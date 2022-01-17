«Как можно отказать красивой девушке, когда она предлагает сфотографироваться?». Показания Александра Ивулина в суде

«Вам это понятно?». Ивулин об обвинении

Судья. Согласно обвинению, вам вменяется в вину, что 23 августа и 27 сентября 2020 года приняли участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. А с 7 августа 2020 года по 26 марта 2021 года посредством интернет-ресурса YouTube и создания, распространения соответствующих роликов осуществили организацию таких действий. Вам это понятно?

Ивулин. Высокий суд, я хочу сказать, что 23 августа…

Судья. Подождите, вы показания будете давать. Я пока что выясняю ваше мнение относительно предъявленного обвинения. То, что я разъяснил, вам понятно?

Ивулин. Мне понятно первое, но совершенно непонятна часть, где меня обвиняют в организации.

Судья. Вам непонятна сущность того, что изложил государственный обвинитель, или вы вину не признаете в этом?

Ивулин. Окей, мне понятно, что изложил государственный обвинитель.

Судья. Вину в чем-то признаете или отрицаете во всех эпизодах предъявленного обвинения?

Ивулин. Ну, я хочу сказать, что вторую часть — организацию массовых беспорядков — я вообще не понимаю по сути предъявленного обвинения. Но так как я доверяю суду, какое решение вы примете, такое и будет правильным. Но юридически я вообще не понимаю — как, что, почему. Но, с другой стороны, у меня нет юридического образования, юридических навыков. Что касается 23-го, 27-го — да, я признаю, что находился в городе в этот момент, в том числе…

Судья. Подробностей не надо. Ваш допрос еще будет. Вы кратко ответьте: вину признаете, признаете частично или отрицаете по этим двум эпизодам?

Ивулин. Дело в том, что, опять же, у меня нет юридических знаний, и мне сложно квалифицировать свои действия, поэтому какое высокий суд примет решение, такое и будет правильным.

Судья. То есть правильно ли вас тут понял, что за 23 августа и 27 сентября 2020 года факт присутствия в местах и адресах, перечисленных в обвинении, вы не отрицаете, но высказать отношение к предъявляемому обвинению ввиду невладения юридической терминологией вы не можете?

Ивулин. Да, все верно.

Судья. А относительно периода с 7 августа 2020 года по 26 марта 2021 года как не можете высказаться относительно того, признаете ли вы вину или нет, поскольку не владеете юридической терминологией, так и в принципе отрицаете сам факт совершения таких действий?

Ивулин. Ну да, да.

Девушка, парень и два флага. Допрос подсудимого

Прокурор. Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах уголовного дела, начиная с 23 августа 2020 года. Где вы находились, чем занимались, как оказались в городе?

Александр Ивулин. 23 августа я вышел из дома, мне нужно было съездить в книжный магазин «Сон Гоголя» в центр города.

Прокурор. Где вы проживали, в какое время?

Ивулин. Время я точно не помню.

Прокурор. Время точно не помните. Собрались в магазин. По какому адресу?

Ивулин. «Сон Гоголя». Напротив музея…

Прокурор. Адрес точный не знаете?

Ивулин. Не знаю.

Прокурор. Каким маршрутом двигались?

Ивулин. Прошло много времени, я точно не могу сказать. По-моему, я ехал на метро, если мне не изменяет память. Но точно, опять же, не могу сказать — прошло уже больше года. Поехал туда, купил книжку, увидел много людей на проспекте.

Прокурор. На каком проспекте? Независимости?

Ивулин. На Октябрьской. Я еще до сих пор не очень ориентируюсь в Минске. Станция метро «Октябрьская», проспект, где [магазин] «Центральный», вот это вот все.

Увидел много людей, решил пройтись. Пошел, посмотрел. Люди были настроены… Я бы не сказал, что увидел массовое действие, грубо нарушающее общественный порядок. Но, опять же, не могу квалифицировать эти штуки, эти действия, потому что у меня нет юридического образования. Прошелся… Дело в том, что я… Скромно, не скромно это звучит — я довольно узнаваемый человек. Подошла ко мне девочка, узнала, говорит: «Супер, давайте сфотографируемся». Флаг дала в руки мне. Я без задней мысли сказал — ну, давайте сфотографируемся. Как можно отказать красивой девушке, когда она предлагает сфотографироваться? Сфотографировался и дальше пошел по своим делам.

