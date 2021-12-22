Назад в будущее. Власти возвращают в УК статью об участии в незарегистрированной организации — а таких теперь сотни

Кого судили по статье 193-1 УК и почему ее отменили

В 2003-2005 годах власти Беларуси лишили регистрации десятки правозащитных, молодежных и гендерных организаций, вспоминает Ольга Смолянко, директор организации Lawtrend, которая ведет мониторинг ликвидированных НКО. На таком фоне в декабре 2005 года в Уголовный кодекс добавили статью 193-1 — организация либо руководство политической партией, общественным объединением, религиозной организацией, не прошедшими государственную регистрацию. Она предусматривала штраф, арест либо колонию на срок до двух лет.

«Она появилась, в первую очередь, для устрашения. То есть потенциально показать организациям, которые действуют в незарегистрированном статусе, что они могут быть привлечены к ответственности», — говорит юристка.

По данным правозащитного центра «Вясна», за время действия статьи по ней осудили 17 человек, из них реальные сроки получили пятеро.

Первыми осужденными стали члены ОО «Партнерство» Тимофей Дранчук, Николай Астрейко, Александр Шалайко и Энира Броницкая. Они пытались зарегистрировать организацию для наблюдения за президентскими выборами в марте 2006 года, но за месяц до назначенной даты голосования активистов задержали. Вскоре КГБ обвинил их в подготовке силового захвата власти и назвал «Партнерство» организацией, «управляемой и финансируемой киевским отделением Национального демократического института США (NDI)». В августе активистов в закрытом судебном процессе приговорили к срокам от полугода ареста до полутора лет в колонии. До конца декабря все четверо вышли на свободу.

В ноябре того же года активист незарегистрированного «Молодого фронта» Змитер Дашкевич получил по статье 193-1 УК полтора года колонии, а его соратник Эдуард Зеленков из Жлобина — штраф.

Смолянко называет первые два дела о незарегистрированных организациях показательными; по ее мнению, саму статью могли принять, «в том числе, конкретно под этих людей».

Протестуя против статьи 193-1 УК, беларуские активисты в октябре 2009 года устроили перформанс у здания Генпрокуратуры: 15 человек в костюмах Деда Мороза и Снегурочки пришли вручать обращение от «незарегистрированной организации Дедов Морозов».

«На протяжении многих лет мы осуществляем следующую деятельность: организуем празднование Нового года в различных населенных пунктах Беларуси, распространяем подарки (в том числе среди несовершеннолетних), выступаем на собраниях, а также в прессе с поздравлениями», — говорилось в петиции.

Собравшиеся попросили «дать правовую оценку» своим действиям. Спустя месяц заявителям пришел ответ Генпрокуратуры: если ведомство получит данные «о системном и организованном» участии в работе незарегистрированной организации, «может быть рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности».

По словам Смолянко, долгие годы статья 193-1 УК упоминалась только в контексте предупреждений и «профилактических бесед» с отдельными активистами — силовики не возбуждали по ней новых дел, а лишь грозили таковыми. Так, в 2011 году на тот момент заместитель Генпрокурора Николай Куклис вынес предупреждение главе «Вясны» Алесю Беляцкому за то, что правозащитник действует от имени организации, которая не прошла государственную регистрацию. Через несколько месяцев Беляцкого осудили на 4,5 года колонии по другой статье — о сокрытии доходов в особо крупном размере.

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Доклады с критикой статьи 193-1 УК выпускали не только беларуские правозащитники, но также ОБСЕ и Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы; Беларусь состоит в нем как ассоциированный член. Комиссия заключила, что наказание, предусмотренное статьей, «не соответствует строгим критериям» Международного пакта о гражданских и политических правах, что «делает деятельность незарегистрированных объединений по сути невозможной».

Наконец, летом 2019 года вступили в силу поправки в УК, исключившие из кодекса статью о незарегистрированных организациях. Вместо этого аналогичная по содержанию статья 24.57 появилась в КоАП — незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности; она предусматривала штраф до 30 базовых величин.

Это решение власти внутри Беларуси не афишировали; куда чаще говорили о нем в докладах для международных структур.

«Знаете, это очень измеримый показатель изменения ситуации. Во всех рекомендациях [международных организаций] всегда звучало требование исключить эту статью из УК. Беларусь исключила, и вроде как очень легко отчитываться было: вот, мы сделали большой шаг вперед, исключили эту статью. То есть это была показательная штука, что мы либерализировали законодательство. Хотя запрет не отменили. И как только понадобилось, его опять ввели», — говорит Смолянко.

Три года в КоАПе

За свою недолгую историю статья 24.57 КоАП применялась сравнительно редко. В 2021 году правозащитникам стало известно всего о двух таких случаях.

В апреле ОБЭП задержал 34-летнего минчанина, который «организовал фонд по доставке продуктов "пострадавшим от репрессий"». Речь шла о проекте «Ежик», участники которого могли оплатить продуктовые наборы для нуждающихся. МВД утверждало, что минчанин под видом благотворительности занимался спекуляцией: «На своем сайте он указывал максимальную рыночную стоимость продуктов, а на самом деле ждал, когда наберется большое количество заказов, чтобы потом купить их существенно дешевле, по оптовым ценам». Задержанного привлекли к административной ответственности «за незаконную организацию и участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию». Какое именно наказание ему назначили, не сообщалось.

