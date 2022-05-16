«Вы еще не читали эту книгу, а уже делаете оценки». Перед обыском в книжном магазине туда пришли Азаренок и Гладкая

Видео первое

Cнимает Людмила Гладкая. Андрей Янушкевич, Станислав Яскевич и Григорий Азаренок (слева направо) стоят на фоне сине-белой стены со словом «разумееш» и книжных полок.

Азаренок. Как думаете, кто на выборах президентских победил?

Янушкевич. Я на подобные вопросы не отвечаю. Я могу ответить без…

Азаренок. Ваше как издателя…

Яскевич. Мы с вами достаточно доверительно общаемся. Почему…

Азаренок. Вы ж издатель, вы несете в свет, просвещение. Вот как вы считаете. Важный вопрос гражданский — кто победил на выборах?

Янушкевич. По официальным данным, победил Лукашенко.

Азаренок. А вы как считаете?

Янушкевич. Что значит как я? Можно я личное мнение оставлю при себе?

Азаренок. Угу. И вы здесь будете, значит, при своем личном мнении по поводу выборов вы будете издавать и продавать книги, да?

Янушкевич. А что в этом плохого? А у вас что, нету личного мнения, у вас все на виду?

Азаренок. У меня совпадает. И я вполне могу об этом говорить, потому что это гражданский вопрос. Это вопросы гражданского строительства. Вы же (на этом месте заметна монтажная склейка) не пирожки же здесь продаете. Книги. Это влияет на умы и так далее. И, значит, вопросы про гражданственность, про существующую власть тоже уместно задавать.

Янушкевич. Подождите. Меня не волнуют, вот как вы сейчас говорите, вопросы гражданственности, политики и так далее. Это все казуистика. Меня интересует…

Азаренок. Ну у вас какое-то особое личное мнение по поводу выборов, да?

Янушкевич. У меня нет никакого особого мнения. Давайте сойдемся на том, что я не комментируют этот вопрос.

Азаренок. Ну, значит, для вас это неудобно, да?

Видео второе

Янушкевич и Азаренок держат в руках крупноформатные подарочные иллюстрированные издания. Яскевич поглядывает в книгу, которую раскрыл Янушкевич, и улыбается.

Азаренок. Как-то вот интересно. Для беларусов история Беларуси на английском и Lithuania. Все с литовскими гербами, с литовскими флагами…

Янушкевич. Слушайте, ну это действительно…

Видео третье

Гладкая протягивает руку к книжной полке, выбирает книгу «Някляеў. Незавершаная аўтабіяграфія» и принимается листать ее перед камерой.

Азаренок. А пра растраляных паэтаў чаму няма?

Янушкевич. Разобрали.

Гладкая. Някляеў?

Азаренок. Некляев? Тоже издали, да?

Янушкевич. Ну, это не наша книжка

Гладкая (продолжая листать, снимает титульный лист, выходные данные и ценник). Так у вас же!

Азаренок. Но вы ее закупили?

Янушкевич. Хм, это книжка «Инбелкульта».

Азаренок. А чего вы его, допустим, советские стихи не издали?

Гладкая. Автобиография интереснее, чем…

Азаренок. Издали бы его советские стихи. Нет? Вот что-то вот последние годы?

Янушкевич. Слушайте. Я волен издавать то, что считаю нужным. То, что захотел. Правда? Вы, когда приходите в ресторан, вам же официант не диктует, что выбирать из меню, правильно?

Азаренок. Ну а почему тогда избрали его биографию? Чем заинтересовала? Потому что он борется с режимом.

Янушкевич. Нет. Потому что пришел автор Сергей Шапран. Ну, вот текст… Я вижу, что человек работал.

Азаренок. И как, продается? Вы ж на коммерческий успех рассчитываете.

Янушкевич. Ну, честно говоря, мы ожидали большего.

Азаренок. Угу. Ну вот не продается, но тем не менее, вы его завозите и так далее.

Монтажная склейка. Гладкая кладет книгу на стол. Яскевич молча листает англоязычное издание по истории Беларуси.

Азаренок. В интервью говорит, что надо было, значит, нам штурмовать здание и так далее. А вы его книгу, тем не менее, вот, кладете себе на полку. Как-то это вот…

Янушкевич. Слушайте. Нас Некляев интересует прежде всего как литератор. Согласитесь, поэт он талантливый.