Прокурор. Скажите, пожалуйста — время точно помните, в какое вы подошли к проспекту Независимости и увидели скопление людей?

Ивулин. Я точно не могу сказать, потому что прошло очень много времени. Но, по-моему, это было около двух, где-то так.

Прокурор. Опишите поведение граждан, которые находились на улице.

Ивулин. Во-первых, их было много, очень много, что и вызвало мой интерес. Поэтому я прошелся по проспекту. Шли люди, разные.

<…>

Прокурор. Протестная символика у них была при себе?

Ивулин. Ну, я не знаю, что такое протестная символика.

Судья. Вопрос снят. Корректируем вопрос. Какая-либо символика — флаги, транспаранты — было что-то у людей?

Ивулин. Я не обратил внимания, честно говоря. Ну, было много людей, очень много людей, я как-то не присматривался. Но так как мне дали флаг, то, наверное, была какая-то символика.

Судья. Что за флаг?

Ивулин. Бело-красно-белый.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, люди в ладоши хлопали?

Ивулин. Нет.

Прокурор. Шумное было поведение граждан?

Ивулин. Ну, люди шли. Я бы не сказал, что это было шумно.

<…>

Прокурор. В какой момент вы эту девушку встретили, которая предложила вам сфотографироваться?

Ивулин. Я не очень помню время, я даже там говорил приблизительное время. Я вышел [из книжного], мне стало интересно, пошел в сторону Главпочтамта, туда, [где было] много людей и очень интересно. И вот девочка какая-то подошла.

Прокурор. Где она подошла к вам конкретно?

Ивулин. В районе Главпочтамта, в районе остановки, по-моему.

Прокурор. Что, она вам пояснила, для чего ей необходимо с вами сфотографироваться, для чего вам необходимо флаг держать?

Ивулин. Ну, просто говорит: «Давай сфотографируемся». Ну, окей. Тем более девочка… Я, опять же, часто фотографируюсь в обычной жизни — и селфи, и всего-всего, потому что я, нескромно так говорить, достаточно публичная личность. Без задней мысли. Я никогда не отказываю людям, которые хотят со мной сфотографироваться, поговорить.

Прокурор. В последующем что с этой фотографией было, знаете или нет?

Ивулин. Мне прислали ее — не помню, в какой мессенджер. Я ее без задней мысли выложил в интернет.

Прокурор. Где вы ее выложили в интернет?

Ивулин. В инстаграме.

Прокурор. В своем аккаунте? Как вы там подписаны?

Ивулин. @a_ivulin.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, вы когда находились на проспекте, какие-либо лозунги выкрикивали?

Ивулин. Нет, нет, нет.

Прокурор. Кроме данного флага у вас были какие-либо другие предметы — флаги, плакаты?

Ивулин. Нет.

Прокурор. По вашему мнению, с какой целью такое количество граждан находилось 23 августа 2020 года на улице?

Ивулин. Я не могу сказать. Огромное скопление людей… Я оставлю, наверное, свое мнение при себе.

Прокурор. Что это за день недели был?

Ивулин. Воскресенье.

Прокурор. Вы знали о том, что на территории Республики Беларусь проходят массовые мероприятия, иные какие-то протестные акции?

Ивулин. Нет.

Прокурор. В интернет-источниках вы это читали?

Ивулин. Нет.

Прокурор. Знакомились?

Ивулин. Нет.

Прокурор. 23 августа 2020 года на улице сотрудников милиции вы видели?

Ивулин. Нет, ни одного.

Прокурор. Цель нахождения граждан вам неизвестна?

Ивулин. Нет.

Прокурор. Вы с какой целью там находились, туда проследовали?

Ивулин. Я купил книжку, называется «Сэр Алекс Фергюсон. Автобиография». Вот такая вот, классная. И потом пошел прогулялся.

<…>

Прокурор. Далее поясните, пожалуйста, по 27 сентября 2020 года.

Ивулин. 27 сентября почти такая же история. Только в этот день я поехал на Комаровку. Там у меня жила подруга. У нас было хобби — ходить на Комаровку. Потом я поехал к другим друзьям. Точнее не поехал, а пошел, потому что много людей оказалось там, где мне нужно пройти. И опять же прошелся — почти такая же история, только там уже парень ко мне подошел и предложил сфотографироваться.

<…>

Прокурор. Где вы так сфотографировались?

Ивулин. Это было возле «Риги», где пешеходный переход. Переходил дорогу, подбегает — давай, давай.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, а пояснил вам парень, с какой целью вам нужно сфотографироваться, зачем вам флаг этот передал?

Ивулин. Он меня просто узнал. Узнал? Окей, хорошо. Классный ты, давай сфоткаемся.

<…>

Прокурор. Скажите, пожалуйста, 27 сентября 2020 года известно вам было о том, что будут проходить какие-то массовые мероприятия?

Ивулин. Нет.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, а известно ли вам было, все мероприятия, которые проходили 23 августа 2020 года, 27 сентября 2020 года — были они санкционированы или нет?

Ивулин. Нет, не знаю.

Прокурор. Скажите, в вашем понимании, это вообще были какие-то организованные мероприятия либо граждане просто хаотично собрались?

Ивулин. Ну, я бы не сказал, что организованные.

Прокурор. На ваш взгляд, люди были объединены какой-то целью?

Ивулин. Я видел много людей, которые улыбались. Это, наверное, единственная цель была.

Прокурор. Все, да?

Ивулин. Да.

<…>

Прокурор. Скажите, пожалуйста, вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 342, а именно в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и данные действия повлекли нарушение работы транспорта и предприятий, вы признаете или нет?

Адвокат. Высокий суд, я протестую. Данное обстоятельство уже выяснялось судом. Мой подзащитный дал конкретный ответ.

Судья. Ну, на каком основании? Может быть, что-то непонятно стороне обвинения. Пускай уточнит.

Ивулин. Ну, то же самое, что я и говорил высокому суду.

Прокурор. То есть факт присутствия 23-го и 27-го вы признаете, а квалифицировать свои действия не можете?

Ивулин. Да.

Прокурор. На ваш взгляд, действия граждан грубо нарушали общественный порядок или нет?

Ивулин. Мне показалось нет — сто процентов.

Прокурор. Как-то препятствовало это иным гражданам, которые не являлись участниками данных действий? Нарушало ли это права граждан на труд, на свободное передвижение, на отдых?

Ивулин. Мне кажется нет.

«Побуждение что-то делать, что-то менять». Прокурора интересует ютуб

Прокурор. Далее расскажите, пожалуйста, по поводу обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ивулин. Ну, мне совершенно непонятно. Я очень долго думал над сутью, над тем, что мне вменяется, и, честно говоря, так и не понял.

Прокурор. Расскажите, пожалуйста, про телеграм-канал «ЧестнОК».

Ивулин. Какой телеграм-канал?

Прокурор. «ЧестнОК».

Судья. Ютуб там…

Прокурор. Ютуб, ютуб-канал.

Ивулин. А, ютуб-канал. Ну, это мой ютуб-канал, который я создал, не помню точно, три-четыре года назад. И это был классный челлендж с точки зрения того, чтобы беларусы знали о беларуском спорте. Дело в том, что у нас очень-очень-очень много классных, крутых спортсменов, о которых очень мало рассказывают. Ну, максимально мало. И так как ютуб — это классная площадка, на которой люди очень хорошо и очень доступно могут получать информацию и узнавать о беларуских спортсменах, о беларуском спорте, поэтому я создал этот канал. То есть тут такая чисто цель — популяризации беларуского спорта.

Прокурор. Еще раз, как вы его создали?

Ивулин. Я точно не помню. Смотрите, сначала это был канал, я зарегистрировал личный свой — «Александр Ивулин», вот. И потом решил, что лучше делать что-то классное и крутое. По-моему, это года три, как я его переименовал из «Александр Ивулин» в «Честнок».

Прокурор. Три года от переименования. А описание какое-то было на канале?

Ивулин. Наверняка. Ну то есть там была история про то, что мы делаем беларуский спорт лучше, делаем челленджи, в разных классных интересных форматах рассказываем о беларуском спорте. Интервью, челленджи, всякие реалити, то есть там было все-все-все и про беларуский спорт.

Прокурор. Какое количество подписчиков было? <…> Примерное количество.

Ивулин. Ну, если написано 72 тысячи на июль, то, наверное, на сентябрь — там 06.09, да — на сентябрь, значит, на сентябрь было 72 тысячи.

Прокурор. На 09.06.2021 72 тысячи. Скажите, пожалуйста, начиная с августа 2020 года, какого характера видеозаписи вы изготавливали, размещали на данном канале?

Ивулин. Мы, как и до того, мы рассказывали не только голы, очки, секунды, не тупо какие-то флеш-интервью и так далее, это были различные форматы. И там были во всех видео, которые вы можете посмотреть на этом канале, мы затрагивали спортивные и околоспортивные темы. И, на мой взгляд, ничего не изменилось с августа, по-моему.

Судья. Уточняющий вопрос. Околоспортивные темы. Категории этих тем? Давайте так: мы ограничены только предъявленным обвинением.

Ивулин. Окей, окей.

Судья. У нас есть период по обвинению с 7 августа 2020 года по 26 марта 2021 года. Какие околоспортивные темы затрагивались на данном ютуб-канале?

Прокурор. Мнения спортсменов по различным вопросам, в том числе социальным, бытовым и так далее…

Судья. Мнения спортсменов?

Ивулин. Да-да, да-да-да.

Прокурор. Скажите пожалуйста, какие образом вы снимали эти видео, кто в них принимал участие, каким образом выбирали тему ту или иную?

Ивулин. Ну, различные спортсмены, там каждый случай абсолютно по-разному. Давайте говорить про какие-то конкретные вещи, я могу конкретно на них ответить.

Прокурор. Вот вам вменяется перечень видеозаписей, которые были размещены на вашем канале. Так? <…> Вам вменяется, что на данном интернет-ресурсе вы выложили видеозаписи побудительного характера о социальных, политических и международных процессах, происходящих в Республике Беларусь в электоральный и постэлекторальный период.

Ивулин. Я абсолютно не понимаю, где там побуждение, потому что там ни в одном ролике не было ни одного призыва что-то делать и что-то менять. То есть там абсолютно разговоры были о вещах, которые интересуют каждого, каждого, каждого простого обычного человека, живущего в Беларуси. Поэтому там не было ни слова о побуждениях. Люди делились своими мыслями, люди рассказывали свои мысли, и поэтому я вообще не понимаю сути предъявленного мне обвинения по этой части.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, что значит не было побуждения что-то делать, что-то менять? Что конкретно делать, что менять?

Ивулин. Ну, ни к чему там не было. Там просто люди говорили, высказывали свою точку зрения. Никакого побуждения к чему-либо, к каким-либо вообще действиям там не было, ни к каким.

Прокурор. Также вменяется, что вы данные видеозаписи сняли с целью создания негативной оценки действующей власти, дискредитации политического и социального положения в Республике Беларусь.

Ивулин. Я, опять же, не понимаю сути предъявленного мне обвинения, потому что здесь никто никого не дискредитировал, никто не создавал негативную оценку, люди делились мнением.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, ввиду просмотра данных видеозаписей люди принимали активное участие в групповых действиях каких-либо? В последующем, в том числе, в акциях протеста и так далее.

Ивулин. Я могу сказать, что люди только начали ходить на стадионы, записывать своих детей в футбольные, спортивные, гандбольные, футбольные, легкоатлетические секции. Потому что моя любимая история… Можно секундочку? Когда женщина из Чечерска — это городок маленький очень, провинциальный, 300 километров от Минска в Гомельской области — она, посмотрев, в том числе, эти ролики, решила водить своего ребенка на тренировки в футбольный клуб «Крумкачы» два раза в неделю. Не просто потому, что вот она прониклась. Она поняла, что беларуские спортсмены — личности, которые имеют мнение, которые умеют рассказывать, которые умеют делиться. И, самое главное, она поняла, что это искренне. Максимально искренне. Потому что ютуб, как я уже говорил — это площадка такая, где очень сильно чувствуется, когда люди говорят искренне.

Судья. Обвиняемый, ближе к делу. Вы не представитель YouTube, не надо его здесь рекламировать.

Ивулин. Я говорю только про свой канал. И я считаю, что нет, если касаться того вопроса.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, вам было что-нибудь известно о политической обстановке на территории Беларуси в августе и в дальнейшем?

Ивулин. Я никогда не интересовался политикой, у меня интерес — это спорт.

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«Все маршруты обвиняемому не вменяются». Иск Минсктранса

Судья. Исковые требования на общую сумму 36 тысяч 611 рублей 28 копеек вы поддерживаете?

Представитель Минсктранса. Да, только у меня другая сумма стоит, 39 611…

Судья. А я как сказал?

Представитель. 36.

Судья. А, прощу прощения, 39, да. 39 тысяч 611 рублей 28 копеек.

Представитель. Поддерживаю в полном объеме.

Судья. Хорошо. Пожалуйста, по предъявленным исковым требованиям, государственный обвинитель, какие у вас будут вопросы?

Прокурор. Скажите, пожалуйста, что вы можете пояснить по поводу суммы, которая предъявлена в исковом требовании? Как рассчитали данную сумму?

Судья. Давайте так. Кто производит расчеты? На основании чего и посредством чего производятся эти расчеты и какие данные берутся для этого?

Представитель. Значит, расчеты производятся должностными лицами предприятия. Непосредственно отделом перевозок и экономическим отделом. За основу берутся здесь… Каждое транспортное средство оснащено системой навигационного обеспечения, что позволяет в режиме реального времени следить за ситуацией на дороге, видеть, когда и где автобус остановился, когда он вновь начал движение, и так по всему городу. То есть на карте местности это все видно. В каждом расчете указаны время начала простоя и время окончания простоя и общая потеря времени. Это именно та информация, которая берется из системы навигационного обеспечения. То есть она беспристрастна, она фиксирует все в автоматическом режиме, оттуда берутся вот эти вот цифры. В конце расчета имеется порядок расчета, который утверждается генеральным директором на момент подписания, где написано также, как высчитывается именно уже сумма недополученных доходов.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, лица, которым предъявляются исковые требования, каким образом выявляются? Вам о них известно?

Представитель. Мы узнаем, только когда назначают уже уголовное дело, нас вызывают как представителей гражданского истца.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, вот эти вот даты — 23 августа 2020 года, 27 сентября 2020 года — какие-либо решения выносились уже?

Представитель. Да, решения имеются. 10 ноября 2021 года судом Московского района вынесено решение, в том числе, по 27 сентября 2020 года, где с установленных лиц в солидарном порядке взыскана сумма 32 тысячи 771 рубль 63 копейки. И судом Фрунзенского района 20 октября 2021 года вынесено решение по 23 августа, где также взыскана пока что с одного установленного лица сумма 5 тысяч 839 рублей 65 копеек.

Прокурор. Данные требования исполнены, нет?

Представитель. Нет, пока денежные средства только взысканы.

<…>

Адвокат. Скажите, пожалуйста, сам расчет, он имеет название «Расчет недополученных доходов»… В частности, у меня перед глазами за 27 сентября 2020 года. Здесь указаны все простои за данные сутки…

Представитель. За данный период времени, да.

Адвокат. Угу. И по всем причинам, которые были на тот момент.

Представитель. Нет. Только перекрытие движения.

Адвокат. Только перекрытие.

Представитель (повышая голос). Этот расчет составлен на основании акта. Акт составлен… Указаны маршруты только по перекрытию движения — причина остановки.

<…>

Адвокат. Здесь у нас в обвинении присутствуют конкретные номера маршрутов за данные дни, в том числе и за 23 августа. А в расчете о недополученных доходах за данные даты, и в том числе, в списке, указана сумма по всем транспортным средствам по всем маршрутам. То есть у нас в обвинении заявлено менее транспортных средств, чем имеются в расчете, соответственно, в исковых требованиях. Вы поддерживаете иск в полном объеме. По какой причине, скажите?

