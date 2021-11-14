«Он мне написал: "Я думаю, ты меня поймешь". И я его в конце‑концов поняла». Спустя год начнется суд над четырьмя анархистами, задержанными по обвинению в терроризме

11 лет назад, в ноябре 2010 года, в Москве задержали анархиста Игоря Олиневича — по делу о нападении на посольство России в Минске. Тогда на территорию дипмиссии бросили несколько коктейлей Молотова, сгорела машина. Кроме того, следователи считали Олиневича участником акции с дымовой шашкой возле Генштаба и в нескольких идеологически мотивированных поджогов.

Анархиста доставили в Беларусь и осудили на восемь лет усиленного режима; вместе с ним на скамье подсудимых тогда оказались пятеро единомышленников, включая Николая Дедка, получившего четыре с половиной года. Олиневич и Дедок не досидели свои сроки до конца — в 2015 году их помиловал Александр Лукашенко.

Вскоре после освобождения Олиневич уехал из Беларуси. Его мать Валентина Олиневич отговаривала сына от возвращения вплоть до осени 2020 года.

— Он рвался на родину. Естественно: и родителей повидать, и прочее. Но я понимала, что это небезопасно. Потому что даже когда его здесь не было, к нам все равно все время приходили, проверяли — и участковый, и другие какие-то личности. Поэтому я ему и говорила, что если ты вернешься, то дальше Бреста тебя просто не пропустят. Я недооценила его и не думала, что он все же решит попасть в это логово, — рассказывает она.

В октябре 2020-го Олиневича, его приятеля Дмитрия Дубовского и еще двух анархистов — Сергея Романова и Дмитрия Резановича — задержали неподалеку от беларуско-украинской границы. На этот раз их обвиняют в терроризме и незаконном обороте оружия; уже больше года все четверо находятся под стражей в СИЗО КГБ.

Дубовский, избежавший ареста в 2010-м, все эти годы скрывался.

— 11 лет назад я видела своего брата. Мы не могли никак с ним пересечься, увидеться, и новость о том, что мой брат вернулся в Беларусь, была шоком для меня, я не ожидала, — рассказывает «Медиазоне» сестра Дмитрия Юлия. — О своих планах он мне не рассказывал. Со мной даже никто не связался. О задержании брата я узнала, после звонка двоюродной сестры — [она] увидела по БТ или ОНТ ролик. Я потом в интернете посмотрела, и в письмах Дима писал: «Просил родителям не сообщать, а позвонить сестре». Но мне так никто и не позвонил.

Партизаны Полесья. Что мы знаем об анархистах, которых КГБ обвинил в терроризме

— Естественно, когда что-то такое страшное случается, первое — это шок. И думаешь: «А как же я?». Ты думаешь про себя, что вот тебя не пожалели, и вот опять это все повторяется. Но он мне просто написал: «Я думаю, ты меня поймешь». И я его в конце-концов поняла. Он не мог иначе, — говорит мать Олиневича.

В чем обвиняют анархистов

О деле против группы анархистов известно немногое — «Медиазоне» не удалось связаться с их адвокатами, а во время предварительного следствия защита была связана подпиской о неразглашении.

Из скупого пресс-релиза Генпрокуратуры следует, что КГБ предъявил анархистам обвинение в терроризме (часть 2 статьи 289 УК) и незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК). Кроме того, Дубовского и Олиневича обвиняют в незаконном перемещении через границу запрещенных веществ, огнестрельного оружия или взрывных устройств (часть 1 статьи 333-1 УК).

Ведомство утверждает, что в начале октября 2020 года Олиневич приобрел пистолет Star 30M и как минимум 32 патрона к нему. На видео допроса, опубликованном в провластном телеграм-канале «Желтые сливы», Олиневич рассказывал, что купил пистолет в Киеве «для самозащиты».

Дубовский весной того же года купил травматический пистолет Zoraki 914-TD и 34 патрона. С этим оружием, по данным следствия, 10 октября они незаконно пересекли границу Беларуси.

Сергей Романов «не позднее 21 октября 2020 года» купил самодельный обрез охотничьего ружья ЗК и не менее пяти патронов, а Дмитрий Резанович — противопехотную осколочную гранату типа РГН.

Прокуратура пишет, что четверо анархистов хотели «оказывать воздействие на принятие решений органами власти и дестабилизировать общественный порядок». Для этого не позже 15 октября они «объединились в группу и вступили в сговор для совместного совершения актов терроризма».

21 октября, уверено обвинение, анархисты подожгли четыре легковые машины на стоянке прокуратуры Солигорского района и одно из помещений в здании местного отдела Госкомитета судмедэкспертиз.

Перед поджогом Резанович нанес на фасад некую «надпись, адресованную члену Совета Республики»; вероятно, речь идет о граффити «Голова, ТЫ — NEXT».

— Это такая вот аббревиатура, адресованная генеральному директору «Беларуськалия» [Ивану Головатому]. По словам шахтеров-забастовщиков, он обещал забастовщиков не увольнять, [но не сдержал своего обещания], — рассказывал Дубовский на допросе, видео которого обнародовали «Желтые сливы».

28 октября анархисты подожгли здание Госавтоинспекции Мозырского РОВД и снова написали что-то на фасаде, говорится в релизе Генпрокуратуры; содержание надписи неизвестно. Для поджогов они использовали смесь бензина и дизельного топлива, говорится в материалах дела. Обвинение считает, что поджигатели причинили государству ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

Письмо Дмитрия Дубовского сестре Сегодня ознакомился с постановлением о том, что (24.09) наше дело было направлено в прокуратуру, и в этой связи, пока прокуратура будет изучать материалы дела, на протяжении этого времени (до 15 суток) мы, соответственно, остаемся под арестом. Но где именно будем содержаться, здесь или в другом СИЗО, из постановления я так ничего и не понял, там, в принципе, и конкретики как таковой и нет, в этом постановлении. Так что продолжаю сидеть в неопределенности. Как там будет дальше, после прокуратуры, даже не знаю, все процессуальные нюансы, как говорится, мне мало знакомы. По идее, дело потом направляют в суд, который, в свою очередь, может еще до двух месяцев возюкаться, прежде чем будут назначены дни заседаний. В общем, как-то так. Пока ночую на старом месте :) Полагаю, сейчас вся страна обсуждает вчерашнее (28.09) происшествие с перестрелкой в Минске. Как бы ни печально и трагически все это выглядело, но, кажется, к такому повороту все шло и было вполне предсказуемо. Жаль, что власть это не осознает, а только усугубляет положение дел в стране… Атмосфера в стране сложилась крайне напряженная. В контексте этого происшествия госсми упоминает и наши имена — это не может не настораживать и не беспокоить. Все наоборот, в этой агонии и неуважении к собственным гражданами ожидать можно чего угодно от тех, кому якобы все виднее и понятнее во всех вопросах… Ладно, не буду о плохом, а то и так тяжело спалось. Надеюсь, все последующие дни будут приносить только радость и спокойные мысли. На этом пока все, берегите себя! Всем приветы!

Родственники анархистов подробностей дела не знают. По словам Валентины Олиневич, ее вызывали на допрос по делу сына, она отказалась от дачи показаний, но следователь все равно предложил ей дать подписку о неразглашении.

— Такое впечатление, что та сторона, противоположная, очень боится какой-то информации. И это очень странно, учитывая то, что они право охранять должны — а они, наоборот, как-то любой информации боятся. Поэтому я знаю только то, что официальные средства массовой информации показали по телевизору в самом начале. По сути дела за весь этот год ничего нового я не услышала даже из официальных СМИ. Они крутят один и тот же сюжет того дня или тех последующих дней, когда их только задержали год назад, — говорит мать арестанта.

По ее словам, адвокату Олиневича не всегда удавалось попасть к своему подзащитному в СИЗО КГБ.

— Адвокату удается стопроцентно попасть тогда, когда вызывает его следствие. Тогда он приходит, тогда нормально все. А так, чтобы попасть, достаточно непросто, — рассказывает женщина. По ее словам, за все лето следователь не вызывал адвоката ни разу, «просто месяцами никакого следствия не шло».

В конце августа, продолжает мать Олиневича, «началось очень оживленное следственное действие». 5 октября стало известно, что материалы дела переданы в прокуратуру, а вскоре поступили в суд.

По словам Юлии Дубовской, ее брат уверен: суд будет «очень интересный», а статья о терроризме «притянута за уши».

— Писал, что смотрит телевидение, в самом начале, когда его показывали после всех этих событий. Вообще, говорит, не ту картинку показывают. И, как он говорит, страшно подумать, о чем подумают окружающие люди, — рассказывает сестра анархиста.

На видео, которое распространили «Желтые сливы», Дубовский рассказывал, что встретился с Олиневичем в Украине, они обсудили ситуацию на родине и «в пятых числах октября, может, позже» вдвоем лесами перешли украинско-беларускую границу.

— Я выразил желание самолично принять участие в сопротивлении существующей власти и внести свой вклад в эту борьбу посредством поджогов объектов, которые причастны к сохранению и охране именно этой власти. Милиция, прокуратура, судебные структуры, — объяснял анархист.

Олиневич, по словам товарища, тоже решил «принять участие в беларуской революции». В Беларуси к ним присоединились еще два человека, которые представились как Андрей и Олег, говорил Дубовский на видео. «Сейчас в ходе разбирательств я выяснил, что это оказались [Дмитрий] Резанович и Романов Сергей», — уточнял задержанный активист.