Азаренок. В советское время особенно. Но его советские стихи никто не издает.

Янушкевич. Они издавались в советское время. Много какие книги издавались в советские времена и сейчас они не издаются.

Азаренок. Ну он там про Комсомол, про партию, про Ленина писал…

Янушкевич. Значит, устарели. У меня такое ощущение, что сейчас про Комсомол стихи…

Азаренок. А какие вам его сейчас нынешние кажутся актуальные?

Янушкевич. Некляева? Я не слежу за его творчеством.

Азаренок. Так вы говорите, что поэт хороший, но за творчеством не следите?

Склейка. Яскевич держит в руках уже другую книгу.

Азаренок. Знаете, как всегда шутят: «Не читал, но осуждаю». Ну так вот вы не читали, но поддерживаете. Наверное просто за политическую…

Янушкевич. Что значит я поддерживаю? Я сказал, что поэт талантливый. И это не только мое мнение.

Гладкая. Поэтому вы спрятали его так низко и прям в уголок?

Янушкевич. Ну я же вам говорю, что это не та книга, которая пользуется, скажем так, максимальным спросом, поэтому ее место ниже.

Видео четвертое

Яскевич кладет на стол книгу Владимира Некляева.

Яскевич. По этой логике вы сейчас можете на полку положить Mein Kampf и сказать: «В чем виноват»? Она же издана давно.

Янушкевич. Стоп. Mein Kampf — это книга, которая занесена в список запрещенной экстремистской литературы. Не путайте. Этой в этом списке нет.

Азаренок. А пра растралынях паэтаў есть у вас? Издавали же.

Янушкевич. Да, издавали…

Видео пятое

Те же, но без книг в руках. При монтаже обрезан ответ Янушкевича на какой-то вопрос, слышны только последние слова.

Янушкевич. … сегодняшнего дня.

Азаренок. Скажите, а вот-вот вы производством занимаетесь в Беларуси, да? А как вот вы к санкциям относитесь против Беларуси? Вот когда другие страны сопредельные, в том числе там, где вы печатаете книги, вот вводят против нас санкции?

Янушкевич. Я к санкциям я отношусь как к имеющемуся факту.

Азаренок. Ну то есть как к дождю, как к снегу, да?

Яскевич (тянется к полке и берет книгу на английском языке). Ну то есть вы, заказывая у них те же самые… эээ… работы, да? По производству книг вы их поддерживаете. Вы не поддерживаете собственного производителя?

Янушкевич. Сейчас мы не заказываем, потому что…

Азаренок. Нет-нет. Вы сказали: «Как к факту». То есть идет дождик, и санкции вводятся.

Янушкевич. Я вам скажу так. Благодаря санкциями мы сейчас в Литве не печатается. Не имеем такой возможности

Азаренок. Так может надо осудить как-то? У вас есть инстаграм. Вы выступите: «Мы осуждаем санкции, потому что мы не можем печатать продукцию».

Янушкевич. Хотите — осуждайте. Я не такой человек, который…

Азаренок. Ну вы ж публичную деятельность ведете. Если б вы занимались продажей пирожков, мы бы вообще претензий не имели. Вы имеете в виду публичную деятельность.

Янушкевич. Я вам еще раз говорю. Сейчас из-за санкций, и это по нам ударило, мы книги в Литве не печатаем.

Азаренок. Но вы тем не менее относитесь к ним как к данности.

Янушкевич. Это невозможно, это создало сложности…

Яскевич. Хорошо.

Видео шестое

Те же. Азаренок жестикулирует, как будто взбивая руками невидимую подушку.

Азаренок. Вы открывались, вы согласовали это как-то с властями, с районом, с исполкомом?

Янушкевич. Не нужно никаких согласований. Мы зарегистрировались в торговом реестре. Уведомили министерство информации. У нас свободная страна. Зачем все согласовывать?

Видео седьмое

Те же.

Яскевич (прикладывая руку к сердцу). Давайте тогда так. Вот прямой вопрос — вы Беларусь любите?

Янушкевич (показывает на стол). Вот вам факты.

