Соседка‑бездомная, вши и семь прокладок на всех. На Окрестина в двухместной камере голодают 10 девушек

В камере №15 в ЦИП на Окрестина с вечера 3 ноября голодают десять женщин, которых держат в двухместной камере. Об этом Zerkalo сообщило около полудня 4 ноября со ссылкой на их освободившихся сокамерниц. Те утверждали, что всего в камере находились 11 женщин; одна из них — бездомная. Голодовку обитательницы камеры объявили после того, как у них изъяли зубные щетки и лекарства, оставшиеся «по наследству» от освободившихся арестанток — так женщин наказали за то, что они «не тем тоном попросили у администрации туалетную бумагу».

Известно, что в камере №15 на момент начала голодовки содержалась официальная представительница польского телеканала «Белсат» в Беларуси Ирина Славникова, арестованная на 15 суток по обвинению в распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), и бывшая учительница Анастасия Крупенич-Кондратьева, которую суд уже в девятый раз отправил в изолятор по той же статье из-за ссылок на признанный экстремистским контент в личной переписке с мужем.

В пятницу правозащитный центр «Вясна» рассказал подробности голодовки. Голодающие, по данным правозащитников, выдвинули требования: выводить их на прогулки и в душ, выключать в камерах свет на ночь, вернуть изъятые личные вещи и лекарства.

Давление администрации на обитательниц камеры №15 «Вясна» связывает с жалобой одной из бывших арестанток на условия содержания. По сведениями правозащитников, замначальника ЦИПа во время одной из проверок предупредил: чтобы «отучить» женщин жаловаться после освобождения, температуру в камере снизят до 7°.

С середины октября охранники стали проводить днем третью, дополнительную проверку; собеседницы «Вясны» уточняют, что это нововведение коснулось только одной камеры — №15. У девушек забрали зубные щетки, прокладки, лекарства и медицинские маски, которые они использовали вместо резинок для волос. Примерно в то же время теплые вещи на Окрестина забрали и у арестантов-мужчин.

При этом днем в камере было жарко и душно, а по ночам холодно, вспоминали бывшие арестантки. «"Кормушку" приоткрывают иногда на три сантиметра примерно на час-полтора. Уже в конце месяца "кормушку" перестали открывать вовсе. По словам надзирателей, "воздух задержанные будут получать во время приема пищи"», — приводит «Вясна» свидетельства своих собеседниц. Когда ночью из-за сквозняков камера остывает, сотрудники ЦИП отказываются закрыть «кормушку».

«До понедельника я дотяну, а дальше не знаю». Кто голодает за решеткой в Беларуси

«Раньше те задержанные, которых забирали из дома, могли приносить с собой в камеру средства личной гигиены, полотенца и все необходимые вещи. Теперь в камеру к женщинам "новенькие" приходят с пустыми руками — в ЦИПе все это забирают», — пишет «Вясна». Зубные щетки, белье и полотенца остаются «по наследству» от тех, кто уже отбыл свои сутки. Женщины моют голову хозяйственным мылом, на десять арестованных приходится половина куска; иногда мыло не выдают по два-три дня подряд. В ответ на просьбу о туалетной бумаге сотрудники ЦИПа предложили женщинам использовать вместо нее свои майки; лекарства у них забрали со словами: «Тут вам не санаторий, чтобы вы могли лечиться». Белый хлеб тоже перестали выдавать.

В сентябре в камеру подсадили сразу трех бездомных женщин; после этого там появились вши.

3 ноября в камере №15 на десять девушек оставались четыре зубные щетки, три бутылки для воды и примерно семь прокладок.