Его сестра уверена: Дмитрий «осознавал, понимал, на что он идет и что ему грозит».

— В последних письмах он писал, что морально чувствует, что готов просидеть весь срок. Его не сломили, от своих идеалов он не отказался — это удивительно, — продолжает Юлия. — Год в таких условиях, тем более, когда поддержки никакой нет. Поддержка от меня только, письма получает, других нет. Можно подумать, что [он] и забыт и это все зря. Хотя я пытаюсь, пишу ему и поддерживаю. Реально, просто сотни писем ему пишутся, но их, конечно же, не передают. Вот такой сильный у меня брат.

По словам Дубовской, в переписке с братом они обсуждали возможность расстрела — поначалу и активистский канал «АЧК Беларуси», и связанные с силовиками «Желтые сливы» писали, что анархистам вменяется часть 3 статьи 289 УК, предусматривающая, в частности, пожизненное заключение или смертную казнь. Лишь позже из сообщения Генпрокуратуры стало известно, что в обвинение предъявлено по части 2 той же статьи; наказание по ней мягче — от восьми до 20 лет лишения свободы.

— Я как-то написала ему, что в самом начале по телевидению, по интернету писали, что их расстреляют, что статья террористическая, именно третья часть. И я написала ему, страшно было вот это слышать, вот это читать. Он ответил, что самое страшное уже прошел. Когда их везли, он боялся, что под Припятью их там и оставят, утопят, — вспоминает сестра арестанта.

Из письма Дмитрия Дубовского сестре Юлии «Человек способен на все — дурное и хорошее. Мне грустно, что это так. Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества. А еще лучше — обстоятельств времени и места, располагающих к добру…» (Сергей Довлатов). Процитировал в оригинале, но отсылка к Богу, пожалуй, не столь здесь важна, основной посыл в последней строчке :) Кстати, в пятницу пришел августовский номер «Белорусы и рынок», по утрам чуть-по-чуть прочитываю. Газета хорошая, читаю от корки до корки. Конечно, разница мнений, взглядов на текущее положение и прогнозы на будущее на страницах этой газеты полностью противоположные и иные по сравнению с тем, что льется в новостях из телевизора. Две разные реальности, у меня даже закрадывается впечатление, что между этими двумя реальностями есть какая-то еще и третья :) Как-то так… …Так-то да, как бы ни старался себя контролировать в плане переживаний, думаю что да, поездки на суд будут выматывать капитально. Было бы как-то спокойнее на душе, если бы было понимание, что из этого маховика можно вырваться в ближайшей перспективе, но этого ведь никто не знает, моя судьба уже полностью в руках этой системы. Я хоть и люблю всякую неизвестность, адреналин, однако хорошего мало во всем этом путешествии и знакомстве с тюремной системой… Тем паче с теми сроками, что нам уготованы и условиями, которые, возможно, нас ждут. Но ничего, надеюсь, силы воли хватит через это все пройти. К подобному финалу, пожалуй, я был готов, точнее предвидел, когда решался на тот шаг. Но тут ведь как говорится: «Нельзя представить себе себя в обстоятельствах, в которых вы никогда не были: на войне, в тюрьме, под бременем огромных долгов и проблем и т.п.» В любом случае от этого уже никуда не деться и придется как-то пережить. Главное, что по своему внутреннему состоянию, могу сказать, что испытание временем пройти готов, в остальном уже будет видеться по обстоятельствам. И ты там, сестрен, и Все остальные, будьте сильными духом, верьте и приближайте лучшие времена, они непременно настанут!

В письмах сестре Дубовский избегает упоминаний о соседях по камере — по словам девушки, такие рассказы не пропустит цензор. Поэтому анархист называет камеру «купе» или «вагоном», говорит Юлия.

— Знаю, что [соседи] очень часто меняются. Как он говорит, «пассажиры в моем вагоне». Вот наше купе, вот [поезд] мчится. Он сам в первых письмах писал, чтобы мы не лили слез с мамой, что просто представили, что он в очередном путешествии жизненном.

15 февраля КГБ внес четверых анархистов в список лиц, причастных к терроризму. По словам Дубовской, единственная бытовая трудность, с которой она столкнулась после этого — невозможность перевести брату деньги на «отоварку».

— Сначала был страх, это [было] неожиданно. Я не то, чтобы боялась этого слова — террорист. Я же понимаю, что он не террорист. Мне казалось, не переведешь там эти деньги, он не выпишет газеты, не сможет себе чего-то купить. Но те же газеты стала выписывать я. Это не те трудности, это мелочь на самом деле, — говорит Юлия.

— У них там какой-то магазин, где можно покупать ту же туалетную бумагу. Ну, я думаю, что это не самые большие проблемы. Для него гораздо важнее, [что] когда я перечисляла деньги, то он мог заказывать какие-то книги, которые они там покупали или не покупали. Ну, читает теперь то, что в библиотеке, — добавляет Валентина Олиневич.

Мать анархиста рассказывает, что Игорь нумерует каждое письмо — за год она получила их уже больше семидесяти. Писать Олиневичу разрешено только родителям и сестре, утверждает Валентина.

— [Об условиях в письмах писать] запрещено. Но когда стоишь в очереди передачи передавать, то люди общаются друг с другом. А когда особенно сидят некоторые больше года, то уже знают, кто по какой статье. Иногда даже удается узнать, кто с кем сидит. Ну и поэтому я знаю, что у него камера — шесть квадратных метров. Четыре человека там. Кормят там более-менее нормально, съедобно. Он сидел, насколько я знаю, с теми людьми, которые работали в «Белгазпромбанке», ну и которых потом в колонию отправили. С инвесторами разными, директорами заводов, с журналистами TUT.bу, человеком, который по «сахарному делу», директор. Их уже всех перевели кого куда. А с кем он сейчас сидит, я не знаю, — рассказывает мать Олиневича.

Письмо Игоря Олиневича родителям В первую очередь хочу попросить у вас прощения, что снова причинил вам эту боль и вовлек во все это. Несколько недель я не находил себе места, пытаясь решить в голове и сердце тяжелую дилемму. Август поделил время на до и после. И, глядя на фото политзаключенных, я не знал, что ответить. Столько зла выплеснулось, столько людей, столько ожиданий благородных поступков — все это заставляло смотреть вглубь своей души. Затем была поездка в те французские музеи Веркор, где я задавался вопросом — о чем именно судьба тех людей напоминает нам? Бывает, наступают времена, когда вклад должен делать каждый, соразмерно своим силам, способностям и духом. А этого у меня много. Какие бы ни были мои объяснения, я знаю, что их недостаточно и новость о моем задержании повергла вас в ужас. 10 лет прошло и вот такой юбилей. <…> Так-то , по сути, новостей и каких-либо событий у меня не происходило, все стабильно в тюрьме. За исключением погоды, последние дня четыре пожалуй, вновь мучаемся от жары. Вентилятор, «Карлсон», как мы его еще называем, конечно старается нам хоть как-то помочь, однако потеем мы здесь все равно. Это происходит именно тогда, когда температура воздуха свыше 30. С трудом переживаешь ночь, днем же, с учетом выводов на прогулки и в туалет (два раза на день) удается хоть временно остыть, надышатся воздухом, как бы банально это не звучало, но радуешься даже тому, что выводят в туалет, где чуть прохладнее и есть возможность умыться водой от головы до ног. Но этого охлаждения, все равно не хватает, стоит вернуться в камеру и за пару часов сидения в ней начинаешь просто-напросто варится. В понедельник [почитаем] за счастье сходить в душ, помыться. Но как уже написал выше, вся обретенная после помывки, свежесть исчезает за несколько часов нахождения в камере. <…> В пятницу прочел небольшую заметку про обыски в редакциях и работников определенных независимых изданий. По заметке не поймешь в чем — суть да дело. Но меня, если честно, удивили названия газет, в редакциях которых прошли обыски, к кому возникли вопросы. Сколько их читаю, не видел и не понимаю за что их сейчас «душат»… Все это, конечно, печально. С одной стороны. С другой, в эпоху интернета это все малоэффективно, имею в виду давить печатные СМИ. В-третьих, это может послужить еще одним возможным триггером. Власть, загнанная в угол и теряющая свою популярность, становится грубой, недальновидной, принимающей дикие решения, обрекает сама себя на уничтожение. Хочется на это надеяться. Ведь сколько не сдавливай общество, оно как пружина, рано или поздно отпружинит! P.S. «Не бывать единству от запрета инакомыслия. Искать — вольно споря, чтобы действовать согласно!».

Родные Сергея Романова, как и Дмитрия Резановича, отказываются общаться с журналистами, говорит Юлия. По ее словам, они переправляют письма сына ей, а она «старается публиковать, где только можно, чтобы сделать огласку».

— И я передачу ношу в последнее время. Предложила свою помощь, чтобы он тоже понимал, хотя бы через эти передачи, что я поддерживаю его родителей, что какая-то есть связь. В письмах особо не напишешь. Он передает через них благодарность мне. Было очень мило, когда отправил он рисунок в виде цветов. И это как знак благодарности всем людям, которые солидарны. Просила его родителей: «Пишите, что очень много людей пишут ему». Но, к сожалению, видите, письма вообще не передают. Моему брату за год только четыре письма пробилось. А Сергею, насколько я знаю, только одно за год — из Нидерландов какая-то девушка написала, — рассказывает Дубовская.