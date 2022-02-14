Радуется глаз, будет урожай. Агитация за референдум приобретает все более причудливые формы

Диалоговые площадки остановка и теремок

Подчеркивая важность всенародного обсуждения поправок в Конституцию, власти уделяли отдельное внимание специальным «диалоговым площадкам», на которых граждане могли бы получать разъяснения и сами вносить предложения по изменению основного закона страны.

Как оказалось, такие обсуждения могут проходить в самых неожиданных местах.

Например, жители деревни Качановичи и председатель сельисполкома говорили о поправках на заснеженной автобусной остановке. Как отмечала в репортаже журналистка «Полесской правды», разговор начали «с насущных бытовых вопросов — где нужно подремонтировать дорогу, где убрать ветки», но затем все же включились в обсуждение.

«Союз женщины и мужчины», сверхполномочия ВНС, иммунитет для бывших президентов. Что предлагают изменить в Конституции: главное

«Неподдельный интерес и эмоции» у собравшихся вызвал, например, вопрос об «идентичности белорусского народа» и «сохранении национальной самобытности и суверенитета».

«Сельчане оказались хорошо осведомленными о мировой политике и ситуации у границ Союзного государства. Все это для тех, кто повидал в жизни немало трудностей, обрел опыт и простую житейскую мудрость, понятно и не ново. Как и незыблемы для них понятия справедливости и ответственности, поэтому предлагаемые изменения Конституции они готовы поддержать», — писала «Полесская правда».

В агрогородке Большевик собрание провели в яслях возле расписного теремка, а в Витебске «диалоговой площадкой» послужил продуктовый магазин. Среди наиболее обсуждаемых тем в яслях — «сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций белорусского народа». Участники встречи в магазине больше внимания уделили «вопросам социальных гарантий, сохранения государства с традиционными ценностями» и «патриотического воспитания подрастающего поколения».

Во многих госучреждениях обсуждения продолжились даже после публикации финального варианта поправок.

#мынебоимся бумаги

Накануне референдума пропагандистские телеграм-каналы и государственные СМИ много пишут о давлении на членов участковых комиссий — впервые о поступающих им угрозах 9 февраля сообщила со ссылкой на главу ЦИК Игоря Карпенко газета «СБ. Беларусь сегодня». В чем заключались угрозы, кому их отправляли и каким способом — не уточнялось. Издание Zerkalo публиковало вероятный текст таких писем — его авторы писали, что фальсификация выборов президента в 2020 году влечет уголовную ответственность и призывали связываться с инициативой «Честные люди», чтобы сообщать о возможных фальсификациях на текущем голосовании. Сама инициатива отрицала связь с рассылкой.

В ответ провластные медиа запустили кампанию #мынебоимся — в роликах с таким хештегом члены комиссий заверяют, что угрозы на них не подействовали.

В большинстве таких видео герои держат в руках листок или конверт, который позже демонстративно рвут — вероятно, подразумевается, что это письма с угрозами. Почти всегда на оригинальный звук наложена композиция композитора Клинта Мэнселла Lux Aeterna, наиболее известная по фильму «Реквием по мечте». Завершаются ролики титром: «Референдуму быть!».

Первое видео с #мынебоимся появилось в среду, 9 февраля, в телеграм-канале «Желтые сливы». В подписи пояснялось, что «накануне народного волеизъявления беглые экстремисты по сценарию 2020 развернули кампанию буллинга и хэйта против организаторов референдума». Как утверждали «Желтые сливы», «экстремисты» шлют бывшим членам участковых комиссий «письма с угрозами расправы» и «коллаборантские листовочки с призывом переходить на сторону предателей».

«Но не на тех напали. Все это мы уже проходили, всю эту фашистскую методику знаем как облупленную, а у патриотов выработался стойкий иммунитет к попыткам их запугать. Невозможно запугать тех, кто служит своей стране и своему народу», — писали «Сливы».

