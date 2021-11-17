От нефти богатеют немногие. Парадокс иракского Курдистана — крупного экспортера углеводородов и беженцев

Ирак

Ирак — одна из стран, которые приводят в пример, когда надо объяснить, как работает «ресурсное проклятие»: социально-экономическая теория, связывающая обилие природных ресурсов (при недостаточно развитых институтах) с коррупцией, авторитаризмом, ростом неравенства и подавлением других секторов экономики. Он входит в пятерку мировых лидеров по запасам нефти, и в десятку — по объемам экспорта. Нефтяная отрасль в некогда аграрной стране стала развиваться в середине прошлого века и уже к началу 1980-х сделала Ирак одной из крупнейших экономик Ближнего Востока.

Но ресурсное богатство стало одновременно основой авторитарной системы и источником финансирования войн. Расходы на военные кампании — в частности, на войну с соседним Ираном в 1980-е — оказались непосильными для правительства. В конце 1970-х, когда Саддам Хусейн пришел к власти, Ирак был страной-кредитором. К середине 1990-х он уже набрал долгов, которые превышали объем его экономики в десять раз, а к началу 2000-х оказался среди стран-рекордсменов по уровню долга — обязательства Ирака к тому времени составляли около $130 млрд. Экономику подрывали и санкции, введенные после вторжения в Кувейт в 1990 году.

Сейчас Ирак, по оценке Transparency International, входит в двадцатку самых коррумпированных стран мира. Качество управления ресурсами, отмечают эксперты National Resource Governance Institute, остается невысоким — с особенно плачевными показателями государственного управления, подотчетности властей и обеспечения правопорядка. По официальным данным, уровень бедности в стране превышает 25%.

В 2019-м по Ираку прокатилась волна массовых протестов против коррупции и безработицы (среди молодежи она сейчас достигает 36%). Протесты привели к отставке премьер-министра, однако и после этого недовольные продолжали пикетировать правительственные здания, требуя рабочих мест.

При этом экономика Ирака остается зависимой от нефти. Она обеспечивает более 96% экспорта и 92% всех бюджетных доходов, более 40% ВВП. Это делает страну уязвимой при резких перепадах цен — например, в середине 2010-х и во время глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В прошлом году из-за обвала цен на фоне сокращения производства по требованию ОПЕК нефтяные доходы Ирака сократились примерно вдвое — с $78,5 до $41,9 млрд. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие.

Курдистан

Признаки «ресурсного проклятия» можно найти и в экономике Курдистана. Это северный регион Ирака, власти которого, по собственным оценкам, контролируют до трети всех нефтяных запасов страны. Другие источники называют меньшие цифры — расхождения могут быть связаны с тем, что местная администрация учитывает недоказанные запасы и месторождения на спорных территориях, контроль над которыми она пыталась перехватить у Багдада. Типичные для Ирака проблемы заметны и здесь — коррупция, низкое качество управления, зависимость от нефтяных цен. Но положение Курдистана уникально — регион имеет статус широкой автономии и десятилетия борьбы за независимость в прошлом.

Курды — одна из крупнейших этнических групп, не имеющих собственного государства. Ее представители — около 30 млн человек — живут в Турции, Иране, Ираке и Сирии. После Первой мировой войны на территории современного Ирака было провозглашено Королевство Курдистан со столицей в Сулеймании, но оно просуществовало лишь несколько лет. Британские, иракские и турецкие войска подавляли выступления курдов, но попытки добиться независимости не прекращались никогда — при этом курдские движения действовали как политическими, так и более радикальными методами.

Одной из самых заметных сил в регионе стала Рабочая партия Курдистана (РПК), объявленная террористической организацией в Казахстане и Кыргызстане; это решение признают все страны-участницы ОДКБ, включая Беларусь. В противостоянии РПК с турецкими силовиками с обеих сторон погибли десятки тысяч человек. Лидера партии Абдуллу Оджалана в 1999 году задержали в Кении после неудачной попытки получить убежище в России. Политик утверждал, что когда его преследовали спецслужбы нескольких стран, аэропорт Минска отказал в посадке его самолету; в итоге Оджалана доставили в Турцию и приговорили к пожизненному заключению.

На таком фоне преследованию в Ираке подвергались не только участники вооруженного противостояния и активные сторонники независимости, но и случайные люди. Во второй половине 1980-х, при правлении Саддама Хусейна, власти приступили к фактическому геноциду курдов, в том числе, с применением химического оружия. Точное число погибших остается спорным, но речь в любом случае идет о десятках тысяч. Курировал операцию, получившую название «Анфаль», двоюродный брат Хусейна Али аль-Маджид, известный как Химический Али. Позже он был четырежды приговорен к смертной казни и в 2010 году повешен.

При этом уже с начала 1990-х Курдистан имел определенную автономию; после свержения Хусейна в 2003 году эта автономия стала шире, но идея отделения от Ирака и создания собственного государства оставалась популярной. В середине 2010-х для этого, казалось, появились долгожданные предпосылки — в ходе войны с боевиками «Исламского государства», захватившими часть Ирака, курдские формирования взяли под контроль город Киркук и прилегающие нефтяные месторождения. Довольно быстро им удалось найти партнеров среди трейдинговых компаний — с их помощью можно было экспортировать нефть в обход Багдада; правительство Ирака пыталось протестовать, но безуспешно. Вскоре регион продавал около 600 тысяч баррелей нефти в день — столько же, сколько Катар. Властям Курдистана также удалось привлечь займы — миллиарды долларов под гарантии будущих поставок.

