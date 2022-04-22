«Наказывают за то, что делают хорошее дело». Как анархисты из «Еды вместо бомб» кормили бездомных на улицах (и почему больше не кормят)

«Еда вместо бомб» — основанная в 1980 году в Массачусетсе международная анархистская инициатива за «искоренение голода, прекращение глобализации экономики и ограничений на передвижение людей, против эксплуатации и уничтожения Земли и населяющих ее существ». Минская ячейка «Еды вместо бомб» появилась в 2005 году.

Пища, которую активисты раздают нуждающимся — всегда вегетарианская либо веганская. На сайте международной «Еды вместо бомб» указано, что такие продукты менее опасны, если окажутся просроченными, а кроме того выбор еды должен «отражать приверженность ненасилию».

За несколько часов до декабрьской раздачи в Минске участники «Еды вместо бомб» приготовили рисовую кашу с горохом, морковью, луком, чесноком и специями примерно на 15 человек, а потом разложили ее в одноразовые контейнеры.

23 января 2021 года милиция задержала как минимум семерых минских активистов «Еды вместо бомб» во время раздачи в Михайловском сквере — одной из точек, где анархисты чаще всего встречаются с нуждающимися. Вместе с ними оказались задержаны две волонтерки инициативы «Уличная медицина». Большинство задержанных арестовали на 15 суток за «несанкционированный пикет».

По информации правозащитного центра «Вясна», активиста «Еды вместо бомб» Артема Дмитриевича Соловья задержали 4 августа 2021 года. Его избивали, связывали «ласточкой» и угрожали изнасилованием, требуя назвать пароль от телефона. В тот же день задержали его тезку и однофамильца — Артема Сергеевича Соловья. Правозащитникам о нем почти ничего не известно.

Рубашко и Белова задержали чуть раньше — 29 июля 2021 года в Минске. В квартирах анархистов прошли обыски, как утверждают правозащитники, обоих избивали, а Рубашко надевали на голову пакет, чтобы получить доступ к телефону и компьютеру.

8 января 2022 года «Еда вместо бомб» в Минске объявила о временном прекращении работы.

«На этот шаг нас подтолкнули определенные события, произошедшие с участниками и участницами инициативы ранее, личные мотивы и осознание того, что сейчас мы не можем существовать как "Еда вместо бомб", а наши полумеры — пляски под дудку режима, которые рано или поздно закончатся преследованием активистов за их политическую позицию», — написали участники инициативы в инстаграме.

За неделю до этого свою деятельность прекратила и «Уличная медицина», волонтеры которой часто помогали нуждающимся вместе с «Едой вместо бомб».

О деле Рубашко, Белова, Соловья и Соловья известно очень мало — его рассматривали в закрытом режиме. Активистам вменялось грубое нарушение порядка и участие в «экстремистском формировании».

По сведениям правозащитников, обвинение считает анархистов участниками инициативы «Прамень», которую власти Беларуси в ноябре 2021 года объявили «экстремистским формированием». Но задержали анархистов за несколько месяцев до этого — в июне и августе.

В ожидании суда Евгений Рубашко отправил своим товарищам открытое письмо с осуждением войны против Украины, о которой он узнал в СИЗО из теленовостей.

«В моем распоряжении пропаганда из РТР, НТВ и ОНТ. Ощущение, будто восставший совок не заметил глобального информационного общества и шизофренически продолжает верить собственной лжи и мифам. А страна-гопник не рассчитывала на отпор. И, как всегда, авторитарным режимам мало дела до страданий маленького человека. Нам же остается отвечать ростом солидарности, горизонтальных связей и сопротивлением», — написал он.

В декабре во время раздачи еды в Михайловском сквере «Медиазона» поговорила с теми, кто пришел получать помощь активистов.

Один из собравшихся в сквере — мужчина по имени Григорий — рассказал, что у его жены инвалидность II группы, сам он болен астмой, а еще «глаз один не видит». По словам Григория, они с женой «особо никак» не питаются — бездомному с инвалидностью устроиться на работу вдвойне трудно, а «криминалом заниматься не тянет».

— Менты, короче, забрали этих… За что — не пойму. Наказывают за то, что они просто делают хорошее дело, помогают людям бездомным и малоимущим. Хотя могли бы взять это дело под контроль, как-то решить это на разумном уровне, — рассуждал Григорий.