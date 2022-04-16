«Мне стыдно, что у меня такой сын». Авторы покаянных видео пришли к матерям беларусов, воюющих на стороне Украины

14 апреля в телеграм-канале сотрудника ОНТ Игоря Тура появилось «видеообращение» матери беларуского добровольца Василия Парфенкова. Пожилая женщина на фоне огромной буквы Z и лозунга «Поддержим наших!» говорит, что презирает и стыдится сына.

«Являюсь матерью Парфенкова Василия Петровича, который в 2014 году уехал на Украину. Сейчас он там воюет на стороне украинских военных сил. Я его за это презираю. За то, что он убивает ни в чем не повинных людей. Этому я его не учила. Мне стыдно, что у меня такой сын», — произносит она на камеру.

Василий Парфенков рассказал изданию «Зеркало», что говорил со своей 68-летней матерью Валентиной Павловной после того, как видео появилось в телеграм-канале Тура.

— Она все время плакала, извинялась. Она в стрессе. Говорю: «За что ты извиняешься? Я же сам сказал соглашаться на все, что они хотят». Я предлагал маме в свое время переехать ко мне в Киев, тут есть где жить. Она говорит, что ей уже поздно уезжать, да и не хочет: всю жизнь прожила в Беларуси, там похоронен мой отец, — объяснил доброволец.

— С 2014-го видел не один такой ролик от моих родственников. Когда их начали дергать, я им сам сказал: говорите, что вам скажут, соглашайтесь на эти предложения, чтобы у вас не было никаких проблем с этими спецслужбами, — сказал он.

— Не знаю, может, это были люди из ГУБОПиК, КГБ, — они не представились, но, думаю, это спецслужбы, — предположил Парфенков в разговоре с «Зеркалом». — Просто пришли, позвонили в дверь, мама открыла. Говорила, что вели себя с ней достаточно корректно, не грубили. Предложили записать это видео — она согласилась, потому что мы с ней так договорились.

В своем посте Тур пожелал сотрудникам ГУБОПиКа найти и других матерей «нацистов». Следующее видео с матерью беларуского добровольца он опубликовал уже на следующий день — 15 апреля.

Его героиней стала мать Дениса Прохорова — беларуского добровольца с позывным «Кит». В ролике использован тот же фон с буквой Z. Тур говорит, что мать Прохорова была «не в восторге от перспективы опубликования обращения», но согласилась, когда ей показали «самые жесткие видео от и про сына».

— Я мама Прохорова Дениса Александровича, который сейчас находится в Украине и воюет на стороне ВСУ. Я не одобряю действий моего сына со стороны Украины. Действия, которые он совершает, воюет в чужой стране. Чтобы ты возвращался, Денис, мы тебя ждем. Лучше отсидеть несколько лет в своей стране, чем убивать людей, — говорит женщина.

В ролике, который длится минуту и десять секунд, заметны как минимум три монтажных склейки.

Кто такие Сябро и Кит

38-летний доброволец Василий Парфенков (позывной «Сябро») был признан беларускими правозащитниками политзаключенным. По сведениям «Вясны», в 2001-2002 годах он участвовал в противостоянии активистов и милиции в Куропатах, а позже — в протестах 19 декабря 2010 года.

17 января 2011 года суд Фрунзенского района Минска приговорил Парфенкова к 4 годам в колонии строгого режима по обвинению в грубом нарушении порядка. Активист был помилован 11 августа 2011 года, а после еще дважды осужден по статье о несоблюдении требований превентивного надзора — в 2012 и 2013 годах. После освобождения в 2014 году Парфенков уехал в Украину, где находились его жена и годовалый сын.

Беларус записался в добровольческий батальон ОУН. В сентябре 2015 года Парфенкова ранили в бою за поселок Пески, в ноябре он получил украинское гражданство. «Зеркалу» он сказал, что сейчас воюет в батальоне имени Кастуся Калиновского.

В батальоне Калиновского состоит и Денис Прохоров с позывным «Кит». В интервью блогеру BalaganOFF он рассказывал, что приехал воевать за Украину в 2015 году — тогда ему было 18 лет.

— До этого были попытки приехать после Майдана, принимать участие в защите территории Украины, ее целостности и свободы, — рассказывал беларус.

Доброволец присоединился к полку «Азов» и стал инструктором по физической подготовке. Позже он прошел курс повышения квалификации и стал инструктором по тактической подготовке. В 2015 году Прохоров воевал под Марьинкой Донецкой области в составе добровольческой тактической группы «Беларусь», а в 2018 году получил гражданство Украины.

По сообщению телеграм-канала «Батальён Кастуся Калиноўскага», Кит принимал участие в бою за Бучу 3 марта 2022 года и получил там осколочное ранение.