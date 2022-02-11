«А вообще надо было грохнуть обоих». Конфликт между силовиками и местными жителями в поселке Красная Слобода

Как утверждает МВД, в Красную Слободу силовики приехали, чтобы задержать объявленного в розыск фигуранта уголовного дела.

«Младший из нападавших находится в республиканском розыске как обвиняемый по уголовному делу. Он приехал навестить отца, о чем стало известно оперативникам. Было принято решение о его задержании», — рассказали в милиции. В пресс-релизе не приводились имена задержанных; позже «Наша Нiва» написала, что силовики искали 38-летнего Дениса Якубовича.

Вместе с сообщением о задержании ведомство опубликовало видео с 65-летним Владимиром, отцом Дениса. Мужчина говорит, что «взял карабин свой охотничий, взял патрон в карман, зарядил по дороге, сколько там патронов затолкал». После монтажной склейки он добавляет: оперативникам «повезло, что они не получили картечью или дробью какой-то».

— А вообще, ну, сожалею, что случилось, — говорит Владимир на милицейском видео.

Против Владимира и Дениса Якубовичей возбудили уголовное дело о насилии в отношении сотрудников милиции.

Днем 11 февраля в телеграме появился ролик с событиями того вечера. Наиболее активные участники конфликта — это:

Денис Якубович — на нем мокрая синяя майка, он носит бороду;

его отец Владимир — на протяжении почти всего ролика он держит в руках карабин;

их основной оппонент — один из милиционеров в штатском, в черной куртке с капюшоном на белой подкладке;

и, наконец, женщина с камерой по имени Алеся — не вполне понятно, кем она приходится Якубовичам.

В первых кадрах видео можно рассмотреть заснеженную дорожку около одноэтажных сельских домов. По ней навстречу камере идет милиционер в черной куртке, чуть поодаль стоят Владимир Якубович и второй силовик, в сумерках видны только их силуэты. Денис подходит к милиционеру в куртке, активно жестикулирует и кричит: «Это юрлицо, ***** [блин], документы! Лежать, ***** [блин] <нрзб> на рассмотрение! Ляжь, сука, ***** [блин], на землю!». Соседка Якубовичей, которую называют тетя Аня, уточняет, вызвать ли ей милицию. Алеся, которая снимает видео, отвечает: «Вызывайте, вызывайте милицию, прямо сейчас, быстрее». Мужской голос за кадром говорит, что уже сделал это.

Затем видно, как Владимир Якубович с карабином в руках требует, чтобы визитеры показали удостоверения, и угрожает: «Щас завалю обоих!». В ответ мужчина за кадром произносит: «Я показал ксиву, ***** [блин]». Якубович-старший стреляет в воздух и угрожает: «Шаг сделаешь — застрелю. Ногу отстрелю».

Милиционер в куртке с капюшоном и второй силовик медленно идут по тропинке, а отец и сын Якубовичи постепенно отступают в сторону дома. Денис кричит: «Отвали ***** [к черту], я сказал! Документы у прокурора, ***** [блин], только что пришло письмо» и предлагает показать это письмо. Милиционер в куртке отвечает, что ему это не нужно, потому что у него «все есть уже». О каких документах идет речь, непонятно.

Тогда Денис начинает толкать силовика и кричит: «Покажи еще раз, документ свой покажи! На основании чего задерживаешь? Постановление, постановление покажи!». Тот достает удостоверение. Алеся отмечает, что на самом деле силовиков трое — еще один стоит вдалеке на дороге; она наводит на него камеру.

Денис продолжает толкать силовика и требует протокол задержания, тот в ответ спрашивает: «Ты что делаешь?». Денис требует удостоверение личности, милиционер удивляется: «В третий раз?». Денис возмущается: «Это не удостоверение личности, это удостоверение служебное! У тебя должно быть удостоверение личности! Оно не указано в Указе президента. Тебе ***** [плевать] на Александра Григорьевича, ***** [блин]?». Милиционер с улыбкой тянет: «Не-ет, ты что-о!».

Силовик берет Дениса за руки, отводит в сторону и говорит, что скоро приедет милиция — тогда можно будет во всем разобраться. Денис соглашается, но требует убрать руки, а потом снова толкает собеседника.

— Так в чем проблема? Кто тебе дал <нрзб> меня тут лупить, *** [блин], в хате? — спрашивает Денис.

— Кто тебя лупит? — недоумевает милиционер в куртке.

— А что ты делаешь?….

Дальнейшую речь Дениса заглушает выкрик Алеси: «Зашли на личную территорию, ***** [блин], и руки распускаете».

Владимир Якубович толкает силовика и наводит на него карабин, тот снова спрашивает: «Ты что, с ума сошел, дед?». Владимир угрожает: «Патрон в патроннике» и добавляет: «Сейчас завалю ***** [к черту]».

Денис объявляет, что семья намерена уйти в дом и дождаться прибытия милиции. Милиционер в куртке предлагает остаться на улице, но Денис отвечает, что ему нужно обуться, он вышел на снег босой. Когда силовик предлагает попросить жену Якубовича принести ему обувь, тот снова начинает толкать милиционера и хватает его за куртку: «Ты кто такой, что я тебя в своем дворе буду спрашивать?». Он снова требует у силовика документы и возмущается вторжением на частную территорию. Все это время второй силовик стоит напротив Владимира Якубовича, а тот держит оружие наготове.

Тут милиционер в куртке, с которым сцепился Денис, делает ему подсечку, и оба валятся на снег. Отец Якубовича выкрикивает: «Дай ему по голове!». Алеся с камерой подбегает к упавшим и, вероятно, принимается пинать силовика: «Я тебе, ***** [блин], сука… Будешь мне, ты, сука, ***** [блин]».

Милиционер и Денис поднимаются со снега, первый спрашивает: «Вы дурные?». Алеся повторяет, что он «зашел на чужую территорию», и добавляет: «Они батьку избивали, ***** [блин]». Денис отходит к двери дома, чтобы обуться. Алеся с камерой и силовик следуют за ним.

Милиционер в куртке уточняет, вызвали ли милицию, получает утвердительный ответ и выдыхает: «Ну все, подождем».

— Вообще, ***** [блин], спокуха. Я щас документ принесу! — внезапно выкрикивает Денис.

— Хорошо, — отвечает силовик, пытаясь отдышаться после потасовки, а потом пытается продолжить фразу. — За то, что ружье…

— Вот документ, видел?! Читай, ***** [блин], — прерывает его Денис и показывает лист А4.

— Хорошо, давай, — отвечает милиционер в куртке.

Денис не отдает документ в руки и вместо этого начинает торопливо зачитывать его вслух, проглатывая отдельные фразы. Из его слов понятно, что документ подписан начальником управления СК по Минской области, в нем говорится о рассмотрении жалобы на неправомерные действия некоего следователя.

— Ждем уведомления, ***** [блин], идет процессуальное действие, ***** [блин]. ** [Так] твою мать, ***** [блин], — восклицает Денис.

— Не кричи, — просит милиционер, прикладывая к уху телефон.

Он рассказывает в трубку, что произошло нападение на сотрудника милиции: «Мне по башке три раза ружьем ударили». После этого милиционер в куртке, судя по всему, просит вызвать скорую помощь

— Вызови, пожалуйста. Да, ****** [жесть], голова кружится — ********* [с ума сойти].

Владимир просит Алесю подать ему шлепанцы. Милиционер застегивает часы на запястье и берется за голову.

— <нрзб> я тебя грохну, ***** [блин], — говорит Владимир.

— Грохни меня здесь, давай, — подначивает его милиционер.

— Не веришь? Не грохну?

— Да, молодец, — говорит милиционер, снова звонит по телефону и жалуется на головокружение.

Владимир произносит: «Шакалы, ***** [блин]». Милиционер просит прекратить оскорблять его.

— На чужую территорию, начали избивать человека одного, второго. Вы кто такие? Вы не представились. Вы сразу начали рукопашный бой устраивать, — говорит Алеся, обращаясь к милиционеру.

Тот морщится и просит «уважаемую» не светить ему в лицо вспышкой. После короткой перебранки милиционер спускается с крыльца. Владимир кричит, чтобы он остановился.

Далее на видео заметна склейка, но действие продолжается примерно на том же месте — около крыльца дома. В кадре по-прежнему милиционер в куртке, спорящий с Владимиром Якубовичем и Алесей — о том, как силовик представился и почему оказался на чужой территории.

— Вы избили его, я видела, как вы били. У меня доказательства есть. Я снимала все! Вы его избивали, понимаете, самым настоящим образом! Втроем налетели, начали избивать. Вас так научили? Вас так учили? — допытывается Алеся.

Она говорит, что сотрудники правоохранительных органов должны «защищать население, а не избивать». Милиционер пытается что-то ответить, но разобрать его слова сложно, присутствующие перебивают друг друга. Алеся возвращается на крыльцо. Последние слова в видео принадлежат отцу Якубовича:

— Какого члена ты сюда пришел? И кто тебя запустил на территорию дома? Кто тебя запустил? Благодари бога, что у меня алабай ушел. Я бы пустил, он бы вас здесь поучил бы, ***** [блин]. Ох бы поучил бы, на хер. А вообще надо было грохнуть обоих, ***** [блин].

В сети есть еще одно короткое видео, которое связывают с событиями в Красной Слободе. Оно длится всего восемь секунд. На кадрах заметны двое людей в черных куртках, которые, судя по всему, держат третьего, стоящего на коленях. Местность в ролике похожа на ту, что видна в описываемом «Медиазоной» девятиминутном видео. Схож и белый автомобиль, находящийся неподалеку от места событий, и голос женщины, снимающей происходящее — в какой-то момент она выкрикивает: «Вы что делаете?».

При этом опознать хоть кого-либо из заснятых людей с уверенностью не получается из-за расстояния и ракурса съемки. Явно отличается и время записи — на улице в этом ролике значительно светлее, чем в проанализированном «Медиазоной».



Обновлено в 20:01. Добавлены два абзаца про восьмисекундное видео.