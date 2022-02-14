Радуется глаз, будет урожай. Агитация за референдум приобретает все более причудливые формы
Евгения Бровкина
Радуется глаз, будет урожай. Агитация за референдум приобретает все более причудливые формы
Евгения Бровкина
14 февраля 2022, 11:42
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Жители деревни Качановичи и председатель местного сельисполкома обсуждают поправки в конституцию. Фото: pinsknews.by

 
 
 
 
 

Вот уже несколько месяцев власти Беларуси готовятся к референдуму по поправкам в Конституцию, назначенному на 27 февраля. В какой-то момент привычная агитация приобрела черты сюрреалистического представления: сельские жители обсуждают поправки на автобусных остановках, артисты поют в фабричных цехах, члены избиркомов перед камерой рвут бумажки, а пропагандисты снимаются в необъяснимых видео со спецэффектами. «Медиазона» собрала наиболее заметные образцы жанра.

Диалоговые площадки остановка и теремок

Подчеркивая важность всенародного обсуждения поправок в Конституцию, власти уделяли отдельное внимание специальным «диалоговым площадкам», на которых граждане могли бы получать разъяснения и сами вносить предложения по изменению основного закона страны.

Как оказалось, такие обсуждения могут проходить в самых неожиданных местах.

Например, жители деревни Качановичи и председатель сельисполкома говорили о поправках на заснеженной автобусной остановке. Как отмечала в репортаже журналистка «Полесской правды», разговор начали «с насущных бытовых вопросов — где нужно подремонтировать дорогу, где убрать ветки», но затем все же включились в обсуждение.

«Неподдельный интерес и эмоции» у собравшихся вызвал, например, вопрос об «идентичности белорусского народа» и «сохранении национальной самобытности и суверенитета».

«Сельчане оказались хорошо осведомленными о мировой политике и ситуации у границ Союзного государства. Все это для тех, кто повидал в жизни немало трудностей, обрел опыт и простую житейскую мудрость, понятно и не ново. Как и незыблемы для них понятия справедливости и ответственности, поэтому предлагаемые изменения Конституции они готовы поддержать», — писала «Полесская правда».

В агрогородке Большевик собрание провели в яслях возле расписного теремка, а в Витебске «диалоговой площадкой» послужил продуктовый магазин. Среди наиболее обсуждаемых тем в яслях — «сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций белорусского народа». Участники встречи в магазине больше внимания уделили «вопросам социальных гарантий, сохранения государства с традиционными ценностями» и «патриотического воспитания подрастающего поколения».

Во многих госучреждениях обсуждения продолжились даже после публикации финального варианта поправок.

#мынебоимся бумаги

Накануне референдума пропагандистские телеграм-каналы и государственные СМИ много пишут о давлении на членов участковых комиссий — впервые о поступающих им угрозах 9 февраля сообщила со ссылкой на главу ЦИК Игоря Карпенко газета «СБ. Беларусь сегодня». В чем заключались угрозы, кому их отправляли и каким способом — не уточнялось. Издание Zerkalo публиковало вероятный текст таких писем — его авторы писали, что фальсификация выборов президента в 2020 году влечет уголовную ответственность и призывали связываться с инициативой «Честные люди», чтобы сообщать о возможных фальсификациях на текущем голосовании. Сама инициатива отрицала связь с рассылкой.

В ответ провластные медиа запустили кампанию #мынебоимся — в роликах с таким хештегом члены комиссий заверяют, что угрозы на них не подействовали.

В большинстве таких видео герои держат в руках листок или конверт, который позже демонстративно рвут — вероятно, подразумевается, что это письма с угрозами. Почти всегда на оригинальный звук наложена композиция композитора Клинта Мэнселла Lux Aeterna, наиболее известная по фильму «Реквием по мечте». Завершаются ролики титром: «Референдуму быть!».

Первое видео с #мынебоимся появилось в среду, 9 февраля, в телеграм-канале «Желтые сливы». В подписи пояснялось, что «накануне народного волеизъявления беглые экстремисты по сценарию 2020 развернули кампанию буллинга и хэйта против организаторов референдума». Как утверждали «Желтые сливы», «экстремисты» шлют бывшим членам участковых комиссий «письма с угрозами расправы» и «коллаборантские листовочки с призывом переходить на сторону предателей».

