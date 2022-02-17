Но есть нюансы. Сопоставляем слова чиновников о референдуме с реальностью

Беларусы — «фактически соавторы изменений, которые сегодня выносятся на референдум»

9 февраля «Белта» опубликовала мнение зампреда Конституционного суда Натальи Карпович. Она сказала, что изменения и дополнения в Конституцию — это результат совместной работы государства и граждан, а беларусы «выступают соавторами изменений» в документ.

По словам Карпович, граждане написали около 15 тысяч обращений и предложений по поправкам еще до публикации проекта Конституции и его рассмотрения Лукашенко, а еще более 9 тысяч — после публикации предварительного варианта поправок. Эти предложения власти также рассмотрели и «внесли некоторые правки в конституционные положения».

«Важнейшим критерием легитимности» поправок Карпович назвала «инклюзивность, широкое общественное обсуждение, участие практически всего народа в выработке изменений в Конституцию».

«Главный принцип — соответствие предложений жизни, потребностям большинства граждан. Если предложение вносилось многими, то, безусловно, оно в первую очередь принималось во внимание», — пояснила она.

Нюанс

Проверить, насколько повлияли на проект Конституции предложения граждан, невозможно. Между публикацией предварительного варианта, который предполагалось доработать с участием граждан, и финального текста прошло меньше месяца. При этом приводимая Карпович статистика расходится с другими официальными данными — 20 января, в день публикации финального варианта поправок, газета «СБ. Беларусь сегодня» выпустила репортаж, в котором директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский говорил о более чем 7 000 поступивших откликов и предложений.

Фотографии и репортажи с площадок по обсуждению поправок на время стали трендом в государственных медиа — такие встречи массово проводили в Домах культуры, в магазинах и на фермах. Когда пранкеры от лица несуществующего «организатора диалоговых площадок» написали в минскую и речицкую гимназии и попросили прислать фотоотчет о проведенных мероприятиях, администрация обоих учреждений выполнила их требования беспрекословно.

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При этом большая часть изменений в финальном варианте носит косметический характер. Из наиболее существенного — в итоговой версии частично изменилась процедура подписания закона президентом. Кроме того, сказано, что государственные праздники и праздничные дни будет устанавливать Всебелорусское народное собрание, а не глава государства.

По утверждению Белорусского союза журналистов, некоторые изменения в проект Конституции появились именно в результате всеобщего обсуждения. Например, «добавилась белорусская идеология», но «в мягкой формулировке» — как «основа демократического государства при многообразии политических институтов и мнений».

Также появились положения о «дополнительной защите не только национальным традициям, но и государственным символам» как «ответ общества "шатателям под флагами полицаев"». Вероятно, имеется в виду изменение статьи 19 — в нее добавили указание, что описание и порядок использования государственных символов определяется законом. Кроме перечисленного — «обязанность следить за своим здоровьем смягчили до заботы о его сохранении», а в статью о браке добавили указание о приоритете воспитания детей в семье.

«Еще два десятка поправок, внесенных после широкого обсуждения, уточняют полномочия и процедурные моменты для президента, ВНС, правительства и парламента. Но они не меняют кардинально принципы, букву и дух проекта основного закона», — отмечала организация.

«Хороший конкурс при формировании комиссий»

1 февраля председатель ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что в стране образованы 153 территориальные комиссии, при формировании которых был «достаточно хороший конкурс» — на места претендовали 1 935 человек.

При этом Карпенко отметил, что своим правом выдвигать представителей воспользовались только семь из 15 политических партий.

Нюанс

«Хороший конкурс» в данном случае — это чуть больше одного человека на место, ведь всего в состав комиссий вошли 1 857 человек. При этом сначала Карпенко утверждал, что конкурс был 12 человек на место. Первыми на это обратили внимание журналисты «Еврорадио», и вскоре «Белта» отредактировала новость; оригинальная цитата Карпенко сохранилась в веб-архиве.

Правом выдвигать представителей в избиркомы действительно воспользовались не все — сразу четыре оппозиционные партии отказались, опасаясь политического преследования. Впрочем, те оппозиционные партии, которые все же попытались провести своих кандидатов в комиссии, ничего не добились — в итоговом списке оказались только сторонники власти.

«Голос каждого беларуса будет услышан»

4 февраля агентство «Белта» дало слово специалистке по социальной работе ТЦСОН Витебского района Ирины Трус — она считает, что предстоящий референдум сплотит беларусов, которые будут «всей страной голосовать за новый проект Конституции, выбирая стратегию развития на будущее».

«Мир не стоит на месте, и любые изменения закономерно продиктованы временем и новой обстановкой. Изменения и дополнения в Основной закон страны обусловлены развитием нашего общества. На референдуме мы будет самостоятельно принимать решение, какое будущее хотим видеть для себя и следующих поколений. Я считаю, что это значимое событие сплотит людей. И самое главное — голос каждого белоруса будет услышан», — сказала Трус корреспонденту государственного новостного агентства.

Отдельно она подчеркнула: важно, что всем людям в Беларуси предоставляются равные права.

Нюанс

За два дня до публикации мнения Ирины Трус МИД сообщил, что за пределами Беларуси участков для голосования на референдуме не будет. Такое решение в ведомстве обосновали сразу несколькими причинами: эпидемиологической ситуацией, нехваткой кадров на местах, угрозой нападения на беларуских дипломатов и незначительностью числа граждан, состоящих на консульском учете за границей.

При этом в МИД посчитали, что отказ от участков в посольствах и консульствах «никоим образом не препятствует конституционному праву граждан Беларуси принять участие в предстоящем референдуме» — они смогут проголосовать, если вернутся в страну.