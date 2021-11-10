«Распространение идеологии экстремизма», «ослабление роли патриотизма». За что судят анархиста Николая Дедка
Антон Мардилович
«Распространение идеологии экстремизма», «ослабление роли патриотизма». За что судят анархиста Николая Дедка
Антон Мардилович
10 ноября 2021, 9:25
Тексты

Николай Дедок. Фото: личная страница в Facebook

 
 
 
 
 

Минский городской суд огласил приговор анархисту Николаю Дедку — 5 лет колонии общего режима. Его признали виновным в участии в одном из прошлогодних маршей протеста, хранении трех бутылок с горючей смесью, а посты в его телеграм-канале следствие посчитало призывами к действиям против национальной безопасности. Сам Дедок в суде рассказал, что при задержании его пытали, а бутылки с горючим — подбросили. «Медиазона» напоминает, как шел процесс по делу анархиста.

Николая Дедка задержали почти год назад на «конспиративной квартире» в поселке Сосновский Осиповичского района. Силовики рапортовали, что нашли там «бутылки с горюче-смазочными материалами», «протестную атрибутику» и деньги, «предназначенные для финансирования участников протестов».

На видеозаписи, которую распространило МВД, заметно, что анархист избит, а глаза у него сильно слезятся. На камеру он рассказывает, что с 2003 года состоит в анархистском движении, целью которого является «свержение государства, борьба с системой». На вопрос оставшегося за кадром силовика Дедок отвечает, что его телеграм-канал «призывает к свержению режима, борьбе с правоохранительными органами».

После этих слов следует монтажная склейка; в следующем кадре анархист стоит на фоне государственного красно-зеленого флага, раскаивается и призывает «такого не делать».

Суд над Дедком начался 29 июня. Анархиста обвиняли по трем статьям: призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси, грубое нарушение порядка и незаконные действия в отношении горючих веществ. Он не признал вину ни по одной из них.

В суде анархист рассказал, что сотрудники ГУБОПиК и СОБР ворвались в квартиру через входную дверь и балкон поздним вечером 11 ноября, подбросили бутылки с горючим веществом и пытали его, чтобы узнать пароли от соцсетей и добиться признаний на видео. Пароли силовики получили после того как некоторое время душили его подушкой, говорил анархист. На съемку видео он согласился, когда его заперли в кладовке и распылили туда слезоточивый газ.

По словам Дедка, пытки не прекращались и потом: например, в отделении ГУБОПиК, куда анархиста отвезли после обыска, его избивали, требуя пароль от жесткого диска.

— После нескольких отказов [сотрудник ГУБОПиК Иван] Тарасик сказал, что будут бить меня по гениталиям и изнасилуют дубинкой. Угрожали бить электрошокером, говорили, что будут мочиться на меня. В промежутках между подходами периодически бил третий сотрудник. После четырех или пяти избиений я дал им пароль от жесткого диска, записав его на листике бумаги. Но компьютерщик его неправильно ввел, и меня стали бить опять, — вспоминал анархист.

20 ноября, спустя девять дней после задержания, эксперт в СИЗО №1 осмотрел Дедка и обнаружил многочисленные ссадины и кровоподтеки, в том числе на веках, шее, грудной клетке, в поясничной области и на задней поверхности бедра.

В суде анархист утверждал, что может опознать людей, которые его пытали — это были Тарасик и второй силовик по фамилии Алекса. Во время оглашения письменных материалов дела адвокат Евгений Маслов попросил назвать имя сотрудника, который составлял протокол о задержании Дедка, но прокурор ответил отказом, «поскольку почерк неразборчив».

Понятые-пенсионеры

Квартира, в которой Дедок жил на момент задержания, принадлежит 28-летней Наталье Родионовой — в суде она выступала свидетельницей. По ее словам, в Сосновом анархист поселился в июне или июле 2020 года — он искал место вдали от больших городов, где можно переждать пандемию коронавируса.

Родионова рассказывала, что навещала Дедка незадолго до обыска, и на тот момент бутылок в квартире не было. Через несколько дней после его задержания она приехала в Сосновый и обнаружила, что квартира взломана, окна распахнуты настежь, а балконная дверь — выбита.

В суде анархист отметил, что силовики появились в квартире примерно в 22:20, а понятых для обыска вызвали только около 00:30 — уже после избиений и пыток. Согласно протоколу, обыск начался в 23:20, а закончился в 1:30.

— Они сказали, что сейчас приведут понятых и будет обыск. Если я буду кричать или жаловаться, то всю дорогу до Минска меня будут бить и издеваться. А если буду молчать, то поедем нормально, — говорил Дедок.

Понятыми выступали его соседи — 77-летний Александр Остапович и 68-летний Владимир Поляков. Их показания в суде расходились.

Остапович утверждал, что силовики разбудили его в полночь. Адвокат Дедка спросил, почему в протоколе обыска указано другое время, свидетель ответил, что был сонный и может ошибаться.

Когда силовики обнаружили в квартире три бутылки, они открыли одну из них и дали понятому понюхать содержимое; пахло как будто дизельным топливом. Остальные бутылки, по словам Остаповича, при нем не открывали.

Телесных повреждений у Дедка свидетель не заметил. «Вот чего нет, того нет. Он был чистенький, нигде не побитый, в наручниках», — уверенно сказал он.

Второй понятой — Поляков — не смог назвать точную дату обыска; по его версии, это было в декабре. Он запомнил, что в квартире находились шесть или семь силовиков, а во время обыска его и Остаповича разделили и водили по комнатам двумя «группами».

Сотрудники, по словам свидетеля, относились к Дедку корректно, не проявляли агрессии и не применяли силу. На обыск Полякова позвали «в двенадцатом часу», однако и это он помнит неточно. Расхождение своих показаний со временем, указанным в протоколе, понятой объяснил тем, что его могли позвать уже после начала обыска.

Как и Остапович, Поляков утверждал, что силовики вскрыли лишь одну бутылку из трех — от нее шел запах керосина. При этом на кухне был только он сам и оперативники — по воспоминаниям свидетеля, ни Дедка, ни второго понятного в этот момент рядом не было.

Еще одну неувязку в хронологии того дня заметил адвокат Маслов: дорога из поселка в Минск, по словам Полякова, занимает около часа. При этом из материалов дела следует, что между завершением обыска в Сосновом и составлением протокола задержания Дедка в Минске прошло всего полчаса.

Три бутылки, 17 постов и один марш

Статью о призывах к действиям против нацбезопасности Дедку вменили за 17 постов в телеграм-канале, написанных с 4 августа по 1 ноября 2020 года. Как посчитало обвинение, эти тексты направлены на «дестабилизацию обстановки» в стране, «искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе», «формирование и распространение идеологии экстремизма», а также «ослабление роли патриотизма».

На психолингвистическую экспертизу этих публикаций ушло четыре месяца — на это время в суде был объявлен перерыв. Согласно выводам экспертов, в постах Дедка есть негативная оценка силовиков и госслужащих, призывы к насилию против них или повреждению их имущества.

На вопрос о «психологической направленности» постов анархиста авторы экспертизы отвечают так: «Высказывания несут рекомендательный характер, побудительные высказывания вторичны».

В прениях адвокат Светлана Горбаток просила оправдать анархиста по статье о призывах: по ее мнению, в деле нет доказательств связи между публикациями Дедка и «возникновением каких-либо перечисленных угроз национальной безопасности». Анархист не призывал к преступным действиям, а обвинение носит предположительный характер, уверена защитница.

Обвинение в грубом нарушении порядка Дедку предъявили из-за участия в воскресном марше 23 августа 2020 года в Минске. По версии обвинения, анархист выходил на проезжую часть, блокировал движение транспорта и таким образом нанес «Минсктрансу» ущерб в размере 5 772 рублей 7 копеек.

Как отмечают правозащитники центра «Вясна», доказательством блокировки дороги послужила фотография Дедка, хранившаяся в его ноутбуке. Сам анархист не признал исковые требования транспортников: по его словам, в указанное в материалах дела время он вообще не находился на проезжей части.

Адвокат Дедка обратила внимание: в обвинении не уточняется, каким образом и когда милиция требовала прекратить марш — а это необходимое условие для привлечения к ответственности по статье 342 УК. Обвинение в перекрытии дороги защитница назвала бездоказательным, а расчеты суммы иска от «Минсктранса» — непонятными.

Обвинение в незаконных действиях с горючими веществами связаны с жидкостью из бутылок, которые, по утверждению силовиков, нашли при обыске на квартире анархиста — это была смесь минерального масла и автомобильного бензина. Сторона обвинения настаивает, что Дедок собирался изготовить коктейли Молотова, но не успел снабдить бутылки фитилями.

«Никакой террор не сможет остановить освобождение человека»

Защитница Горбаток в суде напомнила о показаниях понятого Полякова: по его словам, участники обыска разделились на отдельные группы. Такие действия силовиков, говорила адвокат, «не позволяют признать результаты этого обыска».

Она также напомнила о путанице со временем в показаниях понятых — по ее мнению, такие противоречия не позволяют признать протокол обыска допустимым доказательством. Адвокат уверена, что Дедок должен быть оправдан.

Сам анархист в суде рассказывал, что силовики во время задержания засовывали бутылки с горючим ему в рот и заставляли плевать на них — тем не менее экспертиза не нашла на стекле ДНК обвиняемого.

— Тот факт, что экспертиза не обнаружила моих биологических следов, я могу объяснить только тем, что сотрудники ГУБОПиК, зная, что я жаловался на пытки и фальсификации доказательств, повлияли на результаты экспертизы, чтобы выставить меня лжецом, — говорил Дедок.

По его мнению, силовики «верили, что и без наличия моих следов меня осудят по [статье] 295-3».

Прокурор Антон Тюменцев посчитал вину Дедка доказанной по всем статьям и запросил для него 5 лет колонии общего режима.

В последнем слове анархист благодарил своих близких, «товарищей-анархистов», правозащитников, журналистов и «всех неравнодушных» за поддержку и материальную помощь.

— Все участники процесса с юридическим образованием отлично видят и понимают, что происходит, — уверен он.

— Ну а всем, кто имеет отношение к организации этого судебного процесса, а также других политических репрессий в моей стране, я хочу сказать: не питайте иллюзий. Никакие написанные вами бумаги, никакой террор не могут остановить освобождение человека и прогресс. Мы все равно победим! — сказал Дедок.

Судья Анастасия Попко назначила Дедку наказание в виде 5 лет лишения свободы — как и запрашивал прокурор.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей