«Может, потом эти очереди и рассосутся». Что медики говорят о работе во время омикрона

29 декабря 2021 года Минздрав сообщил, что в Беларуси впервые выявили омикрон-штамм коронавируса. Официальная статистика зафиксировала рост заболеваемости, а 28 января 2022 года количество выявленных за сутки случаев COVID-19 превысило 2 200. Эта цифра побила рекорд прошлой волны в октябре 2021 года. С тех пор цифры заболеваемости, публикуемые Минздравом, только росли, а с ними — количество пациентов амбулаторно-поликлинического звена. Утром 31 января в соцсетях появились фотографии огромных очередей в поликлиниках. В этот же день замминистра здравоохранения Елена Кроткова объяснила очереди большим количеством желающих сдать тест на коронавирус.

«Сегодня видели, что в некоторых поликлиниках — ну, вероятнее всего, мы предполагаем, что это связано с выходными днями — к моменту открытия появились очереди. Большая часть людей, находящихся в этих очередях, была связана, по опросу, пришла в связи с тем, что они хотели обследоваться лабораторно и сделать тесты», — сказала чиновница на брифинге Минздрава.

Кроткова заверила, что очереди не связаны с нехваткой медработников, и призвала беларусов не приходить в поликлиники к открытию, чтобы не создавать очереди. Позже на брифинге рассказали, что к работе в учреждениях здравоохранения в качестве волонтеров и работников колл-центров привлекают студентов медвузов и учащихся колледжей.

Это подтверждает Маргарита, студентка 6-го курса, которую по приказу Минздрава с 7 февраля отправили работать медсестрой в одну из поликлиник Минска. По ее словам, не все студенты работают в поликлиниках на волонтерских началах, многих трудоустраивают как медсестер или помощников врачей общей практики.

— Нам очень повезло с поликлиникой: без вопросов трудоустраивали всех, кто приходил. Есть поликлиники, где студентов оставили как волонтеров работать: им не заплатят за это. Я знаю, что сняли 4-й курс стома и 5-й курс фармфака. 5-й курс фармфака посадили в колл-центр, потому что там не справляются со звонками, с обзваниванием пациентов по поводу результатов ПЦР-теста, — говорит Маргарита.

Официально количество выявленных случаев коронавируса за сутки стало снижаться после того, как 6 февраля достигло отметки 8 315, но, по словам студентки, очереди в поликлиниках после этого меньше не стали.

— Людей очень много, инфекционные кабинеты не справляются, участковые терапевты на приемах тоже не справляются. Очень долго все стоят в очередях, особенно в инфекционный кабинет, там вообще нагрузка очень большая. Казалось бы, 12 дня, а в поликлинике людей столько, что просто не пройти в коридорах, — рассказывает студентка.

По информации Минздрава, большинство пациентов с омикроном болеют дома, поэтому основная нагрузка приходится на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Говоря о загруженности больниц и скорых, собеседники «Медиазоны» вспоминают прошлую волну коронавируса и подчеркивают, что тогда ситуация была гораздо хуже.

— Я работаю в гастроэнтерологическом отделении, но оно считается ковидным. Все отделения у нас закладывают полностью, забивают, я бы даже сказала; все на кислороде лежат. Наше отделение рассчитано на 30 человек, а лежит в среднем 35-38. В начале осени было практически то же самое, но было даже хуже просто потому, что очень много тяжелых пациентов — не лежачих, а именно молодых людей, которые просто умирали медленно. Постоянно кто-то умирал, при этом не забирали в реанимацию таких пациентов, они умирали прямо у нас, просто потому что в реанимации тоже не было мест. Сейчас тоже очень много поступает людей, но пока что столько смертей я не замечаю. Сейчас я радуюсь тому, что не так много тяжелых пациентов, — рассказывает медсестра одной из минских клиник Алеся.

Сравнивает нынешнюю волну коронавируса с осенней и фельдшер скорой помощи Данила.

— Заболевших много, но протекает омикрон легче. Ужас был осенью, в октябре. Тогда закрывали некоторые роддома под ковид, там лежали не беременные, просто болеющие: мест не было в больницах, — вспоминает он.

Фельдшер скорой помощи Сергей говорит, что с ростом заболеваемости в начале этого года нагрузка на скорые стала «чуть больше, чем обычно зимой».

