«Нам не надо думать, как это делать, — мы уже это делаем». Как беларусы помогают украинцам в войну

Максим Ковалев. Киев — Ивано-Франковск

С Максимом мы говорим еще в начале войны — он остался в Киеве помогать друзьям и знакомым из территориальной обороны: покупать еду, средства гигиены и медикаменты. Если в теробороне помощь была не нужна, парень приходил помогать в магазин.

— В любой магаз просто приходишь, говоришь: «Здрасьте, нужна ли вам помощь какая-то?». На самом деле, здесь во всех городах очередь из волонтеров, то есть не так просто найти себе работу ручную, — рассказывает он.

Самой большой трудностью для волонтера в Киеве Максим называет блокпосты — с беларуским паспортом их проходить сложнее. Ковалев говорит, что относится к этому с пониманием, но перемещение по городу занимает много времени.

— Как-то на одном из киевских блокпостов меня остановили, когда шел пешком. Попросили паспорт, я им дал паспорт и свой вид на жительство. Спросили, почему из Беларуси стреляют по Украине. Я сказал: «Потому что мы не дожали в свое время». Документы вернули и отпустили, я пошел дальше, — описывает Максим.

Во время нашего разговора Максим поделился планами переезда во Львов или Ивано-Франковск — по этим городам перемещаться гораздо проще, говорит он. 7 марта парень уехал в Ивано-Франковск, где продолжает заниматься волонтерством.

— Мы готовим еду для ВСУ, теробороны и переселенцев. Чистим картошку, капусту, лук, раскладываем еду по боксам, запаковываем, моем посуду, — перечисляет беларус.

Арина Коршунова, Ивано-Франковск

Арина переехала в Ивано-Франковск из Киева за несколько недель до начала войны. С первого дня российского вторжения девушка искала возможности «чем-то помочь Украине». В территориальную оборону беларуску без боевого опыта не взяли. В первые дни войны она решила сдать кровь на нужды фронта.

— Все пять часов, пока я стояла в очереди, я волновалась, потому что мне нужно было достать мои беларуские документы. Это были первые дни, и чувство стыда было настолько большое, что я просто тряслась и плакала в очереди. Люди рядом разговаривают друг с другом, носят чай, шоколадки, пиццу — очень напоминает Беларусь в 2020 году. Я очень волновалась, но мне были рады. Удивились, что я пришла, и были рады, — упоминает Арина.

Девушка рассказывает, что у нее были «силы и желание всеми возможными способами помогать Украине в ее борьбе», поэтому на сдаче крови она не остановилась. В первые дни войны Арина укрепляла здания вместе с местными жителями.

— Даже дети помогали завязывать эти мешки [с песком], женщины помогали их носить — все очень-очень быстро происходило. Но уже буквально через день-два, когда я подошла туда, меня просто как девушку не взяли. Там столько парней, столько мужчин, которые говорят, что нет мне там места, так как, условно говоря, физической силы у меня недостаточно, чтобы быть с ними наравне. Хотя эта неправда! — смеется Арина.

Сейчас она помогает готовить еду для ВСУ, территориальной обороны и беженцев в местном баре, куда попала по наводке знакомых.

— Здесь кипит работа каждый день очень много часов, я очень счастлива здесь находиться, потому что здесь нет места тревоге или каким-то другим переживаниям. Все люди сильно поддерживают друг друга и тут играет музыка, бегают собаки, все очень милые — очень крутая атмосфера, — делится Арина.

Ира Лукашенко, Львов

Ира занимается волонтерством во Львове, куда она переехала из Киева на второй день войны. Она объясняет, что не хотела «сидеть в убежище и ничего не делать». Когда девушка увидела новости о больших очередях на границах, то решила перебраться в приграничный город, чтобы помогать тем, кто уезжает от войны. Сейчас Ира занимается разными задачами по заявкам, которые появляются в волонтерских чатах.

— Я волонтерю в информационном центре, то есть онлайн. [Делаю] все, что касается консультаций: куда обращаться и по каким вопросам, что делать, куда идти, кому звонить и так далее. Второе: я покупаю еду, вещи первой необходимости тем, кто не может себе этого позволить. Ну и третье: есть локации, где беженцы могут посидеть и отдохнуть после того, как они убежали, и после того, как они в подвалах прятались несколько дней. Одному из таких шелтеров мы помогаем: привезли полностью все матрасы, подушки, одеяла, еду и все, что нужно для размещения людей, — описывает свои обязанности Ира.

Она рассказывает, что хотела вместе с подругой помогать на границе, но не сложилось — помешал беларуский паспорт.

