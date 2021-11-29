Президентская стипендия, флаг Хабаровска и «Мая краiна Беларусь». За что судят химика‑отличника Артема Боярского

Артем Боярский. Фото: «Вясна»
Минский городской суд начинает рассматривать дело бывшего второкурсника химфака БГУ Артема Боярского, которого обвиняют в создании экстремистского формирования и грубом нарушении порядка. «Медиазона» напоминает историю студента — отказ от президентской стипендии, аресты за активизм, видео с вынужденными признаниями в канале Григория Азаренка и рассказ о жестоком избиении.
16 ноября 2020 года второкурсник химфака БГУ Артем Боярский возвращался с протестного Марша пенсионеров. На выходе из метро студента задержали неизвестные силовики: погрузили в машину, отвезли в изолятор, а через три дня осудили на 15 суток за участие в марше.
Задержание студент подробно описал в своем дневнике.
«16 ноября после марша пенсионеров я дошел до площади Якуба Коласа, зашел в метро и поехал на Первомайскую, ни о чем не подозревая и не переживая. Выйдя на станции, я пошел в свое общежитие, было это где-то в 16:10. Буквально через минуту ко мне подъехал серый бусик марки "Форд" с людьми в черном. Я испугался и попытался убежать. Осознав, что я не успеваю и меня догоняют, я попробовал спуститься к реке. Увы, я споткнулся, упал, и меня поймали. Заломали и повели в бус», — вспоминал Боярский.
В автобусе студента, по его словам, принялись бить кулаками по лицу, стали выкручивать ему пальцы, оскорблять и осыпать угрозами.
«У меня нашли флаг Хабаровска, сделали в нем дырку и напялили его мне на голову. В таком "наряде" меня доставили в РУВД Ленинского района. Когда я вышел из буса, чувствовалось, что у меня глаз был припухший и очень сильно болела голова», — писал он в дневнике.
Свои 15 суток в изоляторе Боярский, по словам его матери, отбыл без жалоб: условия содержания были терпимыми, и «тогда не издевались». Впрочем, после освобождения студент жаловался на развившуюся «бусофобию».
— Ужасно он боялся. Он мне об этом часто говорил: «Мама, я бусов боюсь ужасно». Просто, говорит, «у меня реакция какая-то неконтролируемая». Психологический стресс был сильнейший, я даже не ожидала. Ну, представляете: за тобой начинают гнаться люди неизвестные в этом черном обмундировании, тебя хватают, запихивают в бус, потом бьют — это сильнейший стресс психологический, — объясняет мать Артема Ольга Боярская.
Несмотря на пережитое, он сдал сессию в университете со средним баллом 9.
Через пять месяцев, 24 марта, Боярского снова задержали. Рано утром в общежитие к нему пришли силовики — поводом стал бело-красно-белый флаг, который, по их информации, кто-то вывесил в комнате. «Соседей — на пол и в наручники, но забрали только Артема», — цитировали студенческий чат правозащитники из «Вясны».
— Я звонила в деканат и пыталась выяснить, какие службы задерживали [Артема]. Ну вы же должны знать: что, к вам просто пришли люди неизвестные, и вы их пустили в общежитие? Такого не может же быть, правда? То есть кто производил задержание известно. Мне об этом никто ничего не сказал, — рассказывает Ольга.
В тот же день Боярского снова осудили по статье о массовых мероприятиях — и назначили ему 25 суток ареста.
На следующий день после задержания в телеграм-канале ведущего СТВ Григория Азаренка появилось видео со студентом. Артем на камеру говорил, что он администрировал «экстремистский телеграм-канал "Мая краiна Беларусь"» и одноименный чат.
«Мая краiна Беларусь» отреагировала в тот же день: телеграм-канал заявил, что Боярский никогда не был его администратором.
Позже студент рассказал своему адвокату, что записать видео его заставили силой — сотрудники ГУБОПиК били его дубинкой по спине и ягодицам и наступали ему на ноги, пока он лежал на полу. Также силовики спрашивали, причастен ли он к телеграм-каналу «Страйком химфака».
Несмотря на то, что экспертиза обнаружила у Боярского синяки на ягодице, голенях и плече, Центральный районный отдел СК отказал студенту в возбуждении уголовного дела против одного из сотрудников ГУБОПиК — Высоцкого В.В.
После 25 суток ареста студент не вышел на свободу — против него возбудили уже уголовное дело о создании экстремистского формирования. При этом «экстремистским формированием» «Маю краiну Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ» МВД признало только через полгода — 27 октября.
Артему Боярскому вменяют руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и грубое нарушение порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК).
По версии следствия, с августа 2020 года по март 2021 года он администрировал «признанный экстремистским формированием» телеграм-канал и «чат, объединяющий студентов специализированного факультета высшего учебного заведения». При этом чат канала «Мая краiна Беларусь», админом которого Боярский назвался на видео, в обвинении не упоминается.
«Обвиняемый, руководя экстремистским сообществом, формировал его состав, распределял роли, вел контроль по информационному наполнению ресурса и организовывал участие его членов в акциях протеста», — утверждают в СК.
Обвинение считает, что Боярский обучал единомышленников «способам неповиновения законным требованиям правоохранителей», распространял информацию о месте сбора демонстрантов и «лично осуществлял контроль за их прибытием к назначенному времени».
Кроме того, студент, по версии обвинения, работал над «увеличением численности сообществ» через частные беседы, организацию совместного досуга, «в том числе совместного распространения экстремистских материалов и протестной символики».
Второе обвинение — в грубом нарушении порядка — связано с минской акцией протеста 25 октября 2020 года. По версии следствия, студент активно участвовал в ней, выкрикивал лозунги, а также «умышленно блокировал пути транспортных коммуникаций с иными лицами, имея при себе флаг, использовавшийся как протестный символ».
В начале июня правозащитники сообщили, что Боярского, четырехкратного стипендиата Специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, отчислили из БГУ.
— Из общежития мне позвонили, сказали: «Заберите вещи Артема, он отчислен». Вот так мы узнали об отчислении, — вспоминает Ольга Боярская.
Сейчас родственники держат связь с Артемом через адвоката и посредством переписки. С момента задержания родители смогли увидеться с ним лишь дважды; последнее свидание у них было 15 октября.
— Конечно, он держаться старается. Он находит внутренние силы и занятия себе. Он читает журналы научные, которые ему приходят, он читает Священное Писание, но, безусловно, эмоциональные спады случаются, и бывает очень тяжело психологически, — признает мать арестанта.
6 ноября 47 членов Российской академии наук подписались под открытым письмом в поддержку «своего коллеги, химика Артема Боярского» и призвали прокуратуру и суд к справедливому и непредвзятому рассмотрению его дела.
По предъявленному обвинению Артему Боярскому грозит до семи лет лишения свободы.
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