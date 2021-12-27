«Союз женщины и мужчины», сверхполномочия ВНС, иммунитет для бывших президентов. Что предлагают изменить в Конституции: главное

Отказ от нейтралитета

Согласно действующей Конституции, Беларусь во внешней политике опирается на принципы «неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела» и «ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным».

В новой версии основного закона слов о нейтральности и безъядерной зоне нет, вместо этого авторы проекта предлагают вписать, что Беларусь «исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

Всебеларуское народное собрание — пятая ветвь власти с огромными полномочиями (а возглавить его может президент)

В проекте Конституции появилась целая глава, посвященная ВНС. Согласно проекту, этот орган становится отдельной ветвью власти — он удостоен упоминания в заголовке раздела 4, который теперь звучит так: «Президент, Всебеларуское народное собрание, Парламент, правительство, суд».

Впервые ВНС созывали в 1996 году по инициативе Александра Лукашенко. В нем приняли участие 4 700 человек, они обсуждали программу социально-экономического развития и проект новой Конституции. Никаких правовых актов ВНС не принимал, функции этого органа сводились к публичному одобрению решений власти. Впоследствии форум организовывали каждые пять лет, собирая на него около 2 500 делегатов. В 2001, 2006 и 2010 годах ВНС проводили незадолго до президентских выборов. Власти всегда позиционировали форум как «особую форму народовластия, демократический институт». Во время выступления на ВНС в 2021 году Лукашенко пообещал подготовить проект Конституции, который перераспределит полномочия между органами власти. В резолюции ВНС делегаты «одобрили предложение» о признании форума «высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».

В состав ВНС может входить до 1 200 человек, его делегаты — это действующий и бывшие президенты, представители остальных ветвей власти и гражданского общества. Их избирают на пять лет, но механизм избрания в проекте не оговорен — его предстоит определить отдельным законом в течение года со дня вступления в силу новой Конституции. Для «организации надлежащей работы» председателем ВНС можно избрать действующего президента.

Заседать делегаты будут каждый год, их решения обязательны для исполнения; они могут отменять правовые акты и решения госорганов, «противоречащие интересам национальной безопасности». Исключение — «акты судебных органов».

У ВНС есть целый ряд полномочий: оно может «рассматривать вопрос о легитимности выборов»; по предложению президента избирать и освобождать от должности председателей и судей Верховного и Конституционного судов, а также председателя и членов ЦИК; вводить на территории Беларуси чрезвычайное или военное положение.

Кроме того, к новой ветви власти отходит право объявить импичмент президенту. Чтобы инициировать процедуру, нужно обращение от трети депутатов Парламента или 150 тысяч избирателей. Затем Конституционный суд должен вынести заключение о нарушении президентом закона, и тогда большинством голосов делегаты ВНС могут отрешить президента от должности.

Референдум, как и прежде, назначает президент, но инициировать его проведение теперь сможет и ВНС. Раньше такое право было у самого президента, Парламента и 450 тысяч избирателей.

Аналогично и с вопросом об изменении Конституции — сейчас его могут инициировать президент и 150 тысяч избирателей, а в новой версии основного закона к ним добавляются ВНС и Парламент.

Беларус, имевший ВНЖ другой страны, не может быть президентом. Экс-президент получает иммунитет

Авторы новой Конституции предлагают увеличить возрастной ценз для кандидатов в президенты — 40 лет вместо 35. Кроме того, кандидат на должность президента не может иметь (даже в прошлом) гражданства другого государства, вида на жительство «или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества» — под это определение подходит, в том числе, «карта поляка».

Среди других изменений — предложение вернуть ограничение в два срока на посту президента. Эта норма была в беларуской Конституции, но ее исключили после референдума 2004 года. Однако в проекте уточняется, что это нововведение заработает со вступлением в должность избранного президента — то есть после следующих президентских выборов.

