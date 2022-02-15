Тревожный чемоданчик, аптечка, оружие. О чем сегодня думают беларусы в Украине

Анастасия, айтишница

Я нахожусь в Украине восемь месяцев, приехала летом, точнее, бежала из страны. Я думаю, что Украина — это единственная страна, где я могу чувствовать себя комфортно, интегрированной в общество и, наверное, это причина, по которой я не хочу ехать куда-то дальше, хотя возможности есть.

Новости я воспринимаю со здравым скептицизмом. Я по образованию дипломат и я понимаю, какие последствия могут быть, если Россия действительно это сделает. Но так как в России все не очень здраво в правительстве, то я могу ожидать, что это правда случится. Все же я думаю, что они не нападут, по крайней мере на всю территорию Украины — точно.

Сейчас я чувствую себя немного тревожно. У меня очень много друзей из разных стран, и очень много сообщений приходит из Кореи, США, Европы. Все спрашивают: «Как ты, как ты, как ты?» — и ты невольно поддаешься этой панике. Думаю, если бы этих сообщений не было, мне было бы намного спокойнее.

К худшему сценарию я готова, у меня есть план, что я буду делать, если это правда случится. Тревожный чемоданчик я еще не собирала, но если нужно будет собрать, то я примерно знаю, какие вещи мне нужно будет быстрее закинуть в чемодан. Я не думаю, что к [вторжению] вообще можно подготовиться: это война, это ненормальные условия. После опыта в Беларуси, когда ты вообще не можешь ни к чему подготовиться и не понимаешь, что будет дальше, ты можешь что-то себе продумать, но это точно не будет прямо так, в стрессовой ситуации.

Если будет полномасштабное вторжение, то я поеду на запад Украины: там близко Молдова. Там я и буду, наверное. Или пересеку границу и буду жить в Молдове, ждать, когда все это закончится. Еще раз повторюсь — я не думаю, что это случится.

Сергей, блогер

В Украине я и моя жена с осени 2020 года. С тех пор я пожил в Чернигове, сейчас живу на востоке Украины. Обжиться немножко успели, часть вещей даже успели перевезти из Беларуси. Мы на таком положении не очень понятном: сегодня так, завтра так… В таком немного чемоданном положении, хотя это уже надоедает — начинаем как-то налаживать свой быт.

То, что сейчас заявляет Лукашенко, то, что заявляет сейчас Путин, я воспринимаю вполне серьезно, потому что это два сумасшедших человека, и где-то эта война даже выгодна им. Я не удивлюсь, [если Россия нападет на Украину]. Многие, я смотрю, удивляются: «Да нет, как такое может быть? Как это нападут?». А что, не было такого уже? Крым, Донбасс… Такого не было? Было, есть. Оно и до сих пор есть, поэтому удивляться нечему. Я очень рассчитываю на то, что этого не будет.

Наивные вопросы про войну и Беларусь. Отвечает военный эксперт Егор Лебедок

У меня есть свое видение этой ситуации, потому что тему нагнетают очень сильно СМИ, особенно иностранные, к сожалению. Мне почему-то кажется, что их дурят, и на самом деле сейчас идет — да уже прошла по сути, остались только нюансы — аннексия Беларуси в стиле «крымский референдум». Для этого нужны войска и прочее, а шум с Украиной, я подозреваю, скорее всего, из-за этого. Чем больше люди и другие страны говорят о том, что будет война с Украиной, тем больше мы отдаляемся от темы аннексии Беларуси. Возможно, для этого все и создавалось. Время покажет, посмотрим, это уже не за горами.

До этого я постоянно следил за ситуацией, старался своих предупреждать, готовить. Как ты подготовишься? Самый тревожный звоночек был два дня назад, когда организация, с которой я сотрудничаю, объявила об эвакуации своих сотрудников в более безопасное место — западную Украину или Европу. Я жене предложил такой вариант, мы думали об этом, но я понимал, какой у нее будет ответ. В 2020 году я ей предложил первой уехать в безопасное место, а я потом. Она отказалась, сказала: «Буду с тобой до последнего». В итоге жила и в лесу со мной, везде… Тут был такой же ответ — отказалась.

Морально готовлю, объясняю, рассказываю, что может быть, как может быть. Сам морально готовлюсь. А что тут подготовишься? Ты же не знаешь, что и как будет. Что, накупить тушенки, еще чего-то? Нет. Просто морально готовлюсь, каждый день вздрагиваю, если начинаются фейерверки, но в такой ситуации мы живем еще с прошлого шума, который был летом во время учений. Правозащитные организации, с которыми я сотрудничал, еще летом говорили: «Держите тревожный чемоданчик, мало ли, эвакуация, агрессия и прочее: тут Донбасс рядом, все может быть». Люди все понимают, но относятся к этому спокойно.

Вот это решение — все-таки остаться и чуть что, пободаться — у меня всегда в мозгу было. Тут на днях состоялся у меня разговор с ребятами: как, что, как думаете, выстоит, не выстоит город? Сказали, что это даже не обсуждается — город однозначно выстоит. Он уже один раз себя показал, а сейчас настроения антироссийские только выросли. Это тоже был одним из таких пунктиков, почему приняли решение не эвакуироваться пока.

Ольга, рекрутер

У меня сейчас есть работа, я завязала новые отношения, у меня есть знакомые. Мне очень страшно из-за новостей о том, что может быть война. Я знаю, что она идет уже больше восьми лет, но активные действия были в 2014-2015 годах. Я не знаю, что мне делать. Я поняла после первого переезда, что я тот человек, который не очень любит переезды, а беженство тем более. И вообще, сложно очень обживаться на новом месте. Я думаю, что, скорее всего [Россия нападет на Украину]. Судя по этим тревожным новостям, как забирают дипломатов… Я не помню, чтобы был такой ажиотаж в 2014 году. У меня парень собрал тревожный чемоданчик. Я живу в Киеве, надеюсь, можно будет как можно дольше оставаться на одном месте, потому что для меня худший вариант — это переехать. Переехать в другой город, другую страну — для меня это страшно. Скорее всего, перееду, если будет большая угроза жизни.

Мирослав , доброволец ВСУ

С начала развязывания войны Россией против Украины в 2014 году возможность [полномасштабного вторжения] всегда была. Просто сейчас она из-за совокупности многих факторов более вероятна, так скажем. Точно говорить никто не может, потому что никто не знает, что в голове у правящих элит в России. Если все-таки будет полномасштабное наступление с применением авиации, флота и прочих средств, то беларусы, которые отстаивали независимость Украины с 2014 года, и те беларусы, которые недавно присоединились к отстаиванию территориальной целостности, конечно же, примут участие [в войне].

Мое отношение [к новостям о скором вторжении] скорее негативное, потому что эта напряженность уже перерастает в панику. Надо более рационально реагировать на некоторые новости и больше консолидироваться населению, а то иногда это уже перерастает в истерию.

Для меня ничего не изменилось ни в психологическом, ни в физическом плане. Армия Украины и беларуские добровольцы в том числе всегда готовы, готовились и будут готовиться к такому варианту развития событий, как полномасштабное вторжение России.

Алла, психолог

Совершенно спокойно я воспринимаю [новости о нападении России на Украину], я к этому готова. Недавно с помощью мигрантов сирийских и других была развязана эскалация в отношении Польши и Литвы, сейчас развязывается в отношении Украины. На мой взгляд, Беларусь сегодня более опасная страна в плане угрозы войны, чем Украина.

Я думаю, что Россия уже давно напала на всех, на кого она могла напасть. Россия — это агрессор, оккупант. На Украину она напала давно, до сих пор продолжается эта вялотекущая война. Россия напала на Беларусь, это можно по-разному трактовать, явно или косвенно — но на сегодняшний день стоят [российские] войска в Беларуси и идет активная интеграция.

