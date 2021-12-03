Операция Waterlily. Как расследуются дела об экстремизме в телеграме — на примере Ольги Золотарь

38-летняя мать пятерых детей, обладательница Ордена Матери Ольга Золотарь из Ждановичей наблюдала на выборах 2020 года, была среди волонтеров, дежуривших в переулке Окрестина, ходила на суды над активистами и, как рассказывала она сама в интервью «Еврорадио», за последний год трижды оказывалась задержана силовиками.

18 марта, когда Золотарь везла дочку на музыкальное занятие, ее задержали в четвертый раз. После этого дома у нее прошел обыск, а вечером того же дня арестовали ее мужа Сергея Ганкевича.

Чуть позже УВД Миноблисполкома объяснило: по информации силовиков, Золотарь администрировала дворовой протестный чат и организовывала «так называемые "чаепития", "прогулки", "концерты"».

«Каждый раз, едва завидев сотрудников милиции, "акционеры" убирали всю протестную символику и рассказывали, что просто собрались "пообщаться" либо "попить чаю", однако после ухода правоохранителей в местных чатах активно постились фото, где участники "пьют чай" в окружении протестной символики», — говорилось в милицейском пресс-релизе.

Ганкевича в итоге осудили на десять суток по статье о нарушении порядка пикетирования за вывешенный на окне бело-красно-белый флаг. За оставшимися дома детьми присматривала бабушка.

Ольга Золотарь в отличие от мужа на свободу так и не вышла. Ее обвинили в создании экстремистского формирования, позже к этому добавились статьи о грубом нарушении порядка, его финансировании и пособничестве.

15 ноября Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело Золотарь. Перед началом процесса адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения, напомнив, что долгая разлука с матерью плохо сказывается на психическом и эмоциональном состоянии детей. Гособвинитель Жанна Баранова возразила, что активистка «обвиняется в совершении категории тяжкого преступления против государства» и поэтому должна оставаться в СИЗО.

Судья Анастасия Попко согласилась с ее доводом.

11 марта пресс-служба МВД отчиталась о задержании семерых участников одного из минских дворовых чатов. Тогда начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук рассказал, что силовики обнаружили свыше тысячи подобных чатов. «Мы выделили наиболее радикальные, которые носят явно выраженный экстремистский характер. <…> Действиям администраторов и активных участников этих сообществ будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями», — сказал Ткачук.

«Совместное противоправное распространение информации». В чем обвиняют Ольгу Золотарь

Создание и руководство экстремистскими формированиями (часть 1 статьи 361-1 УК). По этой статье квалифицированы сразу несколько эпизодов. Следствие утверждает, что Золотарь создала телеграм-чат «Ждановичи 2020 Клуб любителей песен Цоя» и канал «Ждановичи Сення», руководила сайтом dze.chat, а в январе 2021 года участвовала в зум-конференции под названием «Лукапад. Первый кинофестиваль. С колядами и Новым годом», где обсуждалось, в том числе, финансирование протестного движения. Проект dze.chat был создан блогером Антоном Мотолько как агрегатор локальных протестных чатов со всей Беларуси. В октябре МВД признало «Ждановичи 2020», «Ждановичи Сення» и dze.chat экстремистскими формированиями.

Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342). По версии следствия, с августа 2020 года и вплоть до задержания Золотарь координировала протесты в Минске и Минском районе. Во время «тематических сборов граждан на территории агрогородка Ждановичи» она «озвучивала призывы» и «подбирала участников для исполнения противоправных действий». 23 августа 2020 года Золотарь сама участвовала в акции в центре Минска. Как объяснила в суде прокурор Баранова, из-за протестов в тот день не ходили автобусы маршрутов №№ 1, 23, 40, 50с, 65, 69, 73, 100, 119с, 123, 127, 163 и 115м. Это повлекло «длительное нарушение общественного спокойствия, ограничило право добропорядочных граждан на отдых и свободное перемещение».

Финансирование, обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 2 статьи 342 УК). В чате и телеграм-канале, настаивает обвинение, Золотарь «обучала способам неповиновения законным требованиям представителей власти, защищала и помогала уклониться от преследования и задержания участников этой группы». Кроме того, она «уговаривала и убеждала к конкретным действиям, распределяла роли, распространяла информацию о месте сбора, контролировала присутствие и прочими способами обеспечивала безопасность». Золотарь «приняла меры по сплочению участников сообществ: морально их поддерживала, организовывала проведение совместного досуга — совместного противоправного распространения информационной продукции, нанесения рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий и сооружений, расположенных на территории агрогородка». Также активистке вменяется сбор денег «на организацию и функционирование сообществ». Следствие считает, что она «решала юридические, материальные, бытовые вопросы задержанным» на акциях, закупала, изготавливала и хранила «атрибутику протестного характера».

Пособничество в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 6 статьи 16 части 1 статьи 342 УК). Так следствие квалифицировало два сообщения редакторам телеграм-канала Nexta от 8 и 14 ноября 2020 года, в которых Золотарь, как утверждается, согласовывала маршрут «Марша народовластия», выступая от лица объединения районных активистов. «Хватит подставлять нас под дубинки, штрафы и сутки. Мы выходим, потому что хотим отстоять наш голос. Но с кем пойдем дальше? С теми, кто игнорирует наш голос? Нам, районам, нужен рупор, а не кукловод», — цитировала резкое сообщение гособвинитель Баранова.

Ольга Золотарь не признала себя виновной ни по одному из пунктов обвинения.

Пароль, синяки и вход с украинского IP

Основными доказательствами обвинения стали сохраненные данные из телеграм-аккаунта Waterlily. В показаниях, данных на стадии следствия, Золотарь признавала себя его владелицей. При этом в материалах дела нет документа, объясняющего, как именно силовики получили доступ к аккаунту.

Прокурор Баранова в суде несколько часов зачитывала личные переписки Waterlily — кто-то спрашивал ее, что будет с детьми задержанных, кто-то благодарил за волонтерскую работу на Окрестина, кому-то она отправляла фотографии с кормушкой для птиц, на которой написано «Жыве вечна». Активисты обсуждали с Золотарь сбор открыток и писем для политзаключенных в местной библиотеке и вещей — для нуждающихся детей. Одному из собеседников Waterlily пишет, что случайно обнаружила: ее 10-летняя дочь подписана на телеграм-канал Nexta. Пользователь с ником «Беларус» предупреждает активистку, что ее легко вычислить и арестовать за «любое сообщение с призывом», а среди контактов у нее — «пол-актива Минска».

Некоторые из приобщенных к делу переписок адвокаты просили прокомментировать саму подсудимую.

— Тот же том, лист дела 116. В данном случае отображены чаты, названа информация, подписаны имена: «Татьяна+Ариша (детсад 20)», «Марина+Ульяна» и другие. Органами преследования подписано: «Переписка Золотарь Ольги». Что это? — спрашивал защитник Сергей Медведев.

— Это классный чат моей дочери, которая учится в гимназии. И это мамы и папы, которые состоят в чате, — отвечала Золотарь.

Согласно оглашенным в суде документам, медики осмотрели активистку только 6 апреля — спустя почти три недели после задержания.

При этом еще 2 апреля первый адвокат Золотарь Андрей Мочалов заявил, что его подзащитную избили в здании ГУБОПиК, требуя пароль от телефона. «К ней были применены пытки. Я лично был свидетелем. Я видел эти все синяки, кровоподтеки. Ее били по голове, ее душили, ее насильно ложили на землю, прижимали ногами к полу. Соответственно, у нее ягодицы, они в синяках», — говорил юрист телеканалу «Белсат».

Золотарь и ее защитник подавали заявление на старшего оперуполномоченного Тверетинова, требуя возбудить против него уголовное дело о превышении и злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Мочалов также запросил в ГУБОПиКе журнал с записями о применении физической силы и спецсредств к задержанным, однако записей за 18 марта, касающихся Золотарь, там не нашлось.

20 апреля в возбуждении уголовного дела было отказано. «Заявления Золотарь о причинении ей телесных повреждений не соответствуют действительности, поскольку они имели место до ее задержания», — гласил ответ СК.

В июне Мочалова лишили адвокатской лицензии.

В суде обвиняемая ходатайствовала об оглашении показаний, данных ею на следствии. По словам Золотарь, допрашивая ее в судебном заседании, прокурор опустила некоторые вопросы, которые ранее задавали следователи. Судья Попко спросила, почему Золотарь не хочет ответить на них в свободной форме.

— Некоторые вопросы довольно болезненные, не хочу больше повторять то, что было озвучено, — объяснила подсудимая.

— Например?

— То, каким образом оказались данные во время допросов в ГУБОПиКе.

— Что?

— Показания, которые я давала…

— Вы имеете в виду по факту применения в отношении вас насилия?

— Это тоже и то, каким образом…

— А вы давали какие-то показания в ГУБОПиКе?

— …каким образом хотели получить пароли от моих…

— Только в этой части?

— Да. Я их не давала, но они пробовали их получить.

Кроме того, Золотарь на процессе хотадайствовала о допросе следователя Лапко. По ее словам, во время изучения вещественных доказательств в суде она обнаружила в материалах дела папки и файлы, которых не было на ее телефоне — видео и фото, не упомянутые в протоколе осмотра; подсудимая просила выяснить, как они туда попали.

Оба ходатайства суд отклонил.

Адвокат Наталья Ванцович в суде дважды заявляла ходатайство о допросе полковника Чепурышкина из ГУБОПиКа, который, по мнению защиты, мог бы объяснить, при каких обстоятельствах силовики получили пароль от телеграма Waterlily. По данным защиты, 18 марта в 12:23 во время обыска у Золотарь в ее телеграм-аккаунт заходили с IP-адреса 176.107.184.136. Это украинский IP, уточнила адвокат, а телефон обвиняемый в тот момент был уже изъят.

В вызове Чепурышкина суд также отказал.

Вольга, Кропля и Барон Мюнхгаузен

Па версии следствия, Золотарь использовала несколько аккаунтов в телеграме — кроме Waterlily это Кропля, Барон Мюнхгаузен и Вольга.

Из сохраненных на диске и приобщенных к делу данных профиля Waterlily следует, что в чат «Ждановичи 2020 Клуб любителей песен Цоя» владелец этого аккаунта вступил по ссылке в августе 2020 года и не был создателем сообщества.

Обвинение в руководстве чатом «Ждановичи 2020», отмечал в суде адвокат Медведев, связано с другим аккаунтом — Вольга. В материалах дела есть скриншот чата, на котором видны ники некоторых участников, причем пользователь Вольга помечен как «руководитель». Второе доказательство, говорил защитник — это «сообщение в чат-бот платформы «Голос» с указанием имени Вольга и номером телефона, которым пользуется Золотарь». При этом, говорил Медведев, сообщение в бот «Голоса» было отправлено в день задержания активистки уже после того, как у нее отобрали телефон.

Кроме того, продолжал Медведев, в обвинении не уточняется, когда и как именно его подзащитная администрировала канал «Ждановичи Сення».

— При формировании обвинения орган предварительного расследования указал на то, что Ольга Золотарь была администратором указанного канала. Но не устанавливал вовсе период, в течении которого она была администратором. С использованием каких средств связи она была администратором канала? Есть только скриншоты, сделанные в конкретный момент. Технически с такой позицией если человек одну минуту был администратором канала — он автоматически становится руководителем экстремистского формирования, что, с моей точки зрения, противоречит самим нормам закона, — приводил аргументы защитник.

Аккаунт «Барон Мюнхгаузен» также вызвал вопросы защиты. При исследовании вещественных доказательств адвокаты Золотарь заметили переписку между Бароном Мюнхгаузеном и Waterlily. Эта переписка не упоминалась в числе письменных доказательств и не оглашалась в суде. Защитникам показалось сомнительным, чтобы Золотарь переписывалась сама с собой, используя два разных аккаунта.

Адвокат Ванцович предложила приобщить к материалам дела ответы на обращения в органы исполнительной власти, которые Золотарь писала с 2009 по 2021 год. Судья частично удовлетворил ходатайство, не приобщив эти документы к делу, но огласив их на заседании. Золотарь писала о благоустройстве, просила оборудовать дополнительные парковки, установить детскую площадку, жаловалась на условия содержания задержанных в Жодино и отключения интернета в августе и сентябре 2020 года. Она предлагала изменить законадательство о правах инвалидов, социальной интеграции и регистрации символики. В октябре 2020 года она обратилась к депутату Национального собрания, предлагая инициировать расследование милицейского насилия в отношении задержанных.

Свидетелями в суде выступили мать и муж Ольги Золотарь. Мать рассказала, что Ольга с детства любила чаепития; она не видела проблемы в том, что дочь собирала соседей на посиделки с тортом. Сергей Ганкевич отказался отвечать на большинство вопросов прокурора.

Показания третьего свидетеля Александры Малышевой огласила судья. Гособвинитель объяснила ее неявку тем, что свидетельница находится в России. Несмотря на возражение адвоката Ванцович, показания зачитали.

