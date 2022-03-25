Маршрут «Афины — СИЗО». В Гродно будут судить россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair

Софья Сапега родилась во Владивостоке в 1998 году. В 2006-м, когда девушке было восемь лет, ее родители развелись. Мать вышла замуж за беларуса и вместе с дочерью переехала в Лиду. После школы Сапега поступила в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе и по окончании бакалавриата продолжила учебу в магистратуре. Софья сохранила российское гражданство, получив в Беларуси и Литве вид на жительство.

«Она увлекалась рисованием, модой и философией Мартина Хайдеггера», — рассказывал российской «Новой газете» знакомый задержанной. После окончания вуза Сапега собиралась работать по специальности — юристом.

По словам Андрея Сапеги, отца россиянки, во время протестов его дочь находилась в Беларуси, однако он не знает, участвовала ли она в них. Мать задержанной Анна Дудич в комментарии «Би-би-си» утверждала, что Софья уехала в Литву «примерно 11-12 августа». «Она не участвовала в протестах, она была с нами, мы были на даче в день выборов», — защищала женщина свою дочь.

С 26-летним Романом Протасевичем, по рассказу матери, Сапега познакомилась в вильнюсском баре. На момент задержания пара встречалась полгода: «Мне кажется, отношения у них с Романом были серьезные. Между ними существовала любовь, это однозначно. Насчет пожениться не знаю, насколько она была готова или нет, Софья у нас очень серьезная дама».

Посадка самолета

23 мая 2021 года Роман Протасевич и Софья Сапега летели на рейсе авиакомпании Ryanair по маршруту «Афины-Вильнюс». В столице Греции молодые люди провели неделю. В то время там проходил экономический форум, на котором присутствовала Светлана Тихановская — два дня Протасевич работал на встречах фотографом.

До Вильнюса Сапега и Протасевич не долетели — самолет приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Молодых людей сняли с рейса и задержали по уголовным делам.

Роман Протасевич задержан после экстренной посадки самолета в минском аэропорту

В интервью сотруднице телеканала «Беларусь 1» Ксении Лебедевой Протасевич говорил, что при посадке самолета переложил свою технику Сапеге, так как не предполагал, что ее тоже могут задержать. Сама Софья так описывала обстоятельства своего задержания в интервью госканалу:

«После того, как самолет приземлился в Минске, по два пассажира [нас] начали выводить из самолета для проверки личных вещей с собакой. После проведения всех досмотров мы отправились в главное здание аэропорта, где уже на втором этаже мы стояли в очереди, ожидали таможенного контроля. Во время прохождения таможенного контроля я заметила, что Романа увели, он не стоит больше в очереди. И спустя еще минут 15-20 объявили, что к таможенному контролю приглашается женщина. После чего я прошла таможенный контроль, двое сотрудников назвали мое имя и фамилию, я прошла с ними».

«Мы узнали из инстаграма, что произвел посадку рейс, [летевший] из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе, — рассказывала Анна Дудич. — Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь».

«По прилету она только успела мне написать протяжное "Ма-а-а-а-м-а-а-а" и все. Связь на этом закончилась», — вспоминала женщина. На следующий день саммит ЕС запретил беларуским компаниям летать в ЕС и призвал немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.

Редактор экстремистского канала

Вечером 25 мая телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с задержанной россиянкой. Софья рассказала, что летела на одном самолете с Романом Протасевичем и заявила, что является «редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел». В канале опубликовали два скриншота с подписью «Сапега сливает информаторов». По утверждению администраторов канала, на скриншоте был представлен список тех, «кто имеет отношение к "ЧКБ"».

«К примеру, S.A. — это Софья Сапега. А аббревиатура такая потому, что она Софья Андреевна, прямо как жена Льва Толстого. Павук — это человек из команды Степана Путило. Куратор и Первый — еще разберемся, а вот Роман и Степа — два попугайчика-неразлучника. На втором скрине — "предложка" и вся информация телеграм-бота администраторов ресурса по Минску. Смотрите, тут и Франак Вячорка, и тот самый Куратор, и S.A.!», — уверял близкий к силовикам канал.

В «расследовании» телеканала ОНТ, посвященном посадке рейса Ryanair, диктор называл, Сапегу «боевой подругой» Романа Протасевича: «Она — редактор экстремистского телеграм-канала, который публикует личные данные госслужащих, силовиков, а также сливает в сеть адреса и телефоны их родных и близких. И даже детей. В ее гаджете обнаружат более 80 заметок такого характера уже готовых к публикации».

В интервью сотруднику RT Константину Придыбайло Протасевич говорил, что София Сапега «работала на телеграм-канале как наемный рабочий» и «не вкладывала в это какую-то идеологическую подоплеку».

«У нее даже нет ни одного фото с бчб, она никогда в митингах не учавствовала даже в Вильнюсе. Она всегда была человеком очень далеким от политики. Когда мы начали встречаться она уже из моих слов чуть больше начала узнавать от меня. Но тем не менее для нее сразу попасть в СИЗО КГБ сразу был шок. Ей тяжело, чисто в эмоциональном плане», — рассказывал Протасевич.

Домашний арест

В начала июня Анна Дудич получила от дочери первые письма. Их фрагменты опубликовала «Би-би-си». Сапега писала о страхе «отстать от жизни» и «выйти никем и абсолютно ненужной обществу»; она переживала, что так и не защитила магистерскую работу.

«Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но, кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу. Мне не хотелось об этом писать, но поделиться мне не с кем и я не удержалась. Простите».

Студентка писала, что в СИЗО много читает, выполняет физические упражнения, ведет дневник и ориентируется по времени с помощью звенящих колоколов.

14 июня на брифинге беларуских властей о посадке самолета, в котором участвовал и сам Роман Потасевич, впервые были официально названы статьи, по которым подозревают Сапегу. Глава СК Дмитрий Гора рассказал, что изначально девушку задержали в аэропорту по подозрению в грубом нарушении порядка, но «практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу» — за разжигание социальной вражды и розни.

Спустя несколько дней после брифинга Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест. Родители Софьи рассказывали, что она живет «одна в съемной квартире в Минске». Им удалось встретиться с дочерью в ресторане. Отчим отмечал, что на Сапеге не было электронного браслета. Спустя еще некоторое время Роман Протасевич написал в твиттере, что они с Сапегой живут в одной комнате: «Товарищ майор живет этажом ниже, если что!», — добавил он.

Обвинение, прошение о помиловании и блиц-опрос от ГУБОП

Незадолго до завершения расследования по делу Сапеги ее отчим утверждал, что девушка написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Он рассказал, что Сапега уже более двух месяцев не живет с Протасевич и находится под домарестом в квартире в Лиде.

В декабре Сапеге предъявили окончательное обвинение по семи статьям УК: возбуждение вражды и розни; организация насилия и угрозы насилием сотруднику ОВД; воздействия на сотрудника ОВД с целью изменения характера его законной деятельности; организация угрозы насилием должностному лицу; угрозы убийством, насилием, повреждением имущества судье; организация воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста; незаконный сбор и распространение информации о частной жизни.

Так как Софья Сапега заключила досудебное соглашение со следствием, по предъявленным обвинениям ей грозит до шести лет лишения свободы вместо — половина от возможного срока в виде 12 лет.

Что такое соглашение со следствием и может ли оно быть выгодным. Разбираем на примере Софьи Сапеги

Отчим девушки Сергей Дудич делился с журналистами, что Софья «психологически раздавлена» обвинением: «Она не ожидала такого обвинения, для нее это было ударом. Минимум 6 лет — это, конечно, катастрофа и для нас. Была надежда, что суда не будет, а будет экстрадиция в Россию. Но видимо, что-то пошло не так. Консул говорит, что только после суда можно обсуждать условия экстрадиции», — говорил он.

Дудич рассказывал, что российское консульство помогало советом «с какими адвокатами лучше работать» и «финансово поддерживало» оплату адвокатов.

По версии следствия, россиянка Софья Сапега «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», создала и администрировала «ряд Telegram-каналов».

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — уверено ведомство. Всего на ресурсах разместили персональные данные не менее 238 человек, среди которых силовики, прокурорские работники, судьи и журналисты.

За свою работу Сапега «получала вознаграждение», а средством совершения преступлений был iPhone 12 Pro Max и ноутбук Apple Macbook Air.

Прокуратура отмечала, что Софья Сапега «выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве», а ее содействие «имело существенное значение в изобличении других соучастников». Кроме того, она «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

В конце декабря, когда расследование дела Сапеги было завершено, телеграм-канал ГУБОП опубликовал «блиц-опрос», как утверждалось, с участием Софьи Сапеги.

В канале текстом на протяжении часа публиковались ответы на вопросы. Силовики утверждают, что Сапега рассказала, кто привел ее в проект, что она «придерживалась моды, где писк моды — это ненавидеть государство и власть» и что зарабатывала в проекте около 700 евро. Кроме того, она рассказала, что после задержания у нее «будто камень с души упал», «пропало чувство мании преследования, страха за свою жизнь» и что «я в один момент стала свободной». По утверждению силовиков, Сапега говорила, что «первое время канал [ЧКБ] развивался благодаря финансам [медиаменеджера и сооснователя Sports.ru] Дмитрия Навоши», «иногда с зарплатами помогали фонды ByHelp и BySol», а вообще «ЧКБ это — "штабной проект" Светланы Тихановской».

Процесс по делу 24-летней Софьи Сапеги 28 марта должен начать расссматривать суд Гродненской области.