Яскевич. А какие факты?

Янушкевич. Большинство книг — на беларуском языке.

Яскевич. Я, например, книги здесь не вижу… эээ… Сергея Григорьевича Мусиенко «Гордость за Беларусь», например. Там, где описаны… эээ…

Азаренок. Андрея Николаевича Муковозчика не хотите тоже здесь продавать?

Янушкевич. Нет.

Азаренок. А почему?

Янушкевич. Это не моя форма.

Азаренок. Очень популярная книга.

Яскевич и Азаренок говорят одновременно, перебивая друг друга.

Яскевич. А Мусиенко, там, где описаны статистические данные…

Азаренок. Вы же говорите, что ориентируетесь только на коммерческий интерес. Вот Муковозчик продается…

Янушкевич. Отлично, еще раз говорю, это не моя форма.

Азаренок. То есть вы все-таки идеологически их как-то подбираете, не коммерчески.

Янушкевич. Мы издаем в основном художественную литературу…

Азаренок. Вот Муковозчик хорошо продается. Вот хорошо продается Муковозчик.

Склейка.

Янушкевич. Я хочу издавать современных, молодых и не совсем авторов.

Яскевич. Чешских, польских, там…

Янушкевич. Нет, я про беларуских. Тут больше проблема с беларускими еавторами, что…

Азаренок. Цыма, Салли Руни.

Янушкевич. …что мало пишут. Поэтому мы…

Яскевич. Как мало? Я вам сейчас, Григорий вам сказал. Муковозчик!

Азаренок. Современник.

Яскевич. Вполне пишет и не мало.

Янушкевич. Я говорю про писателей, а не про публицистов.

Азаренок. Ну, Георгия Марчука…

Склейка.

Гладкая. Детская литература. Сергей Климкович. Идеальные книги. Дети расхватывают. Почему у вас их нет?

Янушкевич. Я же вам говорю. Я выбираю то, что сам издавал.

Яскевич. На чем вы основываетесь?

Янушкевич. Да вот не знаю, на интуции.

Видео восьмое

Гладкая снимает, как Яскевич листает иллюстрированное издание. Виден титульный лист: Владимир Орлов, «Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая».

Гладкая. Ад Рагнеды да Касцюшкі…

Азаренок. Ад Рагнеды да Касцюшкі… Скажите, а про Александра Васильевича Суворова как здесь сказано? Вот у нас есть его Суворовское училище.

Янушкевич. Слушайте, купите книжку и почитайте.

Гладкая. Первая. А будет продолжение?

Азаренок. Вы ж издатель. Я у вас интересуюсь как покупатель. Как покупатель интересуюсь!

Янушкевич. Это не значит, что я читаю все книги.

Склейка. Яскевич держит в руках книгу Орлова.

Яскевич. Вы же говорите, что вы сюда вправе выбирать то, что вы считаете нужным. А как вы посчитали нужным, что это то? Если ее не читали?

Азаренок. Ну вот, допустим, придут к вам ученики Суворовского училища…

Янушкевич. Интуиция.

Яскевич. Интуиция?! Интуиция?! Инвестиции, которые в посольствах выдаются!

Янушкевич. Что? Что вы себе выдумываете?

Азаренок. Придет к вам курсант Суворовкого училища и спросит про эту книжку. И спросит: «Вот мы любим Суворова». Вот что в этой книжке про него написано? Что вы ответите курсантам Суворовского училища?

Янушкевич. Купи и почитай.

Яскевич (сквозь смех). Хороший продавец, я же говорю.

Склейка. Яскевич продолжает перелистывать ту же книгу.

Яскевич. Куды імчыць «Пагоня»?

Азаренок. Куды імчыць «Пагоня»? А куды імчыць «Пагоня»?

Гладкая. А куды? Там есть ответ, кстати?

Янушкевич. Если вы знаете, «Пагоня» это государственный герб Великого княжества Литовского. А книга как раз про эту эпоху.

Азаренок. Угу.

Склейка. Яскевич с запинкой читает:

Мы — беларусы заўтра і сягоння,

Мы — беларусы праз вякі вякоў.

Нястрымная Літоўская Пагоня

Нас кліча бараніць зямлю бацькоў.