Согласно проекту Конституции, назначать членов ЦИК и председателей судов вместо президента будет ВНС; за президентом сохраняется право назначать и освобождать от должности судей судов общей юрисдикции.

Кроме того, президенту теперь потребуется предварительное согласие Совета Республики на назначение генпрокурора, главы Комитета госконтроля и членов правления Нацбанка.

Также президента обяжут предварительно согласовывать назначение премьер-министра с Палатой представителей — сейчас в этом требовании нет слова «предварительно»; например, Александр Лукашенко назначил Сергея Румаса главой правительства, не получив заранее согласия депутатов.

Предложенная версия Конституции упраздняет декреты президента. Теперь в статье 85 значится, что указы и распоряжения президента «не должны противоречить законам». Те декреты, которые действуют сейчас, продолжат работать до признания их утратившими силу.

По действующей Конституции, если президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия переходят к премьер-министру. В новом проекте основого закона и.о. президента становится председатель Совета Республики.

Конституционная комиссия предлагает освободить бывшего президента от ответственности за любые действия, совершенные на этом посту. В дополнение к этому он, если согласится, может стать пожизненным членом Совета Республики.

Срок работы Парламента и местных Советов депутатов продлевается

Срок полномочий Парламента и местных Советов авторы проекта Конституции предлагают увеличить с четырех до пяти лет. При этом следующие выборы в эти органы, согласно документу, должны пройти в единый день голосования в последнее воскресенье февраля 2024 года. В прошлый раз Советы избрали в феврале 2018 года, таким образом, срок полномочий нынешних депутатов составит шесть лет.

В новой редакции оговаривается, что роспуск палат Парламента запрещен в первый и последний год каждого созыва. Сейчас такой запрет распространяется только на первый год работы депутатов.

М+Ж+ядерная энергетика

В Конституцию предлагают внести определение брака — это «союз женщины и мужчины». Родителей авторы проекта хотят также обязать готовить детей «к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси».

Кроме того, конституционная комиссия предлагает изменить статью 46. Она гласит, что беларусы имеют право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. Теперь туда добавят новое положение: Беларусь «развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при производстве и использовании атомной энергии».

Голосовать из СИЗО можно, финансировать выборы из-за рубежа нельзя

Сейчас статья 64 ограничивает право подследственных и осужденных на участие в выборах.

Согласно новой версии Конституции, голосовать разрешат людям, которые содержатся под стражей — упоминание о них убрали из текста статьи. Лишенные свободы и признанные недееспособными по-прежнему ограничиваются в избирательных правах.

Согласно нынешней статье 69, выдвигать кандидатов в депутаты могут не только сами граждане, но и общественные объединения и трудовые коллективы. В проекте Конституции вместо общественных объединений указаны политические партии.

Также авторы проекта хотят запретить финансирование участия в выборах «иностранными государствами, организациями и гражданами» — об этом идет речь в статье 70. Точно такое же требование прописано в Избирательном кодексе: «Запрещаются прямое или косвенное участие в финансировании и другая материальная помощь иностранных государств и организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, <...> при подготовке и проведении выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики».

Прекращение гражданства (но это неточно)

Авторы проекта во фразе «Приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом» предлагают заменить слово «утрата» на «прекращение». В законе «О гражданстве» сказано, что основанием для прекращения гражданства Беларуси могут быть только выход из него либо утрата, а причинами для утраты гражданства — поступление на службу в армию или на госслужбу другого государства либо просьба родителей ребенка, имеющего кроме беларуского второе иностранное гражданство по рождению.

При этом ведущие провластных телеграм-каналов после публикации проекта Конституции принялись утверждать, что «беглых» теперь будут лишать гражданства. Ведущий ОНТ Игорь Тур написал, что «к мартовскому Дню воли среди лидеров и говорящих голов беглых "граждан Беларуси" практически не останется. Инсайд — списки на лишение гражданства уже готовы».

Однако в той же статье Конституции без изменений остается фраза: «Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь».