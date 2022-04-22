«Наказывают за то, что делают хорошее дело». Как анархисты из «Еды вместо бомб» кормили бездомных на улицах (и почему больше не кормят)
Антон Мардилович
«Наказывают за то, что делают хорошее дело». Как анархисты из «Еды вместо бомб» кормили бездомных на улицах (и почему больше не кормят)
Антон Мардилович
22 апреля 2022, 10:49
Тексты

Раздача еды бездомным в Михайловском сквере в Минске, декабрь 2021 года. Фото: «Медиазона»

 
 
 
 
 

Минский областной суд вынес приговор Александру Белову, Евгению Рубашко и двум почти полным тезкам — Артему Дмитриевичу и Артему Сергеевичу Соловьям. Обвинение считало их членами анархистской группы «Прамень», которую власти Беларуси объявили «экстремистским формированием». Трое из осужденных — Белов, Рубашко и Артем Дмитриевич Соловей — до ареста участвовали в инициативе «Еда вместо бомб», организующей уличные пункты питания для нуждающихся. В декабре «Медиазона» провела один день с минскими активистами, которые кормили бездомных в Михайловском сквере. Эта раздача оказалась одной из последних — уже в январе «Еда вместо бомб» объявила о прекращении работы в Беларуси.

«Еда вместо бомб» — основанная в 1980 году в Массачусетсе международная анархистская инициатива за «искоренение голода, прекращение глобализации экономики и ограничений на передвижение людей, против эксплуатации и уничтожения Земли и населяющих ее существ». Минская ячейка «Еды вместо бомб» появилась в 2005 году.

Фото: «Медиазона»

Пища, которую активисты раздают нуждающимся — всегда вегетарианская либо веганская. На сайте международной «Еды вместо бомб» указано, что такие продукты менее опасны, если окажутся просроченными, а кроме того выбор еды должен «отражать приверженность ненасилию».

За несколько часов до декабрьской раздачи в Минске участники «Еды вместо бомб» приготовили рисовую кашу с горохом, морковью, луком, чесноком и специями примерно на 15 человек, а потом разложили ее в одноразовые контейнеры.

Фото: «Медиазона»

23 января 2021 года милиция задержала как минимум семерых минских активистов «Еды вместо бомб» во время раздачи в Михайловском сквере — одной из точек, где анархисты чаще всего встречаются с нуждающимися. Вместе с ними оказались задержаны две волонтерки инициативы «Уличная медицина». Большинство задержанных арестовали на 15 суток за «несанкционированный пикет».

Фото: «Медиазона»

По информации правозащитного центра «Вясна», активиста «Еды вместо бомб» Артема Дмитриевича Соловья задержали 4 августа 2021 года. Его избивали, связывали «ласточкой» и угрожали изнасилованием, требуя назвать пароль от телефона. В тот же день задержали его тезку и однофамильца — Артема Сергеевича Соловья. Правозащитникам о нем почти ничего не известно.

Рубашко и Белова задержали чуть раньше — 29 июля 2021 года в Минске. В квартирах анархистов прошли обыски, как утверждают правозащитники, обоих избивали, а Рубашко надевали на голову пакет, чтобы получить доступ к телефону и компьютеру.

Фото: «Медиазона»

8 января 2022 года «Еда вместо бомб» в Минске объявила о временном прекращении работы.

«На этот шаг нас подтолкнули определенные события, произошедшие с участниками и участницами инициативы ранее, личные мотивы и осознание того, что сейчас мы не можем существовать как "Еда вместо бомб", а наши полумеры — пляски под дудку режима, которые рано или поздно закончатся преследованием активистов за их политическую позицию», — написали участники инициативы в инстаграме.

Фото: «Медиазона»

За неделю до этого свою деятельность прекратила и «Уличная медицина», волонтеры которой часто помогали нуждающимся вместе с «Едой вместо бомб».

Фото: «Медиазона»

О деле Рубашко, Белова, Соловья и Соловья известно очень мало — его рассматривали в закрытом режиме. Активистам вменялось грубое нарушение порядка и участие в «экстремистском формировании».

Фото: «Медиазона»

По сведениям правозащитников, обвинение считает анархистов участниками инициативы «Прамень», которую власти Беларуси в ноябре 2021 года объявили «экстремистским формированием». Но задержали анархистов за несколько месяцев до этого — в июне и августе.

Фото: «Медиазона»

В ожидании суда Евгений Рубашко отправил своим товарищам открытое письмо с осуждением войны против Украины, о которой он узнал в СИЗО из теленовостей.

«В моем распоряжении пропаганда из РТР, НТВ и ОНТ. Ощущение, будто восставший совок не заметил глобального информационного общества и шизофренически продолжает верить собственной лжи и мифам. А страна-гопник не рассчитывала на отпор. И, как всегда, авторитарным режимам мало дела до страданий маленького человека. Нам же остается отвечать ростом солидарности, горизонтальных связей и сопротивлением», — написал он.

Фото: «Медиазона»

В декабре во время раздачи еды в Михайловском сквере «Медиазона» поговорила с теми, кто пришел получать помощь активистов.

Фото: «Медиазона»

Один из собравшихся в сквере — мужчина по имени Григорий — рассказал, что у его жены инвалидность II группы, сам он болен астмой, а еще «глаз один не видит». По словам Григория, они с женой «особо никак» не питаются — бездомному с инвалидностью устроиться на работу вдвойне трудно, а «криминалом заниматься не тянет».

Фото: «Медиазона»

— Менты, короче, забрали этих… За что — не пойму. Наказывают за то, что они просто делают хорошее дело, помогают людям бездомным и малоимущим. Хотя могли бы взять это дело под контроль, как-то решить это на разумном уровне, — рассуждал Григорий.

     
Ещё 25 статей