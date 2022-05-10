Тикток, заборы и ленты в волосах. Кого и как преследуют в Беларуси за антивоенную позицию

На третий день войны в Украине, 27 февраля, в Беларуси проходил референдум о поправках в конституцию. В тот день в СМИ появились многочисленные видео с участков для голосования, на которых люди в очередях выкрикивали антивоенные лозунги. В результате милиция задержала около 800 человек, а на следующий день — еще более 60 человек.

Впрочем, первое известное задержание за выражение антивоенных взглядов появилось уже 24 февраля, в день начала «спецоперации». Провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с Павлом Копаневым, задержанным за комментарии с призывами выйти на улицы, чтобы протестовать против войны.

— Осознаю, что призвал к несанкционированным массовым мероприятиям, которыми могли бы воспользоваться радикальные элементы с целью разжигания межнациональной вражды, — говорил задержанный Копанев.

На второй день войны тенденция продолжилась: «Желтые сливы» выложили видео с задержанным студентом из Бреста Никитой Кардашем — он рассказывал своим одногруппникам, что не хочет участвовать в войне.

— Среди одногруппников заявил, что если сюда придут российские войска и здесь начнется какая-то заваруха, я за этих уродов воевать не собираюсь. Я поеду в свои леса захаваюсь, спрячусь в леса, и буду сидеть и ******* [уничтожать] каждого москаля, — сказал задержанный студент на камеру и извинился перед «военнослужащими союзнических сил» и их семьями.

На участниках массовых акций протеста и людях, обсуждающих войну в чатах, силовики не остановились — за два месяца в Беларуси появилось несколько новых категорий задержанных за антивоенный активизм и высказывания против «спецоперации».

Фото военной техники

5 мая провластный телеграм-канал «Обратная сторона» написал, что против 23-летнего корреспондента барановичского издания Intex-press Юрия Гонцаревича возбудили уголовное дело по статье «о содействии экстремистской деятельности». В прикрепленном к посту видео корреспондент на камеру рассказывает, что отправлял фото «предположительно, российской военной техники» изданиям «Зеркало» и «Радыё Свабода». Одно из них — скриншот с сайта погоды windy.com, а второе — его собственная фотография, сделанная возле барановичского военного аэропорта на редакционную камеру.

В середине апреля Следственный комитет отчитался о возбуждении семи уголовных дел «о содействии экстремистской деятельности» за передачу «администраторам деструктивных интернет-ресурсов сведений о тактических маневрах военной техники». Среди фигурантов назывались в том числе 49-летняя жительница Хойникского района, несовершеннолетний ученик профлицея из Мозыря и 31-летний «творческий работник».

Как пишет провластный телеграм-канал «Желтые сливы», дело о содействии экстремизму за пересылку фото возбудили также против борисовского таксиста, отказавшегося везти российского военного, «пока не выведут войска». Еще одно дело возбуждено против мозырянки, отправившей фото в чат-бот Nexta. Фигурантами по таким делам стали также сотрудник IT-компании Servex и 33-летний пинчанин.

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Активистку и многодетную мать из Гомеля Юлию Ганисевскую, которая, по информации правозащитников «Вясны», занималась сбором гуманитарной помощи для жителей приграничных украинских деревень, задержали по делу о содействии экстремизму за пересылку фотографий военной техники, но в итоге она осталась на свободе.

Как сообщил правозащитникам ее муж, силовики «ничего не доказали», а Ганисевской дали штраф в 15 базовых величин «за подписку на телеграм-каналы». По какой именно статье судили активистку, он не уточнил.

Антивоенные пикеты

В начале марта активистка БНФ Людмила Романович отправила через сайт администрации Лукашенко открытое антивоенное письмо, в котором требовала «убрать чужую армию из Беларуси» и не посылать беларуских солдат «в мясорубку». Спустя месяц Романович задержали, а затем против нее возбудили дело об оскорблении Лукашенко и поместили под стражу в брестское СИЗО.

Студента БНТУ Никиту Антоневича в начале марта арестовали на 15 суток за неподчинение милиционеру — его задержали на Октябрьской площади Минска, когда он фотографировал женщину с плакатом «Остановите войну» и желто-голубыми шариками. Саму героиню фотографии, Жанну Трофимец, суд оштрафовал на 3 040 рублей за «нарушение порядка проведения массовых мероприятий».

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3 апреля провластный блогер Евгений Котляров на своем ютуб-канале пожаловался на двух девушек, которые положили под дворники его машины лист бумаги с надписью «Русский военный корабль, иди ***** [к черту]». Через два дня милиция задержала гомельчанку Дарью Чурову, а «Желтые сливы» опубликовали видео с ней. По утверждению телеграм-канала, ее поместили в ИВС, но она «имеет все шансы отчалить в тюрьму», в то время как вторая девушка, Ольга Сафронова, «умчалась в Россию».

10 апреля 31-летний житель Столина Андрей Шульжик вышел на городскую площадь с плакатом «Хватит убивать» — его задержали. Через шесть дней правозащитники сообщили, что против него возбудили уголовное дело об участии в экстремистском формировании, однако подробности обвинения неизвестны.