— Нам сразу сказали: «Вы можете даже не соваться. Беларусы, лучше сидите в городе. Если вы выедете, то обратно не заедете — вам никто не даст», — объясняет девушка.

Ира вспоминает, как однажды вместе с другими волонтерами встретила патруль территориальной обороны: «Начали документы спрашивать, задавать вопросы, даже к таксисту прицепились, что у него нет львовской прописки. Когда увидели документы беларуски, тоже начали задавать вопросы: "Вы вообще знаете, что вы делаете? Из вашей страны летят ракеты", — и так далее. Нам было очень страшно, но мы показали документы волонтерства и нас пустили, все хорошо».

Ира говорит, что после этой встречи целый день приходила в себя.

— Очень-очень грустила и переживала: «Да как так? Да мы помогаем, а они тут на нас?..» Злость — это нормально, особенно в условиях войны. Можно их понять, тем более другие люди понимают, кто мы такие и зачем мы делаем что-то, — считает беларуска.

Михась Тананко, Варшава — Львов — Пшемысль

Михась — студент польского вуза, сейчас он помогает беженцам на вокзале в приграничном Пшемысле. До этого парень успел побывать волонтером в Варшаве и во Львове. В начале войны Михась уехал в Варшаву — собирал гуманитарную помощь, но через несколько дней вернулся в университет.

— Я понял после первого дня, что просто не могу находиться [в университете]: голова в другом месте. Все мысли про Украину, на парах читаю про Украину — сижу плачу, вообще не могу учиться. Я пришел в деканат, попросил дать мне отпуск на месяц. Они вошли в положение, сказали: «Конечно, едь помогай», — рассказывает парень.

Михась получил отпуск от деканата и собирался уехать во Львов, но задержался в Пшемысле.

— Я не знал, что на вокзале происходит. Я ехал [на вокзал] на один день. Тут был такой хаос, когда я приехал: очень много людей. И я так завертелся-закрутился, что просто шесть дней без передышки волонтерил, спал по два часа на полу. Очень сильно нужна была помощь с переводами с украинского на английский, польский, поэтому я тут остался на долгое время, а потом уже поехал во Львов, — вспоминает студент.

Во Львове Михась плел маскировочную сетку и пытался найти себе еще какую-то работу. Через шесть дней он понял, что волонтеров в городе достаточно, и решил вернуться в Пшемысль.

— Там вся страна волонтерит. Я почувствовал, что на границе моя помощь намного нужнее: тут мало людей, которые знают несколько языков, — объясняет свое решение парень.

На момент нашего разговора Михась не был дома 20 дней. На вокзале в Пшемысле он помогает людям найти жилье и транспорт. Парень волонтерит вместе со своими друзьями и отмечает, что на вокзале в Пшемысле много других беларуских волонтеров.

— Я приехал к подруге сюда, и потом я рекламировал в инстаграме, что я здесь, писал: «Приезжайте, помощь нужна». И после этого приехали человек десять. Я тут ездил по границам разным, и тоже встречал беларусов на каждой. Везде помогают, везде есть беларусы. В каких-то моментах их даже больше, чем украинцев и других, — говорит он.

Анна и Антон Шеменковы, VetInfo

Супруги-ветеринары Анна и Антон создали в телеграме свой канал, в котором консультировали беларусов с домашними животными: помогали расшифровать анализы, давали советы, высказывали мнение относительно диагноза питомца. С 24 февраля пара помогает всем, кто бежит от войны со своими питомцами, или просто нуждается в консультации.

Ветеринары объясняют, что домашние животные испытывают сильный стресс, который приводит к различным патологическим процессам: пищевым аллергиям, запорам, отказу от корма, угнетению нервной системы или, наоборот, повышенной возбудимости.

— Доктор может высказать свое мнение относительно возможного диагноза. Мы даем советы, как по возможности устранить проблему самостоятельно, особенно в условиях закрытых ветеринарных клиник. За время войны к нам обратились человек 500, — рассказывают супруги.

В телеграме они публикуют советы о том, как помочь животным пережить эвакуацию и передержку, собирают полезные ссылки — правила въезда животных в разные страны и адреса клиник, которые могут помочь бесплатно.

— Мы организовали сбор средств для помощи украинским животным. Подписчики собрали две машины корма, наполнителей, туалетов, переносок и пеленок, — делятся ветеринары.

Сейчас Анна и Антон предлагают всем желающим получить консультацию за пожертвование, которое пойдет на помощь украинским животным.

Полина Бродик, Free Belarus Center

Полина — координаторка инициативы Free Belarus Center. В Украине организация оказывала гуманитарную поддержку беларусам, которые были вынуждены уехать из страны. Сейчас FBC помогает и украинцам — в первую очередь с эвакуацией.

