Из Киева в Минск через Капитолий. История Эвана Ньюмана, сбежавшего в Беларусь после событий 6 января

Дела, болота и кабаны

«Гудбай, Америка!» — под таким заголовком БТ анонсировало интервью гражданина США Эвана Ньюмана. Мужчина средних лет с эспаньолкой идет по осеннему Бресту и рассказывает, что был вынужден спланировать командировку в Европу, чтобы скрыться от следствия по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ньюман появился в Беларуси 15 августа: его задержали за попытку нелегального перехода границы с украинской стороны. Американец объяснил, что, перебравшись в Беларусь, хотел обратиться с прошением о политическом убежище.

«Я не знал, что в припятских лесах так много болот. Более того, я не имел опыта передвижения по болотам, — с улыбкой рассказывает Ньюман. — Я начал в 12 часов дня и смог куда-то выбраться только к полвторого ночи. Один раз упал в какие-то зыбучие пески, выбираться из них было целым приключением. Я видел диких кабанов, натыкался на змей. Гадюки в августе прям сходят с ума, они очень агрессивные! Болота, пауки, змеи, кабаны и трясины — все это было для меня в новинку, конечно».

В телесюжете Ньюман рассказывает, что в США его обвиняют по шести тяжким статьям.

«Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным. Утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований», — продолжает Ньюман. Он рассказывает, что об уголовных делах его предупредили знакомые, «работающие на правительство».

«Когда я был у Капитолия, никто не входил через окна, там были сотни людей. И после того, как мужчина разбил окно и пригласил нас, сказал нам войти, никто этого не сделал. И правительство так с 1990-х годов создает эти ситуации, которые они тестируют на нас, потом называя это террористическим событием или что-то в этом роде», — говорит он.

Автор сюжета Евгений Горин добавляет, что в марте Ньюман улетел в Италию, оттуда на поезде добрался до Швейцарии, а потом — на машине до Германии и Польши. К 13 марта американец прибыл в украинский Житомир, где прожил четыре месяца на съемной квартире.

Затем Ньюман, по его словам, заметил слежку; свои проблемы с СБУ герой репортажа БТ называет «политическим преследованием», из-за которого он и решил просить убежища в Беларуси.

Завершается анонс еще одной отсылкой к фильму Алексея Балабанова «Брат-2». «Скажи мне, американец, в чем сила?» — спрашивает интервьюер.

Кто такой Эван Ньюман

О бегстве Ньюмана за рубеж еще летом рассказывал телеканал ABC7 News. В апреле, узнав о предъявлении обвинений, он спешно продал дом в калифорнийском городке Милл-Вэлли за 1,3 млн долларов. «Нас просили скорее закрыть сделку, — рассказал новый владелец дома. — Последнее, что мы слышали [о Ньюмане от риэлтора], это то, что он уехал в Украину».

Официальные обвинения, предъявленные Ньюману, звучат так: «нападение, сопротивление или препятствование выполнению должностных обязанностей» охранявших Капитолий силовиков, «препятствие работе правоохранительных органов во время массовых беспорядков», «сознательное проникновение или пребывание в здании или на территории ограниченного доступа без законных полномочий», «нарушающее общественный порядок поведение в здании или на территории с ограниченным доступом», «физическое насилие на территории с ограниченным доступом» и «насильственное проникновение и нарушение порядка на территории Капитолия».

К обвинительному заключению приложен десяток скриншотов с нагрудных видеорегистраторов силовиков, охранявших подходы к Капитолию 6 января. Его лицо хорошо различимо, и одежда бросается в глаза: красная трамповская кепка Make America Great Again и оранжевый шарф с украинским тризубом. На шарфе виднеется надпись на украинском языке: «Нас багато и нас не подолати. Свободу не спинити».

«При просмотре профиля Ньюмана в LinkedIn установлено, что он участвовал в событиях украинской Оранжевой революции в 2004 и 2005 годах, — говорится в заключении следствия. — Исследование открытых источников показывает, что шарф, посвященный украинской Оранжевой революции, схож по внешнему виду с шарфом, который Ньюман носил на Капитолии».

Как сказано в обвинительном заключении, Ньюман сначала пытался убедить силовиков, что те «защищают людей, которые <...> убьют ваших гребаных детей, изнасилуют их и отправят в тюрьму». Беседа поверх металлического барьера не привела к взаимопониманию, и тогда Ньюман предупредил, что полицейских «задавит» толпа, а сам он «готов умереть».

Когда ситуация накалилась, собеседники схватились за ограждение, но Ньюман оказался сильнее и толкнул силовика. Далее, утверждается в документе, он ударил оппонента кулаком через барьер, после чего толпа прорвала оцепление, и Ньюман стал теснить сотрудников, держа секцию ограждения на весу.

После этого инцидента Ньюману удалось попасть в Капитолий, о чем свидетельствуют полученные у Google данные GPS, Wi-Fi-точек и Bluetooth-передатчиков, рядом с которыми он находился.

Также в документе говорится, что отъезд Ньюмана из США 16 февраля привлек внимание спецслужб: ФБР уже отслеживала передвижения бизнесмена и допросила его прямо в аэропорту перед вылетом. Он признал, что 5 января летал в Вашингтон, но не ответил на вопросы про штурм Капитолия. Задерживать его тогда не стали.

И кем он был раньше

В русской транскрипции немецкое происхождение фамилии «Ньюман» не очевидно, но в оригинальном написании его сложно не заметить — Neumann (Нойман).

Клаус Нойман родился в Германии, успел вступить в Гитлерюгенд, потом управлял семейной сахарной фабрикой в Мариенбурге, а после войны уехал из страны и обосновался в американской Санта-Росе, где позже основал отель.

Эван Ньюман, его сын и, по собственному определению, «безумный ученый», к 49 годам успел попробовать себя в разных сферах деятельности. В 22 года он основал компанию по разработке турбинных двигателей, в 23 — сайт знакомств Global Matchmaking. Сайт с таким названием функционирует до сих пор, предлагая мужчинам из западных стран и ОАЭ знакомства с украинскими девушками, которые «разделяют традиционные семейные ценности, любят детей и своего мужа». Впрочем, упоминаний Ньюмана на сайте нет, а на звонок «Медиазоны» по указанному контактному телефону никто не ответил.

Позже Ньюман пошел по стопам отца-отельера: несколько лет работал менеджером отеля, в нулевых основал компанию, предлагающую услуги в отельном бизнесе, занимался разработкой системы бронирования номеров. В 2008 году его задержали за выращивание марихуаны дома, которое он объяснил медицинскими целями — для борьбы с симптомами биполярного расстройства.

Наконец, в 2010 году Ньюман основал компанию Orbiting Eden, которая помимо прочего разработала визуализацию «нано-спутника» SkyCube, и начал представляться «независимым консультантом в сфере веб-приложений и космических технологий». К концу нулевых в его послужном списке были стартап по разработке «устройств по контролю за лавинами» и диджитал-фэшн компания, производящая сумки со встроенными экранами для демонстрации классических картин европейских мастеров: Климта, Вермеера и Ван Гога.

В интервью Ньюман упоминал, что еще в школе принял решение отказаться от планов на колледж и отправился в Восточную Европу: жил в ГДР, Праге, Москве и Киеве. «Классическая красота европейской архитектуры и антиматериалистические настроения местных жителей меня вдохновили, — рассказывал он в другом интервью. — Сейчас я считаю себя технолуддитом. Я использую технологии, чтобы укрепить существующую культуру и задать ей такое движение вперед, которое было бы прочно укорененным в прошлом. Технология без истории — по сути вырождение».

В 2018 году эксцентричный бизнесмен снова попал в американские новости из-за проблем с законом: тогда он вместе с братом нарушил запрет на посещение территории, опустошенной лесным пожаром, чтобы побывать на месте сгоревшего дома их матери. В суде братья признали вину и получили по паре лет надзора с обязательными работами. Эван сначала настаивал на самостоятельной защите в суде без помощи адвоката и объяснял свои действия «долгом всякого американца», но через неделю передумал и пошел на сделку с обвинением.