Будет ли это нападение более агрессивным? Я, конечно, не исключаю такой возможности, но чисто как психолог размышляю так: если поднимается активный шум, значит, он поднимается для чего-то. Чаще всего он поднимается для того, чтобы отвести внимание от каких-то других более актуальных проблем или напасть в самом неожиданном месте в самое неожиданное время.

Возможно, под этот шум Россия выиграет или попытается выиграть какие-то дивиденды: интеграцию Беларуси, развязывание войны в какой-то другой активной точке — в это я верю больше, чем в такую активно организованную шумиху вокруг Украины. Я считаю, что любому врагу выгоднее и актуальнее нападать, когда его противник растерян и не готов, а не когда Украина во всеоружии, Европа активно помогает, люди из солидарности подключаются. Поэтому я не могу разделить такую точку зрения, что Россия прямо вот сейчас возьмет и нападет. А в том, что Россия будет нападать, я уверена на 100%. Россия не заинтересована, чтобы люди в других странах постсоветского пространства жили как-то иначе, она будет любой ценой держать эту ситуацию под контролем. Есть такое выражение «бередить вражеские горизонты». Всем нам нужно к этому приготовиться.

Я потенциально готова [к худшему сценарию]. Несмотря на то, что я женщина, я такой боевой, уверенный в себе человек. У меня есть опыт ответственности не только за себя, но и за коллектив. Начинала я в советской школе с командира октябрятской звездочки и закончила комсоргом школы, поэтому в меня очень хорошо вбиты ценности «если не я, то кто?». Несмотря на то, что я женщина, я возьму оружие и пойду воевать. У меня есть определенный опыт стрельбы, я способный человек, я надеюсь на свою обучаемость. Я буду в первых рядах.

Мы бежим из Беларуси от репрессий и так далее. Теперь мы побежим от угрозы войны из Украины, например, в Польшу. Эти беговые дорожки надо наконец-то просто остановить. Есть такое хорошее выражение: «Там, где ты сейчас стоишь, там и поле Куликово». Надо взять на себя ответственность защищать тот кусок земли, где ты живешь, где тебя люди приняли. Поэтому, конечно же, я не буду никуда бежать.

Светлана , журналистка

Новости о войне кажутся мне нагнетанием обстановки, особенно после того, как разведка США донесла, что Россия нападет на Украину 17 февраля. Мне кажется, Россия специально отправила чуть ли не на электронную почту в штаты: «Все, мы нападаем 17 февраля». Мне кажется, Россия специально дала какие-то данные штатам, чтобы все испугались. Пока я вижу нагнетание обстановки, но, конечно, присутствие войск на территории Беларуси никак не радует. И учения, которые в таком масштабе проводятся на территории Беларуси, настораживают, отсюда и идет нагнетание обстановки.

Тревожно — как и всем, в принципе. Какое-то эмоциональное угнетение в связи с этими всеми новостями.

Вообще у меня есть вопросы: где достать бронежилет, как собрать правильно аптечку и как оказывать первую медицинскую помощь? Я собираюсь, скажем так, в случае необходимости работать, насколько это будет возможно, оказывать медицинскую помощь элементарную, раздавать лекарства, если кому-то понадобится. Если будет какой-то пипец, какие-то жесткие-жесткие действия будут, полная оккупация Киева, то тогда у меня будут мысли уезжать. Но если Киев будет тылом, то я буду волонтерить и работать, информационно поддерживать.

Готовлюсь и к худшему сценарию, и к лучшему сценарию. Конечно, все мы надеемся на лучшее. Пока какой-то паники, чтобы «все, надо уезжать, уезжать, уезжать» у меня нет. Какие-то медикаменты я купила, бинты, пластыри, обеззараживающие средства. Скорее готовлюсь к худшему сценарию, к лучшему сценарию готовиться особо не надо.