«Переход к новой, гораздо худшей нормальности». Что ждет беларускую экономику под санкциями

Какие санкции уже ввели против Беларуси

Первые «антивоенные» санкции ЕС ввел 2 марта — спустя неделю после вторжения в Украину. Евросоюз обосновал эти меры тем, что Беларусь поддержала «российскую военную агрессию», в том числе, разрешив использовать свою территорию в военных целях.

Среди ограничений — запрет на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также таких, которые могут способствовать военному, оборонному и технологическому развитию страны. Список товаров двойного назначения делится на девять категорий — от лазеров и навигационного оборудования до ядерных технологий.

Также Евросоюз ввел ограничения на торговлю табачной продукцией, минеральным топливом, битуминозными веществами, газообразными углеводородами, калийными продуктами, изделиями из дерева, цемента, железа, стали и резины.

В дополнение к этому ЕС включил 22 беларуских военных в санкционный список — их счета в Европе заморозят, а им самим запретят въезд в страны союза.

Очередные санкции, на этот раз финансовые, ЕС ввел спустя неделю, 9 марта. «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк Развития», а также их дочерние компании отключили от системы SWIFT. Кроме этого, Евросоюз фактически запретил использование той части золотовалютных резервов Нацбанка, которая хранится в европейских банках.

С 12 апреля ЕС запрещает поставлять банкноты евро в Беларусь, а также листинг и оказание услуг в отношении акций беларуских госпредприятий на торговых площадках ЕС.

Санкции направлены и на частных лиц. Теперь гражданам и резидентам Беларуси, у которых нет вида на жительство в странах ЕС, запретят открывать счета в депозитариях ценных бумаг ЕС и депозиты на сумму более 100 тысяч евро. Также беларусам не будут продавать ценные бумаги, деноминированные в евро.

США ввели первые санкции уже 24 февраля, в первый день войны. Министерство финансов добавило в санкционный список 15 юрлиц, среди которых «Белинвестбанк», «Банк Дабрабыт» и различные предприятия, а также восемь физлиц, включая военное руководство страны и бизнесмена Александра Зайцева, чью компанию «БСВТ—новые технологии» связывают с разработкой и производством военных оптико-электронных приборов.

В начале марта США дополнили перечисленные санкции — Минторговли распространит строгий контроль экспорта, введенный в отношении России, и на Беларусь, чтобы помешать развитию технологий. Также США внесет в санкционный список все предприятия, связанные с силовыми и военными секторами, чтобы не позволить России и Беларуси получать высокотехнологичную продукцию.

11 марта в дополнение к перечисленному США ограничили экспорт и реэкспорт предметов роскоши в Россию и Беларусь. Это касается товаров американского происхождения: спиртных напитков, табачных изделий, одежды, ювелирных изделий, машин, антиквариата.

К системным ограничениям на экспорт и импорт присоединились Швейцария и Южная Корея, а Япония, Австралия, Великобритания и Новая Зеландия ограничились санкциями в отношении конкретных физлиц и предприятий и заморозкой банковских счетов.

Какие частные компании и международные организации ушли из Беларуси

Всемирный банк объявил о немедленном прекращении всех своих программ в Беларуси и России. В организации уточнили, что не запускали новых проектов в Беларуси с середины 2020 года.

Любое сотрудничество со страной прекращают производители компьютерных компонентов — Intel и AMD, а также крупнейший поставщик сетевого оборудования Cisco Systems.

Об уходе из Беларуси объявил и Amazon, который не только прекратит доставку заказов в страну, но и отключит для беларуских клиентов свои облачные сервисы.

Перестают работать в Беларуси многие глобальные сервисы — Airbnb и Booking, где можно было арендовать или сдать квартиру, Grammarly, который позволяет проверить ошибки в тексте на английском, Jooble и UpWork — сервисы по поиску работы и фриланса, и даже антивирусы Avast, ESET, Bitdefender и Norton. Также из Беларуси ушел агрегатор такси Bolt.

Больше не будут доставлять в страну посылки и грузы компании DHL Express, FedEx и United Parcel Service, Maersk. Последняя отметила, что сделает исключение для медикаментов, провизии и гуманитарной помощи — и то после тщательной проверки грузов.

Из Беларуси уходят и популярные шведские бренды H&M и IKEA. Магазины одежды закрываются, а мебельный гигант останавливает как импорт, так и экспорт продукции — в Беларуси у него было производство, где делали комплектующие и мебель. В 2021 году IKEA собиралась увеличить поставки товаров беларуского производства до 300 млн евро.

Также в Беларуси больше нельзя будет купить Tommy Hilfiger и Calvin Klein — об уходе из страны объявила их материнская компания PVH Corp.

Уходят и фармацевтические компании. Немецкая Bayer приостанавливает рекламную и инвестиционную деятельность в Беларуси «в ответ на вторжение России в Украину». Поставки в страну временно прекратил iHerb, крупнейшая торговая площадка на рынке биоактивных добавок и витаминов.

Финская химическая компания Kemira, которая поставляла в Беларусь препараты для производства целлюлозы, картона и бумаги, прекратила сотрудничество со страной 1 марта.

Финская Olvi, которая владеет более чем 90% акций «Лидского пива», тоже объявила об уходе из Беларуси. Наконец, с бойкотом частных компаний столкнулись и беларуские пользователи компьютерных игр: они не смогут купить разработки Electronic Arts, Rockstar Games и СD Projekt.

Эксперты: грядет худший кризис в истории независимой Беларуси

Анализируя последствия войны для беларуской экономики, старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук выделяет шесть ключевых пунктов: разрушение отношений с Украиной, широкий спектр экспортных санкций, новые финансовые санкции, транспортные и логистические барьеры, репутационные и имиджевые потери для бизнеса, рост негативных ожиданий.

Наиболее болезненными из санкций Крук считает экспортные; экономист называет эти ограничения «краеугольным камнем новых условий для Беларуси, порождающим и прочие проблемы». Он, однако, отмечает, что эти санкции подействуют с отсрочкой, а не мгновенно. «Прямо сейчас наиболее болезненные — это финансовые санкции. Сейчас с любыми беларускими банками расчеты очень затруднены, даже если они не под санкциями», — уточняет он.

Академический директор BEROC Катерина Борнукова считает, что даже важнее санкций другие факторы — «возрастающая токсичность Беларуси вместе с Россией», уход международных компаний и сильная зависимость беларуской экономики от российской. «Мне кажется, основная история в том, что начинает закрываться новый железный занавес, и Беларусь остается по ту сторону вместе с Россией», — полагает она.

Крук оценивает потенциальное сжатие экспорта Беларуси в 40% — половина приходится на санкции Запада, остальное — на разрушенные связи с Украиной и падение экспорта в Россию из-за сжатия ее экономики. «1% сокращения российского ВВП выливается в 1% сокращения беларуского экспорта в Россию», — объясняет экономист.

По его мнению, беларуская экономика теперь перейдет в режим выживания. «В нормальные времена 80-90% бизнеса думает о развитии — расширять долю рынка, инвестировать и так далее. В период ковида около 90% заявляли, что надо сохранить то, что есть. Это ужасная реакция, когда бизнес не думает о развитии. Сейчас ситуация, уверен, еще хуже. У них нет планов развития, они абсолютно не понимают, что будет дальше. А если кто-то и видит перспективы, то запасов финансовых ресурсов для инвестиций у них вряд ли достаточно», — рассуждает Крук.

Он считает, что потребительский спрос также может упасть, хотя у властей пока есть возможность его поддерживать. Предпосылками к падению спроса экономист называет сокращение зарплат и новую волну эмиграции, которая, на его взгляд, может стать самой значительной с 2020 года. Эксперт прогнозирует, что доля более дешевых товаров и товаров первой необходимости в потребительской корзине беларусов будет расти.

Катерина Борнукова ожидает, что в течение года станут заметны «реальные эффекты» санкций на рынке труда. Раньше, по ее словам, санкции были сфокусированы на нескольких предприятиях, их потери государство могло компенсировать точечными мерами поддержки; теперь ситуация другая. «Мы, скорее всего, будем видеть, как госпредприятия, которые экспортируют в Россию, тоже столкнутся с негативными шоками, потому что в России мало кто будет задумываться о закупке новых тракторов. Скорее всего, будут довольно крупные негативные эффекты по многим отраслям промышленности, то есть предприятиям придется задумываться о том, чтобы сокращать занятость. Очевидно, что развлекательная часть сферы услуг сократится», — предупреждает экономист.

При этом, отмечает она, в Беларуси «достаточно гибкий рынок труда в том плане, что людям достаточно легко снизить зарплату», из-за этого стране удавалось избегать вспышек безработицы. «Но, боюсь, что на этот раз рост безработицы будет», — говорит Борнукова.

Золотовалютные резервы Беларуси сейчас составляют 8.3 млрд долларов. Дмитрий Крук называет эту сумму совсем небольшой, при этом неизвестно, какой ее частью можно воспользоваться: Евросоюз запретил транзакции с Нацбанком, и та часть резервов, которая хранится в Европе, теперь недоступна.

Говоря о первых действиях беларуского правительства на фоне санкций, экономист сравнивает их с реакцией на пандемию ковида: «Мне кажется, их отношение пока примерно такое же, как в апреле-мае 2020 года — давайте переждем начальный этап, собьем панику, а потом будем разбираться». При этом Крук уверен, что Беларусь ждет госрегулирование цен и валютные ограничения.

Эксперт ожидает, что власти будут дозированно использовать золотовалютные резервы, чтобы сгладить колебания курса рубля и расплачиваться по долгам, попытаются получить новые займы от России и будут постепенно усиливать административный контроль на рынке.

При этом, считает Крук, повлиять на динамику реальных доходов и занятости населения правительство практически не может, а на динамику цен и обменного курса — лишь ограниченно. Поэтому «практически неизбежный» сценарий для экономики — это масштабное сокращение ВВП на фоне высокой инфляции, падение курса рубля и финансовая дестабилизация, которая перерастет в полномасштабный финансовый кризис.

Согласно модели-симуляции Дмитрия Крука, в случае уменьшения экспорта на 40% Беларуси стоит ожидать падения ВВП до 20% уже в этом году, инфляции около 40%, повышения обменного курса до 6,3 рубля за доллар, падения средней зарплаты примерно на 200 долларов и роста безработицы до 8%. Эксперт подчеркивает, что это не прогноз, а сценарий, который может реализоваться лишь при определенных условиях.

Крук перечисляет факторы, которые могут сделать экономический шок еще болезненнее: дополнительные санкции в отношении крупных банков, усиление санкций в отношении госдолга и использования золотовалютных резервов, блокировка транспортных коридоров и присоединение к санкциям новых стран.

Эксперт утверждает, что «комбинация экономического и финансового кризиса грозить стать наиболее тяжелой в новейшей истории, а каких-либо мощных стабилизаторов для стопора развития кризиса практически нет». С Круком согласна и Катерина Борнукова; она считает, что страну ждет худший экономический кризис за всю историю независимой Беларуси. «Если ситуация достаточно быстро не изменится к лучшему, то, к сожалению, похоже на переход к новой, гораздо худшей нормальности», — подытоживает она.