Представитель. По той причине, что эти расчеты составлялись непосредственно 27.09, то есть, можно сказать, тоже в режиме реального времени. Расчеты потом предоставлялись в прокуратуру для предъявления исков, они больше не менялись, никаким образом. То есть однажды мы их рассчитали, в таком виде они отправились в прокуратуру, которая уже впоследствии предъявляет иски в интересах предприятия.

Адвокат. То есть правильно ли я вас понимаю, что конкретно по этим маршрутам, которые предъявлены в обвинении, расчета не делалось?

Представитель. Мне об этом неизвестно. Если прокуратура делала, то…

Адвокат. Ну так я вам и задала вопрос, какого рода…

Представитель. Конкретно предприятием перерасчет не делался. Мы исковое увидели точно так же, грубо говоря, когда и вы, когда нам пришла повестка.

Адвокат. Ну, и, соответственно, почему вы тогда поддерживаете в полном объеме заявленное исковое требование?

Представитель. Потому что эта сумма упущенной выгоды, неполученных доходов за весь день, когда предприятие не получило тот доход, который должно было получить.

Адвокат. Независимо от того, что обвиняемый находился в определенное время, незначительное, в одной точке города, а не весь период времени [на территории,] относящейся ко всем номерам транспортных средств?

Представитель. Я уже озвучила, что имеется решение суда о взыскании в солидарном порядке. То есть как бы, я думаю, что это еще не последнее установленное лицо. То есть все в солидарном порядке взыскивается.

Адвокат. Еще раз вернусь к вопросу — может, я его не так формулировала, вам непонятно. Здесь указан весь транспорт за весь промежуток. Все маршруты обвиняемому не вменяются — ему меньший промежуток времени и меньшее количество маршрутов. Но тем не менее иск в полном объеме поддерживается.

Представитель. Я его поддерживаю в полном объеме, потому что он произведен и составлен на основании тех расчетов, которые у нас имеются. За весь день. Составленных на основании акта об остановке движения городского пассажирского транспорта.

Адвокат. То есть правильно ли я вас понимаю, что если бы имел место другой расчет, то можно было бы основываться и на другом расчете? Но так как у вас другого не имеется, то вы не можете…

Представитель. Нет, у меня имеется только вот этот расчет.

Адвокат. У меня нет вопросов.

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«Зарядился на 97%». Уточняющие вопросы

Прокурор. Вы пояснили, что 23 августа и 27 сентября 2020 года в первом случае к вам обратилась девушка, во втором — парень с целью сфотографироваться с вами.

Ивулин. Да, все верно.

Прокурор. Объясните, пожалуйста, тогда, почему на фотографиях запечатлены вы один только?

Ивулин. Я же сказал, что они хотели они сфотографировать меня. Не со мной. Я, опять же, достаточно медийная личность.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, на чей мобильный телефон они фотографировали? На свой?

Ивулин. Ну, не знаю. На моем ничего не было.

Прокурор. А в последующем как вы эти фотографии получили?

Ивулин. Мне потом написали в социальных сетях. То ли инстаграм, то ли телеграм.

Прокурор. Скидывали, а потом вы их выкладывали в свой аккаунт?

Ивулин. Да.

Прокурор. Ясно. Скажите, пожалуйста, что означает подпись к фотографии: «Зарядился на 97%».

Ивулин. То, что написано. Я тут ничего не могу пояснить больше.

Прокурор. Что вы понимали под этой подписью?

Ивулин. То, что подписано, то и пояснил. Я не могу больше прокомментировать. Каждый понимает по-своему.

Прокурор. Хорошо. «С юбилеем! Всего лишь 50! Или уже 50?» — что данная подпись означаеет?

Ивулин. То же самое. Как я сказал в предыдущем ответе.

Прокурор. Скажите, пожалуйста, с каким юбилеем? Что значит 50 или уже 50? Поясните, в связи с чем так фотографию подписали.

Ивулин. Ну, мне захотелось написать так — я написал.

Прокурор. Как вы можете объяснить тот факт — исследовались материалы уголовного дела и, кроме данных двух фотографий, имеются другие фотографии, на которых вы держите также полотно бело-красно-белого цвета, на фоне людей запечатлены?

Ивулин. Я часто гуляю в городе. Например, пойти в кафе, увидеть людей, ко мне подойдут, сфотографируются. Я не вижу в этом ничего проблематичного.