Эстетика ролика более чем соответствует патриотическому посылу телеграм-канала — неизвестный мужчина стоит с конвертом на фоне музейного стенда, посвященного Великой Отечественной войне. За спиной у него видна военная форма, оружие, изображения военной техники, плакаты и цитата из стихотворения Василия Лебедева-Кумача «Священная война»: «Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой…»

«Я никогда не был безразличен к судьбе беларусов и будущему нашей страны, за которую гибли наши деды. У меня активная гражданская позиция и я не отказался стать волонтером на референдуме, несмотря на угрозы», — говорит герой видео, после чего восклицает: «Мы не боимся!», рвет конверт на восемь частей и бросает клочки на пол.

Другое видео с тем же хештегом снято на фоне шкафчика с наградами — кубками и грамотами с государственным гербом. Неизвестная смотрит в камеру и держит в руках листок А4 с каким-то текстом — из-за качества видео его невозможно разобрать. Женщина обращается к «честным людям в кавычках, которые рассылают мне и другим людям письма с угрозами».

«Я хочу сказать вам, что вы предали свою страну. Я свою страну люблю, я ей горжусь. Я не боюсь ваших угроз. Родину свою я не предам», — произносит она и тоже рвет лист бумаги.

Будущее в единстве в обеденный перерыв

Для агитации за референдум власти ожидаемо привлекли артистов. В столице решили провести культурно-патриотическую акцию «Будущее в единстве» — серию концертов в общественных местах и на производстве.

Певица Ирина Дорофеева выступила в обеденный перерыв в цеху текстильной фабрики.

— Наверное, в это трудно поверить, но я впервые выступаю на предприятии, прямо вот в цеху, и понимаю, что трудовой коллектив — вот он, только что с работы, и должен воспринимать музыку, наш позитив. Нам хочется просто донести людям, что мы вместе, что нас ждут великие дела, и каждому важно быть в гуще событий, которые важны для всей страны, — сказала Дорофеева телеканалу СТВ.

Другое видео с подобной акции опубликовало агентство «Минск-Новости»: на этот раз артисты выступили перед немногочисленной публикой с красно-зелеными флажками в минском аэропорту.

— Радуется глаз, будет урожай, и ты детишек мне побольше нарожай! — поет вокалист возле выхода из аэропорта. Около 20 человек пристально смотрят на него и снимают шоу на мобильные телефоны.

Всего, как утверждают «Минск-Новости», за две недели артисты посетят в столице 34 предприятия и организации — в том числе, Минский завод колесных тягачей, МАЗ, ГУМ, ЦУМ и кондитерскую фабрику «Коммунарка».

Полковник Жордочкин на большой дороге

В стороне от агиткампании не остался и сотрудник государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня» Юрий Терех, также известный как автор телеграм-канала «Людажор». 10 февраля Терех опубликовал очень странный видеоролик, призывающий к участию в референдуме.

В подписи к ролику сказано: «ЛЮДАмир ЖОРдочкин продолжает сотрясать медийное поле неумолимой поступью своих кованных сапог». Сюжет у видео следующий: Терех в кожаном плаще и милицейской фуражке (он играет полковника Людамира Жордочкина) останавливает едущий по пустой дороге черный автомобиль с дипломатическими номерами. Следующий кадр в духе Квентина Тарантино снят из открывающегося багажника. Полковник Жордочкин смотрит в камеру и приказывает: «Вылезай!».

Новый кадр — в багажнике лежит актер, удивительно похожий на Павла Латушко (по популярной в государственных СМИ версии, политика вывезли из Беларуси именно в багажнике дипломатического автомобиля). Появляется титр: «Я выхожу» — это популярный протестный лозунг.

Затем Жордочкин дает Латушко бутылку водки. Тот отхлебывает из горла, закусывает огурцом и говорит: «Я гатовы». Вероятно, так обыгрывается популярный пропагандистский троп об алкоголизме оппозиционера. На экране возникают слова «Принимай трезвые решения» и дата референдума: 27.02.2022. После этого актер, изображающий Латушко, возвращается в багажник, и автомобиль уезжает.

Обновлено в 15:21. Добавлена информация Zerkalo о письмах, направленных членам участковых комиссий.