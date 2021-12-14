«Каково вам жить дальше? Надеюсь, что плохо». Светлана Тихановская, Дарья Лосик и Марина Адамович о приговоре своим мужьям

Светлана Тихановская

Жена Сергея Тихановского, экс-кандидат в президенты

— Мой муж Сергей Тихановский приговорен к 18 годам в тюрьме. Диктатор публично мстит своим сильнейшим противникам. Скрывая политзаключенных на закрытых судебных процессах, он надеется молча продолжать репрессии. Но смотрит весь мир. Мы не остановимся, — написала Тихановская в твиттере.

Подробнее она прокомментировала вынесенный мужу приговор в интервью «Нашай Ніве»:

— Конечно, ко всему этому априори невозможно относиться нормально, потому что это не то, с чем можно мириться. Но вот сегодня у меня очередной рабочий визит, в Брюссель, потому грустить, посвящать целый день психологическому самобичеванию я точно не буду.

Сейчас нужно еще больше работать, встречаться, поднимать эту тему во всех СМИ — звонить во все колокола. Рассказывать, что такое происходит в Беларуси. Я буду сегодня делать то, что могу в этой ситуации. Но не плакать, не рыдать точно — никому это не поможет.

Моя младшая дочь не знает и не осознает, где ее отец. Старший сын понимает, что происходит. Но я не имею права сказать им, что вот столько следующих лет они не увидят отца, потому что я сама в это не верю. И наносить психологическую травму своим детям я не буду.

Может, если бы я увидела [судей и прокуроров] живьем, эмоционально бы что-нибудь и сказала. Но сейчас взывать к совести людей, у которых ее нет, бессмысленно.

Я понимаю, что те, кто сегодня приговаривает наших близких к годам тюрьмы — это люди, которых туда поставили, которые шли на должности судей и прокуроров осознанно.

Говорить им «судите по совести» смысла нет. Они берут на душу большой грех, и я думаю, что придет время — они все поймут. Пока же они просто как будто «выполняют свою работу».

Дарья Лосик

Жена Игоря Лосика

После приговора Дарья Лосик выпустила на «Радыё Свабода» видеообращение к Александру Лукашенко.

— Минуточку внимания. Меня зовут Дарья Лосик, и я жена политзаключенного Игоря Лосика. Я хочу обратиться ко всем причастным к сегодняшнему беспределу, а именно: судьям, прокурорам, представителям правоохранительных органов, работникам СИЗО и, конечно же, гражданину Лукашенко.

Сегодня весь этот фарс, весь этот спектакль под названием «суд по делу Тихановского», подошел к концу. Как вы себя чувствуете после этого всего, я спрашивать не буду — но очень надеюсь, что плохо. Каково вам жить дальше, обнимать своих близких и любимых людей, зная, что вы натворили сегодня? Надеюсь, что плохо. Каково это — осознавать, что вы сломали судьбы и жизни невиновным людям? Надеюсь, что больно.

Вы растоптали все законы и нормы права, хотя ваша работа — их соблюдать. Вы спрятались за дверями СИЗО, судов и тонированных микроавтобусов в надежде, что никто и никогда не увидит ваших лиц, а ваши дела, черные дела, никогда не выйдут наружу. А зря, ведь судьи, прокуроры, силовики в этой игре просто пешки, которые при неудобном раскладе пойдут в расход. Система сожрет их так же, как сейчас пожирает честных и прекрасных людей в застенках тюрем.

Поэтому я в очередной раз обращаюсь к гражданину Лукашенко. Александр Григорьевич, по всем телеканалам и интернет-ресурсам госпропаганды транслируют речи о том, какой вы смелый, как вы самоотверженно и непоколебимо спасаете страну от всех мыслимых и немыслимых напастей. Очень интересно, ведь вы боретесь с такими якобы страшными угрозами, но встретиться с одной простой девушкой, любящей женой и мамой, у вас смелости не хватило. Так, может, докажете, что это не так? И повторюсь: я — одна, а вы можете посадить меня в один из ваших тонированных микроавтобусов, приставить мне к виску пистолет и в режиме полной анонимности вывезти туда, куда вам будет угодно.

Чего же вы боитесь? Ведь за вашей спиной, как вы уже сказали, 90% поддержки, а основная масса — это не только силовики, но и простые люди. Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья. Каково это — пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей, как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми, и каково это — узнать, что психолог СИЗО-3 города Гомеля подталкивал твоего мужа на новую попытку суицида.

Я расскажу в цветах и красках о своих чувствах, которые возникают, когда наша дочь изо дня в день спрашивает: «Мама, а где папа? Почему он не ходит со мной гулять в парк?». А вы попробуете объяснить мне, зачем мы прошли и продолжаем проходить через все эти пытки. Вы говорили, что не воюете с женщинами, но мой пример и пример десятков женщин-политзаключенных говорит об обратном. Я думаю, что тем для обсуждения более чем достаточно. Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения.

Марина Адамович

Жена Николая Статкевича

В своем фейсбуке Адамович опубликовала видео с кратким рассказом о суде.

— Парни держались чудесно, выглядели чудесно. Они держали повестку. Не суд, а именно они, они решали ход этого заседания. Никто из них не покорился, все они абсолютно уверены в своей правоте. Сергей Тихановский просил особенно передать, что ни один человек за эти шесть месяцев судебного процесса не дал против них никаких показаний. Искреннее спасибо за поддержку. Лично я абсолютно уверена, как и наши парни, что этот приговор никогда не вступит в силу, — сказала она.

Кроме того, короткий монолог Адамович опубликовала «Наша Ніва»:

— Мы знали, что 2020 год может закончиться с любым результатом, понимали, что могут быть насильственные действия. Микола всегда к этому очень спокойно относился, пытался меня подготовить.

Николай постоянно повторяет: у них нет столько времени, на сколько они надеются. Он верит в неизбежность перемен, что главные перемены уже произошли. Однажды он назвал это так: наша отсроченная победа и их отсроченное поражение.

У меня одна мысль постоянно крутится в голове: столько же людей, которые могли бы прожить достойную жизнь, сохранить уважение… но сделали вот такой выбор. На что они обрекли себя и какую негативную энергию сгустили над нашей страной! Иногда мне их до боли жалко, ведь свой ад они будут нести с собою, где бы они ни были.

Я понимаю, что не все они понесут впоследствии наказание. Но они уже и так наказаны. Уверена, что особенно яркие апологеты идеологической войны все же должны понести наказание не только перед богом, но и перед людьми.