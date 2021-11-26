Что такое «шоковая профилактика». Для беларуских подростков проводят показательные суды над их ровесниками, а для учеников автошкол — над водителями

В 2015 году в Бобруйском электротехническом колледже на выездном заседании суда Бобруйского района и города Бобруйска судья Инна Круголь приговорила к 3 годам химии 18-летнего третьекурсника по имени Константин, обвинявшегося в употреблении спайса. Юноша утверждал, что попробовал наркотик впервые — шел в гости к другу и в его подъезде нашел вещество, завернутое в пятидесятирублевую купюру, и трубочку из фольги. Вскоре в дверь подъезда постучали милиционеры, и Константина задержали. При себе у него нашли 0,162 грамма спайса.

В последнем слове молодой человек был краток: «Мне очень жаль, что так случилось… Очень хочу продолжить учебу. Также благодарю сотрудников милиции за то, что меня задержали, и прошу прощения у мамы. Вот».

После оглашения приговора перед зрителями с речью выступил старший помощник прокурора Бобруйска Василий Мельник.

«Вы, посетив сегодня выездное заседание, задумайтесь, к чему может привести желание употребить психотропное вещество. Я считаю, что при употреблении наркотиков у вас два пути: либо тюрьма, либо сумасшедший дом. Вы видели весьма упрощенный вариант ведения таких дел. Обычно они рассматриваются на протяжении двух месяцев, а осужденный в это время находится в следственном изоляторе, а не дома. И вы прекрасно должны понимать, какой контингент сидит в СИЗО — способный и побить, и изнасиловать. Обходите это зло десятой дорогой. Думайте если не о себе, то о ваших близких», — наставлял молодежь Мельник.

В 2018 году в актовом зале Минского торгового колледжа Белкоопсоюза судили 24-летнего выпускника Академии искусств по специальности «Промышленный дизайн» Антона. Его задержали в 20 метрах от места закладки, откуда он забрал меньше грамма марихуаны.

«На глазах у присутствующих высокий мужчина в костюме перетаскивает в центр зала стол и уходит. Спустя несколько минут выясняется, что это был судья: он снова появляется в помещении, но поверх пиджака у него черная мантия с золотым кантом», — описывал заседание корреспондент Esquire.

Антон признал вину и объяснил, что поссорился с женой и хотел снять стресс. Он просил приобщить к делу антинаркотическую презентацию, с которой обещал выступать в школах вместе со следователем. Судья приговорил дизайнера к 2 годам домашней химии.

Иногда вместо судебного процесса перед зрителями разыгрывают избрание меры пресечения для задержанных.

25 ноября в Гомеле прокурор публично арестовал двух 17-летних лицеистов из Пинска, которых обвиняют в распространении наркотиков; ради этого школьников и студентов собрали в актовом зале РОВД.

«До начала профилактического мероприятия в зале активно идут разговоры, многие из ребят улыбаются и смеются. Становится тихо, когда включают фильм о реальных историях задержанных несовершеннолетних», — сказано в пресс-релизе гомельского УВД. После фильма в зале появляются прокурор Гомеля Юрий Булынко и начальник милицейского управления по наркоконтролю Дмитрий Чертков; следом под конвоем заводят задержанных.

«Несколько вопросов, и прокурор города произносит страшную для них фразу: избрать меру пресечения в виде ареста», — пишет пресс-служба. Затем прокурор обращается к публике с назиданием.

«Сейчас вы пойдете домой. А эти парни отправятся в следственный изолятор <…> и домой попадут они теперь совсем не скоро. Альтернативной уголовному сроку меры наказания этой статьей не предусмотрено. В заключении ребятам придется пробыть около десяти лет — свои лучшие годы. Выйдут уже взрослыми мужчинами. Детство было, а юность заберет тюрьма», — говорит Булынко. «Зал расходился молча», — отмечают авторы пресс-релиза.

В завершение они приводят слова замначальника УВД Гомельского облисполкома Анатолия Васильева о «шоковой профилактике». «В Гомеле и Мозыре это проводится на постоянной основе. <…> Мы можем много рассказывать о том, что нельзя этим заниматься, и совершенно по-другому это воспринимается, когда они видят, что их реальный одногодок прямо из этого зала отправляется в СИЗО. Уверен, что и сами подростки станут впоследствии элементом долгосрочной профилактики, рассказывая своим знакомым об увиденном и услышанном», — рассуждает милиционер.

Двумя месяцами раньше, 1 сентября, похожее мероприятие силовики провели в аграрно-техническом лицее в Калинковичах. Посмотреть на избрание меры пресечения двоим предполагаемым закладчикам 17 и 18 лет привели десятки их однокашников. Лицеисты обвиняются в сбыте наркотиков организованной группой, им грозит от десяти до 20 лет колонии. По данным следствия, они нашли работодателя «в 20-х числах августа текущего года», привезли из Гомеля неуточненный вес альфа-РVР, но не успели сделать ни одной закладки.

Журналистка местной газеты «Калінкавіцкія навіны» в своем репортаже не сдерживала эмоций. «От увиденного и услышанного в актовом зале лицея у меня лично мурашки по коже. Это не представление, не шоу, а реальная история о том, как по собственной глупости можно попасть за решетку более чем на 10 лет. И там, за решеткой, провести лучшие годы жизни вдали от родных и близких. А на выходе — ни образования, ни работы, ни жилья, ни денег», — писало издание.

Публично судят и отправляют в СИЗО беларусов не только по «наркотическим» статьям.

В июле в актовом зале управления ГАИ Гомельского облисполкома провели открытый суд над 34-летним водителем, который сел за руль пьяным. Он получил 1,5 года колонии и 5 лет лишения прав. «На судебном заседании присутствовали курсанты автошкол. Их, как будущих водителей, пригласили для того, чтобы они вынесли из всей этой ситуации несколько важных уроков», — рапортовало отделение по агитации и пропаганде гомельской ГАИ.

37-летнего пинчанина в ноябре судили в большом актовом зале за «пьяные дебоши», а местный телеканал снял об этом четырехминутный сюжет, в котором судья суда Пинского района и города Пинска Николай Коледа зачитывал подробную справку нарколога с диагнозом обвиняемого.

Автор репортажа уточнял, что зрители на процессе — не случайные люди: они состоят на учете в милиции, «многие из них имеют схожие нарушения», поэтому и стали «свидетелями судебного мероприятия в поучительных для себя целях».

«Было очевидно, что на подсудимого не действовали никакие предупреждения со стороны милиции. <…> Не пугала его и перспектива оказаться в лечебно-трудовом профилактории — режимном учреждении, где придется жить не так, как хочется, а по распорядку, и вдобавок трудиться», — стыдил пинчанина телеведущий. В итоге судья постановил отправить мужчину в лечебно-трудовой профилакторий на 12 месяцев.

«Приговор подсудимый слушал с полным спокойствием. Возможно, потому что смирился с перспективой. Или же в тот момент просто еще не успел до конца прийти полностью в свое трезвое состояние», — иронизировал корреспондент.

Завершал сюжет комментарий православного священника Георгия Мацкевича, который присутствовал на суде. «Человек создает вокруг себя иной, виртуальный мир, пользуясь спиртным, прежде всего потому, что по какой-то причине в этом мире ему некомфортно, он здесь чужой, его здесь не понимают», — размышлял клирик.