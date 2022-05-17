Гарри Поттер и «фашистская клоака». Как власти ищут экстремизм на книжных полках

15 сентября 2020 года издательство «Янушкевіч» сообщило, что на беларуской таможне задержали тираж книги Джоан Роулинг «Гары Потэр і таемная зала», напечатанный в Литве. На своей странице в фейсбуке издательство объясняло: таможенники потребовали документ, подтверждающий, что в переводе второй части популярной фантастической эпопеи отсутствуют «призывы к свержению существующей власти в Республике Беларусь».

В тот же день в «Янушкевіче» рассказали, что издательство подготовило письменную справку и предоставило ее «в таможенные органы по месту требования». Таможенный комитет в комментариях для прессы отрицал, что предъявлял к издательству такие требования.

13 января 2021 года сотрудники ДФР пришли в офис издательства «Кнігазбор» и домой к его директору Геннадию Винярскому. Оперативники забрали технику и 150 комплектов наклеек «Нагода для карагода», а 558 экземпляров романа Виктора Мартиновича «Революция» изъяли для «проведения экспертизы». Банковский счет «Кнігазбора» арестовали, но Винярского в тот же день отпустили, взяв с него подписку о неразглашении.

Через два дня сотрудники ДФР пришли к владельцу «Янушкевіча» Андрею Янушкевичу и увезли его на допрос. Силовики также изъяли технику и цифровые носители, банковский счет издательства арестовали, а самого Янушкевича отпустили после допроса.

В тот же день силовики пришли к владельцу сайта Knihi.com Алесю Евдахе и отвезли его на допрос в ДФР. Вечером его отпустили под подписку о неразглашении.

Банковские счета издательств, которых коснулась январская кампания, разблокировали почти через пять месяцев — «Кнiгазбор» и «Янушкевіч» рассказали об этом 9 июня. В этот же день разблокировали и счета сайта Knihi.com.

«Дело "Кнiгазбора" и других издательств закрыто. Технику вернули, книги нет, потому что нет результатов экспертизы», — написал тогда директор издательства в фейсбуке. Подробности «дела издателей» не сообщались.

В апреле 2021 года Минская региональная таможня забрала у «Янушкевіча» на экспертизу тираж романа Альгерда Бахаревича «Собаки Европы», напечатанный в литовской типографии. Издательству не сообщили, что именно будут проверять эксперты, однако в мае оно рассказало, что книгу изучают на предмет «признаков проявления экстремизма». «Собак Европы» в Минской областной экспертной комиссии по оценке информационной продукции читали месяц, а после продлили экспертизу еще на 20 дней «по причинам сложности исследования».

«Мы, конечно, рады, что уважаемые эксперты еще 20 дней будут наслаждаться отличной беларуской прозой, получать удовольствие от красивого и богатого беларуского языка, которым написано это, не побоимся сказать, великое произведение беларуской литературы XXI века, которое определенно войдет в канон мировой литературы», — прокомментировали продление экспертизы в издательстве.

Результаты экспертизы не появились и через 20 дней, а 30 июня «Янушкевіч» оставил в фейсбуке загадочный пост: «Сабакі Эўропы. Плян Б. У дзеяньні».

3 августа издательство объявило о начале продаж «Собак Европы» и уточнило, что новый тираж напечатали «в другой стране, с которой у нас нет границ и таможен. В этом и заключался План Б».

30 декабря «Янушкевіч» напомнило о судьбе «литовского» тиража — «завис на таможне».

В марте 2021 года комиссия по оценке информационной продукции заключила, что «приметы проявления экстремизма» содержит книга «Беларуская нацыянальная ідэя» ведущего «Еврорадио» Змитра Лукашука и философа Максима Горюнова. Книгу напечатали годом ранее. Она составлена по мотивам программы «Ідэя Х», которая выходит на «Еврорадио» и состоит из интервью с беларусами на тему национальной идентичности. В сентябре комиссия нашла в «Беларускай нацыянальнай ідэі» уже «инструкции по взрывному делу».

«Установлены материалы и инструкции по взрывному делу, которые можно использовать в планировании и совершении террористических актов путем подрыва гражданских и (или) военных объектов», — сказано в документе, который обнародовало «Еврорадио».

При этом в республиканском списке экстремистских материалов нет ни «Революции», ни «Собак Европы», ни «Беларускай нацыянальнай ідэі».

Зато в этом перечне оказалась книга журналистов «Белсата» Катерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс». Книга вышла в Киеве летом 2020 года, Игорь Ильяш описывал ее как «неудобную правду о войне в Донбассе и роли Беларуси и белорусских граждан в этом конфликте».

26 марта 2021 года суд в Минске признал книгу «экстремистской».

