали в июле, Минюст сам же подтвердил, что ранее такие действия запрещенными не являлись, что еще раз говорит о произвольном лишении меня адвокатского статуса», — написал Лаевский в своем телеграм-канале.

Кроме того, в правилах появился новый пункт — 65, регулирующий взаимоотношения адвоката с журналистами и в целом право защитника на публичное высказывание.

65. Адвокаты вправе представлять средствам массовой информации, распространять (в том числе посредством комментариев, оценок) в глобальной компьютерной сети Интернет точную и достоверную информацию. Информация адвокатами должна представляться с позиции права. Любые заявления адвоката, в том числе при обсуждении и разъяснении правовых норм, должны быть ответственными, достоверными и не вводить в заблуждение. Донося информацию по конкретным делам о судебных спорах организаций и граждан, следственных и иных процессуальных действиях, адвокат не должен допускать необоснованных, не подкрепленных точными фактами и материалами дела суждений и умозаключений. Адвокат, общаясь с представителями средств массовой информации, интернет-ресурсов, должен принимать меры для того, чтобы его слова не были преподнесены массовой аудитории в искаженном виде. Правила профессиональной этики адвоката, 2021 год

Людмила Казак связывает появление этого пункта со случаем Александра Пыльченко — защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, который бил лишен адвокатского статуса из-за комментариев для прессы.

В августе 2020 года Пыльченко говорил TUT.by, что после насилия на улицах Минска и в изоляторе на Окрестина Генпрокуратура должна отстранить от должности министра внутренних дел, а «министру обороны <…> необходимо блокировать воинские подразделения, сотрудники которых массово участвовали в избиениях граждан».

Минюст счел, что Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе, к "блокированию и разоружению воинских подразделений"», а потому больше не может быть адвокатом.

«Таким образом, в новых правилах Минюст фактически обобщил опыт многочисленных судебных разбирательств по жалобам адвокатов, лишенных лицензий, упрощая себе задачу контроля над адвокатами на будущее время», — говорит Казак.

Она отмечает, что именно те пункты Правил, которые действительно стоило бы уточнить, изменения не затронули.

«Опять же, это в полной мере соответствует интересам Минюста и преследуемой цели полного контроля государства над адвокатурой, в связи с чем пункт 6 Правил о полной независимости адвоката в своей профессиональной деятельности имеет исключительно декларативный характер и не соответствует тому бесправному положению, в котором беларуская адвокатура оказалась в настоящее время», — уверена Казак.

«По этим правилам нельзя критиковать эти правила. Иначе это может быть признано "вводящим в заблуждение". А признать это может хоть коллегия, хоть Минюст», — сказал «Медиазоне» юрист, пожелавший остаться неизвестным.