«Но не на тех напали. Все это мы уже проходили, всю эту фашистскую методику знаем как облупленную, а у патриотов выработался стойкий иммунитет к попыткам их запугать. Невозможно запугать тех, кто служит своей стране и своему народу», — писали «Сливы».

Эстетика ролика более чем соответствует патриотическому посылу телеграм-канала — неизвестный мужчина стоит с конвертом на фоне музейного стенда, посвященного Великой Отечественной войне. За спиной у него видна военная форма, оружие, изображения военной техники, плакаты и цитата из стихотворения Василия Лебедева-Кумача «Священная война»: «Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой…»

«Я никогда не был безразличен к судьбе беларусов и будущему нашей страны, за которую гибли наши деды. У меня активная гражданская позиция и я не отказался стать волонтером на референдуме, несмотря на угрозы», — говорит герой видео, после чего восклицает: «Мы не боимся!», рвет конверт на восемь частей и бросает клочки на пол.

Другое видео с тем же хештегом снято на фоне шкафчика с наградами — кубками и грамотами с государственным гербом. Неизвестная смотрит в камеру и держит в руках листок А4 с каким-то текстом — из-за качества видео его невозможно разобрать. Женщина обращается к «честным людям в кавычках, которые рассылают мне и другим людям письма с угрозами».

«Я хочу сказать вам, что вы предали свою страну. Я свою страну люблю, я ей горжусь. Я не боюсь ваших угроз. Родину свою я не предам», — произносит она и тоже рвет лист бумаги.

Будущее в единстве в обеденный перерыв

Для агитации за референдум власти ожидаемо привлекли артистов. В столице решили провести культурно-патриотическую акцию «Будущее в единстве» — серию концертов в общественных местах и на производстве.

Певица Ирина Дорофеева выступила в обеденный перерыв в цеху текстильной фабрики.

— Наверное, в это трудно поверить, но я впервые выступаю на предприятии, прямо вот в цеху, и понимаю, что трудовой коллектив — вот он, только что с работы, и должен воспринимать музыку, наш позитив. Нам хочется просто донести людям, что мы вместе, что нас ждут великие дела, и каждому важно быть в гуще событий, которые важны для всей страны, — сказала Дорофеева телеканалу СТВ.

Другое видео с подобной акции опубликовало агентство «Минск-Новости»: на этот раз артисты выступили перед немногочисленной публикой с красно-зелеными флажками в минском аэропорту.

— Радуется глаз, будет урожай, и ты детишек мне побольше нарожай! — поет вокалист возле выхода из аэропорта. Около 20 человек пристально смотрят на него и снимают шоу на мобильные телефоны.

Всего, как утверждают «Минск-Новости», за две недели артисты посетят в столице 34 предприятия и организации — в том числе, Минский завод колесных тягачей, МАЗ, ГУМ, ЦУМ и кондитерскую фабрику «Коммунарка».

Полковник Жордочкин на большой дороге

В стороне от агиткампании не остался и сотрудник государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня» Юрий Терех, также известный как автор телеграм-канала «Людажор». 10 февраля Терех опубликовал очень странный видеоролик, призывающий к участию в референдуме.

В подписи к ролику сказано: «ЛЮДАмир ЖОРдочкин продолжает сотрясать медийное поле неумолимой поступью своих кованных сапог». Сюжет у видео следующий: Терех в кожаном плаще и милицейской фуражке (он играет полковника Людамира Жордочкина) останавливает едущий по пустой дороге черный автомобиль с дипломатическими номерами. Следующий кадр в духе Квентина Тарантино снят из открывающегося багажника. Полковник Жордочкин смотрит в камеру и приказывает: «Вылезай!».

Новый кадр — в багажнике лежит актер, удивительно похожий на Павла Латушко (по популярной в государственных СМИ версии, политика вывезли из Беларуси именно в багажнике дипломатического автомобиля). Появляется титр: «Я выхожу» — это популярный протестный лозунг.

Затем Жордочкин дает Латушко бутылку водки. Тот отхлебывает из горла, закусывает огурцом и говорит: «Я гатовы». Вероятно, так обыгрывается популярный пропагандистский троп об алкоголизме оппозиционера. На экране возникают слова «Принимай трезвые решения» и дата референдума: 27.02.2022. После этого актер, изображающий Латушко, возвращается в багажник, и автомобиль уезжает.

Обновлено в 15:21. Добавлена информация Zerkalo о письмах, направленных членам участковых комиссий.

     
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