Обнуление от Африки до Азербайджана. Как референдумы помогают президентам разных стран продлить свои полномочия

Бурунди

С 2005 года африканской страной, зажатой между Демократической Республикой Конго, Танзанией и Руандой, руководил Пьер Нкурунзиза. В 2015 году он решил пойти на третий срок, это вызвало протесты, а военные попытались устроить переворот.

Попытка оказалась неудачной и не помешала Нкурунзизе переизбраться летом того же года. В борьбе с оппозицией власть все чаще прибегала к насилию. По данным правозащитников, за время кризиса погибли около 1 700 человек, а 390 тысяч покинули страну — при населении чуть больше 10 миллионов.

В 2018 году в Бурунди состоялся референдум, на котором предлагалось, среди прочего, продлить президентский срок с пяти до семи лет и запретить избираться больше двух раз. При этом сроки самого Нкурунзизе обнулялись. За полгода до референдума в стране запретили работу «Би-Би-Си» и «Голоса Америки». По официальным данным, 79% избирателей проголосовали «за».

Уже через месяц после референдума Нкурунзизе объявил, что не будет баллотироваться на четвертый срок. Он сдержал обещание, и на выборах в 2020 году поддержал кандидатуру Эвариста Ндайишимийе — он и стал новым президентом. Сам Нкурунзизе умер незадолго до передачи власти. Официальная причина — сердечный приступ, но, по слухам, это мог быть COVID-19, опасность которого экс-президент отрицал.

Гвинея

Политик Альфа Конде пытался стать президентом Гвинеи с 1993 года, но дважды получал на выборах меньше 20% голосов. В 2000 году его осудили по обвинению в заговоре против действующего президента, но досрочно освободили и на пять лет запретили заниматься политикой. 73-летний Конде все же стал президентом в 2010 году, набрав во втором туре 52,52% голосов.

Спустя десять лет и два президентских срока гвинеец захотел пойти на третий срок, что запрещено конституцией страны. Тогда в марте 2020 года он провел референдум, где предложил отменить это ограничение. Оппозиция призвала к бойкоту голосования, во время протестов погибли десятки человек; в итоге за поправки, по официальным данным, проголосовали 91,59% избирателей.

В октябре Конде переизбрался на пост президента, но уже спустя год, в сентябре 2021-го, военные совершили переворот и задержали его. Теперь страной руководит бывший командир спецназа полковник Мамади Думбуя. В видеообращении после переворота он сказал, что «тяжелое политическое положение, инструментализация судебной системы, неуважение к демократическим принципам, крайняя политизация государственного управления, а также бедность и коррупция» вынудили армию взять власть в свои руки через новосозданный Национальный комитет примирения и развития.

Конде содержится под стражей, но в январе 2022 года ему разрешили выехать в ОАЭ на лечение — вскоре он должен вернуться в Гвинею.

Азербайджан

Ильхам Алиев правит Азербайджаном с 2003 года, когда его отец, бывший руководитель республиканского КГБ и член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев оставил пост президента по состоянию здоровья. Ильхам Алиев трижды переизбирался, а в 2016 году провел конституционный референдум. На голосование вынесли 29 правок, избирателям надо было проголосовать за каждую по отдельности.

Предлагаемые правки расширяли полномочия президента — например, он получал право распускать парламент и объявлять внеочередные президентские выборы. Также отменялся возрастной ценз (до этого кандидат в президенты должен был быть старше 35 лет), а срок полномочий увеличивался с пяти до семи лет.

В администрации Алиева объяснили: при семилетнем сроке правления можно будет разнести во времени выборы президента и парламента, а сам президент при необходимости «обратиться к народу за вотумом доверия» и сможет провести досрочные выборы.

В итоге все 29 поправок приняли с результатом около 90% голосов «за». За увеличение срока полномочий до семи лет, по официальным данным, проголосовали 91,15% избирателей. В 2018 году Ильхам Алиев переизбрался на очередной срок, набрав, согласно подсчетам ЦИК, 86,02% голосов при явке в 74,3%.

Венесуэла

Бывший подполковник десантных войск Уго Чавес, который правил Венесуэлой с 1999 года вплоть до своей смерти в 2013-м, организовал целых три референдума. На каждом из них утверждались поправки, которые расширяли полномочия президента, увеличивали срок его правления и/или устраняли ограничение по числу сроков на посту.

Первый референдум состоялся в декабре 1999 года. По официальным данным, 72% венесуэльцев проголосовали за изменение конституции: предлагалось, среди прочего, увеличить президентский срок, а также позволить президенту распускать Конгресс и издавать законы о правах граждан.

Второй референдум прошел в 2007 году. Перед этим Чавес, недавно победивший на выборах, объединил левые партии страны в Единую социалистическую партию. Для подготовки референдума создали конституционную комиссию, которую возглавил сторонник Чавеса, писатель Луис Бритто Гарсия. Комиссия предложила увеличить длительность президентского срока до семи лет, убрать ограничения на количество сроков и сосредоточить власть в руках исполнительной ветви. Однако на референдуме 50,65% избирателей проголосовали против — это стало единственным случаем, когда Чавес проиграл.

Спустя два года он объявил о намерении править до 2030 года, но для этого из конституции нужно было убрать ограничение по количеству сроков. Ограничение предложено было снять для всех выборных должностей. По официальным данным, 54% избирателей проголосовали «за». Но до 2030 года Чаев править все же не смог — в 2013 году он умер от рака, а его преемником стал Николас Мадуро.

Боливия

В другой южноамериканской стране референдумом пользовался Эво Моралес, который стал президентом Боливии в 2006 году. Как и его венесуэльский коллега, Моралес не раз пытался продлить свой срок.

Первую попытку политик предпринял в 2009 году. Он вынес на референдум масштабные изменения в основной закон, среди которых были расширение прав коренных жителей, отмена статуса католицизма как государственной религии и расширение госконтроля над ключевыми секторами экономики. Также в предлагалось разрешить избираться на должность президента дважды.

В результате за проголосовали, по официальным данным, 61% избирателей. Позже Моралес уверенно победил на досрочных выборах, объявленных из-за введения новой Конституции, и набрал 64,22% голосов при явке в 89%.

В 2013 году Конституционный суд постановил, что из-за введения нового основного закона первый срок Моралеса «обнуляется», поэтому он может участвовать в выборах и в 2014 году. На этих выборах он вновь победил, набрав 60% голосов, и вскоре побил рекорд основателя республики Боливия Андреса де Санта-Круса, который правил страной в 1829-1839 годах.

Моралес обещал больше не переизбираться, но передумал — и для этого потребовалось вновь менять конституцию. Он вынес на референдум поправку, которая позволяла президенту избираться трижды. Однако эта попытка оказалась неудачной — 51% избирателей проголосовали против. Моралес признал поражение, но сказал, что борьба на этом не заканчивается.

В 2017 году партия Моралеса «Движение к социализму» обратилась в Конституционный суд с просьбой убрать ограничения по срокам, так «это нарушает права человека». Суд с иском согласился, и Моралес смог стать кандидатом на выборах в октябре 2019 года.

Подозрения в фальсификациях в его пользу привели к массовым протестам, спустя несколько недель президент подал в отставку и улетел в Мексику, где получил политическое убежище. На внеочередных выборах осенью 2020 года президентом стал кандидат от партии Моралеса, и тот сразу же вернулся в страну. С тех пор он участвует в политике, не занимая никаких официальных должностей.