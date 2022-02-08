«Вы напишете мою точку зрения? Наверное же нет». «Медиазона» поговорила с хозяйкой питомника в Кореличах, который называют «концлагерем для собак»

5 февраля в инстаграме funnydog_blog беларуские зоозащитники сообщили, что в Кореличском районе милиция обнаружила в частном питомнике более 230 породистых собак: йоркширские терьеры, мальтийские болонки, китайские хохлатые, лабрадоры и другие. Как утверждали волонтеры, животных держали в «дырявых сараях» и «жуткой антисанитарии». Некоторые собаки жили на улице на короткой цепи и ели «замерзшую баланду» — «то ли грязь вперемешку с очистками, то ли комбикорм».

На одном из прикрепленных к постам зоозащитников видео можно рассмотреть небольшое помещение, полностью заставленное клетками в несколько ярусов. В клетках, которые попали в кадр, видны как минимум 25 собак.

— Там аммиак, — комментирует запах в помещении автор ролика.

На втором видео две собаки сидят на цепи на снегу, будок рядом с ними не видно.

7 февраля в эфире телеканала ОНТ прозвучало название деревни, в которой находится питомник. Это деревня Баратин, которая находится примерно в 15 километрах от Кореличей. В сюжете рассказали о йорке, которого, как утверждал диктор, купили в этом же питомнике несколько недель назад. Хозяйка йорка Алина Малявская рассказала, что собака была «ужасно истощена, у нее глисты, гнилые зубы, половины зубов и вовсе нету».

На следующий день местные жители рассказали изданию Onliner, что питомник принадлежит заводчице из Минска. По их словам, женщина купила деревенский дом около пяти лет назад, собаки на участке появились сразу же.

— Сперва это были большие, бойцовые породы, и так как забора тогда у нее не было, как и будок, они часто срывались и держали нас в страхе. <…> Видели, что собаки бегают и что ее по две недели не бывает, — приводило издание слова соседей.

Позже, рассказал неназванный житель деревни, хозяйка питомника построила несколько будок, установила на доме камеры, «собрала забор из поддонов и сетки» и начала расширять свои владения: купила еще несколько участков.

— Никто даже не думал, как она их будет использовать и что по соседству находится больше сотни голодных, больных собак, ведь на улице их было не больше десяти. Да, они лаяли, но с ней же не поговоришь об этом, она сразу кричит: «Не трогайте меня, оставьте в покое», — говорил собеседник Onliner.

Как нашли питомник

Волонтер по имени Евгений рассказал Onliner, что заметил объявление о продаже йорка из этого питомника «на торговой площадке». По его словам, собаку отдавали за 50 рублей, что «меньше его рыночной цены в десять раз: дешевизну продавец объяснила тем, что у собаки повреждено ухо».

— Встречу с заводчицей назначили на вокзале в Кореличах, там же впервые увидели йорка. Помимо уха, у него не было нескольких зубов, был облезлый хвост, проблемы с кожей, и спал он стоя, — вспоминал Евгений. — Тогда мы решили выяснить, как содержатся животные в этом питомнике. Мы начали прочесывать ближайшие деревни и нашли дом, из которого доносился собачий лай. Зашли в него и в сарай — дальше видео вы видели: куча собак в обнаженных клетках без еды и воды.

По словам Евгения, который и снял видео из питомника, после публикации в интернете заводчица написала на него и других волонтеров заявление в милицию и пожаловалась, что у нее пропали 29 собак и девять мешков корма, а суммарный ущерб составил 30 тысяч евро. Волонтеры, говорит Евгений, действительно забрали собак, но только трех — «просто стало жалко, видели бы вы их состояние».

Какое именно заявление написала заводчица, неизвестно. В одной из сториз пользовательницы dalkevich_anna, которую перепостила у себя в сториз страничка funnydog_blog, утверждалось, что против авторов видео подан «иск о проникновении в частную собственность» (статья 202 УК). Выяснить, так ли это или нет, «Медиазоне» на момент публикации не удалось.