В 2017 году Курдистан провел референдум о независимости. Для продвижения проекта, в частности, наняли американского лоббиста Пола Манафорта, бывшего участника президентской кампании Дональда Трампа. Большинство жителей проголосовали за отделение от Ирака, но на этом все, по сути, и закончилось — курдское государство на Ближнем Востоке так и не появилось. Курды показали себя ценными союзниками в борьбе с «Исламским государством», они могли ссылаться на примеры других территорий, получивших самостоятельность — в начале 2010-х, в частности, отдельным государством был признан Южный Судан — но независимость Курдистана не получила серьезной международной поддержки. Против выступили и соседи — Турция и Иран.

В нефтяных проектах Курдистана приняла участие и «Роснефть». В начале 2017 года российская госкомпания договорилась с правительством автономного района о поставках нефти, а позднее подписала соглашение о разделе продукции пяти нефтедобывающих блоков (сумма сделки составила до $400 млн), а также об эксплуатации экспортного нефтепровода. Позже из отчета компании стало известно, что в 2017 году в рамках контракта на поставку нефти она выдала правительству Курдистана аванс в $2,1 млрд. Руководство «Роснефти» подчеркивало, что «строго соблюдает законодательство в любой зоне, где работает». Министерство нефти Ирака, со своей стороны, напоминало, что сделки о доступе к энергоресурсам должны заключаться только при участии центрального правительства, и осуждало «безответственные заявления иностранных компаний» (не уточняя, о ком именно идет речь). Позднее иракское правительство сообщило, что хотя и считает сделку «Роснефти» с Курдистаном «ошибкой», предъявлять российским нефтяникам претензии не собирается.

Вскоре после референдума армия Ирака заняла Киркук, вернув контроль и над окрестными месторождениями. Так Курдистан лишился половины нефтяных доходов. Вдобавок центральное правительство прекратило бюджетные выплаты в регион и приостановило международные рейсы в его аэропорты Эрбиль и Сулейманию. К началу 2018 года автономия, набравшая долгов, сопоставимых с ее ВРП, оказалась близка к банкротству.

Кризис

Властям Курдистана пришлось договариваться с Багдадом. В 2018 году правительство Ирака согласилось снять воздушную блокаду и возобновило бюджетные выплаты, прерванные в 2014-м после захвата курдскими формированиями месторождений возле Киркука. Автономия даже сохранила контроль над своими нефтяными ресурсами — правда, по действующим соглашениям, регулярные выплаты из бюджета она получает уже в обмен на нефть. Проект бюджета, согласованный в конце 2020 года, предусматривает поставки 250 тысяч баррелей в день.

В политической системе Курдистана, отмечал в своей колонке для «Аль-Джазиры» преподаватель политологии Лондонского университета Дара Салам, доминируют два клана — Барзани (они представляют Курдскую демократическую партию) и Талабани (Патриотический союз Курдистана). «Возможность попасть на должность в правительстве зависит от наличия покровителей, — констатировал политолог. — Чиновники оказываются зависимыми от одной или другой партии. Самые высокие посты почти исключительно зарезервированы для представителей семей Барзани и Талабани или их ближайших сторонников». При этом каждая партия, добавлял эксперт, располагает собственными вооруженными отрядами. Один из беженцев на польской границе 10 ноября сказал журналистам France 24, что четверо его братьев закончили вузы, но не получили работу в госсекторе, «потому что не были связаны с партиями».

Но примирение оказалось непрочным. Багдад и Курдистан продолжают спорить о том, на каких условиях автономия получает бюджетную помощь. Деньги в регион поступают с перебоями — в начале 2020-го, в частности, правительство остановило выплаты, ссылаясь на то, что не получило обещанной нефти. К этому добавился эффект от пандемии и обвал нефтяных цен. По данным на весну 2020 года, бюджетный дефицит автономного района составлял около $300 млн в месяц — сотрудникам госсектора стали задерживать зарплаты (ранее официальные представители Курдистана признавали, что не могут платить зарплаты без помощи центрального правительства).

В регионе начались протесты — сотни людей в Сулеймании и других городах требовали причитающихся им выплат. Протесты переросли в столкновения с полицией, несколько человек погибли. Демонстранты сожгли офисы обеих партий — Курдской демократической и Патриотического союза Курдистана, в адрес которых не раз звучали обвинения в коррупции и фаворитизме.

— В прошлом жители Курдистана уже протестовали против коррупции и недостатка подотчетности властей, — комментировал происходящее Шиван Фазил, исследователь Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). — Теперь к этому добавились протесты против бюджетных сокращений и задержек зарплат. Можно сказать, что нарушен социальный договор — власти не выполняют своих обязательств, и люди отказывают им в поддержке.

Для кризиса было достаточно объективных причин — пандемия, снижение цен на нефть и последствия войн; кроме того, в регионе продолжаются операции Турции против Рабочей партии Курдистана, в результате которых страдают и мирные жители. Однако, как считает исследователь Konrad Adenauer Foundation Мера Бакр, сыграло роль и неэффективное госуправление. После падения правительства Саддама Хусейна, отмечает ученый, многие сельские районы Курдистана подверглись опустошению, а местные жители оказались безработными. Когда в стране появилось новое правительство, регион стал получать достаточное финансирование — но правящие в Курдистане партии, «вместо восстановления пострадавших районов и строительства инфраструктуры в основном расширяли госсектор, и особенно силовые структуры». По его словам, именно эти депрессивные районы — один из основных источников миграции.