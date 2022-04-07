«Я не понимаю, каким чудом они выжили». Собаки из приюта в Бородянке месяц оставались без воды и еды

1 апреля Бородянка, которую российские войска начали обстреливать еще в первые дни войны, снова перешла под контроль Украины — но уже полностью разрушенной.

— Уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное — сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе это не назовешь, — описывал положение в Бородянке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, ситуация в Бородянке — даже тяжелее, чем в Буче.

Сразу после освобождения поселка украинские волонтеры-зоозащитники поспешили в Бородянку, чтобы спасти почти 500 собак, оставшихся в местном государственном приюте. 5 апреля активисты движения за права животных UAnimals опубликовали фотографии десятков мертвых собак.

— Приют пострадал от войны, однако животные погибли не от обстрелов и бомбардировок. Они погибли страшной смертью без пищи и воды, закрытые в своих клетках, — заключили в UAnimals.

Как утверждают волонтеры, в запертых вольерах собаки остались по вине директорки приюта Натальи Мазур, которая бросила своих подопечных еще в начале марта.

— Человек, который должен заботиться о каждом четырехлапом в приюте, оставил их умирать в муках, цинично распуская лживые слухи, будто участвует в спасении животных, — написали активисты UAnimals, призвав уволить Мазур и возбудить против нее уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Приют

— Нам все говорили: кто столько выживет времени без воды и еды? Любой интернет-источник… В поисковике вбейте: «Сколько может прожить собака без воды?» — ну, вы увидите, что там просто очень маленькое количество дней. А тут месяц. Месяц абсолютно без доступа к еде и воде, — эмоционально говорит волонтерка «Хвостатого четверга» Агния.

«Хвостатый четверг» — это инициатива, участники которой последние семь лет каждую неделю по четвергам ездили в Бородянку выгуливать приютских собак. Позже команда обросла новыми «хвостами», то есть днями выгула — «Хвостатое воскресенье», «Хвостатая среда» и «Хвостатая Банда».

— Изначально это был просто позыв доброй воли, желание помочь собакам найти дом, и мы туда ездили их выгулять, потому что без нас они сидели без выгула. То есть если волонтеры не приезжают — собаки не гуляют, — объясняет Агния.

В Бородянске к началу войны содержали 485 собак — выгуливать столько животных сотрудники приюта физически не успевали, уточняет она. Именно тут на помощь пришли волонтерские организации.

«Последствия безразличия к животным»

— Честно, я не понимаю до сих пор, каким чудом они выжили. Мы, конечно, надеялись… — Агния просит прощения за дрогнувший голос. — Мы до последнего верили, надеялись, что кто-то из них жив — поэтому мы на протяжении всего этого времени, мы каждый день, каждый божий день искали возможность, чтобы попасть в приют. Искали все возможные варианты: и как через леса идти, и так далее.

Попасть в Бородянку у двоих волонтеров «Хвостатого четверга» получилось только 1 апреля, когда российская армия отступила из поселка. Уже на следующий день команда прибыла на место и эвакуировала тех собак, которые находились в самом тяжелом состоянии, а в течение следующих дней — и всех остальных. Всего в живых осталось 263 животных. 222 собаки умерли, из них шесть — уже в клиниках после спасения.

— Это не поддается описанию вообще. Если вы на наших страницах смотрели видеоролики, которые мы выкладывали — скажем так, мы выложили самые более-менее [щадящие]. Потому что это страшно, — говорит Агния.

На одном из видео, снятых в приюте, можно насчитать десятки мертвых собак — волонтеры грузят их на тележку, чтобы вывезти наружу.

На другом — тележка с телами животных на улице. Срывающийся женский голос за кадром комментирует происходящее: «2 апреля 2022 года. Это приют Бородянка. Это последствия войны. Последствия безразличия и халатности к животным, которые четыре недели пробыли без еды, без воды».

На еще одном видео — выжившая собака, оставшаяся в вольере вместе с телами четырех погибших.

Сейчас большая часть животных уже не в критическом состоянии, но 40 из них — до сих пор в клиниках, пишут волонтеры.

— Есть собаки в очень тяжелом состоянии — мы боремся за их жизнь. Есть собаки, которые в стабильном состоянии, им просто нужно немножко времени. Некоторые там внутривенно через капельницы получают еду — внутривенное питание имею в виду, — рассказывает Агния.

Большая часть вывезенных из Бородянки собак сейчас находятся на ипподроме в киевских Теремках — волонтерам «Хвостатого четверга» помогают сотрудники местных конюшень.