В конце апреля ГУБОП отчитался о задержании мужчины, который «писал деструктив в интернете по спецоперации» и «клеил в подъезде протестные наклейки».

«Диванный воин на полях сражений в интернете воевал за правый сектор, бомбил комментариями российских военных, распространял недостоверную информацию о военных действиях на Украине, а по ночам в подъезде, пока никто не видит, клеил наклейки», — писал телеграм-канал ведомства.

По утверждению силовиков, против задержанного возбудили уголовное дело — при этом ведомство не назвало ни статьи УК, ни его имени.

Тикток: дрель и «откуда готовилось нападение»

В начале мая телеграм-канал ГУБОП выложил ролик с задержанной владелицей тикток-аккаунта Elen888 — по утверждению ведомства, она «получила чистое койко-место в чистой камере с несколькими уголовными составами». Среди причин задержания ведомство называет участие блогерки в послевыборных акциях протеста и «разжигание ненависти по национальному признаку». Позже «Желтые сливы» написали, что против нее возбудили дело о разжигании вражды.

Всего с 24 февраля Elen888 записала около 20 видео, большинство из которых посвящены войне. В ролике ГУБОПа приводится один из последних ее тиктоков. В нем блогерка демонстрирует скриншот с объявлением о продаже дрели в одном из тверских пабликов «Вконтакте»: «Продам набор Metabo за 2тысячи 400рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины». Двухминутный тикток Elen888 — это агрессивное обращение к авторке объявления.

— Буду говорить по-русски, чтобы эта и другие русские мрази меня поняли. Ты же, сука, понимаешь, откуда это, и как это досталось твоему мужу? «Спецоперация», говоришь? ***** [блин], да не смеши ты меня. По-твоему, он это вытащил у врага, с которым он воевал? Да нифига подобного. Украинские военные не ходят на бой наперевес с микроволновками, дрелями и прочими телефонами, которые тебе принесли, — говорит она в видео.

Elen888 — не первая тиктокерка, которой заинтересовались силовики. 26 апреля провластный телеграм-канал «Обратная сторона» запостил видео с бобруйчанином Андреем Белявским, автором аккаунта «У меня вопрос» — по утверждению канала, против него возбудили дело об оскорблении Лукашенко.

— Ролики носили оскорбительный характер по отношению к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Я раскаиваюсь в содеянном, искренне. Приношу извинения. Всем хочу сказать, кто планировал или занимался такой деятельностью: не нужно этого делать, потому что дойдут до каждого и всех найдут. Поэтому не рекомендую этим заниматься, — сказал Белявский на камеру.

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Еще троих студенток-тиктокерок силовики задержали за ролики, в которых обыгрывалась ставшая мемом цитата Лукашенко про «нападение на Беларусь». Они тоже стали героинями «покаянных» видео ГУБОП.

— Студентки и просто «творческие личности» решили хайпануть и потроллить государство, чтобы набрать себе подписчиков в «Tik-Toke» — оказались в ГУБОП. На Революционной, 3 девушкам подсказали более правильное направление развития их социальных сетей, объяснив возможные негативные последствия. Выяснено, что студентки участвовали в акциях протеста в 2020 году, принято решение не ломать им судьбы и оставить на свободе», — написал телеграм-канал ведомства.

«Нет войне» и «эстетические характеристики» заборов

21-летнего брестского граффитисту Роману Бартошу присудили 1 год домашней химии по делу об «осквернении сооружений». 20 марта он оставил возле железнодорожной станции «Брест-Южный» граффити с надписью No war и свой стилизованный автограф. Как пишут правозащитники, почти сразу после этого Бартоша задержали. В суде он полностью признал вину.

За похожие действия 37-летнего минчанина Ивана Коробельникова приговорили к 3 месяцам ареста — он написал «НЕТ ВОЙНЕ» на бетонном заборе «Автокомбината №2». Мужчину тоже признали виновным в осквернении сооружений, а нанесенный (и позже возмещенный) им ущерб оценили на сумму около 15 рублей.

Сам Коробельников в суде рассказал, что оставил надпись под впечатлением от просмотра новостей. Свою вину он признал частично: хотя указанные в обвинении «эстетические характеристики бетонного забора» действительно снизились, тот все же продолжил выполнять свою функцию.

Ленты в волосах и наклейки

5 марта директрисса бобруйской школы №27 вызвала милицию на учительницу истории Ларису Секержицкую — поводом для этого послужила сине-желтая лента в ее волосах. Учительницу задержали прямо во время урока, а позже оштрафовали на 2 240 рублей за «нарушение порядка проведения массового мероприятия».

По информации телеграм-канала «Хрысціянская візія», в конце марта за наклейку на автомобиле с надписью «Украина, прости» греко-католического священника Василия Егорова оштрафовали на 1 600 рублей.

Основанием для штрафа или ареста может стать и выражение своей позиции в собственном доме. 32-летнего минчанина Дмитрия Матюшенко арестовали на 13 суток за несанкционированный пикет из-за надписи No war на окне его квартиры. При этом, по утверждению самого Матюшенко, на момент составления протокола надписи уже не было — осталось только ее фото, которое сосед минчанина передал участковому.