— За это время мы уже вывезли больше 2 000 людей автобусами из Киева и Львова. Все автобусы двигаются в направлении западных регионов Украины, и дальше к польской границе, но ее не пересекают, — рассказывает Бродик.

По ее словам, в FBC давно ищут возможности эвакуации людей из других регионов. На следующий день после нашего разговора автобус от инициативы впервые забрал людей из Запорожья, куда их привозят из Харькова, Мариуполя, Энергодара и других городов. На момент публикации нашего текста инициативе удалось вывезти из Запорожья больше 100 человек.

«Вы в своем уме? У нас война!». Как журналистки «Медиазоны» выбирались из Киева

Кроме эвакуации людей из Украины, FBC занимается гуманитарными грузами. Их направляют в конкретные пункты территориальной обороны или госпитали.

— Вчера приехали 20 инвалидных колясок, которые были куплены инициативой беларусов в Германии — Razam. Мы помогали их перенаправить: 10 пойдут в военный госпиталь в Киеве, и еще 10 во Львов — инициативе, которая работает с людьми с инвалидностью и ветеранами АТО, — приводит пример Полина.

У Free Belarus Center есть горячая линия: связаться с волонтерами можно по телефону и через телеграм-бот.

— Неделю назад у нас было больше 4000 запросов. Это может быть все, что угодно, на самом деле. Сейчас к нам поступил запрос от подозреваемых, которые находятся в Лукьяновском СИЗО. Они попросили помощь с питанием, потому что до них доходит в последнюю очередь, — рассказывает Полина Бродик.

Она вспоминает один из самых сложных запросов: нужно было найти медикаменты для онкобольной женщины в Черкассах. Лекарств на тот момент нигде не было.

— Мы перепробовали все варианты: обзванивали онкодиспансеры, звонили в местную областную администрацию, в Минздрав на горячую линию. Эти лекарства нашлись в Киевской области, ближе к Черниговской, что уже опасная зона. В тот момент, когда они [лекарства] уже были на пути в Черкассы, с нами связалась дочь больной женщины и сказала, что они только что вышли от врача, который сказал, что это уже безнадежно. Это было очень сложно эмоционально, — делится Бродик.

Она отмечает, что на горячую линию часто обращаются люди, которые находятся в панике и просто нуждаются в поддержке. Для них есть отдельный бот, к которому подключены несколько психологов.

Наста Базар, Краков

Наста — низовая активистка. Она жила в Украине год и три месяца, а в декабре вместе с женой и детьми переехала в Краков. В Киеве Наста открыла пространство для ивентов и взаимопомощи «Беларускі Хаб» и помогала беларусам, которые переехали в Украину. После переезда в Краков она продолжила помогать беларусам в вынужденнной эмиграции, а с начала войны помогает и украинцам.

— Разница только в том, что у всех, кто уезжал из Беларуси, если есть жилье, то оно целое. У всех, кто сейчас приезжает из Украины, чаще всего это жилье уже разрушено, — говорит она.

Наста вместе с женой и подругой занимается разными видами помощи. С начала войны они встречают беженцев на границе, находят им временное жилье и помогают арендовать квартиры. Активистка говорит, что чаще всего удается помочь, задействуя многочисленные связи.

— Моя знакомая беларуска из Киева приехала сюда и попросила дать переночевать ее подруге-украинке. Эта подруга говорит: «Слушай, у меня есть подруга, которая хочет ехать, но она боится за рулем сама ехать из Киева». Я ей подкидываю беларусов, они садятся вместе и едут из Киева в Польшу, — приводит пример Наста.

По ее наблюдениям, к волонтерству в Кракове активно подключается беларуская диаспора.

— Я знаю, что очень многие мои знакомые ездят на границу, забирают людей к себе, рассказывают, куда можно ехать дальше. Очень многие ходят на вокзалы волонтерить, многие — на пункты отдыха. Я не знаю, честно, ни одного беларуса и беларуски, которые бы сидели здесь такие: «Я работаю, меня это не волнует», — рассказывает активистка.

Вскоре после начала войны квартира Насты и ее жены Даши превратилась в импровизированный склад. Знакомые пары, которые заселяют к себе людей, приходят к ним за матрасами и постельным бельем.

— Нам повезло: квартира, которую мы сняли, до этого сдавалась туристам, и здесь было очень много постельного белья, полотенец и так далее. Владелец квартиры — очень приятный поляк, и он сказал, что все это можно отдавать. Люди начали нам еще привозить постельное белье, одеяла, подушки. Не так давно из Бельско-Бялы нам привезли матрасы одноместные и кучу детских [матрасов] — это все у нас лежит, — рассказывает Наста.

