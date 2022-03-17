Смерть перебежчика. Что известно о последних месяцах жизни Эмиля Чечко, который рассказывал о массовых расстрелах мигрантов в Польше

Рассказы дезертира

17 декабря 2021 года Госпогранкомитет сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко незаконно пересек границу. В Беларуси он попросил политического убежища «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

В тот же день государственные телеканалы выпустили первые интервью с Чечко. Солдат рассказывал, что вместе с польскими пограничниками участвовал в расстрелах мигрантов на приграничной территории. По его словам, его и других солдат «пограничники заставляли это делать».

— Достаточно посчитать: один патруль брал двух солдат, которые ежедневно убивали, скажем, группу лиц, которые помещались в кузове военного грузовика, — так Эмиль Чечко отвечал на вопрос о примерном количестве убитых мигрантов. Позже поляк уточнил, что, по его подсчетам, за десять дней его пребывания на границе от рук силовиков погибли от 200 до 700 мигрантов.

Польский солдат‑перебежчик в Беларуси. Что об этом известно

Государственные медиа активно записывали интервью с Чечко, но никаких подтверждений его словам спустя несколько месяцев так и не нашлось. В ООН неоднократно заявляли, что не располагают данными об убийствах и массовых захоронениях на польской границе. В польском Минобороны говорили, что беларуские СМИ манипулируют Чечко в пропагандистских целях. На родине против солдата возбудили уголовное дело о дезертирстве, а министр обороны Мариуш Блащак рассказал, что ранее у Чечко были «серьезные проблемы с законом».

Одновременно стало известно, что в сентябре 2021 года суд в Бартошице приговорил Чечко к 6 месяцам заключения за издевательство над матерью. По версии обвинения, он «злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств». Чечко запретили в течение года приближаться к матери на расстояние меньше 50 метров.

«Системная правозащита»

В декабре центр «Системная правозащита», которым руководит провластный и пророссийский активист Дмитрий Беляков, рассказал, что Чечко обратился в организацию с просьбой о помощи в получении статуса беженца.

«Системная правозащита» была основана осенью 2021 года. В телеграм-канале центр описывает свою миссию так: «Обеспечение законности при условии гуманного отношения к человеку, участия в его судьбе».

Осенью телеграм-канал «Системной правозащиты» подробно освещал гуманитарный кризис на границе Польши и Беларуси. Беляков поддерживал позицию беларуских властей и часто выступал в СМИ с комментариями, посещал лагеря на границе, а также утверждал, что за помощью к нему обращаются мигранты.

23 января к деятельности центра присоединился экс-редактор Nexta Роман Протасевич, находящийся под домашним арестом после принудительной посадки самолета Ryanair в июне 2021 года.

Роман Протасевич задержан после экстренной посадки самолета в минском аэропорту

29 января Чечко появился в одном из видео на ютуб-канале «Системной правозащиты», где заявил, что его адвокат подал заявление против польских властей в Гаагский трибунал. В заявлении он требовал возбудить против властей Польши и Литвы уголовное дело о геноциде и преступлениях против человечности, уточняла «Системная правозащита». В середине февраля Беляков организовал многочасовую пресс-конференцию Чечко, который к этому моменту успел уже не раз подробно рассказать свою историю гостелеканалам.

Судя по всему, в последний раз Чечко появился в публичном пространстве на видео «Системной правозащиты», которое датируется 15 марта. Это был ролик в жанре короткого комментария. Похожее видео вышло и с Романом Протасевичем.

В ролике под названием «Польские фашисты едут на Украину воевать с русскими» Эмиль Чечко на фоне логотипа центра рассказывал, что члены польского националистического движения ONR отправились воевать в Украину. «Медиазоне» не удалось найти этому подтверждений.

Смерть

После сообщения СК о смерти Чечко глава «Системной правозащиты» Беляков рассказал, что польскому солдату поступали «многочисленные угрозы», в том числе от «официальных польских лиц, генералов».

«Он недавно дал комментарий по польским фашистам, которые участвуют на территории Украины в военных операциях. Буквально день назад», — сказал Беляков.

По его словам, 17 марта после обеда Чечко не явился на работу, и тогда глава центра вызвал наряд милиции. «Никаких настораживающих моментов» в поведении польского перебежчика, по мнению Белякова, «никогда не было».

«Только недавно активисты встречались с ним. Все было абсолютно нормально», — добавил он.

СК в пресс-релизе указал, что ведомством «рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти».