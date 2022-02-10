«Я потерпевший, у меня к нему нет претензий». Как судили подполковника милиции Бутько, которого Лукашенко лишил звания

Кто такой Петр Бутько

В интервью «Народной Воле» Петр Бутько рассказывал, что прослужил в милиции более 20 лет. Карьеру он завершил в должности замчнальника Кореличского РОВД в 2017 году, а через год стал директором компании ООО «СлаВит трак», которая занимается международными перевозками. В эту же компанию по просьбе ее учредителя юрисконсультом оформили Андрея Захара, который ранее работал следователем в Гродно.

В конце 2020 года Петр Бутько провел под арестом 32 суток за участие в несанкционированных акциях. Он рассказывал, что вместе с другими «организовал автопробег на грузовых автомобилях по Ивью и Лиде. Раскрасили машины в бело-красно-белый цвет и поехали по городам, высказывая свое недовольство от действий властей». Кроме того, Бутько организовал любительскую футбольную команду «Перамога 2020» и закупил бело-красно-белую форму; в итоге власти отменили первенство района, в котором должна была участвовать команда, сославшись на коронавирусные ограничения. В том же интервью «Народной воле» экс-милиционер рассказывал, что против него пытались «сфабриковать уголовное дело», что за ним следят и снимают на видео. 4 мая 2021 года Бутько попал в список силовиков, которых Александр Лукашенко своим указом лишил званий за «дискредитирующие поступки». В списке было около 80 фамилий. Как уточняло правительственное агентство «Белта», это люди, которые «в период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы».

20 августа 2021 года правозащитный центр «Вясна» сообщил, что Бутько задержан. «Мужчину задержали на рабочем месте: там, дома и на даче проведены обыски, изъята техника. Предположительно, сейчас он находится в гродненском КГБ», — приводили подробности правозащитники. 6 февраля стало известно, что Бутько судят за превышение полномочий.

Превышение или нет

По версии обвинения, 27 мая 2021 года Бутько в офисе в деревне Викшняны нанес потерпевшему Захару «не менее 12 ударов в область головы» кулаками и тем самым «причинил ему менее тяжкие телесные повреждения». Допрошенные в суде свидетели показали, что в день драки видели Захара с бумажным платком у носа. Сотрудник «СлаВит трак» Дмитрий Жигарь рассказал, как услышал в кабинете потерпевшего грохот, а потом увидел там Бутько и Захара; на лице у последнего в области носа была заметна кровь. Жигарь помог ему дойти до туалета.

По логике следствия, Бутько был руководителем фирмы «СлаВит трак», Захар — ее сотрудником, поэтому действия экс-милиционера квалифицировали по части 3 статьи 426 УК (превышение власти или служебных полномочий).

Бутько не согласен с такой квалификацией. Он отказался давать показания на следствии, а в суде признал, что побил Захара, но подчеркнул, что не считает это превышением.

Допрошенный учредитель ООО «СлаВит трак» Александр Дмуховский уточнил, что Захар работает в фирме юрисконсультом.

Сам потерпевший говорил, что живет в России, руководит российскими транспортными компаниями ООО «Рудтрак», ООО «Старттрак» и ООО «Которосль», а в беларуской ООО «СлаВит трак» числится юрисконсультом, чтобы иметь формальную возможность представлять интересы фирмы в России, «но фактически там не работает».

По его словам, с Бутько он знаком с 2017 года. В офисе «СлаВит трак» Захар арендует кабинет для представительства своих российских фирм, там же находится стоянка для российских автомобилей.

— Да пересекались, да общались, делились мнениями по поводу транспортной деятельности. На этом общение наше, в принципе, заканчивалось, — описал он свои отношения с обвиняемым, признав, что они могли «спорить, грубить друг другу», но эти споры «не касаются работы».

Прокурор попросила уточнить, что имел в виду Захар, когда сказал, что не работал, а только «числился» в фирме. Потерпевший ответил: еще до того, как Бутько стал директором, он по договоренности с учредителем фирмы начал выполнять его «поручения».

— Для упрощения ведения хозяйственной деятельности я таким образом был, наверное, туда и трудоустроен. Сфера деятельности, подверженная административным правонарушениям, транспортная. Приходится очень часто много ездить по судам, таможенным [органам] и так далее, — объяснял Захар.

