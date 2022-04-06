Рельсовая война и ее жертвы. Что известно об охоте беларуских силовиков на железнодорожников и предполагаемых диверсантов

Днем 27 февраля анонимная хакерская группа «Кибер-партизаны» заявила о взломе компьютерной сети «Белорусской железной дороги» (БелЖД). Хакеры писали, что таким образом пытаются «затормозить переброс оккупационных войск и дать украинцам больше времени на отражение нападения». По их утверждению, железная дорога перешла на ручной режим управления, это должно замедлить движение поездов.

В тот же день перестал открываться сайт БелЖД. Очевидец рассказывал «Медиазоне», что в поезде Брест-Минск при проверке билетов у пассажиров проводница записывала их данные на листок бумаги. «Вся система вышла из строя», — передавал источник ее слова.

БелЖД отчитались о полном восстановлении доступа к своему сайту только спустя две недели.

2 марта заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич записал ролик в полевой форме на фоне железнодорожных путей. Он рассказал об «инфоатаке» на Беларусь. «Уже в ночь с 28 февраля на 1 марта мы зафиксировали на территории Гомельской, Могилевской и Минской областей три факта умышленного поджога общеопасным способом релейных шкафов и блокирования ж/д путей», — говорил милицейский начальник. По его словам, после этого железные дороги взяли под охрану подразделения внутренних войск и милиция.

Казакевич добавил, что в Столбцах в ночь с 1 на 2 марта силовики задержали пару, которая «блокировала железнодорожные пути». «Само действо они снимали на мобильный телефон и комментировали. Характер комментариев не оставлял сомнений в террористической направленности этих действий», — рассказывал Казакевич. Затем зрителю демонстрировалось снятое на телефон в темноте вертикальное видео с горящими шпалами.

«Брестское направление. Ни одна ***** [запикано] не пройдет на Украину», — произносил голос за кадром.

После этого на экране появлялся мужчина со ссадинами на лбу и переносице. Он признавался, что «положил два полена на путя», так как «насмотрелся телеграм-каналов, был несогласен, хотел выразить свою поддержку и подпалил эти полены».

«Любые действия, которые намереваются совершить в отношении инфраструктуры железной дороги, будут квалифицированы как терроризм. Реакция будет мгновенной и самой жесткой. Как известно, с террористами нельзя договариваться — их можно только уничтожать», — резюмировал Казакевич.

По информации правозащитного центра «Вясна», речь шла о супругах Екатерине и Сергее Глебко. Их подозревают в терроризме.

В тот же день пресс-служба МВД без каких-либо подробностей сообщила о задержании в Жодино 35-летнего «рельсового партизана».

3 марта ГУБОП опубликовал видео с бывшей сотрудницей главного расчетного информационного центра БелЖД. «Работница железной дороги хотела помочь предателям из BYPOL, прошла полную регистрацию в "Перамоге", готова была к получению задания, но планам не суждено было сбыться», — объясняли силовики. Сама девушка не сразу вспомнила название чата, из-за которого ее задержали. «Мне пояснили, что задержали меня… Регистрация в чат-боте "План"… "План перамоги"», — неуверенно произнесла она на камеру.

4 марта ведомство отчиталось о задержании троих жителей Светлогорска, которые за несколько дней до этого облили горючей жидкостью релейный шкаф сигнальной установки на железнодорожном переходе за городом и подожгли.

«Оборудование выгорело полностью, что привело к возникновению опасности для движения поездов», — сообщили в МВД.

«Связался через брата с представителем BYPOL Азаровым, который позвонил мне по видеосвязи, узнал, как меня зовут. Сказал, что свяжется позже со мной. Они со мной связались, сказали, что нужно совершить… Поджечь железную дорогу, ящик, на железной дороге. Мы встретились втроем на гаражах. Оставили там машину, взяли костюмы, взяли масло. Телефоны оставили в гараже. И мы поехали в сторону <﻿нрзб﻿> бора», — рассказывал задержанный на видео.

В милицейском ролике его лицо размыто, однако скриншот оперативной съемки, на котором хорошо виден заплывший глаз светлогорчанина, опубликовал за несколько часов до релиза МВД провластный телеграм-канал «Желтые сливы». Следователи возбудили уголовное дело по статье об акте терроризма.

5 марта в канале «Обратная сторона» появилось видео с 34-летним дальнобойщиком из Бреста по имени Виталий. «Так как работал на железной дороге в свое время, стал предлагать варианты, как можно парализовать действие железной дороги», — говорил мужчина. На скриншотах, прилагавшихся к посту, видны сообщения в чат-бот редакции Nexta: их автор предлагает торомзить движение поездов ложными сообщениями о минировании путей и представляется бывшим железнодорожником.

6 марта МВД отчиталось о задержании 43-летнего жителя Осиповичей. По информации ведомства, в «январе-феврале» он вступил в «ряд экстремистских формирований» и хотел участвовать в акциях прямого действия на железной дороге. Дома у него нашли «горюче-смазочное материалы, пригодные для использования в качестве коктейлей молотова». Против осиповчанина возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистском формировании.

В тот же день силовики задержали 49-летнего витеблянина, работавшего «в сфере электросвязи» в организации, входящей в структуру БелЖД, который с февраля по март «планировал выведение из строя систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения». Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к акту терроризма.

