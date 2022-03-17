Смерть перебежчика. Что известно о последних месяцах жизни Эмиля Чечко, который рассказывал о массовых расстрелах мигрантов в Польше

Эмиль Чечко. Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС
17 марта Следственный комитет сообщил о смерти польского солдата-перебежчика Эмиля Чечко, утверждавшего, что власти его страны массово расстреливали мигрантов на границе с Беларусью. Чечко нашли повешенным, подробности произошедшего пока неизвестны. «Медиазона» напоминает, чем был известен Чечко: побег из Польши, рассказы о расправах с беженцами и участие в работе провластного центра «Системная правозащита».
17 декабря 2021 года Госпогранкомитет сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко незаконно пересек границу. В Беларуси он попросил политического убежища «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».
В тот же день государственные телеканалы выпустили первые интервью с Чечко. Солдат рассказывал, что вместе с польскими пограничниками участвовал в расстрелах мигрантов на приграничной территории. По его словам, его и других солдат «пограничники заставляли это делать».
— Достаточно посчитать: один патруль брал двух солдат, которые ежедневно убивали, скажем, группу лиц, которые помещались в кузове военного грузовика, — так Эмиль Чечко отвечал на вопрос о примерном количестве убитых мигрантов. Позже поляк уточнил, что, по его подсчетам, за десять дней его пребывания на границе от рук силовиков погибли от 200 до 700 мигрантов.
Государственные медиа активно записывали интервью с Чечко, но никаких подтверждений его словам спустя несколько месяцев так и не нашлось. В ООН неоднократно заявляли, что не располагают данными об убийствах и массовых захоронениях на польской границе. В польском Минобороны говорили, что беларуские СМИ манипулируют Чечко в пропагандистских целях. На родине против солдата возбудили уголовное дело о дезертирстве, а министр обороны Мариуш Блащак рассказал, что ранее у Чечко были «серьезные проблемы с законом».
Одновременно стало известно, что в сентябре 2021 года суд в Бартошице приговорил Чечко к 6 месяцам заключения за издевательство над матерью. По версии обвинения, он «злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств». Чечко запретили в течение года приближаться к матери на расстояние меньше 50 метров.
В декабре центр «Системная правозащита», которым руководит провластный и пророссийский активист Дмитрий Беляков, рассказал, что Чечко обратился в организацию с просьбой о помощи в получении статуса беженца.
«Системная правозащита» была основана осенью 2021 года. В телеграм-канале центр описывает свою миссию так: «Обеспечение законности при условии гуманного отношения к человеку, участия в его судьбе».
Осенью телеграм-канал «Системной правозащиты» подробно освещал гуманитарный кризис на границе Польши и Беларуси. Беляков поддерживал позицию беларуских властей и часто выступал в СМИ с комментариями, посещал лагеря на границе, а также утверждал, что за помощью к нему обращаются мигранты.
23 января к деятельности центра присоединился экс-редактор Nexta Роман Протасевич, находящийся под домашним арестом после принудительной посадки самолета Ryanair в июне 2021 года.
29 января Чечко появился в одном из видео на ютуб-канале «Системной правозащиты», где заявил, что его адвокат подал заявление против польских властей в Гаагский трибунал. В заявлении он требовал возбудить против властей Польши и Литвы уголовное дело о геноциде и преступлениях против человечности, уточняла «Системная правозащита». В середине февраля Беляков организовал многочасовую пресс-конференцию Чечко, который к этому моменту успел уже не раз подробно рассказать свою историю гостелеканалам.
Судя по всему, в последний раз Чечко появился в публичном пространстве на видео «Системной правозащиты», которое датируется 15 марта. Это был ролик в жанре короткого комментария. Похожее видео вышло и с Романом Протасевичем.
В ролике под названием «Польские фашисты едут на Украину воевать с русскими» Эмиль Чечко на фоне логотипа центра рассказывал, что члены польского националистического движения ONR отправились воевать в Украину. «Медиазоне» не удалось найти этому подтверждений.
После сообщения СК о смерти Чечко глава «Системной правозащиты» Беляков рассказал, что польскому солдату поступали «многочисленные угрозы», в том числе от «официальных польских лиц, генералов».
«Он недавно дал комментарий по польским фашистам, которые участвуют на территории Украины в военных операциях. Буквально день назад», — сказал Беляков.
По его словам, 17 марта после обеда Чечко не явился на работу, и тогда глава центра вызвал наряд милиции. «Никаких настораживающих моментов» в поведении польского перебежчика, по мнению Белякова, «никогда не было».
«Только недавно активисты встречались с ним. Все было абсолютно нормально», — добавил он.
СК в пресс-релизе указал, что ведомством «рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти».