Хаос, детский крик, стрельба, пресс‑релизы. Кризис на границах Беларуси и ЕС — сравниваем версии сторон

1-15 августа

Литва не принимает мигрантов — Они направляются в Польшу — Первая смерть на литовской границе — ЧП в Латвии

Литва отмечала увеличение потока мигрантов, которые нелегально проникали в страну из Беларуси, еще в начале года. В июле литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации — пограничники задерживали уже больше сотни нарушителей в день. Но настоящая эскалация на границе была еще впереди.

3 августа Литва заявила, что будет возвращать замеченных на границе мигрантов в Беларусь вместо того, чтобы задерживать и отправлять их в центры временного содержания.

На следующий день, 4 августа, последовал ответ Минска: сначала Госпогранкомитет сообщил, что литовские силовики «агрессивно выдворили восьмерых мигрантов на территорию Беларуси», причем один из беженцев повторял слово «инсулин» и жестами объяснял, что у него болит в груди. Вечером ведомство добавило, что обнаружило пять граждан Ирака, против которых литовцы использовали огнестрельное оружие и служебных собак.

В тот же день появилась новость о смерти мигранта на границе с Литвой.

5 августа Александр Лукашенко потребовал усилить охрану границы. «Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они тоже», — сказал он.

В те же дни Польша зафиксировала резкое увеличение потока мигрантов — если 4 августа их было 62, то за 6-8 августа пограничники насчитали уже 349 беженцев.

Через день после заявления Лукашенко литовские журналисты опубликовали видео, на котором люди со щитами и в касках не пускают мигрантов на территорию Беларуси.

На следующей неделе ГПК сначала сообщил о беженке, которая потеряла сознание на пограничной полосе, затем обвинил европейских правозащитников в том, что те не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями.

После этого пограничники опубликовали видео, где, как утверждается, литовцы волокут к линии границы беременную иностранку без сознания и оставляют ее лежать на траве. В ответ литовская погранслужба показала запись с камеры видеонаблюдения, на которой женщина без заметных затруднений встает и уходит вглубь беларуской территории.

13 августа ГПК заявляет: польские силовики подвезли беженцев к беларуской границе, причем на автомобиле вооруженных сил. На следующий день ведомство обвиняет поляков в том, что они «переняли стиль работы своих литовских коллег» и доставили на линию границы избитого иракца с рассеченной бровью.

15 августа Госпогранкомитет публикует ролик с группой из 18 беженцев на границе с Латвией. Ведомство утверждает, что мигранты истощены и нуждаются в помощи, но латвийцы лишь «хладнокровно наблюдают и фиксируют происходящее на видео». За три дня до этого Латвия ввела режим ЧП в приграничных районах.

В Литве обсуждают строительство забора на границе с Беларусью — президент Гитанас Науседа надеется возвести его за год. Пограничная служба активно публикует видео — то съемку с оснащенного тепловизором дрона, который фиксирует большую группу мигрантов на границе, то кадры с беларуским пограничником, который зашел на территорию Литвы и вернулся обратно.

16-31 августа

Беларуско-литовская война фейков — Польша строит забор — Лагерь на границе

Всю вторую половину августа ГПК и литовская погранслужба обменивались обвинениями в производстве фейков. 16 августа Беларусь сообщила, что литовские силовики жестоко — до ссадин и кровоточащих ран — избили граждан Индии и Кубы, а затем силой выпроводили их из страны. В ответ Литва опубликовала видео, в котором мигранты — как утверждается, те самые — еще только переходят границу, при этом один из них уже не может обойтись без помощи товарищей.

На следующий день литовцы начинают первыми — они обнародуют видео, где беларуские пограничники вытесняют мигрантов к границе и при этом сами ее нарушают. ГПК отвечает, что это фейк — на самом деле пограничники лишь преградили путь иностранцам, которых выдавливали в Беларусь. В подтверждение ведомство публикует видео, утверждая, что литовцы с применением физической силы толкали к границе беженцев, среди которых были грудные дети и беременная женщина.

Литовцы в ответ сообщают о десятках выстрелов из автоматического оружия и сигнальных ракетах с беларуской стороны. 18 августа они опубликовали видео, на котором четыре мигранта неторопливо переходят границу, останавливаются и, дождавшись появления литовских пограничников, возвращаются в Беларусь, где их снимают на камеру уже беларуские пограничники. Позже литовцы перехватили летательный аппарат с прибором ночного видения, но неизвестно, был ли он запущен из Беларуси.

До конца августа ГПК еще как минимум пять раз сообщает о действиях литовских пограничников. Ведомство утверждает, что они привозят мигрантов к границе и «с применением физической силы и служебных собак» заставляют их вернуться в Беларусь, оставляют «посреди леса без еды и одежды», избивают и угрожают оружием.

Отдельно ГПК рассказал о пожилой женщине, найденной на линии границы, которая «смогла выговорить только Help!». В последний день лета беларуские пограничники сообщили о двух «выходцах из Южной Азии», которых литовцы избивали дубинками и били электрошокером.