По информации группы «Списки Окрестина», весной однофамилица и тезка Малышевой отбывала арест в Жодино.

На допросе 12 апреля Малышева вспомнила, что познакомилась с Золотарь осенью 2020 года в парке в Масюковщине. Та рассказывала, что ходит по судам и собирает информацию для родственников задержанных. Женщины обменялись контактами. По словам Малышевой, Золотарь, у которой тогда был ник «Кропля», предложила ей вступить в закрытый чат «Семья», где активисты из разных районов Минска обсуждали протестное движение. Малышева согласилась. В чате было около 20 участников, администратор, чьего имени свидетельница не знает, предлагал устроить какой-нибудь флешмоб или акцию протеста против насилия.

В показаниях Малышевой говорится о встрече активистов в январе. Свидетельница приехала в кафе «Ели-пили», где была назначена конференция с участием Павла Латушко и Ольги Карач. Собрались около 35 человек, среди них была и Золотарь. По словам Малышевой, обсуждалось, в том числе, «финансирование протестного движения».

В числе доказательств по статье 342 УК прокурор оглашала посты из телеграм-каналов и публикации СМИ об акциях протеста, демонстрировала фото и зачитывала справки предприятий о понесенных из-за них убытках. Так, «Минсктранс» оценил убытки от марша 27 сентября 2020 года в 46 043 рубля 8 копеек, а 25 октября — 63 096 рублей 66 копеек.

Участие Золотарь в акции 23 августа обвинение доказывало, в частности, фотографиями из ноутбука анархиста Николая Дедка. По словам прокурора, на них запечатлен сам Дедок и многочисленные протестующие; Золотарь на этих снимках нет. Еще одним доказательством стало видео, на котором пять человек держат протестный плакат. «Лукашенко… — запнулась прокурор Баранова. — Верым, можам, пераможам». Прочитать текст плаката полностью гособвинитель не решилась, в зале раздались смешки.

Обратная сила закона и информационная атака на подсознание

— В последнее время общество и государство столкнулось с новыми вызовами, когда лица, возомнившие себя лидерами мнений, самонадеянно уверовав в безнаказанность, поставили свои взгляды и убеждения выше общественного порядка, свободы и безопасности граждан Республики Беларусь, — начала свою речь в прениях прокурор Баранова.

Золотарь, говорила она, подбирала для участия в маршах протеста наиболее активных и мотивированных людей, готовых посвятить свободное время «планированию и совершению противоправных действий», и обеспечивала их «программами, помогающими избежать задержания» — так прокурор охарактеризовала приложение «Марш», упоминавшееся в чате.

По мнению Барановой, ждановичские канал и чат были «направлены на дискредитацию действующей власти, создание негативного образа беларуской власти», содержали «оскорбления президента и представителей власти», призывали «к сбору персональных данных представителей власти», протестам, забастовкам и «народному ультиматуму за отстранение от власти президента». Эти призывы подавались «в форме информационной атаки на подсознание читателей», утверждала гособвинитель.

— То обстоятельство, что на момент размещения обвиняемой и иными гражданами публикаций на указанном канале и чате они не были признаны экстремистскими по решению суда, а указанные сообщества не были признаны экстремистскими формированиями, не меняет смыслового содержания, психологическую направленность этих информационных материалов и не опровергает выводов о наличии у обвиняемой умысла на создание и руководство экстремистскими формированиями, — рассуждала в своей речи прокурор.

Она попросила признать показания обвиняемой недостоверными и запросила для нее 5 лет лишения свободы. Изъятые у Золотарь 41 стикер с бчб-символикой, воздушные шары красного и белого цвета в упаковках, 75 белых и 150 красных брусков пенопласта, атласную ленту белого и красного цвета, красную балаклаву, зонт красно-белого цвета и другую «протестную символику» прокурор предложила уничтожить.

Возражая обвинению, адвокат Ванцович в прениях напомнила, что ждановичские чат и канал признаны экстремистскими формированиями только 22 октября, а расследование дела Золотарь завершилось 14 октября, причем уже на следующий оно было передано в прокуратуру, а оттуда и в суд. Согласно статье 9 УК, говорила защитница, преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим в момент этого деяния.

Странной, продолжала Ванцович, была и сама последовательность процессуальных действий. 5 августа следствие вынесло постановление о привлечении Золотарь в качестве обвиняемой, а лишь 9 августа — о признании ее подозреваемой. Это противоречит логике, здравому смыслу и действующему законодательству, констатировала адвокат.