— Вы говорите «числился», но вы же выполняли работу в организации? — переспросила гособвинитель.

— Фактически нет.

— Вообще никакой?

— Вообще никакой.

Прокурор спросила, заключали ли с Захаром трудовой договор, тот ответил, что подписывал и трудовой договор, и должностную инструкцию, но «скорее всего» задним числом. Потерпевший признал, что ему приходила зарплата, но, по его словам, Бутько ему никаких указаний не давал — юрисконсульт вообще не подчинялся директору.

Не удовлетворившись ответом, гособвинитель продолжала выяснять, является ли Захар сотрудником Бутько.

— С вами же заключен договор, есть должностная инструкция. Скажем так, вот вы для себя определили, что вы там «числитесь», вы ему не подчиняетесь. Но если следить по документам — Бутько является вашим начальником?

— Если я трудоустроен по желанию собственника бизнеса? Пойти против воли собственника руководитель тоже не может.

— Вы работаете юрисконсультом в фирме…

— Работаю… Не работаю вообще, числюсь.

— Давайте вы «числитесь», а я говорю «работаете». Он является директором. Директор является руководителем юрисконсульта?

— Ну, если брать по законодательству, то является.

— И согласно вашему договору и должностной инструкции — является?

— Я их не читал. Я просто поставил подпись.

Позже и Бутько подтвердил, что Захар не был его подчиненным — когда гособвинитель упомянула, что в мае между номерами подсудимого и потерпевшего было всего одно соединение.

— Одно! Если вы считаете, что он юрист и он у меня в подчинении, я буду юристу один раз в месяц звонить? — задался риторическим вопросом Бутько.

За что Бутько побил Захара

Андрей Захар рассказал, что 22 мая был в Калининграде по делам одной из российских компаний. Домой он вернулся поздно. Наутро ему позвонил Бутько и передал просьбу знакомой предпринимательницы из Ивья — помочь в заключении договора с калининградской компанией «Калгазэкспорт».

— Это одна из организаций, директором которой является Никишечкин Александр Сергеевич. Она находится по тому же самому юрадресу, что и моя. Поскольку я знаком с этим человеком, я и говорю, что эта организация хозяйственной деятельности не ведет. Я говорю, что не могу заключить. Петр Брониславович человек исполнительный, это качество положительное. Раз попросили, то человек хотел помочь, довести до разрешения эту ситуацию, — рассказал Захар.

Бутько, продолжал потерпевший, настаивал, и в какой-то момент он не выдержал.

— Во-первых, сказывается и дорога, что и сна не было. В грубой форме выразился, послал Петра Брониславовича…

— То есть он вас просит подготовить договор? — уточнила гособвинитель.

— Ну, он просит [чего-то, ] не касающегося его организации. С его стороны не было приказано… Ну как может человек приказывать, который вообще даже не имеет отношения к этим двум организациям, с которыми нужно заключать договор? — недоумевал потерпевший.

Прокурор еще раз спросила, почему Захар нагрубил Бутько, тот опять сослался на усталость.

— Ну я же вам объясняю, что я добирался до Калининграда, работал допоздна, приехал, это суббота. Меня разбудили утром, я проспал четыре часа. За эту ночь и за предыдущую у меня аналогично по четыре часа сна, понимаете? Это уже для организма стресс. Поэтому, не желая и не специально, умысла у меня не было никакого оскорблять… Так вышло. Я трубку положил и все. Петр Брониславович больше мне не звонил.

Позже Захар все же составил проект договора, о котором просил Бутько, и выслал ему на электронную почту.

— Оказалось, что у них другая организация. КТК — Калининградская транспортная компания. КГЭ, КТК… Три набора букв похожих. Я-то знаю, как они, аббревиатуры, расшифровываются, я знаю гендиректоров — это один и тот же человек, чтобы вы понимали, Никишечкин, поэтому могли и запутаться, — объяснял потерпевший.

27 мая Захар приехал в офис в Викшнянах и начал здороваться с коллегами.

— Проходя кабинет Петра Брониславовича, тоже поздоровался. Петр Брониславович попросил у меня документы по судебному заседанию. Я говорю, что, Петр Брониславович, если вам нужны документы, то можете зайти ко мне в кабинет, — вспоминал в суде потерпевший.

На этом месте гособвинитель уточнила, почему тот не извинился перед Бутько за утренний телефонный разговор, когда пришел в офис.

— Знаете, сфера деятельности такая, там сто водителей суммарно. Образования высшего там нету у половины сотрудников, понимаете, там мат на перемате — это нормальная форма разговора. У меня не было какого-то умысла оскорбить или унизить. Меня там на три буквы могли посылать четыре раза в день. С волками водиться — по волчьи выть. Работая в этой сфере продолжительное время, я перешел на такой же лексикон, — честно признался Захар.

Потом потерпевший, по его словам, открыл свой кабинет и сел за компьютер. Через пару минут к нему зашел Бутько и сказал, что «если я его еще раз прилюдно пошлю, то он мне ******** [врежет]». Захар ответил : «Ну ******* [врежь]»

После этого Бутько первым же ударом сломал ему нос.

— У меня обильное кровотечение пошло. Я начал подниматься, еще поступила пара ударов. Соответственно, как драка завязывается, я уже тоже должен был защищаться. Наносил ли я в ответ удары? Конечно, наносил. А кто не будет наносить? — вспоминал юрисконсульт.

Все удары пришлись ему в голову. В кабинете дерущихся мужчин разнял Дмитрий Жигарь. Захар отметил, что он ни разу не упал и не терял сознания; точное количество ударов потерпевший в суде вспомнить не смог.

— А 19 ноября лучше помнили, когда вас допрашивали, — заметил судья Владимир Федорович.

Захар сказал, что тогда перед допросом следователь Сахарчук дала ему прочитать экспертизу и его предыдущие показания.

После первой стычки в кабинете Захар при помощи Жигаря пошел в туалет, но там снова встретился с Бутько.

— Когда мы второй раз столкнулись, то понятно, что уже с моей стороны была инициатива как бы продолжения выяснения начатого. Понимаете, там уборная полметра на метр. Там это… Лицом к лицу стали, когда зашел. Фактически инициатором я уже в уборной был, — признал Захар.

Во второй раз их снова разнял Жигарь.

После драки Захар поехал в Ивьвевскую ЦРБ.

Позже — примерно через два месяца — Бутько и Захар извинились друг перед другом, однако потерпевший считает, что эти извинения были «запоздалые».

По его словам, он написал заявление в милицию, чтобы «просто показать, что человек не прав», и не хотел, чтобы Бутько судили.

— Обиды прошли, поговорили, помирились. Заявление я забрал, — сказал в суде Захар. — Давления с чьей-то стороны не было. Не упрашивал меня никто. Жена его со мной даже до сих пор не разговаривала, как следствие говорило: «Будет ходить, плакать, просить». Ничего такого не было. Никто меня не просил, не уговаривал и не заставлял. Даже если бы попытались такие потуги быть, знаете что… Человек мог бы быть в такой же форме, как и Петр Брониславович в злосчастный день, отправлен туда же далеко.

Как проходили обыски у Бутько Согласно оглашенному в суде протоколу обыска в кабинете у Бутько, оперативники изъяли два системных блока, штампы, папку с документами, договоры и настенный календарь. — В обыске принимало два человека еще. Я как понял, это специалисты были. В протоколе обыска они не указаны. Что за лица были? Я вам скажу, что это был сотрудник КГБ и сотрудник ДФР, которые не представлялись. Я звонил на линию 102, которые не дали мне возможности… Мы не один день живем. Я бы просто хотел знать фамилию имя отчество этих должностных лиц, — рассказал в суде сам обвиняемый. Часть документов, согласно протоколу, изъяли и у Захара. Потерпевший в суде эмоционально говорил, что это была «целая куча моих российских документов в моем кабинете», включая учредительные документы ООО «Рудтрак» и ООО «Старттрак». Судья уточнил у Бутько, почему документы «СлаВит трак», согласно протоколу, были изъяты в кабинете Захара. В ответ обвиняемый рассказал, что во время обыска оперативники принесли все бумаги в его кабинет, сложили вместе, а потом «ошибочно указали место изъятия». Кроме того, всю технику и USB-накопитель изъяли и при обыске в квартире Бутько. — У моих детей изъяли планшеты, телефоны! Которым 18 и 11 лет. Ваша честь! У жены изъяли телефоны. Это законно?! — спрашивал обвиняемый судью на заседании.

Как следствие работало с потерпевшим

В день драки Захар позвонил в милицию. Его опросили и отправили на медицинскую экспертизу.

20 августа Бутько задержали, 23-го поместили под стражу. 19 ноября Захара допросили повторно. Судья уточнил, добровольно ли тот давал показания на допросе; потерпевший ответил, что его доставили в милицию в полночь, причем его машину арестовали и поставили в Борисове.

— И потом, когда допросили: «Все, Андрей Чеславович, идите гуляйте» — то, нет, давления не было. Конечно, не было. Когда меня два оперативника старших везут в Гродно, понимаете, да? То конечно, не было давления, — с сарказмом говорил потерпевший.

Захар отметил, что в тот день он ездил в Лиду подавать документы в визовый центр и снова, как и перед конфликтом с Бутько, был двое суток без сна.

— А что вам мешало отказаться от дачи показаний в связи с плохим самочувствием? — уточнил судья.

— [Следователь] Сахарчук сделала поручение в Смоленск. В Смоленске мы договорились, что я приеду во вторник на допрос. А это была пятница. То есть мне надо было приехать во вторник на допрос в Смоленск. А здесь меня задерживают, везут. Когда меня задержали сотрудники ГАИ я говорю — так у меня же со следователем по вашему поручению на 9:00 во вторник, после моего задержания, договорено, что я явлюсь для дачи показаний. Сахарчук… Ей было безразлично. Может, на нее давление какое-то оказывается, соответственно, она на меня второе постановление о приводе оформила, — рассказал Захар.

По его словам, он подписал протокол допроса, не читая, «чтобы тупо оттуда уйти», потому что силовики «грозили: "Мы вас задержим, вы тут пробудете еще"», а Захар «не спал 40 часов».

— Есть ли у меня претензии к Бутько? Нету. Я заявление забрал. Я говорил, понимаете, у меня не было цели… И изначально мы здесь все собрались и обсуждаем, как осудить Бутько. Я потерпевший, у меня к нему нет претензий. А мы судим Бутько тут, понимаете… У меня работа простаивает. Я приеду сейчас — мне ехать шесть часов. Я приеду — мне работать опять до ночи. Потом будут спрашивать: «А че, Захар, ты такой нервный?». Я уже нервный. Мне таблетки покупать надо, — сорвался потерпевший на заседании 7 февраля.

На следующий день потерпевший в суд уже не явился. Судья зачитал выписку из единой базы судебных решений. Согласно этому документу, 5 января Захар представлял в суде «СлаВит трак», а 8 октября — уже после задержания Бутько — вновь представлял интересы компании.

Во время прений гособвинитель попросила не учитывать показания, которые дал потерпевший на суде, так как они были «путаными», и попросила наказать Бутько 5 годами колонии в условиях усиленного режима.

Больше, чем требовало обвинение

Адвокат Бутько Павел Пивоварчик попросил переквалифицировать обвинение на часть 1 статьи 149 УК и предложил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

По мнению защитника, сторона обвинения пыталась скрыть, что потерпевший лишь формально занимал должность юрисконсульта в фирме Бутько, а одновременно руководил тремя компаниями.

— Следователь Деризенко, изымая 20 августа 2021 года документацию из кабинета, который занимает Захар, указывает, что данная документация изымается из помещения, арендуемого российской фирмой «Рудтрак». Но когда производится осмотр изъятых вещей, указывается, что данные документы изъяты из кабинета «СлаВит трак», — говорил Пивоварчик в прениях.

Адвокат просил обратить внимание, что конфликт носил бытовой характер и не был связан с работой — об этом Захар в день драки говорил и дежурному, и замнчальника РУВД.

— Можем однозначно сделать вывод, что конфликт произошел на почве не служебной деятельности, а на почве личной неприязни, которая возникла между двумя руководителями, — аргументировал защитник.

—Я понимаю вас, что вы заложник ситуации, я знаю все. Но я не отступлюсь от своих убеждений, — обратился Бутько к судье Федоровичу в последнем слове. — Я служил народу и не думал, что дойдет до этого. Что окажусь на скамье и будут судить по совсем иной статье... Я готов... Я говорю, я признаю, да. Я не удержался. Пять лет...

10 февраля суд назначил ему шесть лет лишения свободы — на год больше, чем требовала гособвинитель.