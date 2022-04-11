«Рисовал тем, кто потом Беларусь катавал? Ну и получи». Книгу художника‑геральдиста Виктора Ляхора, который разработал эмблемы ОМОН и ГУБОПиК, хотят признать экстремистской

Художник и заказчики

56-летний уроженец Витебска Виктор Ляхор — самый известный в Беларуси художник-геральдист. Когда-то он учился в Львовском высшем военно-политическом училище, где готовили военных журналистов и культпросветработников. Ляхор выбрал вторую специальность, служил в советской, позже — российской армии, а в 1997 году вернулся в Беларусь.

— Я нормально служил, у меня была достаточно неплохая карьера. Вернулся в Беларусь поднимать вот это все. Сделать европейское, красивое — мундиры, награды, знамена, флаги, — объясняет он.

Художник сотрудничал с журналом «Армия», работал замначальника Военного информационного агентства «Ваяр». В 2002 году указом Александра Лукашенко его включили в состав Геральдического совета при президенте. Все это время Ляхор занимался разработкой военной символики и атрибутики, реконструировал старинные доспехи, иллюстрировал книги, газеты и журналы.

На сайте геральдических символов Беларуси Виктор Ляхор указан как автор флага Молодечненского района, флага и герба Щучина, поселка Болбасово и еще 76 районов, городов и поселков. Кроме того, он разбатывал униформу и эмблемы «для всех, кому она положена» — в том числе и для силовиков.

— Я 20 лет работал в Геральдическом совете. Обрисовал все в Беларуси, — рассказывает Ляхор. — Хорошо, можно в меня за это плюнуть, глядя на эмблемы ОМОН, внутренних войск МВД, ГУБОПиК и так далее. Можно сказать, что я Хуго Босс, который СС рисовал мундиры. Мы жили все в этой стране. Платили налоги. И кинуть в меня камень может тот, кто сидел или кто воевал. А все остальные платили налог на диктатуру.

По словам геральдиста, свою задачу он видел в том, чтобы привести эмблемы десятков подразделений МВД, в том числе — ГУБОПиКа, к «единому стилевому знаменателю» и изжить «казачью вольность» в дизайне. Например, Ляхору принадлежит идея наложить эмблемы разных департаментов МВД на одинаковые восьмилучевые полицейские звезды.

— Следственный комитет, Комитет судебных экспертиз, Верховный суд… Прокуратуре просто форменную одежду делал, — перечисляет художник своих заказчиков. — У МВД уже до меня была эмблема разработана, но дальнейшую символику и форменную одежду уже разрабатывал я: кокарды, нарукавники и прочее. Дорабатывали по структурным подразделениям МВД. Служба безопасности президента, — вся моя форма, СОБРу, Марьиногорской бригаде спецназа делали тоже многое, ОМОНу точно я сделал.

Как бывший военный, говорит Ляхор, он всегда понимал, какое значение для силовиков имеет корпоративная символика, поэтому всегда работал «с полной отдачей, от всей души», не слишком задумываясь «на тему кому и что я делаю».

— Были, конечно, пожимания плечами, такие скабрезные шуточки с моими заказчиками, например, с департаментом исполнения наказаний: «Ребята, вы-то мне хоть камеру попросторней подберете?» — «Да, Александрович, не волнуйся. Все будзе добра», — признает он.

Человек с мороженым

По словам художника, он полностью прекратил сотрудничество с беларускими силовыми структурами после протестов 2020 года.

— У меня только табу только на силовиков. Потому что у меня к этому [отношение] общегражданское и личное — я такое увидел и почувствовал, что я никогда этого не забуду, — говорит Ляхор.

Геральдист объясняет: во время разгона одной из массовых акций в Минске он получил ранение резиновой пулей — проходил рядом с протестующими возле торгового центра, а Следственный комитет отказался возбуждать по этому факту уголовное дело.

— Обнял жену, и мы пошли в сторону торгового центра «Корона». Товарищ из спецподразделения выматерился, такого небольшого росточка. И выстрелил в меня. Непонятно из чего, но написано у меня — «ранение резиновой пулей». Я это не афиширую, потому что тоже мне, герой охрененный. Я не герой. У меня в руках было мороженное. Почему надо было выстрелить по человеку с мороженым? Могли бы уже и мороженое забрать и съесть. А так просто выстрелили, — с горечью вспоминает Ляхор. — Молодежь упорхнула, как стайка. Они подвижные, ловкие. А я подполковник. Знаете, в мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное — панику. Я достойно решил себя повести.

