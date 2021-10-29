«Кому вы возлагаете эти цветы?». Азаренок и Гладкая на братской могиле

1. Скажите, пожалуйста, для чего вы сюда пришли? (А)

2. Почему вы не почтите память жертв фашизма? Почему вас нет в Хатыни? (А)

3. Зачем вы пришли сегодня сюда? (Г)

4. Кому вы несете цветы? (Г)

5. У вас нет мнения? У коллективного Запада есть! (А)

6. Назовите хоть одного «растралянага паэта»? Хоть одну строчку из их стихов? Кого вы пришли почитать память? (А)

7. Мы, беларусы, страдаем от санкций. Почему? (А)

8. Какое ваше отношение к этим санкциям, давайте так? (Д)

9. Почему не комментируете? (А)

10. Как вы относитесь к жестким разгонам демонстраций на Западе? (А)

11. На каком основании введен четвертый пакет санкций? Нет расследования по самолету до сих пор. ICAO откладывает. На каком основании введены санкции, четвертый пакет, против Беларуси, против беларуского народа? Вы не можете сказать? (А)

12. Ну что, начнем пресс-конференцию, может, ответите на наши вопросы? Ну хоть кто-нибудь! (Г)

13. Мы беларуская пресса, вы в нашей стране. Нет? (А)

14. Сейчас расследуется дело против геноцида в отношении беларуского народа в годы Великой отечественной войны. Ваши страны тоже приложили к этому руку. Почему вы не помогаете нам? (Г)

15. Почему вы не выдаете нацистов литовских и польских? (А)

16. Почему вы не хотите даже отвечать на наши запросы? Не допрашиваете их сами? (Г)

17. Как вы относитесь к тому, что в Украине поставили памятник Бандере, Степану Бандере? (А)

18. А вам нравится памятник Степану Бандере на Украине? Нравится, нет? (А)

19. Кому вы возлагаете эти цветы? (Г)

20. Назовите хоть одно имя человеку, которому вы возложили цветы. Хоть одно имя можете сказать? (А)

21. А вам что, запретили… Не дали разрешения отвечать? (Г)

22. Может, в свободной Европе нельзя разговаривать с журналистами? Или можно? Или только со своими, прикормленными? (А)

23. Скажите пожалуйста, а за что RT в Германии закрыли, можете сказать? (А)

24. Простите, пожалуйста, но когда мы даем запросы, нам не отвечают. Никто не хочет с нами разговаривать. Мы, беларуские журналисты, хотим знать, за что Евросоюз ввел четвертый пакет санкций без расследования по самолету. Вам не кажется, что это подлость? (А)

25. Слушайте, вы уже такой взрослый человек, в возрасте, вам не стыдно вот с… В ваши годы, ваша совесть, ваш опыт… Вам не стыдно вот за все, что вы делаете, делают ваши коллеги? В нашей стране, в других странах? Вам не стыдно? Зачем вы сюда пришли? Это наша земля, это наша страна, и наши правила, и наши законы. (Г)

26. Почему ICAO откладывает? Может, потому, что вы посадили здесь этот самолет с помощью провокации? (А)

27. Вы с такой же ухмылочкой недавно ходили по нашим судам? Что дальше? (Г)

28. Скажите, на суд Николая Автуховича вы придете, который взрывал здесь машины? (А)

29. Вы хоть одну фамилию знаете, хоть одну строчечку? А кому вы тогда возлагали цветы? (А)

30. А чего вы добиваетесь такими акциями? (Г)

31. Скажите, пожалуйста, что вы хотите сказать такой акцией? (А)

32. Скажите, пожалуйста, по какому праву в Риге сняли флаг Республики Беларусь во время чемпионата мира? По какому праву? (А)

33. Когда страны Евросоюза выдадут нам нацистских преступников? (А)

34. А мы можем снять флаг Евросоюза с посольства? Что поднимется в Европе, какой визг? (А)

35. Вам не стыдно? (Г)

36. А как это место называется, вы хоть знаете? (А)

37. Кто вам вообще дал право вносить раздор в беларуский народ? Между нашими людьми? Кто вам дал это право? (Г)

38. На каком основании ООН финансирует протестные акции? И Евросоюз? (Г)

39. Кстати, а как там два гражданина Беларуси в шведском посольстве? Можете ответить? Что с ними? (А)

40. Мы знаем, что один человек может умереть, почему вы не оказываете ему никакую помощь? (Г)

41. На каком основании введены войска в приграничные территории? Зачем там танки? Вы войнушку хотите начать? Хотите? (А)

42. Вы будете беженцев танками давить, да? (А)

43. Что, вы пытаетесь меня ударить? (Г)

44. А зачем эта провокация? Это беларуский журналист. (А)

45. Вы меня пытались толкнуть? Вам не стыдно? (Г)

46. Это дипломатическая практика такая, толкать журналистов? (А)

47. Вы в курсе, как работают журналисты в странах Запада и что значит травля? (Л)

48. Что, вы хотите в гля… гля… гляделки поиграть? Понимаете, это детская игра какая-то. Мы вам задаем вопрос, хотелось бы услышать ответ. Вы взрослый человек. Вам не стыдно за то, что вы делаете в Беларуси и других странах, госпожа посол? (Г)

49. У Европы есть голос вообще? Почему вы не можете ответить? (А)

50. Вы же за свободу слова, за демократию. Ответьте на наши вопросы, донесите вашу позицию. Вы такие смелые за границей из телевизоров, руководители ваших стран такие смелые. Ответьте на наши вопросы. Вы боитесь, что ваши руководители вас поругают? (Г)

51. Вы в МИД звоните? (Г)

52. Как вы относитесь к памятнику Бандеры на Украине? (А)

53. Кто ответит за убийство пятерых человек в Капитолии? (А)

Вопросы приводятся по видео из телеграм-каналов сотрудницы издания «СБ. Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой. На последнем видео она машет рукой уезжающему автомобилю с дипломатическими номерами.