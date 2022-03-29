Захват аккаунта, вандальные правки, уголовное дело. Что известно о Павле Перникове — (как минимум) втором арестованном редакторе википедии из Беларуси

28 марта прокуратура Брестской области отчиталась о передаче в суд уголовного дела против 30-летнего местного жителя П. По утверждению ведомства, с 29 декабря по 30 апреля 2021 года П. публиковал в википедии и на сайте Международного общества прав человека (ISHR) «заведомо ложные сведения» о работе беларуской милиции и органов власти. Кроме того, он «передал заведомо ложные сведения о причастности органов власти Беларуси к убийству в октябре 2004 года журналистки Вероники Черкасовой, а также к пыткам и убийствам людей». Следствие квалифицировало это как дискредитацию Республики Беларусь (статья 369-1 УК).

Как рассказали «Медиазоне» источники в сообществе википедистов, речь может идти о редакторе с ником Pr12402. Одноименный аккаунт в твиттере принадлежит пользователю по имени Павел Перников из Бреста.

Pr12402 редактирует википедию с 25 августа 2014 года. За семь лет он внес более 84 тысяч правок. Осенью 2021 года владелец этого аккаунта редактировал статьи, посвященные беларуским СМИ, задержанному журналисту «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадию Можейко, журналистке TUT.by Екатерине Борисевич, группам IQ48 и «Ляпис Трубецкой».

28 декабря 2021 года его учетная запись была заблокирована, в качестве причины блокировки указан «Захват учетной записи / взлом пароля».

За день до блокировки, 27 декабря, в несколько статей википедии на тарашкевице с аккаунта Pr12402 были внесены шесть правок. Все они были были сделаны с 17:10 до 17:52.

Например, из статьи об Александре Лукашенко пропал абзац о введенных против него персональных санкциях, из статьи про Веронику Цепкало — упоминание о награждении премиями имени Льва Копелева и Фрица Цоклиха, а из статьи про Марию Колесникову — глава о международной реакции на ее задержание.

Статья «Свобода слова в Беларуси» лишилась почти всей главы о событиях 2020-2021 годов, а в статье под названием «Режим Лукашенко» пропал абзац о резолюции конгресса США с осуждением фальсификаций на выборах, репрессий против мирных демонстрантов и признанием режима «нелегитимным». В статье «Список погибших во время акций протестов в 2020 и 2021 годах» полностью пропала глава «Реакции».

В тот же день с 13:19 по 13:56 Pr12402 внес четыре правки и в русскую википедию.

Из статьи про Марию Колесникову он удалил упоминания о ее статусе политзаключенной, об ужесточении санкций против Беларуси после оглашения приговора оппозиционерке и о призыве посла США в ОБСЕ к освобождению Колесниковой.

В статье о Лукашенко убрал абзац о том, что он удерживает власть дольше всех действующих глав государств в Евразии (кроме монархов и высшего руководителя Ирана), и слова про «авторитарный режим правления».

В статье «Цензура в Беларуси» пропали упоминания об ограничивающих свободу слова законах 2020-2021 годов и многочисленных фактах давления на независимые СМИ: запретах, блокировках, отказах от печати и распространения, предупреждениях, а также уголовных делах против работников медиа и убийстве в 2004 году журналистки газеты «Салідарнасць» Вероники Черкасовой.

Все правки, внесенные от имени Pr12402, были почти сразу отменены, а оригинальные версии страниц — восстановлены. «Сразу понятно, что что-то случилось. Поэтому его и заблокировали», — объясняет беларуский википедист Максим Л.

Он называет вандальные правки «обычным развлечением каких-то не очень нормальных, наверное, людей». Википедист говорит, что удаление целых абзацев, а тем более глав, сразу бросается в глаза, поэтому «умные вандалы» добавляют в статью примерно такой же объем текста, который удалили. «Участники могут даже не обратить на это внимания: "Ну, там, запятую поправил". А там, на самом деле, полстатьи заменены набором знаков», — рассказывает он.

— В этом нет никакого смысла. Бывают люди, которые думают, что они вредят. Им доставляет удовольствие навредить. Кто-то думает, что на самом деле может удалить часть статьи. Но это невозможно. Это просто бессмысленный бред. Либо человек не понимает, либо [действует] в надежде, что это не будет замечено, — рассуждает Максим о мотивах вандалов.

По словам википедиста, подобное происходит ежедневно и «убирается за секунды». Но в случае с декабрьскими правками статей о беларуской политике и прессе он уверен, что их вносил не сам Pr12402, а злоумышленник, получивший доступ к учетной записи редактора.

— Когда просто человек пришел и за десять минут поудалял большие куски в нескольких статьях, то понятно, что он что-то делает плохое. Человек, у которого не одна правка, у которого 80 с чем-то тысяч правок — он такого делать не будет, — резюмирует Максим.

Кто такой Павел Перников

Согласно карточке на сайте Верховного суда, 29 марта в Брестском областном суде назначено закрытое заседание с участием Павла Александровича Перникова. В колонке «Сущность материала (жалобы)» указано: «Жалобы на задержание, заключение под стражу, домашний арест, продление срока содержания под стражей и домашнего ареста, а также на принудительное помещение в судебно-психиатрический экспертный стационар».

В фейсбуке Павел Перников называет себя членом правления Международного общества прав человека, исследователем игры Football Manager, редактором wiiu.pro и менеджером минской группы Bristeil. Кроме того, Перников — администратор форума, посвященного творчеству группы Bee Gees.

В 2020-2021 годах Перников активно репостил материалы о преследованиях независимых беларуских изданий — газеты «Новы час», Hrodna.life, Intex-Press, «Брестской газеты» и других.

Последняя запись в его фейсбуке датирована 17 сентября 2021 года, это репост заметки о работе беларуских журналистов в условиях вынужденной релокации; последний репост в твиттере сделан 26 октября.

На Change.org Перников подписывал петиции за освобождение ксендза Владислава Лазара и против точечной застройки на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка в Минске; кроме того, он давал ссылку на обращение к издателям серии игр Pokemon с просьбой перевести их на русский язык.

В 2013 году, будучи студентом БрГУ, Перников участвовал в конкурсе студенческих работ, посвященных 20-летию Всемирной конференции по правам человека, и получил диплом представительства ООН в Беларуси.

О церемонии награждения студент рассказал в заметке для портала «Виртуальный Брест» и подписался: «Перников П.А., победитель Конкурса, член правления РООЗПЧ». Скорее всего, автор имел в виду Республиканское общественное объединение защиты прав человека, которое зарегистрировано в Беларуси как секция Международного общества прав человека. В качестве контакта РООЗПЧ на сайте Института парламентаризма и предпринимательства указана почта пользователя с именем pr12402.

В сентябре следующего года Перников, судя по фотографии в фейсбуке, посещал Совет Европы в составе молодежной делегации.

На сайте Международного общества прав человека его именем подписаны заметки о семинаре в Бресте и о школе «юных правозащитников»; в 2019 году он составил отчет о кругом столе по проблеме дезинформации в медиа; кроме того, Перников был в числе беларуских правозащитников, выступивших с заявлением «о расовой дискриминации в США» после убийства Джорджа Флойда. В последних публикациях Перников указан как руководитель пресс-центра БС МОПЧ.

В Международном обществе прав человека пока не ответили на запрос «Медиазоны».