Она отмечала, что в чате «Ждановичи 2020» обсуждались бытовые проблемы местного сообщества.

— Этому доказательством служит и присутствие в канале депутата Сергея Бурачевского, который считает, что это нормальный чат, — говорила адвокат.

По ее мнению, не удалось следствию доказать и то, что Золотарь руководила «формированием» dze.chat. В обвинении не объясняется, каким образом Золотарь управляла ресурсом, настаивала защитница.

— В материалах дела имеется протокол допроса подозреваемой 19 марта, где, кроме всего прочего, отвечая на вопросы следователя, она утверждает, что к ней применялась физическая сила. Также в протоколе допроса в качестве обвиняемой от 26 марта Золотарь снова повторяет то, что говорила ранее: что к ней применялась физическая сила, — напомнила адвокат.

— Уважаемый защитник, в прениях судебных вы можете ссылаться только на те доказательства, которые были исследованы судом в ходе судебного следствия! Вы сейчас ссылаетесь на то, что не было исследовано судом, — оборвала Ванцович судья Попко.

Напомнив, что к материалам дела приобщены сведения о том, как Золотарь организовывала Дни беларуского языка, просмотры кино и мультиков для соседских детей, чаепития и уборку мусора в агрогородке, защитница предложила прекратить уголовное дело.

Адвокат Медведев в прениях остановился на том, как следствие доказывало связь Золотарь с протестными каналом и чатом. Он обратил внимание: в деле есть переписка, из которой следует, что Золотарь сама использовала инфобот для связи с администраторами канала.

— По сути, — говорил адвокат, — вся позиция обвинения сводится к тому, что Золотарь администрировала канал «Ждановичи Сення» и чат «Ждановичи 2020 Клуб любителей песен Цоя». <…> Как подтверждается материалами дела и [как] было предъявлено высокому суду, функции администратора могут быть предоставлены лицу без его согласия и без его ведома. В частности, это подтверждается тем, что в материалах дела имеется сообщение от третьего аккаунта: «Минутка юмора, я только что узнала, что являюсь админом группы. Прелестно».

Последнее слово Ольги Золотарь Я здесь, потому что я неравнодушный человек. Я здесь, потому что живу по Божьим заповедям. Я здесь, потому что я мама, которая хочет защитить своих детей. Как мать, как католичка, я стою на страже человеческого достоинства и духовных ценностей. Все мои действия и высказывания продиктованы любовью к людям и ненавистью ко лжи и насилию. Мы все дети Божьи. У каждого из нас есть потенциал сделать этот мир похожим на Царство Божье, в котором царит любовь. В Царстве Божьем нет места ненависти, лжи, зависти, мести и страху. Мое сердце разрывается на части, потому что градус ненависти растет; по мере того увеличивается количество боли и обид. Нужны покаяние и взаимное прощение. Только так можно остановить социально-политический кризис в стране. В материалах дела моим действиям придается смысл, который я не имела в виду, а обычные человеческие поступки, реакции, чувства криминализируются. В материалах дела есть фотография с плакатом, на котором написано: «Мир, любовь, свобода». И подписываюсь под каждым словом. Я хочу мира для своей родной страны. Я хочу, чтобы в моей стране царила любовь к Богу и людям. Я хочу, чтобы у каждого человека была свобода выбора. Архиепископ Южной Африки, возглавлявший Комиссию по установлению истины и примирению, Десмонд Туту сказал об этом так: «Господь Бог создал нас и сказал: «Идите, дети мои». Теперь вы свободны. И он так уважает нашу свободу, что готов позволить нам отправиться в ад по нашей собственной воле, вместо того, чтобы под принуждением вести нас на небеса». Во Втором послании святого Петра так сказано: «Бог терпелив к нам. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Но он хочет, чтобы все пришли к покаянию». Хочу закончить словами Владимира Короткевича: «На Беларусі бог жыве». Жыве Бог! Жыве вечна!

После выступления обвиняемой зрители в зале начали аплодировать. Судья предупредила: «При нарушении порядка в судебном заседании вы можете быть привлечены к административной либо уголовной ответственности».

3 декабря Ольгу Золотарь приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Обновлено в 11:58. Добавлена информация о приговоре Ольге Золотарь.

Обновлено в 20:43. Прокурор просила уничтожить зонт красно-белого цвета, а не сумку, как это было указано изначально.