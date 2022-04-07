Бывший милиционер, спортсмен и водитель. Что известно о трех бобруйчанах, которых со стрельбой задержали за подготовку «диверсии» на железной дороге

25 марта телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси» написал, что накануне ночью между станциями «Борисов» и «Новосады» сожгли два релейных шкафа устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). 28 марта канал железнодорожников отчитался о другом происшествии с СЦБ — они вышли из строя после поджога между платформами «Советский» и «Верейцы» в Осиповичском районе.

2 апреля сотрудник издания «CБ. Беларусь сегодня» Юрий Терех написал о «парочке групп, решивших скрасить вечерний досуг незамысловатым терактом [на жд], на правоохранителей уже нарвалась. Замечу, групп разных и в разных местах».

6 апреля замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал подробности произошедшего. По его словам, в ночь на 30 марта милиционеры совместно с КГБ и «при поддержке СОБРа» задержали троих жителей Бобруйска 27 и 28 лет, «причастных к уничтожению релейных шкафов сигнальной установки» под Осиповичами 28 марта.

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«Во время задержания террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие на поражение», — говорил Казакевич.

Один из раненых бобруйчан госпитализирован, другим оказали помощь на месте. После задержания в их машине, по утверждению замглавы МВД, обнаружили радиостанции и «специально изготовленное устройство для схода с рельс подвижного состава».

Трое бобруйчан — не единственные предполагаемые диверсанты, о которых упомянул Казакевич. 1 апреля в Борисовском районе силовики задержали подозреваемого в совершении «аналогичного преступления» в ночь с 24 на 25 марта. Им оказался 40-летний житель Минского района. Против него тоже применили оружие на поражение, он тяжело ранен. При обыске у него дома и в машине изъяли несколько единиц оружия, радиостанции, бинокль, ноутбук и телефоны.

Одновременно с выступлением Казакевича анонимный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео задержания всех четверых подозреваемых. На видео с 40-летним мужчиной из Минского района силовики подбегают к красному Peugeot и разбивают стекло. После склейки видно мужчину, лежащего лицом в землю, затем следует еще одна склейка, и задержанный с перебинтованными ногами лежит уже лицом кверху, рядом заметна лужа крови. Люди в гражданской одежде и балаклавах ставят ему капельницу. Как зовут задержанного мужчину, «Медиазоне» выяснить не удалось.

«Сообщество железнодорожников Беларуси» назвало имена троих задержанных из Бобруйска — это Евгений Минкевич, Владимир Аврамцев и Дмитрий Климов.

На съемке, опубликованной «Желтыми сливами», мужчину в темно-синей куртке со жгутом на ноге спрашивают о боте «План перамога» и о том, какие ему приходили указания — это Дмитрий Климов. Он отвечает, что написал в «План перамога» год назад, а первые указания ему поступили «пару недель назад». По его словам, ему нужно было забрать некие предметы из схрона под Минском. На вопрос: «Кто подпалил ящики?» Климов ответил: «Я».

Другой задержанный в серой байке со следами ударов на лице — Владимир Аврамцев — рассказывает, что должен был «сжечь ящики». Третий бобруйчанин в синей куртке — Евгений Минкевич — на вопрос о причине задержания отвечает: «Уже догадываюсь».

— Какая? — спрашивает голос за кадром.

— Что они там что-то и где-то ломали, — отвечает Минкевич и добавляет, что не осведомлен о делах своих знакомых, «а если бы знал, то лучше бы дома с женой сидел».

Дмитрий Климов, таксист и бывший милиционер

28-летний Дмитрий Климов в прошлом работал водителем в нескольких организациях и таксистом. Весной 2021 года в Бобруйске запускалась служба такси 7204, ему предложили должность регионального менеджера. Он согласился, и в конце апреля даже дал интервью о работе сервиса местному изданию.

Один из руководителей службы 7204 Виталий Петухов рассказал «Медиазоне», что у Климова были свои машины, поэтому его и пригласили в компанию. Но бизнес не получился — спустя месяц служба закрылась, на этом сотрудничество с молодым человеком закончилось: «Как бы не пошло с самого начала, и мы потом уже даже не искали в Бобруйске ничего».

Петухов говорит, что Климов был хорошим и ответственным работником. При этом деловой партнер отмечает, что у Дмитрия «были какие-то личные проблемы». Впрочем, он не рассказывал подробностей коллегам, а те не расспрашивали.

