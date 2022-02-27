Нет войне. От редакции «Медиазоны. Беларусь»

Уже несколько дней украинские телеграм-каналы со ссылкой на анонимные источники пишут, что после референдума Александр Лукашенко готовится отправить беларуских солдат воевать в Украине. Мы не знаем, правда ли это.

Мы хотим, чтобы это оказалось неправдой.

И мы видим, что того же хотят и другие беларусы. Впервые за год в нашей стране происходят уличные акции протеста — пусть небольшие, но мы прекрасно понимаем, с каким риском они связаны для каждого участника. СК уже возбудил уголовные дела, и остается только гадать, станут ли их фигурантами все, кого задержат с лозунгом «Нет войне!» возле избирательного участка.

Тем не менее протестующие не боятся. Возможно, просто потому, что открывшаяся перед Беларусью перспектива войны страшнее суток и «химии». Человек, главным обещанием которого все 26 лет было сохранить «мирное небо над головой», готов отправить беларусов умирать в бессмысленной войне, развязанной против близкого нам народа.

Народа, который приютил тысячи беларусов, покинувших родину после протестов 2020 года. Народа, с представителями которого мы прекрасно понимаем друг друга, говоря каждый на своем родном языке.

Беларусь и беларусы не должны участвовать в войне против Украины.

Нет войне.