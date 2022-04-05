Карта мародеров. Куда отправились посылки российских военных из Мозыря

Днем 3 апреля инициатива активиста Антона Мотолько «Беларускi Гаюн», отслеживающая передвижение военной техники в Беларуси, опубликовала трехчасовую запись с камеры мозырского отделения СДЭК. Видео было подписано «Российские солдаты отправляют через СДЭК краденые в Украине вещи в РФ». По информации проекта, запись сделана 2 апреля, однако по данным камеры утверждать это невозможно — в ней сбиты настройки даты и времени. Звука на видео нет.

На карте ниже отмечены города, в которые отправляли посылки из Мозыря, их количество и вес.

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Издание «Зеркало» связалось с мозырским отделением СДЭК, где журналистам подтвердили, что видео действительно записано 2 апреля, а запечатленные на нем люди в форме предъявляли российские паспорта. В курьерской службе изданию рассказали, что россияне отправляли технику, теплую одежду и «какой-то инвентарь» и говорили, что в Беларуси эти товары дешевле. Возникшую в тот день очередь в компании назвали «непонятным наплывом», нетипичным для отделения.

На момент публикации этого текста камера в мозырском отделении снова ведет трансляцию — она по-прежнему перевернута, неправильно показывает дату и время. Еще вчера днем камера была отключена, причем «Зеркало» утверждает, что ее выключили уже через три часа после публикации «Беларускага Гаюна».

«Медиазона» спросила у PR-директора СДЭК Анны Иоспа, почему камера в мозырском отделении не работала 3 апреля, и уточнила, когда трансляцию возобновили.

— Камеры работают в штатном режиме. СДЭК — открытая компания и по регламенту не отключает камеры в ПВЗ, — сказала она.

На вопрос о том, возросло ли в последнее время ли количество отправлений от российских военнослужащих, Иоспа ответила, что СДЭК принимает посылки по паспорту и не запрашивает информацию о месте работы клиента. Льгот для военнослужащих в компании тоже не предусмотрено, уточнила пресс-секретарь.

Что происходит на видео

Трехчасовое видео из мозырского офиса СДЭК открывается кадром, на котором видны четыре человек в камуфляже и бело-синих тельняшках — вероятно, десантники или морские пехотинцы. Они стоят среди нагромождения пакетов и коробок, а их сослуживцы регулярно приносят новые — в какой-то момент посылок становится так много, что входящим приходится протискиваться через них. Военные запаковывают посылки пленкой и скотчем, измеряют их рулеткой.

На девятой минуте видео один из военных, который координирует действия своих товарищей и общается с работницей СДЭК, начинает разбирать конверты и бумаги на столе. На одной из них крупным шрифтом записаны имена и номера телефонов. Одна из фамилий — Дегтярев — видна достаточно четко.

На 11-й минуте становится видна часть содержимого одной из сумок: военный достает из нее видеокарту и две бутылки — судя по всему, с алкогольными напитками. Через 20 минут один из людей в форме, улыбаясь, приносит в офис СДЭКа электросамокат, который тоже упаковывают как посылку. За три часа, что длится видео, военные упаковывают также кондиционеры и аккумуляторы; в одном из кадров виден пакет из украинского ТЦ «Эпицентр».

Отправители и адреса

Вечером 4 апреля инициатива Антона Мотолько «Беларускi Гаюн» и активистский проект «База данных» опубликовали списки предполагаемых отправителей. «Беларускi Гаюн» утверждает, что идентифицировал 16 солдат, которые послали в Россию грузы весом от 50 до 450 килограммов. «База данных» назвала сразу 69 отправителей и привела такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым можно отслеживать отправления.

Все номера посылок «Медиазона» проверила на сайте СДЭК — они действительны, приняты в мозырском отделении компании и принадлежат людям, фамилии и инициалы которых полностью совпадают с указанными «Базой данных».

Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск — этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление — почти полтонны.

На сайте СДЭК есть калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость доставки в зависимости от маршрута, веса посылки и тарифа. Доставка груза габаритами 120х120х80 см и весом до 200 кг из Мозыря в Рубцовск стоит 12 325 российских рублей. По тарифу «Посылочка» небольшой груз до 12 кг (33х34х26 см) из Мозыря в Рубцовск доставят всего за 907 рублей.

Военные в новозыбковском СДЭКе

«Медиазона» заметила военных, отправляющих посылки через СДЭК, и в российском Новозыбкове, городе в 70 километрах от украинской границы и в 30 — от беларуской. Судя по трансляции на сайте курьерской службы, как минимум два дня подряд — 4 и 5 апреля — люди в форме упаковывали там самые разные вещи. На отрывке записи от 4 апреля, которую посмотрела «Медиазона», видно, как двое людей в военной форме упаковывают в коробки одежду камуфляжной расцветки. 5 апреля «Медиазона» снова заметила среди вещей, которые упаковывали военные, камуфляжную одежду, а кроме того — черный офисный стул.