Источник «Медиазоны», имеющий доступ к базам данных МВД, утверждает, что Климов работал в Калинковичском департаменте охраны с начала 2017 года по май 2018-го, а затем прапорщиком милиции до увольнения в августе.

Дмитрий женат, у него есть четырехлетняя дочь. Связаться с его родственниками «Медиазоне» не удалось.

Владимир Аврамцев, спортсмен и тренер

27-летний Владимир Аврамцев учился в бобруйском училище олимпийского резерва и в БГАТУ. Он занимался борьбой и выступал на соревнованиях по грэпплингу — чемпионате Беларуси и ADCC Belarus Open.

Владимир работал тренером в бобруйском фитнес-центре «Ева», своими успехами он делился в инстаграме. В описании аккаунта Аврамцева сказано: «Помогу избавиться от лишнего груза на вашем теле. Если ты хочешь изменить свое тело к лучшему, я тебя жду». Две бывшие клиентки тренера рассказали «Медиазоне», что он «приятный человек» и поддерживал своих подопечных.

— Было видно, как он искренне радуется и гордится нашими успехами. Он не жесткий, но и мотивировать умеет, и поддерживать, и, когда надо, строгим быть, — рассказывает одна из клиенток. Последний раз она занималась с Аврамцевым зимой; до середины марта они иногда пересекалась в зале, вспоминает девушка.

Также Аврамцев преподавал физкультуру в средней школе. Его бывшая клиентка говорит, что тренер с вдохновением рассказывал ей об учениках: «Было видно, что ему интересно заниматься с малыми. Но идеология и работа ради галочки очень разочаровали. Жаловался, что невозможно поддерживать в детях энтузиазм, когда их отправляют на соревнования, к которым они не готовились и однозначно проиграли бы, только ради того, чтобы замдиректора поставила галочку об участии в мероприятии».

Девушка уточняет, что иногда говорила с Владимиром о политике, но он «никогда не высказывался радикально». По ее словам, спортсмену «было больно от несправедливости, которую мы здесь везде видим, от того, что уезжают талантливые люди». При этом, утверждает девушка, она не может себе представить, чтобы Владимир «пошел на какие-то решительные действия».

Еще один клиент центра «Ева» сказал «Медиазоне», что на днях приходил туда на тренировку и общался с коллегами задержанного: за Абрамцева все очень переживали, потому что тот «на работу не выходит уже несколько дней, пропал» и все его ищут. По словам собеседника «Медиазоны», в спорте Владимир был «большой шишкой, на которую все равнялись».

Два собеседника «Медиазоны», которые занимались с Абрамцевым, отметили, что тренер воздерживался от обсуждения политических тем. «Мог разве что разговор поддержать», — говорит его клиентка. Она считает, что ее экс-тренер оказался среди задержанных по случайности или по незнанию.

В фитнес-центре «Ева», где работал Аврамцев, от комментариев отказались.

Отец задержанного Александр Аврамцев до середины нулевых работал главой ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома. Он состоял в местном казачьем конноспортивном клубе «Ермак», с которым участвовал, в частности, в спектаклях и киносъемках. «Наша Ніва» утверждает, что связалась с Александром Аврамцевым, но он «с раздражением отказался от комментариев».

Евгений Минкевич, таксист

28-летний Евгений Минкевич, как и Владимир Аврамцев, окончил училище олимпийского резерва — он отучился в МГПУ имени Шамякина на факультете физической культуры. Но карьеру в спорте Евгений не построил. Он работал санитаром в бобруйской скорой помощи, а также таксистом в различных сервисах.

Евгений Минкевич и Дмитрий Климов вместе работали в службе такси 7220, утверждает источник «Медиазоны», имеющий доступ к базам данных. Они были хорошими друзьями — Климов присутствовал на свадьбе Минкевича в январе 2020 года; о молодоженах писало издание «Вечерний Бобруйск». 20 октября 2021 года у них родился сын, его назвали Тимуром. Жена Евгения Минкевича Яна отказалась от комментариев «Медиазоне».

После задержания близкие бобруйчанина не знали, где он находится — 2 апреля объявление о розыске Евгения Минкевича появилось в соцсетях поисково-спасательного отряда «Феникс». В объявлении говорилось, что Евгений выехал из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь 31 марта в 00:33. Он был одет в красную мастерку, синюю жилетку, черные штаны и темные кроссовки. В мастерке и жилетке такой же расцветки Минкевич снят на видео ГУБОП.

Днем 6 апреля, после появления новости о задержании предполагаемых диверсантов, «Феникс» написал, что в отряд «поступила информация о местонахождении пропавшего мужчины».