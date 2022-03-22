Летите, голуби, летите. Как беларуские учителя должны объяснять детям войну против Украины — методичка

Младшие классы. Стихи и голуби

Целью «информационного часа» у младшеклассников авторы документа называют «формирование устойчивой уверенности в мирном разрешении международной напряженности у границ Республики Беларусь, убежденности в миролюбивой политике нашего государства и действенности мер, предпринимаемых Главой белорусского государства по урегулированию ситуации».

Учителям предлагают прочитать стихотворение советского дагестанского поэта Расула Гамзатова «Я не хочу войны». По мнению составителей методички, это настроит детей «на серьезный разговор о добре и зле, мире и вражде как антагонистах».

— Уже в начале занятия эмоциональный заряд должен быть направлен на выбор гуманистических нравственных ценностей, который выражается в известных лозунгах: «Миру — мир!», «Мы — за мир!» — сказано в рекомендации.

Чтобы убедить учеников начальной школы в ценности мира, им предложат составить пословицу «Худой мир лучше доброй ссоры» — дописать недостающие слова или соединить слова с помощью стрелок.

Дети узнают, что Беларусь «делает все возможное для разрешения военного конфликта», предоставив площадку для переговоров России и Украины и обеспечив «их безупречную организацию». При этом учителям следует отметить «особую роль» Александра Лукашенко: «Выступая посредником между враждующими сторонами, он одновременно выступает гарантом мира и спокойствия в родной стране».

Учителю предлагают вместе с детьми прочитать слова, произнесенные Лукашенко 1 марта на встрече с членами совбеза и совмина: «И мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели — мира в регионе».

После этого школьники должны будут ответить на вопросы: «Почему беларусы всегда стремятся к миру и делают для этого все возможное?», «Почему мы уверены в том, что на нашей земле не будет войны?», а учитель предложит классу вспомнить слова, с который начинается государственный гимн: «Мы, беларусы, мірныя людзі!».

Педагогам нужно напомнить, что во время Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя, и в стране насчитывается более 8 500 военных мемориалов, памятников и курганов славы. При этом классу продемонстрируют фотографии и расскажут историю мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» в поселке Красный Берег.

«Закрывающаяся от страха руками девочка, пустой класс говорят о том, что во время войны дети лишены счастливого детства и его надо беречь», — приводится в методичке примерная реплика учителя.

Затем нужно добавить: «Мы родились и выросли в мирное время».

— Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Во время войны погибло много детей, многие потеряли родителей, ведь враги не жалели мирное население: жгли наши города и села, а жителей убивали или угоняли в плен, — в таких или похожих выражениях учитель, по мысли составителей методички, должен говорить с младшеклассниками о войне.

Далее учитель расскажет о концлагере Малый Тростенец, где нацисты убили более 200 тысяч человек, и продемонстрировать фото мемориала «Врата памяти». После этого следуют вопросы: почему люди, изображенные скульптором, стоят за колючей проволокой, «какая скорбь наполняет наши сердца, когда мы видим эту композицию?».

— Может ли наша белорусская земля, испытавшая столько горя и боли от войны, допустить новое военное лихолетье? — должен спросить учитель. И тут же ответить: нет.

В методичке сказано, что Беларусь находится в центре Европы и стремится жить в мире и согласии со всеми своими соседями. В подтверждение этого тезиса учителям предлагается процитировать слова Лукашенко: «Мы все заинтересованы в успешном развитии нашей родной Беларуси, в укреплении национальной безопасности. И как бы ни пытались сегодня отдельные силы, вы их знаете, втянуть нас в боевые действия на территории Украины, у вас нет оснований для беспокойства».

Затем детям предстоит прослушать стихотворение Петруся Бровки «Прысяга байца за мір» и ответить, что что поэт называет добром, а что — злом.

Як люблю я племя маладое,

Звонкі смех шчаслівай дзетвары.

Вораг мне — хто атамнаю зброяй

Хоча ўсе жывое разбурыць.

Школы, клубы — нашае багацце,

У красе будоўлі — гарады.

Вораг мне — хто дзіўныя палацы

Знішчыць хоча, спапяліць у дым.

Далее со школьниками нужно обсудить разные значения слова «мир» и символически зафиксировать их в виде рисунков на доске. Так, «вселенную» и «земной шар» учитель нарисует как глобус, «тишина» и «покой» будут солнцем, а «соглашение о прекращении войны» — перечеркнутым автоматом.

Затем в дело вступают «подготовленные учащиеся», которые читают стихотворение о «необходимости мира на голубой планете», а педагог знакомит класс с нарисованным Пабло Пикассо символом мира — голубем с оливковой веткой. Дети вырезают голубя из бумаги, «пишут послание о мире» и под песню «Летите, голуби, летите» прикрепляют поделки на глобус.

— Миллионы людей во всех уголках земного шара задают один и тот же вопрос: «Как сохранить мир?» Но задавать вопрос мало. Необходимо каждому приложить максимум усилий, сделать все от него зависящее, чтобы сохранить свой дом, Землю, — говорит в назидание учитель.

Он призывает жить «по законам добра и справедливости» и напоминает, что «неспроста в наших городах и селах есть улицы, проспекты и даже переулки Мира».

Завершаются урок словами Лукашенко: «Никакой сегодня угрозы для страны нет ни на одном направлении».

Средние классы. Гигин и фейки

В 5-8 классах цель «информационного часа» — формирование «представления о мире как многозначном понятии», «раскрытие значимости сохранения и укрепления мира как высшей ценности» и, наконец, «формирование у учащихся представления о миролюбивой политике Республики Беларусь».

Начинать «информационный час» учителям предлагается примерно так:

«Жить в мирной стране — это огромное счастье. Просыпаться ранним утром, зная, что тебе и твоей семье не грозит опасность. Замечательно не знать, как звучит выстрел, как выглядит истребитель. В разных уголках планеты и сегодня продолжаются войны. Люди живут в страхе и в неуверенности в завтрашнем дне».

Сразу от этого вступления авторы методички предлагают перейти к рассказу о том, как после признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР «началась специальная военная операция». Учитель должен подчеркнуть: происходящее в Украине порождает множество фейков, потому важно получать информацию только из проверенных источников — после этого ученикам предлагается посмотреть фрагмент интервью провластного политолога Вадима Гигина.

Предложенный ролик — двухминутный отрывок из программы государственного телеканала «Беларусь 1». Сначала ведущая рассказывает, что информация сегодня «стала настоящим оружием», а чтобы «разогреть толпу», хватает «одного вброса».

— Наши оппоненты соревнуются в фейкометании по дискредитации целого государства, но Беларусь, несмотря ни на что, продолжает настаивать: худой мир лучше доброй ссоры. А когда речь заходит о человеческих жизнях, здесь любые амбиции должны отойти на второй план, — подчеркивает она.

Потом ведущая добавляет, что, «предлагая переговоры конфликтующим сторонам, мы не отказываемся от дискуссии».

— Да, напрямую беларусов там нет, но мы готовы. Нас так же волнует демилитаризация, денацификация — потому что жизнь показывает и не исключает: тренироваться будут на нас, а уже после пойдут дальше, — пугает она.

Наконец, в кадре появляется сам Гигин. Он говорит, что миссия Беларуси — особая, поскольку «мы — союзник России».

— Мы не дадим нанести удар в спину России. Так же, как россияне обеспечивают в значительной степени безопасность нашу на южной границе, — говорит политолог.

Российские войска на юге Беларуси, по его словам, появились в ситуации, «когда, с одной стороны, 30 000 поляков сконцентрировались возле нашей границы», а литовцы «размещают у себя наступательную инфраструктуру НАТО». По «их планам», продолжает Гигин, у беларуской границы должны были появиться более 60 000 солдат НАТО. Поэтому, считает он, только союз с Россией позволяет Беларуси чувствовать себя в безопасности.

Беларуские войска, утверждает Гигин, не зайдут на территорию Украины: «Россия об этом не просит, и не нужно это Российской Федерации». В конце ролика политолог заверяет, что Лукашенко использовал каждую возможность для организации переговоров, чтобы «стороны свести на беларуской территории».

После просмотра видео учителю предстоит уже самому объяснить школьникам, что Беларусь делает все возможное, чтобы помочь России и Украине договориться и «остановить кровопролитие». При этом следует сослаться на слова Лукашенко: «Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине».

— Наша заслуга в том, что Беларусь остается островком мира, спокойствия и порядка. К несчастью, кое-кто забыл уроки Великой Отечественной войны. Эти уроки мог забыть кто угодно, но только не белорусы. Та война стоила нам миллионов жизней, и потому, несмотря на время, мы твердо знаем и помним: нет на Земле ничего дороже, чем мир! — рекомендуют цитату из Лукашенко авторы методички.

После этого классу следуюет задать вопрос: «Как вы понимаете слова Президента Республики Беларусь "Если мы хотим сохранить страну в этот острый период, мы должны заниматься каждый своим делом?"». Так начинается вторая часть «информационного часа», посвященная обсуждению понятия «мир».

Сами составители методички предлагает такое определение: мир — это состояние спокойствия и стабильности; если страна находится в мире, то ее граждане чувствуют себя в безопасности и «живут в относительном благополучии».

После разговора о мире ученикам следует задать следующие вопросы: «Что мы можем сделать, чтобы мир стал лучше?»; «Какие черты характера проявляет белорусский народ в сложных обстоятельствах?».

В завершение ученики должны нарисовать голубя мира и обменяться картинкой с соседом по парте, «сопровождая обмен добрыми пожеланиями».

Старшие классы. Конституция и памятки

Старшеклассникам также предстоит посмотреть выступление политолога Гигина на телевидении.

После этого классный руководитель акцентирует внимание на двух статьях Конституции: 79-й, согласно которой гарантом прав и свобод является президент, и 18-й, где сказано, что Беларусь «исключает исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

Далее в рекомендациях приводятся слова, которые Лукашенко сказал, подписывая решения референдума: «Мы сделали акцент на миролюбивой политике». В документе приводятся ссылки на нужное видео и текст Конституции.

Потом классному руководителю следует обсудить со старшеклассниками первые слова гимна Беларуси, и спросить, как они понимают высказывание Лукашенко о том, что в трудный период каждый человек должен заниматься своим делом.

«Информационный час» близится к завершению. Учитель приводит слова Лукашенко о том, что «нынешняя ситуация» стала «прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других». Школьникам напоминают, что до начала «боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной», однако это предложение было «проигнорировано».

Отмечается, что Лукашенко удалось организовать переговоры России и Украины, «лично гарантировав безопасность и обеспечение всем необходимым».

Под конец класс должен проработать памятки из учебников обществоведения — «Проверяем достоверность и надежность информации», «На что необходимо обратить внимание при чтении новостей (как распознать фейки)», «Как отделить факты от мнений в медиа», «Памятка по безопасности в сети», «Памятка для проверки фотографии в сети».

Ученикам предлагается обсудить, для чего создаются фейковые новости и как их распознать, «как каждый из нас может изменить мир к лучшему», «что поможет нам справиться с любой бедой» и «с чего начинается единство народа». По итогам «информационного часа» старшеклассники могут создать интерактивные плакаты о мире, дружбе и взаимопомощи.