Она отмечает, что многие люди готовы разместить беженцев у себя дома, но со временем у вторых появляется необходимость искать долговременное жилье. В этом Наста и Даша тоже предлагают свою помощь: ищут квартиры и связываются с риэлторами. Но женщины мечтают решить вопрос с долговременным жильем для беженцев другим способом.

— Очень хотелось бы снять хостел — мы ищем сейчас желающих в этом всем участвовать и, соответственно, хостелы. Второй вариант — это квартиры, но в них [можно разместить] меньшее количество людей, — делится идеей Наста.

Активистка рассказывает, что работает над открытием феминистского центра солидарности вместе с польской организацией «Автономия».

— Это будет пространство для женщин, куда можно будет приходить, попить чай, поговорить. Мы с Дашей запускаем группы взаимоподдержки для женщин, арт-терапию. С коллежанками будем делать кинопросмотры, дискуссии и вообще все, что захотим, чтобы это было безопасное место для женщин, куда можно прийти и получить поддержку, — говорит Базар.

Активистка размышляет о беларусах, которые занялись волонтерством: «У нас просто есть опыт. Мы очень сильно сплотились еще на истории с ковидом, потом мы сплотились очень сильно во время нашей революции. Нам не надо думать, как это делать, — мы уже это делаем. Поэтому, мне кажется, беларусы очень включились».

Наталия , Берлин

24 февраля Наталия прилетела в отпуск в Дубай и уже в такси узнала, что Россия напала на Украину. Она решила вернуться в Германию раньше и через полторы недели стала волонтеркой на берлинском вокзале.

— Огромное количество людей приезжает на поездах и автобусах в Берлин. Они не говорят на немецком и зачастую не говорят на английском. Они не знают, что делать, когда приезжают. Тут подключаются волонтеры — встречают людей и помогают им разобраться, что делать дальше, — рассказывает Наталия.

Беларуска переводит вопросы беженцев на английский и связывает их с другими волонтерами. За время волонтерства Наталия сменила несколько занятий, например, делала сим-карты для беженцев и раздавала еду на вокзале. По ее словам, несмотря на большое количество волонтеров, среди них не хватает людей, которые говорят на украинском или русском языках.

— Очень много волонтерит ребят, которые говорят на английском, немецком, испанском, итальянском — для них иногда даже нет работы. Моя знакомая беларуска ходила [волонтерить], и она мне сказала, что беларусы особенно полезны по сравнению, например, с россиянами, потому что понимают польский и украинский.

Яна Козюля, Razam

Яна — одна из координаторок сбора гуманитарной помощи в организации беларусов в Германии Razam. В начале войны инициатива открыла пункт сбора гуманитарной помощи, сейчас он один из самых крупных в Берлине, уверяет волонтерка.

Гуманитарную помощь организация начала собирать вместе с украинцами. Как говорит Яна, украинцы отвечают за транспортировку, а беларусы — за организационную часть. Изначально гуманитарку отправляли только в Украину и на границу, а сейчас ее можно получить и в Берлине.

— Очень много беженцев приезжают в Берлин с пустыми руками, и им очень нужна одежда. На момент, когда остро встал этот вопрос, в Берлине был единственный пункт выдачи — на вокзале, и всех людей обслужить никак не успевали. Мы открыли своеобразный шоурум, разложили одежду по размерам, поставили столы — когда с детьми приходят, дети там могут рисовать, там игрушки для них есть. В этой точке выдачи одежды мы раздаем и пищу: каждый день с 14 до 17 можно получить порцию горячей еды, — рассказывает координаторка.

Яна Козюля работает гидом по Берлину, и сейчас она проводит бесплатные экскурсии для беженцев.

— Я подумала, что для людей, которые приехали в незнакомый город, здесь все чужое и отталкивающее. [Решила], что было бы неплохой идеей показать им город. Очень оперативно заполняются все места [на эксукрсии]. Эту идею я подсмотрела у своей коллеги из Гамбурга, следом за мной ее подхватили другие мои берлинские коллеги, потом девушка из Стокгольма, — рассказывает Козюля.

Яна добавляет, что в инстаграме ей каждый день приходит большое количество разных вопросов от беженцев.

— Просто: «Здравствуйте, я не знаю вообще, можете вы помочь или нет, но мы приехали в Германию и не знаем, нам тут надо регистрироваться?» и так далее, — описывает она.

Волонтерка создала подборку ссылок, чтобы отвечать людям на вопросы о гуманитарной помощи, регистрации и трудоустройству: «Каждый день вот такая горячая линия получается непроизвольная», — улыбается она.