Благотворительный сбор «Хвостатому четвергу» удалось провести успешно — сейчас его закрыли, потому что средств уже достаточно. В планах волонтеров — в том числе, помогать с переправкой животных за границу.

— У некоторых даже уже заочно есть семьи — то есть люди готовы приютить наших собак. Мне там чуть ли не с первых дней войны сообщения пишут каждый день просто: что с той собакой, которая так приглянулась этому человеку, — вспоминает Агния.

Руководители приюта, утверждает она, не поддерживают волонтеров и «абсолютно никак сейчас не участвуют» в судьбе собак.

Почему клетки были заперты

— Руководство приюта — они… Ну, у них абсолютно другое отношение к этим животным, — говорит Агния. — Потому что человек, который любит собаку, он… Хотя я стараюсь на всех смотреть с хорошей стороны, но когда вижу новости о том, что люди позакрывали собак у себя дома и поуезжали, то, в принципе, не сильно удивительно то, что здесь персонал приюта эвакуировался и никто даже не подумал, что надо открыть клетки.

По словам Агнии, волонтеры были на связи с директоркой приюта Натальей Мазур с первого дня войны и предлагали ей свою помощь.

— Она же говорила, что она общается и с [вице-премьером Украины Ириной] Верещук, и что на связи постоянно с нашими ЗСУ, поэтому мы не выносили сор из избы. Мы пытались общаться с ней и делать все совместными усилиями, командной работой, — продолжает Агния. — Но нас игнорировали. И когда уже ситуация стала критически тяжелой, мы начали кричать на весь интернет, чтобы люди понимали вообще, что происходит, и что животные умирают.

2 апреля Мазур написала в фейсбуке: «Мы добрались до приюта в Бородянке! Новости чуть позже». Агния возмущается: «Ее там и близко не было».

— Ну, это человек, который чужие заслуги выдает за свои. Следующие публикации она публиковала, когда наши ребята эвакуировали собак, погружали их в машину — написала, якобы это все делалось их организацией, хотя именно руководство приюта абсолютно никак не помогает — ни сейчас, ни когда мы просили помощи для того, чтобы туда попасть, — говорит волонтерка.

«Медиазона» попробовала связаться с Натальей Мазур, но та не ответила на сообщение.

«Вы напишете мою точку зрения? Наверное же нет». «Медиазона» поговорила с хозяйкой питомника в Кореличах, который называют «концлагерем для собак»

В первый день войны она объявила в фейсбуке о закрытии приюта для посетителей, а через два дня написала, что приют не в состоянии кормить питомцев: «Мы работаем, у нас есть врач скорой помощи, но у нас осталось немного еды». 27 февраля директорка приюта утверждала: ей «пообещали, что доставка еды будет доступна на завтра».

1 марта Мазур написала, что Бородянку обстреливают, попасть в приют невозможно, а сама она занята лечением животных в Киеве. Через два дня она попросила присылать контакты бойцов теробороны из Бородянки и добавила, что сам приют цел, а животные накормлены.

На следующий день попасть в приют, по ее словам, не получилось. С 5 по 11 марта новостей из приюта Мазур не получала — добраться до него было невозможно. Пост от 12 марта был адресован уже россиянам: «Мы просим вас обратиться к вашим войскам, чтобы они просто открыли клетки в приюте в Бородянке и выпустили животных».

14 марта она опубликовала подробный пост с объяснениями: Бородянка, писала она, оказалась почти мгновенно оккупирована, к войне никто не готовился, многие работники приюта не выходят на связь. При этом, утверждала Мазур, она с коллегами не раз пытались попасть в приют, но этому помешали российские военные.

После этого новостей о Бородянке в фейсбуке Мазур не появлялось вплоть до 2 апреля, когда она сообщила, что «добралась» до приюта. В комментариях под этим постом Мазур называют «тварью», «убийцей» и «садисткой», выкладывают фотографии мертвых собак и упрекают директорку в том, что она приписывает себе заслуги волонтеров.

Через два дня, отвечая на эти упреки, Мазур написала, что приют договорился с волонтерами, которые взялись вывезти 226 собак за границу, и снабдил их переносками и документами.

Последние на момент публикации этого текста посты Мазур о ситуации в Бородянке датированы 4 апреля: в первом она пишет, что если людям, потрясенным смертью собак, хочется найти виноватого, то она «согласна на хейт», только «без угрозы расправы».

Во втором посте директорка приюта сообщает, что подала в полицию заявление об угрозах.

Когда корреспондент «Медиазоны» в разговоре с Агнией пожелал собакам из Бородянки скорейшего выздоровления, волонтерка ответила:

— Они заслужили, чтобы у них была сейчас хорошая жизнь. Они отстрадали свое.