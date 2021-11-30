Единственный звонок — клиенту. Израильская адвокатка прилетела в Минск на встречу с доверителем, а оказалась на Володарке

11 ноября издание Ynet сообщило, что в минском аэропорту с шестью граммами каннабиса задержали израильскую адвокатку; в заметке не приводилось ее имени. Спустя две недели на телеканале N12 вышел сюжет о задержанной в Беларуси израильтянке — Майе Райтен-Столь.

По словам родных, ее задержали в аэропорту с медицинской марихуаной; в сюжете упоминалось уже меньшее количество вещества — 2,5 грамма. Израильтянка, утверждали родственники, пыталась объяснить беларуским пограничникам, что каннабис необходим ей для лечения, что подтверждается медицинскими документами и лицензией Минздрава — но, несмотря на это, власти Беларуси решили, что иностранка нарушила закон.

«Мы поддерживаем контакт с местными юристами и получили медицинские справки от министерства здравоохранения с переводом. Проблема в том, что Беларусь не признает эти справки. Существует очень большой пробел в системе наказаний и мировоззрении страны. Мы обращались к премьер-министру, президенту государства, министру иностранных дел, министру юстиции и главе коллегии адвокатов Ави Чими, и мы изо всех сил пытаемся разъяснить прокуратуре и милиции в Беларуси, какое разрешение на хранение и употребление каннабиса [есть в Израиле]. Там это не разрешено. Это необходимо решать по дипломатическим каналам», — рассказывал тележурналистам адвокат Шарон Нахари, представляющий семью Майи Райтен-Столь.

«Медиазоне» Нахари сообщил, что направил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Бенету с просьбой обратиться к премьеру Беларуси Роману Головченко и убедить того вмешаться в ситуацию.

По информации семьи и израильского адвоката Райтен-Столь, ее поместили под стражу в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. Вместе с израильтянкой в камере сидят еще две женщины, а температура там «ниже нуля градусов». С момента задержания адвокатке позволили сделать только один звонок. В МИД Израиля рассказали, что поддерживают связь с защитниками юристки, а в СИЗО ее посетил посол Алекс Гольдман-Шайман. В посольстве Израиля в Беларуси «Медиазоне» ответили, что в курсе ситуации и поддерживают связь с защитниками Райтен-Столь, но о подробностях дела не рассказали.

Брат израильской адвокатки Йонатан сказал «Медиазоне», что когда после задержания ей предложили сделать один звонок, она не связалась с семьей, а позвонила своему клиенту, ради встречи с которым прилетела в Беларусь.

«Единственный телефонный звонок, который она сделала, был ему, а не нам, и она больше не звонила. Они не позволяют ей звонить своим детям и своей семье», — говорит Йонатан.

По словам брата, он прилетал в Беларусь и провел здесь десять дней, но так и не смог увидеться с сестрой.

«Я был в Беларуси трижды — это прекрасная страна, отличное место для отдыха, и у нас прекрасные дипломатические отношения, — рассуждает Йонатан. — Наша мама в очень плохом состоянии. Ей 75 лет, она не спит, не ест несколько недель. Мы очень скучаем по Майе».

По словам адвоката Нахари, Райтен-Столь «страдает тяжелыми заболеваниями и не получает необходимого лечения».

«Мы опасаемся, что в случае предъявления ей обвинения минимальное наказание составит три года лишения свободы и до семи лет», — сказал юрист.

Такое наказание предусмотрено статьей о незаконном перемещении наркотиков через границу (статья 328-1 УК). Судя по тому, что Майя Райтен-Столь до сих пор находится под стражей, ей уже предъявили обвинение. Согласно статье 118 УПК, обвинение по статьям, связанным с наркотиками, предъявляется в течение десяти суток с момента задержания.

Беларуские адвокаты Майи Райтен-Столь, с которыми связалась «Медиазона», ничего не смогли сообщить о ходе дела; один из защитников сослался на запрет разглашения данных предварительного следствия.

Вечером 30 ноября телеканал N12 опубликовал обращение 300 израильских юристов к нескольким членам правительства с призывом заступиться за Майю Райтен-Столь и добиться ее возвращения на родину. В письме говорится, что адвокатку задержали в минском аэропорту 4 ноября.

«С того времени она находится в следственном изоляторе в Беларуси без медицинской помощи. Она нуждается в лекарствах по состоянию здоровья», — пишут авторы письма.

По информации N12, в четверг родные израильянки собираются прилететь в Минск, чтобы снять квартиру, где Майя могла бы находиться под домашним арестом. Для этого они должны внести деньги на счет в беларуском банке.

В Тель-Авиве у 45-летней Майи Райтен-Столь осталось двое детей — 14-летний сын Идо и 15-летняя дочь Лия. По словам ее брата, Майя разведена и воспитывает их одна. В Минск она летела на деловую встречу к своему клиенту — израильскому бизнесмену; Йонатан говорит, что до этого его сестра никогда не бывала в Беларуси.

«Она поехала туда, чтобы работать над израильским делом, потому что там был ее клиент, но ее работа не должна была иметь ничего общего со страной. Она должна была поприсутствовать на деловой встрече и вернуться», — рассказал брат задержанной израильтянки. Он добавил, что стаж сестры в адвокатуре — больше 20 лет.

Судя по личной странице Райтен-Столь в фейсбуке, она работает и как адвокат по уголовным делам, и как юрист, представляющий интересы компаний.

Последняя публикация датирована 3 января 2021 года. В июне 2020 года адвокатка поделилась радостной новостью — дело против ее клиента, которого подозревали в выращивании марихуаны, закрыли без предъявления обвинений. Это не единственная публикация на ее странице, посвященная защите обвиняемых по делам о наркотиках.

В апреле 2019 года в Израиле вступил в силу закон, который частично декриминализировал употребление марихуаны. Теперь в стране не считается преступлением хранение и употребление дома небольшого количества каннабиса; действие закона не распространяется на военных, несовершеннолетних и ранее судимых. За курение в общественном месте предусмотрен штраф в 1 000 шекелей, во второй раз эта сумма возрастает вдвое. Нарушившему закон в третий раз грозит уголовное преследование, либо лишение водительских прав или лицензии на оружие.

С 1994 года в Израиле с разрешения врача марихуану могут употреблять люди с онкологическими заболеваниями и хроническими болями, страдающие болезнью Крона, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом и посттравматическим стрессовым расстройством. В министерстве здравоохранения Израиля есть отделение лечебного каннабиса.