За два дня до этого на журналиста «Настоящего времени» Романа Васюковича составили протокол за перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности. Поводом стало то, что в декабре 2020 года Васюкович привез в Беларусь два экземпляра «Беларусского Донбасса», которые обнаружили в аэропорту.

В конце марта 2022 года владельцы офиса, которое арендовало издание в Минске, дали ему три дня, чтобы освободить помещение.

«Причины, разумеется, нам не объясняют, прикрываясь таинственной "срочной необходимостью" в наших уютных кабинетах», — писало издательство.

«Янушкевіч» объявил распродажу книг, которые хранились в офисе. В тот же день возле него собралась большая очередь — минчане приходили туда два дня подряд.

14 апреля 2022-го Миниформ на три месяца приостановил деятельность типографии и издательства «Медисонт», которое выпустило книгу «Беларуская нацыянальная ідэя». В ведомстве написали, что «Медисонт» несвоевременно уведомил об изменении сведений об издательстве.

На следующий день Миниформ принял такое же решение в отношении издательства «Галіяфы». По версии ведомства, «Галіяфы» также «нарушило сроки обращения в Министерство информации с уведомлением об изменении сведений». Издательство выпустило, в том числе, роман автора «Собак Европы» Альгерда Бахаревича «Белая муха, забойца мужчын» и издавало книги Адама Глобуса.

Примерно через месяц Миниформ на три месяца приостановил деятельность издательств «Лімарыус» и «Кнігазбор». Последнее выпустило «Революцию» Мартиновича, полтысячи экземпляров которой изъяли для экспертизы. «Лімарыус» печатает воспоминания в серии «Беларуская мемуарная библиотека», а кроме того, издавал политолога Александра Федуту, которого обвиняют в подготовке покушения на Александра Лукашенко.

В конце апреля список «экстремистских» материалов пополнился книгой геральдиста Виктора Ляхора «Военная история Беларуси. Герои. Символы. Цвета». Согласно исковому заявлению прокурора, в ней содержатся «признаки экстремизма в виде реабилитации нацизма». Комиссия обратила внимание на словосочетание «белорусы — легенды диверсионной войны» и постановила, что оно «представляет собой введенный автором неологизм и рассматривается как информационная деятельность, представляющая угрозу информационной безопасности страны путем искажения исторической памяти народа».

— Книга благополучно официально издана, прошла проверку КГБ. В связи с тем, что это одно из немногих ярко иллюстрированных изданий на тему военной истории, я знаю, что она стоит на полках в качестве подарка или в качестве пособия у начальников, в том числе, с большими звездами, — рассказывал Виктор Ляхор «Медиазоне».

«Рисовал тем, кто потом Беларусь катавал? Ну и получи». Книгу художника‑геральдиста Виктора Ляхора, который разработал эмблемы ОМОН и ГУБОПиК, хотят признать экстремистской

Книгу Ляхора в 2019 году выпустило одно из крупнейших беларуских издательств «Харвест», входящее в состав российской группы «АСТ». Прекратить деятельности издательства требует провластная активистка Ольга Бондарева.

«О "Харвесте", куда после верстки в БГУ уходили книги под общей редакцией нациста Тараса, в нашем канале сказано столько, что только ленивый силовик не сможет раскрутить по доказательствам уголовное дело против сей помойки, реабилитирующей нацизм. Ведь книг подобных контора выпустила очень много», — пишет она в своем телеграм-канале.

Наряду с «Харвест» провластная активистка упоминала и издательство «Янушкевіч». Особенно ее возмутила новость об открытии «Кнігаўки» — собственного магазина издательства.

«Кто разрешил устроить в столице сразу после Дня Победы эту фашистскую клоаку? Как вообще это нацистское охвостье смеет работать в Минске и распространять свой трупный яд?» — вопрошала Бондарева.

16 мая на открытие магазина пришли сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок, сотрудница газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и провластный активист Станислав Яскевич. Следом за ними в книжный магазин с обыском явились силовики.

«Вы еще не читали эту книгу, а уже делаете оценки». Перед обыском в книжном магазине туда пришли Азаренок и Гладкая

Позже Гладкая написала, что силовики задержали Янушкевича и «кассиршу книжного». Правозащитный центр «Вясна» пишет, что речь идет о ведущей подкаста о беларуской литературе «Белліт» Анастасии Карнацкой — она перестала выходить на связь.

Гладкая добавила, что силовики изъяли в «Кнігаўке» 200 книг, а по 15 изданиям будет «проведена экспертиза». По словам пропагандистки, Янушкевич вел переписку с офисом Светланы Тихановской, а сотрудники издательства «имели отношение к редактированию некоторых деструктивных телеграм-каналов».