Егор Дудников и Злой Бэтц. Что известно о россиянине, который стал фигурантом «дела ОГСБ» из‑за своих голосовых сообщений в телеграм‑чате

Егор Дудников и КГБ

21-летний россиянин Егор Дудников, как рассказывала правозащитникам из центра «Вясна» его мать Юлия, оказался в Минске за год до задержания — причиной переезда из России стала девушка-беларуска, с которой он познакомился еще в 16 лет. На жизнь в столице Дудников, выучившийся в России на повара, зарабатывал по-разному — в том числе, занимался любительской озвучкой видео.

«К сожалению, поваром работать у него не получилось в Минске. И так как у него очень красивый голос, то он стал озвучивать мультфильмы, аниме, игры, рекламные ролики. Вот так он зарабатывал голосом. Также он обрабатывал тексты, подрабатывал редактором, а иногда и грузчиком. Основной целью этого было нахождение в Минске, так как он встречался с девушкой, они строили планы», — говорила Юлия.

В начале мая 2021 года Дудникова задержали, когда он возвращался домой после встречи со своей девушкой — с тех пор он находится в СИЗО. Рассказ о задержании россиянин позже передал «Новой газете» через своего адвоката Антона Гашинского.

«Успеть убежать не было сил. Их было много — я один. Я сразу понял, что к чему: работал ГУБОП, не жалея рук — били ногами и руками при задержании. Кричали: "Мразь, добегался?". У меня все в глазах потемнело… Были и сотрудники КГБ. Они вели себя интеллигентно, в отличие от ГУБОПа — общались и снимали на видео. Они сказали, что я — Злойбэт. Последствиями задержания стали синяки и расколотый зуб», — писал Дудников.

По словам россиянина, после задержания и обыска его отвезли в здание КГБ, где допрашивали до утра. Силовики сказали, что он «призывал людей к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов» и озвучивал видеоролики, «которые в последующем размещались на ютуб-канале Ботогсб/партизанскийбот».

Силовики угрожали, что девушке Дудникова «мало не покажется», и обещали, что если он напишет явку с повинной, то его просто депортируют в Россию, а не обвинят в терроризме. В результате явку он написал.

После череды допросов в КГБ Дудникову, по его словам, сказали готовиться к приезду телерепортеров с ОНТ и выучить наизусть следующий текст: «Я Дудников Егор, известный как Злойбэт. Вы лохи, балаболы, я разочарован в вас и я сотрудничаю со следствием».

Признание Дудникова, которые в итоге показали в эфире телеканала, несколько отличается от текста, приведенного «Новой газетой», но содержание его не изменилось.

«Вы знаете меня как Злого Бэта. ОГСБ-чат, вы, по сути говоря, одни придурки, которые из себя ничего не представляете, и, кроме слов, действий совершенно никаких. Мне сказать вам нечего, я сотрудничаю со следствием», — произнес молодой человек, глядя в камеру.

Злой Бэтц и ОГСБ

Злойбэт (так пишет сам Дудников) или Злой Бэтц (в написании, принятом у силовиков и на государственном телевидении) — это один из аккаунтов, связанных с телеграм-каналом «Отряды гражданской самообороны» и дочернем чатом. Участников ОГСБ силовики считают причастными к покушению на ведущего СТВ Григория Азаренка, попытке подрыва радиовышки российского ВМФ в Вилейке и попытке поджога лесозаготовительной техники в березинском лесхозе. При этом, как утверждают в КГБ, каждое из трех покушений удалось предотвратить благодаря внедренному сотруднику спецслужбы.

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Сам телеграм-канал после операции КГБ, которой ОНТ посвятило двухсерийный фильм, неактивен: последнее сообщение датировано 11 июля, в нем говорится о закрытии чата.

Роль Злого Бэта в ОГСБ, по версии КГБ — озвучка голосовых сообщений с призывами к революции. Всего Дудников, как считает следствие, с 19 января по 21 мая 2021 года записал 55 таких сообщений. Одно из них ОНТ приводило в своем фильме.

«Ну что, братья. Закупаемся бензином, пенопластом, ацетоном, просто маслом. Начнем с билбордов, а там уже показательно начнутся самые жестокие события. Они поймут, что самое главное, что все, сука, сгорит. Их система сгорит. Их здания будут полыхать. Если "Беркут" стоял на коленях, то ГУБОПиК и ОМОН Беларуси умоются в крови. Тихарям из ОГСБ-чата привет. Знайте, мрази, я вас, сука, из-под земли достану, сердце выжгу, но вы, ***** [блин], вы умоетесь кровью», — говорил закадровый голос.

По словам самого Дудникова, тексты для видеороликов и сообщений ему передавал другой участник чата — Дис. КГБ считает, что под этим ником скрывается гражданин Германии Денис Хоффман, который якобы и руководил ОГСБ.

«Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года», — говорил адвокат Гашинский в мае.

14 июля его лишили лицензии из-за «систематического нарушения требований и условий осуществления адвокатской деятельности». 22 сентября он получил статус адвоката в России, что, в том числе, позволяет продолжать защиту Дудникова. При этом на первом заседании по делу Дудникова защищал адвокат Сергей Лепеш.

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Мать арестанта и администрация Путина

В минском СИЗО №1, куда Дудникова перевели 31 мая, россиянин жаловался на зубную и сильную головную боль, бессонницу и приступы панического страха, а летом — еще и на невыносимую жару.

«Жара больше 40 градусов — все быстро портится. Вызываем врача — он может идти три дня. Чисто ГУЛАГ, но без каторги!» — писал он.

Кроме того, по словам Дудникова, в изоляторе были проблемы с санитарией.

«И да, с едой у нас тут плохо: нет чистой посуды! — ее плохо моют или не моют вообще. К тому же, видел, как ее роняют на пол, а потом в ней же дают еду заключенным. Из-за этого кто съест из посуды, травится. Я отравился на третий день заезда в СИЗО (02.06.2021)», — рассказывал россиянин.

Узнав об условиях на Володарке, мать Дудникова написала заявление руководству Следственного комитета и попросила перевести Егора под домашний арест. Кроме того, она обратилась к Владимиру Путину. Меру пресечения Дудникову не изменили, а из Кремля ответили, что вопрос не относится к компетенции российских госорганов и должностных лиц.

По обвинению в разжигании розни Дудникову грозит до 12 лет лишения свободы, а по статье о призывах к действиям против нацбезопасности — до семи лет. На первом заседании по делу судья Сергей Хрипач по просьбе прокурора объявил процесс закрытым.