Врач травмпункта, куда обратился художник, как положено, сообщил о ранении в милицию. Ляхора вызвали в Следственный комитет и опросили о происшествии. Позже ему пришел ответ: в действиях сотрудников следователи не усматривают нарушений.

— Не хрен есть морожено там, где не положено, — резюмирует Ляхор.

Художник и доносчики

В 2018 году Виктор Ляхор выпустил книгу «Сражение со звездой: символика, атрибутика, униформа, знаки различия антисоветских формирований на территории Беларуси в годы Второй мировой войны». Сотрудник издания «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик отреагировал колонкой под названием «Нечитаемое».

— Я и не подозревал, что у, простите, дерьма может быть столько оттенков! Как и не догадывался, что есть, оказывается, люди, которые все это любят нежно перебирать, — писал пропагандист, отмечая что на книгу обратили внимание в министерстве информации.

В конце года Ляхора лишили места в Геральдическом совете.

В следующем году минское издательство «Харвест» выпустило его новую книгу «Военная история Беларуси. Герои. Символы. Цвета». Как сказано в аннотации, «автор осуществил попытку реконструкции нашего прошлого <﻿…﻿>, уделяя главное внимание военной символике. Он подкреплял рисунки коротким рассказом о данной теме или эпохе, называя имена известных белорусов».

На этот раз книгу геральдиста отрецензировала провластная активистка Ольга Бондарева.

— Ляхор, автор книг, пропагандирующих коллаборационизм и предательство, не только ходит на свободе, но и раздает интервью «Еврорадио». Быстрей бы им заинтересовались компетентные органы, — написала она в своем телеграм-канале.

На видео активистка рассказывала, как в Гродно и Минске ее единомышленники проверяют ассортимент книжных магазинов, добиваясь, чтобы идеологически «вредную» литературу изымали из продажи.

— Ляхоровские творения не доходят до наших покупателей <﻿…﻿> Работники торговли услышали голос народа и пошли навстречу, так сказать, территориальной целостности, суверенитету и независимости Республики Беларусь, убрав с полок вот эту вот чернуху, — хвасталась Бондарева, называя геральдиста «нелюдем» и «тварью», который стремится «превратить Беларусь в Польшу». На 11 апреля 2022 года ее ролик посмотрели 168 человек.

— Про магазины у меня была информация такая: сказали изъять, а в магазинах не везде изъяли, — рассказывает Ляхор. — Даже писали жалобы эти товарищи в соседнее МВД: «Уважаемый начальник, почему в соседнем здании, в торговом центре, находится книга того самого страшного нациста?». И тот полковкник, которому надо заниматься уголовкой, отвечает: «Да-да, разберемся, пока не могу знать. Ну изымем, раз так. Правда, это торговая территория, это как бы не наша вотчина… Примем меры, спасибо вам за сигнал, наши дорогие чэсныя неравнодушные граждане».

Спустя неделю после обращения Ольги Бондаревой «Белсат» опубликовал письмо начальника управления по образованию Молодечненского райисполкома Инны Драпезы с просьбой изъять из библиотек книги Ляхора «Военная история Беларуси» и «Военная символика белорусов». В ответ на петицию в защиту книг Ляхора заместитель министра информации Валерий Громода написал, что их «нельзя назвать научно-историческими», спросом они не пользовались, а некоторые иллюстрации в них «не соответствуют белорусской символике, белорусскому народу, белорусскому государству».

— Есть контакт. Ляхора — в топку, — ликовала Бондарева в октябре 2021 года, публикуя фрагмент своей переписки с членом Совета Республики Игорем Гедичем.

— Областной экспертной комиссией установлено, что авторская оценка личностей белорусов, являвшихся агентами немецких спецслужб, изложенная В.А. Ляхором (употребление выражения в отношении указанных исторических личностей: «белорусы — легенды диверсионной войны»), может рассматриваться как содержащая признак экстремизма, — писал чиновник в ответ на обращение активистки.

Всего в телеграм-канале Бондаревой художник упоминается 91 раз. Зимой к его травле снова подключился Муковозчик.

— Уже пришло такое время, когда им надо затыкать рот. Тарасам, Кузнецовым, Ляхорам. Суть в том, что он, и такие как он, хотят оболгать историческую память, — говорил пропагандист на канале на «Беларусь 1» 16 января.

22 марта анонимные «Желтые сливы» выложили документ, из которого следовало, что гродненская прокуратура направила в суд заявление о признании книги «Военная история Беларуси» «экстремистским материалом».

— Данное решение стало возможным благодаря патриотам, которые долго боролись с отписками из разных ведомств, и наконец добились справедливости. Работайте, братья. И сестры, — написали авторы «Сливов» и дали ссылку на телеграм-канал Бондаревой.

