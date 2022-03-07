«Люди приходят к шести утра». Четыре признака, по которым мы можем судить о масштабах эмиграции из Беларуси

Признак № 1. Авиабилеты раскуплены

— Мне кажется, на данный момент не очень просто уехать [из Беларуси], потому что люди в состоянии паники скупили все билеты. В «Белавии» были гигантские очереди, — рассказывает Руслан, на днях улетевший из страны.

Он объясняет, что решение покинуть Беларусь принял, потому что его «ментальное состояние очень сильно пострадало в связи со всем наплывом стремных новостей» постоянным чувством опасности.

— Связано это было с тем, что я не мог особо контролировать информацию, которую я получаю, потому что она сочится отовсюду. Информация, которая имеет корни правды, доносилась до меня точно так же, как и дурацкая информация, непроверенная. И от непроверенной информации у меня сносило крышу. Потому что непроверенная информация, рожденная в панике, очень бьет по самым болезненным местам, поскольку люди создают ее именно из всех своих неврозов, как мне кажется, — рассуждает молодой человек.

Руслан пересек границу самым быстрым из доступных способов — на самолете с пересадкой в Москве. Билеты на прямые рейсы «Белавии» из Минска, по его словам, оставались только на конец месяца, но были еще непрямые — например, через Москву. Однако и они уже очень дорогие.

— Мне кажется, сейчас это нелегко в плане денег. В первую очередь потому что билеты даже эконом-класса стоят там сотни долларов — и, поскольку курс поднялся, то это становится вдвойне тяжело для людей. То есть это какая-то дикая привилегия, если ты можешь позволить себе купить билет за 800 долларов — и даже таких билетов уже не очень много, — объясняет он.

О проблемах с вылетом рассказывает и Леонид, которому повезло купить билет в день начала войны на начало марта еще по «нормальной для «Белавиа» цене» — 550 беларуских рублей.

— Мне кажется, сейчас непросто уехать из страны, потому что беларуская граница внутри относительно закрытая. Необходима виза шенгенская. Вероятно, сейчас это непросто в плане билетов тоже, потому что они раскуплены на месяц вперед, и цены поднялись довольно быстро и в разы. Поэтому да, есть проблема с их нехваткой и высокими ценами, — говорит он.

Признак №2. За документами очереди

— Самый яркий пример — нотариальные конторы. Я отчислилась из университета. Мои документы я забрать не смогу, потому что я уже буду в другой стране, надеюсь. И мне нужно было оформить доверенность на мою подругу. Чтобы сделать это, мне пришлось занять место в очереди за четыре часа — и мне еще повезло, что мне удалось попасть в нотариальную контору, — рассказывает минчанка Нина, на днях улетающая из страны.

Чтобы оформить доверенность, Нина обзвонила несколько контор. В одной из них сказали, что в обычное время доверенность можно сделать за один день, но сейчас — нет.

— Люди приходят к шести утра, занимают очереди и по этим спискам проходят к специалистам. Записаться на прием на какую-то конкретную дату можно было только на конец марта. Причина всему этому — в основном то, что, как мне сказали, люди оформляют доверенности, чтобы вывезти своих детей за границу. В банках с очередями я [тоже] сталкивалась — наверняка это связано с курсом доллара в последние дни, — объясняет Нина.

Дарья сама пока не собирается за границу, но тоже столкнулась с большими очередями в расчетно-кассовом центре, куда пришла 3 марта, сделать себе новый паспорт.

— Было, наверное, человек 30-40, и все в одно окно к паспортисту. Многие стояли, чтобы сделать срочно паспорта своим маленьким детям — и стояли прямо с ними. Очередь была прямо до дверей, и люди начинались прямо при входе в РКЦ. Ну и хоть было где-то полтора часа до конца работы центра, паспортистка уже стала кричать, чтобы больше никто не занимал, что даже тех, кто стоит в очереди, могут не успеть обслужить до конца рабочего дня, — говорит она.

В семье ее знакомых сейчас тоже оформляют паспорт самому младшему ребенку, добавляет Дарья.

Признак №3. Жилье дешевеет

По данным агентства недвижимости «Твоя столица», за первую неделю войны в Украине спрос на аренду жилья в Минске упал на 80%.

— Мы видим, что некоторые люди поспешно покидают страну (как из числа арендаторов, так и из числа собственников) — и это сказывается на всех сегментах рынка аренды — бюджетном, комфортном и элитном, — говорила изданию Realt.by начальник отдела аренды жилья Маргарита Почицкая.

Рыночная стоимость съемной квартиры, рассказала она, снизилась на 35-50% в зависимости от типа.

Спрос на покупку квартир в Минске тоже падает, отмечают специалисты.

— В день, когда появились официальные новости о военном конфликте, количество заявок на приобретение квартир снизилось на треть. Сразу же. И эта тенденция держится до сих пор, — говорил изданию Onliner замначальника отдела консалтинга и аналитики «Твоя столица» Андрей Чернышев.

Признак №4. Кошкам и собакам оформляют международные документы

Волна эмиграции затронула и домашних животных. В нескольких минских ветклиниках «Медиазоне» рассказали о большом потоке клиентов, которые делают прививки и оформляют документы для вывоза кошек и собак за рубеж.

В «Вет Мир» заметили, что посетитетелй, собирающихся за границу, стало больше уже 25 февраля — то есть после первого дня войны в Украине.

— Да, да, очень сильно. Если раньше это было, скажем так, по чипированию и вакцинации для выезда (это три-четыре человека в месяц), то сейчас это до десяти человек в день, — уточнили в клинике.

В «Альфа-вет» «Медиазоне» сказали, что за последнюю неделю количество клиентов, желающих вывезти животных за границу, увеличилось «как минимум в два или три раза». Это заметили во всех трех минских отделениях ветцентра.

Еще в двух клиниках — «Неовет Плюс» и «Дай лапу» — перемен не заметили.