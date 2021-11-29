Президентская стипендия, флаг Хабаровска и «Мая краiна Беларусь». За что судят химика‑отличника Артема Боярского

Первое задержание: флаг Хабаровска и «бусофобия»

16 ноября 2020 года второкурсник химфака БГУ Артем Боярский возвращался с протестного Марша пенсионеров. На выходе из метро студента задержали неизвестные силовики: погрузили в машину, отвезли в изолятор, а через три дня осудили на 15 суток за участие в марше.

Задержание студент подробно описал в своем дневнике.

«16 ноября после марша пенсионеров я дошел до площади Якуба Коласа, зашел в метро и поехал на Первомайскую, ни о чем не подозревая и не переживая. Выйдя на станции, я пошел в свое общежитие, было это где-то в 16:10. Буквально через минуту ко мне подъехал серый бусик марки "Форд" с людьми в черном. Я испугался и попытался убежать. Осознав, что я не успеваю и меня догоняют, я попробовал спуститься к реке. Увы, я споткнулся, упал, и меня поймали. Заломали и повели в бус», — вспоминал Боярский.

В автобусе студента, по его словам, принялись бить кулаками по лицу, стали выкручивать ему пальцы, оскорблять и осыпать угрозами.

«У меня нашли флаг Хабаровска, сделали в нем дырку и напялили его мне на голову. В таком "наряде" меня доставили в РУВД Ленинского района. Когда я вышел из буса, чувствовалось, что у меня глаз был припухший и очень сильно болела голова», — писал он в дневнике.

Свои 15 суток в изоляторе Боярский, по словам его матери, отбыл без жалоб: условия содержания были терпимыми, и «тогда не издевались». Впрочем, после освобождения студент жаловался на развившуюся «бусофобию».

— Ужасно он боялся. Он мне об этом часто говорил: «Мама, я бусов боюсь ужасно». Просто, говорит, «у меня реакция какая-то неконтролируемая». Психологический стресс был сильнейший, я даже не ожидала. Ну, представляете: за тобой начинают гнаться люди неизвестные в этом черном обмундировании, тебя хватают, запихивают в бус, потом бьют — это сильнейший стресс психологический, — объясняет мать Артема Ольга Боярская.

Несмотря на пережитое, он сдал сессию в университете со средним баллом 9.

Второе задержание: избиение, признания на камеру и «Мая краiна Беларусь»

Через пять месяцев, 24 марта, Боярского снова задержали. Рано утром в общежитие к нему пришли силовики — поводом стал бело-красно-белый флаг, который, по их информации, кто-то вывесил в комнате. «Соседей — на пол и в наручники, но забрали только Артема», — цитировали студенческий чат правозащитники из «Вясны».

— Я звонила в деканат и пыталась выяснить, какие службы задерживали [Артема]. Ну вы же должны знать: что, к вам просто пришли люди неизвестные, и вы их пустили в общежитие? Такого не может же быть, правда? То есть кто производил задержание известно. Мне об этом никто ничего не сказал, — рассказывает Ольга.

В тот же день Боярского снова осудили по статье о массовых мероприятиях — и назначили ему 25 суток ареста.

На следующий день после задержания в телеграм-канале ведущего СТВ Григория Азаренка появилось видео со студентом. Артем на камеру говорил, что он администрировал «экстремистский телеграм-канал "Мая краiна Беларусь"» и одноименный чат.

«Мая краiна Беларусь» отреагировала в тот же день: телеграм-канал заявил, что Боярский никогда не был его администратором.

Позже студент рассказал своему адвокату, что записать видео его заставили силой — сотрудники ГУБОПиК били его дубинкой по спине и ягодицам и наступали ему на ноги, пока он лежал на полу. Также силовики спрашивали, причастен ли он к телеграм-каналу «Страйком химфака».

Несмотря на то, что экспертиза обнаружила у Боярского синяки на ягодице, голенях и плече, Центральный районный отдел СК отказал студенту в возбуждении уголовного дела против одного из сотрудников ГУБОПиК — Высоцкого В.В.

После 25 суток ареста студент не вышел на свободу — против него возбудили уже уголовное дело о создании экстремистского формирования. При этом «экстремистским формированием» «Маю краiну Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ» МВД признало только через полгода — 27 октября.

Обвинение

Артему Боярскому вменяют руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК).

По версии следствия, с августа 2020 года по март 2021 года он администрировал «признанный экстремистским формированием» телеграм-канал и «чат, объединяющий студентов специализированного факультета высшего учебного заведения». При этом чат канала «Мая краiна Беларусь», админом которого Боярский назвался на видео, в обвинении не упоминается.

«Обвиняемый, руководя экстремистским сообществом, формировал его состав, распределял роли, вел контроль по информационному наполнению ресурса и организовывал участие его членов в акциях протеста», — утверждают в СК.

Обвинение считает, что Боярский обучал единомышленников «способам неповиновения законным требованиям правоохранителей», распространял информацию о месте сбора демонстрантов и «лично осуществлял контроль за их прибытием к назначенному времени».

Кроме того, студент, по версии обвинения, работал над «увеличением численности сообществ» через частные беседы, организацию совместного досуга, «в том числе совместного распространения экстремистских материалов и протестной символики».

Второе обвинение — в грубом нарушении порядка — связано с минской акцией протеста 25 октября 2020 года. По версии следствия, студент активно участвовал в ней, выкрикивал лозунги, а также «умышленно блокировал пути транспортных коммуникаций с иными лицами, имея при себе флаг, использовавшийся как протестный символ».

Отчисление и поддержка российских академиков

В начале июня правозащитники сообщили, что Боярского, четырехкратного стипендиата Специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, отчислили из БГУ.

14 августа 2020 года Боярский был одним из ста студентов, отказавшихся от президентской стипендии в знак протеста против объявленных результатов выборов и «зверских избиений своих сограждан».

— Из общежития мне позвонили, сказали: «Заберите вещи Артема, он отчислен». Вот так мы узнали об отчислении, — вспоминает Ольга Боярская.

Сейчас родственники держат связь с Артемом через адвоката и посредством переписки. С момента задержания родители смогли увидеться с ним лишь дважды; последнее свидание у них было 15 октября.

— Конечно, он держаться старается. Он находит внутренние силы и занятия себе. Он читает журналы научные, которые ему приходят, он читает Священное Писание, но, безусловно, эмоциональные спады случаются, и бывает очень тяжело психологически, — признает мать арестанта.

6 ноября 47 членов Российской академии наук подписались под открытым письмом в поддержку «своего коллеги, химика Артема Боярского» и призвали прокуратуру и суд к справедливому и непредвзятому рассмотрению его дела.

По предъявленному обвинению Артему Боярскому грозит до семи лет лишения свободы.