— Если вы загуглите книжку «Современный беларуский мундир», где на обложке мундир нашего верховного главнокомандующего… Ну чего они не прицепились к ней? — иронизирует Ляхор.

Экспертиза №79

В распоряжении редакции «Медиазоны» есть заявление прокурора Гродно Владимира Клишина в суд Ленинского района с просьбой признать книгу Виктора Ляхора «Военная история Беларуси. Герои. Символы. Цвета» «экстремистским материалом». Прокурор ссылается на заключение областной экспертной комиссии №79 от 2 марта, согласно которому в книге «есть признаки экстремизма в виде реабилитации нацизма».

Заблокируют ли в Беларуси Ozon? Прокурор Клишин просит суд, во-первых, признать книгу Виктора Ляхора экстремистским материалом, во-вторых, направить копию решения в Мининформ для «блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению данных материалов», а в-третьих, «допустить немедленное исполнение решения суда». При этом в заявлении прокурора упоминается только один ресурс, на котором доступна книга — интернет-магазин Ozon.ru. — Второй пункт просительной части — тут прокурор перебрал, конечно, — комментирует заявление юрист из Беларуси, который пожелал остаться анонимным. — Во-первых, в Мининформ это они сами должны направлять решение суда, а не суд. Во-вторых, Ozon могут и не блокировать, если он самостоятельно исполнит решение.

Согласно экспертизе, в тексте «неоднократно употребляются героические смыслы (положительные оценки) относительно лиц, выступающих пособниками нацизма, что свидетельствует не о случайном словоупотреблении, а о тенденциозности автора».

У комиссии есть претензии к страницам 290-291, где словом «герой» в «возвышенно-положительном смысле» названы бойцы Армии Крайовой.

На странице 316 внимание экспертов привлекло словосочетание «белорусы — легенды диверсионной войны» — оно «не является общеупотребительным, представляет собой введенный автором неологизм и рассматривается как информационная деятельность, представляющая угрозу информационной безопасности страны путем искажения исторической памяти народа».

Ляхор замечает, его книга посвящена униформе, а не оценке исторической роли носивших эту униформу частей, и подчеркивает, что по убеждениям он скорее «центрист» и никогда не «поливал елеем полицаев, которые жгли Хатынь»

— Впереди преамбула, что существовало такое подразделение в Беларуси: такие формирования, в которых служили и беларусы. Носили они такие-то штаны, такие-то пиджаки, столько-то пуговиц, такие-то повязки, вооружение было такое-то. На рисунке изображен тот-то, герои и легенды этих событий — те-то, — объясняет автор.

— Книга благополучно официально издана, прошла проверку КГБ. В связи с тем, что это одно из немногих ярко иллюстрированных изданий на тему военной истории, я знаю, что она стоит на полках в качестве подарка или в качестве пособия у начальников, в том числе, с большими звездами, — рассказывает Ляхор.

— Я хочу сказать своим братьям-соотечественникам: какие бы у вас ни были друзья или покровители — нечисть, вот эти вши, всегда могут написать на вас телегу. И ваши покровители, ваши друзья пожмут плечами и скажут великую беларускую фразу: «Ну ты же понимаешь, ничего личного, такие времена», — грустно предупреждает художник.

Геральдист на удаленке

В январе этого года Виктор Ляхор покинул Беларусь. Художник продолжает получать заказы, в том числе, из Беларуси — к нему обращаются с просьбой разработать гербы городов и районов.

— И в геральдическом совете видят, что я делаю гербы и флаги. И утверждают их. И президент утверждает их, — говорит геральдист.

— Ну что, стало лучше, если в результате муковозчиков Ляхор плюнул, сказал: «Да и катись оно все» и уехал из Беларуси? Уехал, поскитался немного и теперь живет в лучшей, свободной стране и чувствует себя нормально. Пускай Муковозчик рисует теперь и прочие, — эмоционально рассуждает Ляхор. — А может, кто-то скажет: «Поделом, поделом тебе. Рисовал тем, кто потом Беларусь катавал — ну и получи». Ну на здоровье. Я сам несу свой крест. Разберемся.

После отъезда художник первое время жил в Украине — в Ирпене, но, получив визу, за два дня до начала российского вторжения перебрался оттуда в Польшу. На суд в Гродно, который пройдет 11 апреля, Ляхор не собирается.

— Я не признаю [этот суд] совершенно, поэтому и не появлюсь там. Не изображаю из себя Георгия Димитрова, который на процессе сам себя защищал. Процесса нет, — констатирует он.