Азаренок. Рыгор…

Склейка.

Азаренок. Вот тут про «Битву пад Воршай» сказано.

Гладкая. Ой, это же да, это же самая такое…

Азаренок. Вы, считаю, как вот, хорошая вот тема…

Яскевич. Хорошая тема. Мой родной город.

Янушкевич. Подождите.

Азаренок. Как говорите, «маскалей пабілі», да? «Помні, маскаль, ліцвінскі сапог», да?

Янушкевич. Не занимайтесь сразу оценочными суждениями…

Гладкая. Так это не мы! Это вот змагарство как раз эту тему педалирует.

Янушкевич. Вы еще не читали эту книгу, а уже делаете оценки. Ну стыдно, товарищи.

Гладкая. Так мы акценты рассмотрели!

Склейка. Гладкая, Яскевич и Азаренок продолжают изучать книгу.

Янушкевич. … и сделайте тогда выводы!

Яскевич (снова читает с запинкой). Вы говорите, не читали. Здесь же все написано: «Найвышэйшы гетман Канстанцін Астрожскі разбіваў ворагаў больш чым у шасцідзесяці бітвах. Але найбольшую славу прынесла яму перамога над маскоўскімі захопнікамі пад Воршай».

Янушкевич. Ну и что?

Азаренок. Ну а вы говорите, мы неправильно расставляем оценки. «Помні маскаль ліцвінскі сапог», вот это вот все.

Янушкевич. Слушайте, ну это история.

Яскевич. Это история.

Азаренок. Это история.

Янушкевич. Кто-то захватывал, кто-то защищал. По-разному было.

Яскевич. Великая Отечественная война тоже ж история!

Склейка.

Яскевич. А сами вы сделать отделочную полочку какую-то…

Янушкевич. Почему не интересует? Меня интересует литература…

Видео девятое

Азаренок листает книгу, Гладкая крупным планом снимает страницы.

Янушкевич. Есть куча других издательств, которые издают на русском. А мы занимаем свою нишу. Мы даем людям читать хорошую литературу на их родном языке. Это наша ниша.

Яскевич. Ниша такая слега националистическая, да?

Азаренок (показывая на иллюстрацию). Скажите, а что вот это за парад вот такой вот изображен?

Янушкевич. Что тут националистического?

Яскевич. Ну как. Вы только говорите: «Мы на русском нет», хотя у нас два языка государственных.

Азаренок. Простите, пожалуйста. А можете сказать, вот что это за парад такой изображен вот здесь.

Янушкевич. Ну почитайте подпись. Не я же это книгу писал.

Азаренок. Это очень похоже на ветеранов СС.

Яскевич. Вильня регион…

Азаренок. Солдерз оф генерал Винцас Виткаускас. Это очень, я думаю, интересно для беларусов, про солдатов Виткаускаса. Это же явно легионеры СС.

Янушкевич (вздыхая). Ну я не знаю, кто это.

Азаренок. Ну как, ну вы ж издатель.

Склейка.

Азаренок. А че так много ветеранов СС каких-то литовцев... Сплошь какие-то эсэсовцы.

Янушкевич. Слушайте, свяжитесь с автором, спросите.

Азаренок (показывая на страницу). Во-во, смотрите.

Гладкая. А кто автор кстати?

Яскевич. Ну вы же подбираете ассортимент.

Гладкая. По собственному вкусу.

Азаренок. Это у вас, значит, написано, что это история Беларуси.

Янушкевич (показывая на титульную страницу). Вот, что для меня было самое важное — Беларусь в эпоху ВКЛ.

Азаренок. Ага, а при чем тут ветераны СС литовские?

Яскевич. Это эпоха ВКЛ. Человек сам только что и ответил. Ветераны СС — это тоже эпоха ВКЛ.

Янушкевич. Слушайте, я не читал текста, и вы не читали текста…

Видео десятое

Те же. Продолжают изучать ту же книгу.

Азаренок. А чего вот Литва, Радзивиллы, а Шамякин, допустим, нет.

Янушкевич. Слушайте, Шамякина печатают государственные издательства. Резона нам с ними конкурировать нету. (Склейка) Печатаем оригинальную литературу, основываясь на вкусах читателей.