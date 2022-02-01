«Родственнички у них тоже поганые». Беларуские силовики против детей, родителей, братьев, дедушек, бабушек и кузенов инакомыслящих

Павел, Яна и Анатолий Латушко

Дочь и двоюродный брат оппозиционера становятся фигурантами уголовных дел

Павел Латушко — бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры, член Координационного совета и глава Народного антикризисного управления. Политик покинул Беларусь в сентябре 2020 года, он заочно обвиняется по шести статьям УК.

28 января стало известно, что ДФР возбудил против дочери Латушко Яны уголовное дело по неназванной статье и арестовал ее имущество. По словам девушки, которая не живет в Беларуси, арест наложен на квартиру, которую бабушка и дедушка подарили ей на 18-летие.

31 января в Минске задержали двоюродного брата политика Анатолия Латушко; по информации правозащитников — за трафаретные рисунки герба «Пагоня», которые следствие квалифицировало как злостное хулиганство. В его квартире прошел обыск, сейчас он находится в изоляторе Окрестина.

Павел Латушко рассказал изданию Zerkalo, что последний раз он обращался с двоюродным братом еще до 2012 года. По его словам, Анатолий — не единственный в семье Латушко, пострадавший из-за родства с оппозиционером; таких случаев «гораздо больше».

«Точно знаю, что некоторые потеряли работу, некоторых заставляли оговорить меня на камеру, но они отказались это делать. У нас достаточно крепкая семья; мы друг за друга стоим», — сказал политик.

Валерия и Анастасия Костюговы

К дочери арестованного политического аналитика приходят на работу и по месту прописки, но она успевает уехать из Беларуси

30 июня силовики 2021 года после обыска задержали политолога и издательницу Валерию Костюгову. Позже выяснилось, что она проходит обвиняемой по делу о заговоре с целью захвата власти и пособничестве в призывах к захвату власти.

Ее дочь Анастасия Костюгова в интервью изданию Malanka говорила, что администрировала женские протестные чаты. 8 сентября 2020 года сосед Анастасии рассказал, что «к ним долбят в дверь люди в форме», на работу к ней пришли сотрудники ГУБОПиК, а по месту прописки, где живет ее дед, начался обыск. В тот же день на сайте издания «СБ. Беларусь сегодня» вышла статья провластного публициста Андрея Муковозчика под названием «Как любители быстрых и легких денег пытаются управлять белорусами», где, в том числе, упоминалось имя Костюговой. Она покинула Беларусь и теперь работает менеджером по коммуникациям в штабе Светланы Тихановской.

Виктор и Эдуард Бабарико

Незарегистрированного кандидата в президенты задерживают вместе с сыном по пути в ЦИК

Выдвигавшегося на пост президента банкира Виктора Бабарико осудили на 14 лет колонии по делу о получении взятки и легализации средств, полученных преступным путем.

30-летний бизнесмен Эдуард Бабарико руководил в предвыборном штабе отца сбором подписей. До этого он запустил краундфандивые платформы MolaMola и «Улей». Отца и сына Бабарико задержали по пути в Центризбирком. Эдуарда обвинили в уклонении от уплаты налогов. Спустя 18 месяцев стало известно, что против него возбудили также уголовное дело о разжигании вражды и организации массовых беспорядков.

Гаянэ Ахтиян и Роман Халилов

Силовики приходят с обыском к матери анархиста-политэмигранта и снимают на видео, как она стоит на коленях

29 сентября в Варшаве анархист Роман Халилов, покинувший Беларусь еще в 2019 году, участвовал в акции солидарности с минчанином Андреем Зельцером, убитым в перестрелке с сотрудниками КГБ. 1 октября против него завели дело о возбуждении социальной вражды и розни. Также Халилов проходит обвиняемым по делу организации «Революционное действие».

В конце ноября в Полоцке у его 56-летней матери Гаянэ Ахтиян прошел обыск. Женщину арестовали на 10 суток за неповиновение милиции, а 2 декабря перевели на Окрестина — она стала подозреваемой по уже уголовному делу о грубом нарушении порядка. 3 декабря в телеграм-канале «АнархистыБеларуси+», который, как сказал «Медиазоне» Халилов, ведут силовики, появилось видео со сценами обыска у его матери: Гаянэ стоит на коленях перед вооруженными спецназовцами.

«Родители в ответе за своих детей». На уехавшего из Беларуси анархиста завели уголовное дело, а в СИЗО оказалась его мать

Станислав и Михаил Лупоносовы

Брат сотрудничавшего с инициативой BYPOL экс-милиционера попадает в колонию, а провластные телеграм-каналы тиражируют фейк о его смерти

Экс-сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов сотрудничал с инициативой BYPOL, а в декабре 2020 года уехал в Украину. СК возбудил против него уголовное дело о несанкционированном копировании информации, повлекшем причинение существенного вреда. Позже КГБ внес бывшего милиционера в список лиц, причастных к террористической деятельности, а к обвинению добавилась статья о подготовке теракта в составе организованной группы.

17 августа силовики задержали брата Станислава — директора строительной фирмы Михаила Лупоносова. Его обвинили в служебном подлоге, совершенном в 2016 году. В сентябре, в том числе через канал сотрудника СТВ Григория Азаренка, распространялось сообщение, что Михаил Лупоносов умер в жодинском СИЗО. 4 октября телеграм-канал «Желтые сливы» написал, что он жив, а силовики благодаря дезинформации «отследили несколько излишне любопытствующих в пользу Байпола персонажей». В том же посте сообщалось, что на Михаила завели новое дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. «Отец этой славной парочки тоже отличился», а «родственнички у них тоже поганые, все семейное древо червивое», не стеснялись в выражениях анонимные авторы «Сливов».

Арина, Валентина и Анатолий Малиновские

Силовики звонят уехавшей из Беларуси телеведущей с номера родственника и говорят, что направляются к ее бабушке и дедушке

Ведущая программы «Честно говоря» на канале «Белсат» Арина Малиновская покинула Беларусь после того, как силовики пришли в студию и задержали ее коллег.

24 мая следователь позвонил Малиновской с номера мужа ее сестры Владимира Кучеренко и сказал, что тот задержан, а теперь силовики «едут за Валентиной и Анатолием Малиновскими» — бабушкой и дедушкой журналистки. Позже Арине перезвонил сам Кучеренко. По его словам, силовики спрашивали, когда журналистка сможет приехать, и добавляли, что «не отцепятся ни от нас, ни от родителей, ни от семьи».