17 марта сотрудница телеканала «Беларусь 1» Ксения Лебедева выпустила сюжет под названием «Теракт местного раZлива», в котором рассказала о двух жителях Мозыря — Сергее Плешкуне и Юрии Сельвиче.

На оперативной съемке двое человек в помещении, похожем на гараж, обсуждают, как можно повредить рельсы. Сначала слышна реплика о «накладке на рельсы» устройства, которые собеседники описывают как «трамплинчик». После склейки один из них предлагает «резать рельсы и разворачивать их в сторону», а затем речь заходит о коктейлях Молотова.

По утверждению Лебедевой, у мужчин изъяли 45 пустых бутылок, семь баллонов с белой и красной краской, селитру, пневматический пистолет Макарова и «четыре баллона для зарядки, в том числе, легковоспламеняющуюся жидкость», две бейсбольные биты, пять петард «Кобра», нож, бчб-браслет и макет гранаты Ф-1. Мозырчане стали фигурантами дела о приготовлении к теракту.

18 марта советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в очередном видеообращении призвал «устроить тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях». Он перечислил пять направлений, где важно «срывать снабжение противника»; одним из них Арестович назвал Гомель-Киев. Через три часа беларуская генпрокуратура возбудила против него уголовное дело о призывах причинению вреда нацбезопасности.

В тот же день телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщил, что вооруженные патрули, охраняющие пути, «будут ходить в гражданской одежде», а «на некоторых участках ничего лучше придумать не смогли, как поставить по 2-3 силовика к каждому релейному шкафу».

24 марта «Беларусь 1» показала сюжет о молодом участнике «Плана Перамога», который по собственной воле пришел в КГБ и рассказал, что получил задание вывести из строя шкаф управления автоматикой железнодорожных путей. Героя сюжета представили как Сергея Орлова, на его руке был заметен белый браслет — один из символов протеста 2020 года.

27 и 28 марта в Гомеле силовики задержали троих машинистов и троих помощников машиниста локомотивного депо, сообщил канал «Гомельская Вясна». Позже на канале «Обратная сторона» появилась видео с 38-летним помощником машиниста, который администрировал рабочий чат на 114 человек. «Писал про сотрудников милиции, чтобы в задней кабине не пускали», — говорит задержанный.

30 марта ГУБОП опубликовал видео с проводником. Он говорил, что 16 марта снял на телефон российскую технику и отправил видео в телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

2 апреля сотрудник издания «CБ. Беларусь сегодня» Юрий Терех рассказал о двух раненых на железной дороге, которые «решили от пуль побегать». По сведениям Тереха, один из них был в тяжелом состоянии, а второго «возможно, долечат и отправят лет на 20 строгого режима». Вероятно, пропагандист имел в виду тех же людей, о ранении которых позже рассказал замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

— Как думаете, почему так странно сложилось, что сразу две группы в разных местах нарвались на пули? А я вам расскажу, причастные могут считать официальным предупреждением. Дело в том, что на уязвимых для терактов участках организованы засады на таких вот гавриков, в засадах сидят люди с автоматическим оружием и приказом стрелять по террористам на поражение в случае неподчинения, — угрожал Терех.

Марафон признаний и 38 железнодорожников 30 марта, через пять дней после признания телеграм-канала «Сообщество железнодорожников Беларуси» экстремистским формированием, «Желтые сливы» опубликовали 38 видео извинениями работников БелЖД. Анонимные авторы канала назвали эту акцию «марафоном признаний». «И все накосячили примерно одинаково — были подписаны на телеграм-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси"», — объясняли пропагандисты. Задержания железнодорожников они назвали «работой по выявлению потенциальных вредителей, способных пускать составы под откос». На первых четырех видео мужчины сидят на фоне мятого государственного флага. Они представляются, признаются, что были подписаны на телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси», и подчеркивают — о том, что канал экстремистский, узнали только от сотрудников КГБ. Сюжеты других роликов с извинениями железнодорожников менее однообразны: герой одного из них — проводник по имени Антон — утверждает, что еще в прошлом году удалил приложение Telegram. Машинист Юрий рассказывает, что вышел из чата, потому что «там пишут такую дичь», а если пустить под откос поезд с «фосфором, бензином», то будет «Хиросима» и «крейзи, блин». Мужчина из самого последнего ролика снят на фоне православных икон, а на его разговор с силовиком накладывается голос за кадром, который зовет: «Паша!».

— Я всегда считал, и считаю на сегодняшний день, что в Беларуси есть еще честные люди, — говорит «Медиазоне» председатель правления акционерного товарищества «Українська залізниця» Александр Камышин. — Я не знаю сколько их, но я уверен, что они есть. Я уверен, что на железной дороге их больше, чем где либо еще. Потому я искренне верю, что найдутся беларуские железнодорожники, которые не позволят пройти военным железнодорожным составам Российской Федерации по территории Беларуси с вооружением, которое будет направлено на Украину.

По словам Камышина, на сегодняшний день «стыки между Украиной и Беларусью не работают. Поезд из Беларуси в Украину проехать не может». Глава «Укрзалізницi» потдвердил, что из строя выведены как сами пути, так и системы управления.

19 марта беларуский Минтранс сообщил РИА «Новости», что прекратил железнодорожное сообщение с Украиной еще 24 февраля.