— Мы на ковид ездим, я себя ощущаю поликлиникой на колесах. Визитов много, но опять же, за счет визитов поликлинических, типа обычной температуры. Поэтому хоть их и много, но они недолгие, — объясняет он.

Данила описывает типичный «ковидный» вызов нынешней волны.

— Мы приезжаем, если есть показания для госпитализации: температуру снизили, кислород дали и поехали в больницу. Ничего особенного в таких вызовах для нас нет, если [пациент] легкий, то только температуру можно снизить, легкие послушать, сатурацию померить, — перечисляет он.

Нагрузку на поликлиники фельдшер объясняет тем, что многие пациенты, несмотря на легкое течение коронавируса, хотят получить больничный.

— Большинство болеет [омикроном] легко, как обычной простудой, но нужно выписать больничный, вот эти все моменты. Все хотят лечения какого-то особенного: таблеток, антибиотиков, поэтому у поликлиник такая загрузка. В больницах в октябре было такое, что просто некуда было госпитализировать. Сейчас получше уже, почти полные отделения, но еще есть места, где-то несколько [на отделение], — рассуждает Данила.

Алеся рассказывает, как заведующие пытаются сохранить свободные места в своих отделениях.

— Сейчас война между отделениями, потому что каждый заведующий не хочет, чтобы его отделение полностью забивали, и в приемник подают ненастоящее количество свободных мест. Допустим, у нас три свободных места, а подают только одно. Сейчас стали чаще приходить ответственные по больнице и проверять, сколько людей лежит и сколько мест свободно, и отделения забивают у всех одинаково, — делится своими наблюдениями медсестра.

31 января глава Минздрава Дмитрий Пиневич подписал приказ №108, разрешающий медикам ставить диагноз «коронавирус» без ПЦР-теста «при наличии клинических и/или рентген-томографических данных». Исключение составили случаи, когда требуется госпитализация.

— Вчера собирала нас главврач поликлиники, сказала, что теперь мы не имеем права брать мазки, мы ковид ставим только по клинической картине: першение в горле, кашель, температура выше 38-38.5°, если контакт с кем-то был, если пропали запахи-вкусы... А так в основном всем ОРВИ пишем, — рассказывает студентка медуниверитета Маргарита.

Она говорит, что очень удивилась, когда поняла, что официальная статистика в этом году действительно отражает быстрый рост заболеваемости.

— Мне кажется, что столько и есть, может, даже больше. Сейчас непонятно, потому что ПЦР-тесты в поликлиниках уже не делают, — рассуждает Маргарита.

Фельдшер Сергей сомневается в цифрах, которые публикует Минздрав — по его оценке, «случаев явно побольше, учитывая, что в поликлиниках уже почти не делают тестов».

Во время волны омикрона Минздрав принял решение об «усилении амбулаторно-поликлинического звена». В ведомстве объявили о расширении красных зон в поликлиниках и изменении режима работы — теперь обратиться к врачу можно в субботу и воскресенье.

Маргарита рассказывает, что официально поликлиники сейчас работают по тому же графику, что и раньше, в две смены: с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00, но многие врачи задерживаются на работе допоздна.

— Вызовов очень много. Если в прошлый раз, когда нас снимали с занятий осенью, получалось так, что студенты разбирали все вызовы, и получалось по человек пять на одного, например, то сейчас человек 10-12 точно. Наверное, врачи могут оставаться позже в поликлинике, потому что визитов много: это же сходить, оформить осмотры, больничные все выписать… Поэтому кто-то задерживается, некоторые врачи раньше на работу приходят, может, какие-то визиты берут до того, как прием начнется, — говорит она.

О том, что беларуским медикам приходится перерабатывать, говорит и Данила.

— Иногда я видел даже, что врачи чуть ли не с 8:00 до 22:00 работают, но это опять-таки, они обслуживают визиты на дом, пока ты все эти визиты объездишь-обходишь понятно, сколько времени пройдет, — объясняет он.

Маргарита считает, что привлечение к работе студентов медвузов и учащихся медколледжей помогает снизить нагрузку на поликлиники.

— Может, потом эти очереди и рассосутся, может, через пару дней, в зависимости от того, как студенты будут работать: сидеть на приемах или по вызовам ходить, — говорит она.