Вторым осужденным по статье 24.57 КоАП в уходящем году стал глава стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. 9 мая его вызвали в ОБЭП для ознакомления с административным материалом, но активист отказался. Суд проходил «за закрытой дверью» в РУВД, а о подробностях дела он не может говорить из-за подписки о неразглашении, объяснял Бокун «Вясне». «Могу только сказать, что меня обвиняли в организации фонда помощи бастующих шахтеров. Результат — 10 базовых штрафа», — сказал рабочий лидер.

В сентябре 2020 года, спустя месяц после президентских выборов, Минюст напоминал об ответственности по статье 24.57 КоАП создателям фондов помощи пострадавшим на акциях протеста.

Возвращение в УК

В конце 2021 года власти Беларуси еще раз переписали законодательство о незарегистрированных организациях: теперь статья 193-1 возвращается в УК, а статья 24.57 — исключается из КоАПа. 21 декабря депутаты во втором чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов», который, в том числе, вводит уголовную ответственность за участие в работе ликвидированной или незарегистрированной организации.

Как считает директор Lawtrend, такая формулировка позволит привлекать к ответственности членов организаций, которые де-юре еще только находятся в процессе ликвидации. После того, как регистрирующий орган принимает решение о ликвидации организации, она проходит еще череду бюрократических процедур: закон не устанавливает максимальный срок ликвидации, минимальный составляет два месяца.

— Сейчас это важная вещь, потому что многие организации до сих пор не могут завершить процесс ликвидации, — объясняет Смолянко. — Например, у многих до сих пор изъята документация, и они не могут предоставить ее для завершения процесса; у некоторых до сих пор опечатаны офисы. Соответственно, организации не могут завершить процесс ликвидации, даже если сами этого хотят.

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Юристка отмечает, что новая формулировка статьи имеет только одно отличие от прежней — в ней появилось уточнение: «…при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 423-1 настоящего Кодекса».

Как объясняет Смолянко, эта формулировка касается организаций, которые не только лишены регистрации, но и признаны экстремистскими.

— Если [при этом] организация продолжает действовать, то есть должностное лицо организации не исполняет решение [о приостановке деятельности], тогда будет применяться не 193-1 УК, а 423-1 УК. Там большая ответственность, — прогнозирует она.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с 2003-2005 годами, юристка отмечает, что тогда кампания по лишению регистрации затронула куда меньше негосударственных организаций.

— Тогда не ликвидировали организации столь разной направленности деятельности. И количество, конечно, большее — сейчас очень много организаций. Но в чем-то ситуация достаточно похожа. После давления на организации была принята эта статья, и, ожидаемо, будут случаи привлечения к ответственности, — говорит она.

При этом в статье 193-1 УК не упоминаются учреждения — одна из возможных юридических форм объединения граждан. Но, как объясняет Смолянко, это мало что меняет на практике: «если под учреждением мы понимаем группу людей», то ее тоже можно признать незарегистрированным общественным объединением благодаря чрезвычайно расплывчатому определению этого понятия, заложенному в законе.

— Если будет цель доказать, что это незарегистрированная организация, это можно сделать достаточно просто, исходя из таких широких формулировок и отсутствия ограничений в УК, — констатирует юристка. Она допускает, что признавать незарегистрированными организациями в Беларуси будут даже телеграм-чаты.

Смолянко приводит умозрительные примеры деяний, которые силовики смогут квалифицировать по новой статье УК — например, когда общественный деятель или активист дает комментарий для прессы, а журналисты подписывают его как представителя незарегистрированной организации. Другой вероятный повод для уголовного преследования, продолжает она, это доступ к документам, аккаунтам и прочей закрытой информации организации — например, участие в зум-конференциях и служебной переписке.

С учетом этого юристка затрудняется даже приблизительно оценить количество беларусов, которые могут стать подозреваемыми по статье 191-1 УК. По подсчетам Lawtrend, только за вторую половину 2021 года власти Беларуси ликвидировали как минимум 304 негосударственные организации. Неизвестно, отмечает Смолянко, сколько из них намерены продолжить работу в новых условиях; есть и такие — например, правозащитный центр «Вясна» и партия Беларуская христианская демократия — которые пытались добиться регистрации, но получали в Минюсте отказ за отказом.

— Знаете, эта статья, даже когда она не применялась, она была всегда таким дамокловым мечом над третьим сектором, — говорит Ольга Смолянко. — Потенциально любая инициатива, которая действует без регистрации, могла попасть под эту статью. Соответственно, даже ее наличие — это уже такая страшилка для НКО.

Исправлено в 19:03. Изначально в тексте ошибочно было указано, что отказы в регистрации вместе с «Вясной» получал Беларуский Хельсинский комитет. На самом деле речь идет о партии БХД.