Что говорит хозяйка

— Кто-то на меня подавал, на кого я подавала — это, скажем так, закрытая информация, и я не вправе ее распространять и не вправе комментировать действия других людей, — сказала «Медиазоне» Наталья Петрова, которую в соцсетях называют хозяйкой питомника в Баратине.

По словам женщины, она не владеет питомником уже 12 лет, а собак у нее «крайне мало и они в ухоженном виде, привиты, проглистогонены и выдрессированны». Часть собак, которых сняли на видео волонтеры, не имеют «никакого отношения в плане принадлежности ко мне данных животных», утверждает она.

— То, что мое, вот это вот которое показали, скажем так, за забором, это мое. То, что не мое, это не мое, — говорит Петрова. — То, что у вас там муссируется в средствах массовой информации, это ко мне не относится.

Собак на видео, которые «фенотипом похожи на овчарок», женщина называет волонтерскими. Она утверждает, что эти животные никогда не использовались для разведения и что у них есть «определенные виды инвалидности».

— Одна была подобрана восемь лет назад. Собака гнила у людей в клетке, я ее подобрала, вылечила. Поломанный другой у меня мальчишка, которого в хронике показывали, я его еле выходила. От него отказался собственный хозяин, — говорит Петрова.

Почему собаки, которые, как утверждает Петрова, не принадлежат ей, попали на видео с ее участка, она не объяснила.

— В этом опять же будет разбираться и суд, и прежде, чем суд, конечно же общественность, и я, и мы и так далее. То есть мы будем считать, разбирать, смотреть и так далее. Прежде чем меня так обидеть и унизить на всю вселенную, нужно было побеседовать со мной. Начнем с этого. А сейчас я не могу комментировать то, что дальше уже накрутилось от других людей, которые, сами того не зная, кричат на весь мир, не зная что, — сказала она.

В интернете имя Натальи Петровой можно найти на нескольких сайтах и форумах, посвященных продаже и разведению собак. Ее фамилия упоминается в связи с «питомником Orero Lovely». Последнее упоминание этого питомника, которое удалось найти «Медиазоне» в открытых источниках, датируется 28 мая 2013 года. В качестве контактного лица указана Наталья Петрова. Там же говорится, что питомник был создан в 2006 году, что он находится в Минске и предлагает щенков китайской хохлатой, мопса, йоркширского терьера; кроме того, продается «кот титулованный молодой канадского сфинкса». Сейчас сайт питомника не открывается.

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Где сейчас собаки

Волонтеры написали на заводчицу встречное заявление о жестоком обращении с животными (статья 16.29 КоАП), рассказал в эфире ОНТ представитель УВД Гродно Ярослав Василевский.

5 февраля, когда, по словам собеседника Onliner, Петрова «решила переместить собак с глаз подальше», милиция описала 114 собак и разрешила волонтерам забрать их на временную передержку.

Этих собак отвезли в одну из гродненских ветеринарных клиник. У половины из них, рассказала ОНТ ветеринар Анастасии Шимак, нарушено зрение.

— Либо травматические какие-то повреждения, либо просто запущенные офтальмологические заболевания. Есть кардиологические пациенты. Половине, наверное, пациентов требуется оперативное вмешательство, — сказала врач.

Что сейчас происходит с остальными собаками, неизвестно. На момент публикации зооволонтеры не ответили на вопросы «Медиазоны» ни в мессенджерах, ни по телефону.

Зоозащитница Оксана Давыденко рассказала Onliner, что хозяйка собак не требовала вернуть их и что волонтеры будут добиваться, «чтобы собак у нее изъяли насовсем».

— Вы напишете разве мою точку зрения? Наверное же нет. Очень хотела бы верить, что есть хоть где-то у кого-то справедливость, но я точечно устала уже доказывать, честное слово, — говорит Петрова. — Один единственный лозунг, который у меня через крик ко всем через сердце: разберитесь, пожалуйста по справедливости, прежде чем вешать какие-то гадостные бирки на человека, оскорблять, унижать и устраивать какую-то расправу. Это неверно. Сначала всегда нужна разобраться. Без суда людей не судят.