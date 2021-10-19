Сколько в Беларуси больных COVID‑19? Версии министра здравоохранения и его подчиненных расходятся на 7 тысяч человек
Анастасия Бойко
Сколько в Беларуси больных COVID‑19? Версии министра здравоохранения и его подчиненных расходятся на 7 тысяч человек
Анастасия Бойко
19 октября 2021, 13:40
КоронавирусТексты

Дмитрий Пиневич. Скриншот из видео: АТН

 
 
 
 
 

Александр Лукашенко возмущен штрафами за нарушение масочного режима и принуждением к вакцинации, глава Минздрава Дмитрий Пиневич называет ситуацию с COVID-19 «полностью контролируемой». На таком фоне издание «Ежедневник» заметило, что слова министра о числе занятых ковидными больными коек противоречат статистике его же ведомства. В отсутствие достоверной официальной информации «Медиазона» пытается разобраться в цифрах при помощи школьной арифметики и здравого смысла.

16 октября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что в больницах Беларуси под больных COVID-19 перепрофилировано 32 тысячи коек — треть всего коечного фонда страны. Еще 2,5 тысячи коек остаются свободными, уточнил министр. Из его слов можно сделать вывод, что на тот момент только в больницах находилось 29 500 больных коронавирусом.

32 000 — 2 500 = 29 500

В тот же день, 16 октября, Минздрав сообщил, что всего с начала пандемии в Беларуси заболели 570 006 человек, выздоровели 543 072 человека, а умерли 4 386.

Если отнять от общего количества заболевших число выздоровевших и умерших, то получится, что 16 октября коронавирусом в Беларуси болели 22 548 человек.

570 006 — (543 072 + 4 386) = 22 548

Таким образом данные Пиневича о числе занятых больными с COVID-19 коек расходятся с цифрами, которые можно получить из официальной статистики Минздрава; разница составляет 6 952 человек.

29 500 — 22 548 = 6 952

При этом, отметил министр, «достаточно большое количество пациентов — и с пневмониями в том числе — проходят лечение амбулаторно».

     
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