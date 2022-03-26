Пессимист. Что известно о Марке Бернштейне — арестованном редакторе википедии из Минска, который правил статью о войне в Украине

Арест. Телеграм против «Мракоборца»

10 марта российский анонимный телеграм-канал «Мракоборец», который называет своей задачей «блокировку авторов фейков», опубликовал коллаж с фотографией и личными данными редактора википедии из Беларуси Марка Бернштейна с подписью: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». На следующий день Бернштейна задержал ГУБОП, а спустя еще один день суд арестовал википедиста на 15 суток по статье о неподчинении милиции.

После поста о Бернштейне на «Мракоборце» «опубликовали еще несколько постов-предостережений для авторов», рассказывает «Медиазоне» российский википедист Михаил Грузнов.

— Про них мы знаем, что вроде все спокойно. Но на всякий случай одного из них, который является администратором, заблокировали, потому что он живет в России и он побоялся, что его могут арестовать и получить доступ к его аккаунту. Еще несколько администраторов, которые живут в России, тоже попросили, чтобы их временно лишили прав администратора до выяснения ситуации, потому что опасаются захвата — и физического, и аккаунта, — объясняет Грузнов.

11 марта администрация Telegram удалила канал, но его создали снова; последовало повторное удаление, потом канал создали в третий раз. «И потом — тишина. Что по факту значит эта тишина, мы не знаем. Либо они новое делают свое расследование-исследование, то ли остыли», — размышляет Грузнов о тактике неизвестных авторов «Мракоборца».

На вопрос «Медиазоны», связана ли блокировка каналов «Мракоборец» и ГУБОП с публикацией персональных данных Марка Бернштейна, в Telegram на момент публикации этого текста не ответили. Вскоре после задержания беларуского википедиста и истории с удалением и воссозданием «Мракоборца» у пользователей телеграма появилась новая опция, которую можно выбрать при жалобе на публикацию — «личные данные».

Кто такой Марк Бернштейн? 52-летний беларус активно вел страницу в фейсбуке, на которой подробно рассказывал, в том числе, о своей биографии. Он состоял в Объединенной демократической партии Беларуси (теперь это партия ОГП — Объединенная гражданская партия); в 1990 году в Вильнюсе участвовал в митинге за независимость Литвы и стоял с пикетом на площади Ленина в Минске в первый день первой сессии Верховного Совета XII созыва, требуя вести прямые трансляции с заседаний парламента; 24 августа 1991 года, за день до объявления независимости Беларуси, Бернштейн в майке с символикой БНФ сфотографировался рядом с гробом, на котором было написано «КПСС».

После задержания википедиста в канале ГУБОПа появились скриншоты из «Мракоборца» с водяным знаком ведомства, фотография Бернштейна в профиль и еще одна, на которой он лежит на полу с руками за спиной в наручниках. Рядом с ним — ноутбук, несколько банковских карточек, беларуский паспорт и маленький бело-красно-белый флаг. На видео, опубликованном силовиками, Бернштейн лежит лицом в пол, а оперативник в штатском хватает его сзади за куртку, спрашивает имя, место жительства и должность. Пост силовиков подписан словом «Дефейкофицирован» с эмодзи в виде государственного флага.

11 марта Telegram удалил и канал ГУБОП.

Реакция википедии. Тысяча анонимных редакторов

Последнюю запись в википедии Марк Бернштейн оставил, вероятно, за несколько часов до задержания — 11 марта в 6:14 он отредактировал ответ пользователю Redboston, с которым дискутировал на форуме об авторском праве. В 10:29 учетная запись Бернштейна была заблокирована.

После его задержания в википедии появилась страница, посвященная арестованному редактору из Беларуси. Ее перевели на 13 языков.

Канал «Википедия. Неофициально» опубликовал обращение к российским и беларуским авторам: им рекомендовали скрыть свои личные данные и редактировать «статьи о войне и на другие темы, которые могут подпадать под новые законы о "фейках", только с дополнительных учетных записей».

Когда в чат русскоязычных википедистов прислали ссылку на пост «Мракоборца», вспоминает Михаил Грузнов, участники сообщества «возмутились тем, что происходит такое преследование авторов».

— А на следующий день, когда Марка задержали, это обсуждали уже и на форумах внутри самой википедии, на самом сайте, и там смешалось и удивление, и страх, и возмущение всей этой историей. И там же быстро решили, что нужно все затирать для того, чтобы никто ничего не мог нового найти. По крайней мере, чтобы это сделать было труднее, — рассказывает россиянин.

После новости о задержании Бернштейна его аккаунт в википедии был заблокирован, а из истории статьи про российское вторжение в Украину пропали имена авторов и содержание правок.

— Если открыть историю статей, например, про вторжение, мы увидим, что администраторы периодически заходят и с помощью специальной опции, доступной для них, скрывают имя автора, кто делал конкретную правку. Таким образом они пытаются усложнить жизнь тем, кто пытается дальше следить за историей правок и анализировать, кто что пишет. Сообщество русской википедии решило, что все это небезопасно и неизвестно, кто будет следующий жертвой, — объясняет Грузнов.

По его словам, раньше такой механизм применялся в русской википедии лишь в исключительных случаях.

— Например, если там были разглашены чувствительные личные данные или какое-то оскорбление. А вот так, чтобы вся история статьи зачищалась, на моей памяти такого не было. Это прямо уникальная история, — говорит он.

Грузнов считает, что задержание Бернштейна не будет иметь значительных последствий для википедии, хотя и не исключает, что желающих редактировать статьи про вторжение в Украину теперь станет меньше. «Но это как максимум», — уверен википедист.

По его подсчетам, все статьи нынешнего «украинского цикла» редактировали около тысячи человек. «Но это всего лишь небольшая часть всех тех авторов, которые по-прежнему правят википедию. Многие просто не хотят касаться этой токсичной, сложной темы. Война когда-нибудь закончится. Все продолжат все редактировать», — сохраняет оптимизм Грузнов.

12 марта вице-президент по устойчивости и поддержке Фонда Викимедиа Мэгги Деннис выразила обеспокоенность тем, что «предпринимаются усилия выявить редакторов википедии, чья деятельность рассматривается как противостояние русскому нарративу о войне».

Вклад Бернштейна в википедию. Марафонец

Первую правку в русскую википедию Марк Бернштейн под ником Pessimist2006 внес 14 июня 2008 года. К 2022 году их насчитывалось уже более 212 тысяч.

— Он был активен на протяжении долгих-долгих лет. Бывает так, что авторы выдыхаются после года или двух правок. А он был вот прям марафонец. И следствием этого стало вот такое количество правок, в том числе, — рассказывает Михаил Грузнов об арестованном товарище по википедии.

Беларус написал более 300 статей; особенное внимание он уделял темам Холокоста и истории Советского Союза. Бернштейн писал и о современной Беларуси — например, про журналиста Петра Марцева, фильм «Крестный Батька» и движение «Говори правду».

Многие его статьи — например, об истории спецслужб Израиля, Холокосте в Беларуси, еврейских беженцах и цензуре в СССР — сообщество википедии отметило как избранные. Такие тексты помечаются золотой звездочкой в правом верхнем углу страницы; это означает, что они отвечают принятым среди редакторов стандартам достоверности и качества.

Как администратор википедии Бернштейна имел статус «подводящего итоги». Грузнов объясняет, что обладатель такого статуса может удалять статьи, хотя и не может их восстанавливать и блокировать других пользователей.

— В случае русской википедии можно говорить, что человеку с флагом «подводящего итоги» сообщество доверяет. Это знак того, что ты примечательный чувак в русской википедии, — добавляет коллега Бернштейна.

В 2012 году беларус поддержал забастовку википедистов, выступивших против внесенного в Госдуму законопроекта «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые российская оппозиция рассматривала как первый шаг к цензуре в интернете. 10 и 11 июля, открывая любую статьи в википедии, пользователи видели баннер «Представьте себе мир без свободных знаний».

Для беларуской википедии Бернштейн перевел с русского несколько своих статей про Холокост; всего он внес в беларускую версию энциклопедии около 500 правок. Однако на самом деле Бернштейн сделал для беларуского викисообщества гораздо больше, говорит википедист Владимир Русакович — например, в 2012-2013 году вел в «Летучем университете» курс для начинающих википедистов. По выражению Грузнова, «у человека болело сердце за википедию».

— Он хотел системно заниматься привлечением новых авторов, воспитанием новых авторов, которые могли прийти в википедию, — рассказывает он о Бернштейне. — Может быть, кто-то из них втянулся и потом стал новым Пессимистом и сделал бы 200 тысяч правок.

По отзывам коллег, Бернштейн был одним из тех, кто не просто редактировал статьи, но выступал организатором вики-движения. Вместе с коллегами он работал над открытием в Беларуси отделения Фонда Викимедиа, который поддерживает инфраструктуру для вики-проектов. По словам Грузнова, создание региональной организации позволило бы лоббировать изменения в законодательстве страны — например, в области копирайта — или внедрять «свободу панорамы».

Википедист Максим Л., говорит, что фонд не получилось открыть из-за бюрократии и слишком больших затрат. «Это серьезная подготовительная работа должна быть. Все никак это не получалось, а сейчас оно, видимо, уже и не получится в настоящей ситуации. Кто-то правит википедию или [трудится] в других вики-проектах, но не хочет чем-то заниматься, какой-то общественной деятельностью вообще», — рассуждает он.

Владимир Русакович вспоминает, что для создания фонда в Беларуси необходимо было 50 человек, но желающих нашлось только 29. «Плюс еще необходимо, чтобы эти люди правили и редактировали википедию хотя бы шесть месяцев, больше за 300 правок», — добавляет википедист.

В 2016 году Бернштейн ушел из википедии «из-за занятости в реальной жизни», через пять лет вернулся в проект. В марте этого года он стал одним из тех, кто правил статью «Вторжение России на Украину».

— Если посмотреть на его вклад в цикл статей о вторжении на Украину, он входил в топ-10 самых продуктивных авторов, — рассказывает Грузнов.

По его словам, Бернштейн «выступал с критических позиций» по отношению к авторам-«государственникам». Грузнов предполагает, что Бернштейна силовики выбрали «как самую легкую жертву», потому что — в отличие от многих авторов — тот был «не анонимен и легко доступен, потому что жил в Беларуси».

Википедия и военная цензура. Выживание

1 марта Роскомнадзор пригрозил заблокировать википедию за статью о вторжении в Украину. Википедисты вывесили на сайте черный баннер, объявив, что «российские власти требуют чего-то там и угрожают блокировкой из-за статьи про вторжение».

— Такой эффект Стрейзанд, когда еще больше трафика пошло на эту статью, — иронизирует Грузнов. Он добавляет, что раньше Роскомнадзор угрожал заблокировать википедию из-за статей о наркотиках.

— Все обеспокоены. [Мы] никак в принципе не объединены, кроме того, что работаем над статьями. Никакого сообщества [в Беларуси], в общем-то, нет. Большинство людей друг друга не знает. Но есть возможности установить этих людей, если очень захотеть. Это сложно, сложно представить, как это технически будет сделано, но я думаю, что нет ничего невозможно. Поэтому на всякий случай решили, что закроемся, — описывает реакцию беларуского сообщества википедистов на угрозы российских властей Максим Л.

По его подсчетам, в беларуском сегменте википедии сейчас около 300 статей, в которых скрыты имена авторов и их правки.

— Это все статьи, связанные с конфликтом на Украине. В общем, все статьи, связанные с российско-украинскими всякими этими, с выборами, с репрессиями, про политзаключенных. Все это сейчас закрыто. Можно править, прочитать. Но кто это сделал, не будет видно. Как с Марком это случилось, то сразу закрыли. Потому что понятно стало, что все это сейчас реально, — говорит Максим.

Срок административного ареста Бернштейна истекает сегодня, но вышел ли он на свободу — неизвестно. Издание «Наша Нiва» сообщило, что против википедиста возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка. «Медиазоне» пока не удалось подтвердить эту информацию.