В сторону Польши за этот период прозвучало всего два обвинения в нарушении прав мигрантов — в первый раз пострадали четыре человека, среди которых был изможденный «иностранец с явными признаками инвалидности», во втором случае от применения насилия поляков «не сдержало даже присутствие ребенка».

Тем временем Польша заявляет о кризисе на границе с Беларусью. К 18 августа страна уже построила там сто километров забора, а глава МВД возложил на Лукашенко и беларуских силовиков ответственность за наплыв мигрантов.

В те же дни возле города Уснарж-Горны несколько десятков беженцев разбили палаточный лагерь на линии границы — их не пускала к себе ни одна из сторон. Польские пограничники сообщали, что беженцев кормят беларуские силовики, а в конце месяца туда привезли сотрудников государственных медиа с камерами.

21 августа польская погранслужба фиксирует повреждения забора на границе и обвиняет в этом Беларусь.

1-15 сентября

Смена приоритетов: Польша, а не Литва — Мигранты верят, что их переправят в Германию

В первый же день осени Польша сообщает, что в палаточном лагере появились новые беженцы, а беларуские силовики обеспечивают их «даже сигаретами и сладостями». Позже выясняется, что они заряжают телефоны и паурэбанки иностранцев от электрогенератора. Премьер-министр Польши утверждает, что беларусы планировали построить еще больше лагерей на границе.

2 сентября Беларусь рассказала, что Литва пыталась вытеснить очередную группу беженцев. Литва опубликовала запись, на которой, наоборот, беларуские силовики со щитами прогоняют мигрантов, которые хотят вернуться в страну.

За полмесяца ГПК только один раз вспоминает о Литве — обвиняет в избиении трех граждан Сенегала и распылении перцового аэрозоля им в глаза. Литовские пограничники в ответ говорят, что опять слышали выстрелы со стороны Беларуси и видели сигнальные ракеты, а однажды вызвали скорую женщине, которой не помогли беларусы.

Начинается информационная война Беларуси и Польши. 11 сентября ГПК рассказывает, как польские пограничники оставили без помощи больного диабетом, 13-го — попытались выдворить из страны группу беженцев.

Польша вводит режим ЧП в регионах, граничащих с Беларусью, и утверждает, что мигрантов на границу доставляют беларуские силовики. Глава МВД рассказывает, что некоторые задержанные иностранцы были уверены: «беларуские власти пускают их в Германию», а не в Польшу.

16-30 сентября

Первые смерти на границе с Польшей — Беларуско-польская война фейков — Польша видит в беженцах террористов

16 сентября ГПК сообщает о гражданине Египта, который запутался в колючей проволоке, когда польские силовики гнали его в сторону Беларуси. 19 сентября две страны обмениваются сообщениями о смертях: Беларусь обнаружила труп 39-летней жительницы Ирака, а Польша — сразу три тела, но пограничники не привели никаких подробностей.

Через три дня беларуская погранслужба утверждает, что поляки оставили на границе человека в коме, а еще через день — что из Польши вытеснили группу мигрантов, среди которых было трое детей. Их госпитализировали с различными травмами, обезвоживанием и переохлаждением.

Позже Польша сообщила о еще одном погибшем — на этот раз гражданине Ирака, которого нашли в 500 метрах от границы. К концу месяца ее патрулируют уже 2,5 тысячи силовиков. Пограничники рассказывают, что беларуские силовики выдают мигрантам камуфляжную униформу.

Глава МВД Польши утверждает, что среди задержанных на границе есть люди, напрямую связанные с «Талибаном» и ИГИЛ, у некоторых — поддельные документы.

ГПК ненадолго вспоминает о литовцах — обвиняет их в том, что на линию границы «выкинули» мужчину со сломанной ногой, а позже пытались вытеснить в Беларусь через реку десять человек «азиатской внешности».

1-15 октября

Стрельба холостыми — Сломанные ограждения — Еще несколько смертей на польской границе

В первый же день октября Беларусь делает два заявления. Во-первых, в Польше действует сеть организаторов незаконной миграции, а на границу не допускают ни журналистов, ни правозащитников. Во-вторых, польские силовики развернули две группы мигрантов — в одной был ребенок с ДЦП, во второй два ребенка с аутизмом. Через десять дней Польша отвечает, что первая семья находится в безопасности, и публикует ее фото.

Также польские пограничники показывают снятые через прибор ночного видения кадры, на которых беларуский силовик, размахнувшись, бросает некий предмет в сторону их машины. 4 октября они обнаружили на линии границы муляж бомбы, а на следующий день увидели, как мигрант с ребенком позируют для фото беларускому пограничнику.

6 октября ГПК в последний раз упоминает о группе из 32 граждан Афганистана, которые уже два месяца живут на линии границы (больше сообщений об их судьбе не будет). На следующий день Беларусь заявляет об очередной смерти мигранта — тело нашли в 500 метрах от границы с Литвой.

8 октября министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын на пресс-конференции рассказывает, что ночью по польским пограничникам стреляли, скорее всего, холостыми патронами. ГПК это отрицает.

Жарын перечисляет нарушения со стороны Беларуси: пограничники стреляли в воздух на глазах у польских патрулей, имитировали броски гранат, оставляли подозрительные пакеты, разрушали пограничные заграждения, использовали пиротехнику против строящих заграждения солдат, слепили фонарями и оскорбляли польских пограничников.

В ответ Беларусь рассказала, что польские военные стреляли в воздух, прогоняя группу мигрантов, демонтировали заграждения и силой вытесняли иностранцев за забор.

14 октября польские полицейские нашли тело 24-летнего сирийца в поле у границы с Беларусью.

16-31 октября

Первые открытые столкновения на границе — Польских силовиков забрасывают камнями — Еще одна смерть

ГПК сообщает, что польские пограничники проделали проход в ограждении и выбросили на беларускую сторону вещи мигрантов. Через пару дней беженцы из стихийного лагеря попытались сломать забор и попасть в Польшу; по данным ведомства, там их жестоко избили и задержали. Польские пограничники в ответ рассказали, что мигранты бросали жерди на колючую проволоку и кидались камнями, причем им помогали беларуские силовики — но поляки не уточнили, как именно.

23-24 октября группа из 60-70 мигрантов пыталась прорваться через границу, при этом пострадали два польских пограничника — одному в лицо попала палка, а другому камень, их доставили в больницу. По заверению поляков, среди мигрантов заметили беларуских силовиков в штатском, которые разрезали колючую проволоку.

26 октября беларуские пограничники утверждают, что «пожилой польский военнослужащий» несколько раз ударил ногой в живот беременную беженку, из-за чего та потеряла ребенка. Польша в этот день сообщает, что остановила на своей территории грузовик с 37 мигрантами, прибывшими из Беларуси.

29 октября ГПК снова обнаружил труп на границе с Польшей — на этот раз 25-летнего гражданина Ирака. В тот же день польские патрули рассказали, что вдоль границы со стороны Беларуси ездит машина, из которой доносится запись детского плача и криков; кроме того, в пограничников стреляют из сигнальных пистолетов. Позже они опубликовали видео, на котором мигранты через забор бросают в польских силовиков камни и палки.

К концу октября границу Польши охраняет уже семь тысяч солдат.

1-7 ноября

Провокации — Поток мигрантов неожиданно идет на спад — Сбор в Минске — 8 ноября

В начале ноября Польша сообщила о нескольких серьезных инцидентах на границе. В ночь на 2 ноября пограничный патруль заметил троих мужчин в форме и с длинноствольным оружием; поняв, что их обнаружили, нарушители ушли на территорию Беларуси. В тот же день мигранты забросали камнями польских военных.

3 ноября польское Минобороны рассказало, что пограничники увидели вблизи ограждения группу из 250 мигрантов, а охранявшие их беларуские солдаты угрожали открыть огонь. До выстрелов дело не дошло.

Еще через два дня ведомство сообщило, что беларуский военный стрелял в польских пограничников из сигнального пистолета, но оружие дало осечку. Неподалеку пять вооруженных беларусов пытались разрушить забор, крича, что будут стрелять в польских солдат. Когда на место прибыли военные, они ушли.

Беларусь за это время дважды обвинила Польшу в силовом вытеснении мигрантов со своей территории, при этом в одном случае ГПК утверждал, что польские пограничники оставили в опасности больную диабетом беженку.

При этом, по подсчетам социолога Геннадия Коршунова, в первую неделю ноября количество мигрантов, которым не дали попасть в Евросоюз, пошло на спад — если в октябре пограничники останавливали в среднем 4 500 человек в неделю, но 1-7 ноября это число опустилось до 3 600.

Беларуский социолог, экс-директор Института социологии НАН Геннадий Коршунов сомневается, что мигранты самостоятельно пришли к решению собраться в одну большую группу 7 ноября и выдвинуться к границе с Польшей. В своем телеграм-канале «Што думаюць беларусы» он предполагает, что «паттерн самоорганизации сработал бы намного раньше». Коршунов заметил, что на протяжении октября пограничники стран Евросоюза еженедельно задерживали или возвращали в Беларусь по 4,5 тысячи мигрантов, а в первую неделю ноября это число снизилось до 3,5 тысяч. «Данные показывают, что их как минимум неделю "накапливали", чтобы потом выплеснуть единовременно», — заключил социолог. Он поделился с «Медиазоной» данными по ситуации с мигрантами на границах ЕС, которые собирал с августа.

Однако 6 ноября на странице Kurdish News в фейсбуке появилось объявление о встрече мигрантов около ТЦ «Галерея Минск». Обращаясь к «курдам, сирийцам, арабам <...> детям, женщинам, мужчинам, молодежи», автор поста предлагал выбрать день, чтобы отправиться к польской границе.

7 ноября днем около ТЦ действительно собирались мигранты с рюкзаками и спальными мешками. Уже на следующий день колонну беженцев в сопровождении силовиков заметили на подходе к пропускному пункту «Брузги-Кузница».