«У нас 17 человек нет ни среди мертвых, ни среди живых». Как в Украине организован поиск пропавших из‑за войны

Когда родственники искали своих родных, им говорили: «Залазь в рефрижератор, ищи». Депутат из Бучи организовала поиск пропавших и опознание погибших

Адвокат и депутат Бучанского городского совета Екатерина Украинцева с начала войны оставалась в Буче, организовывала территориальную оборону и публично рассказывала об обстановке в поселке. 9 марта, по словам депутата, ей передали, что российские военные на блокпостах интересуются ею. Тогда Украинцева вместе с семьей уехала из города — паспорт она «потеряла», а у ее мужа другая фамилия, поэтому она без проблем выбралась в Киев.

В столице депутат организовала координационный центр и призвала бучанцев присоединиться — в итоге собралась команда из 25 человек. Они занимались гуманитарной помощью своему городу. Например, загружали коробки со всем необходимым в автобусы, которые ехали в Бучу, чтобы эвакуировать людей.

2 апреля, когда Буча вернулась под контроль Украины, Екатерина Украинцева вернулась домой и сразу начала собирать свидетельства преступлений. К ней в том числе обращались люди с просьбой помочь в поиске родственников. «Сначала, честно говоря, я никак не реагировала на это и говорила, что им нужно обратиться в полицию, официальные источники», — вспоминает она.

Поняв, что у полиции и так очень много работы, депутат вызвалась помочь: «Я решила, что раз уж люди ко мне обращаются, то я могу взять несколько заявок и попробовать сама их обработать. Какой-то опыт я имею, я все-таки училась на следователя».

В соцсетях она попросила о помощи, и ей написали два бывших полицейских из Бучи. Первой заявкой, которую они обработали, было обращение сына священника Мирона Зваричука.

«Я хотел сказать, что это был кошмарный сон, но это был не сон». Фотография из Бучи помогла сыну найти и похоронить отца

Украинцева вспоминает, что сначала ее команда определила, где жил Зваричук: «Нам нужно было понять весь его путь, куда он шел, какой мог быть транспорт, кого он мог встретить». Волонтеры детально опросили хозяйку дома и соцработницу, которая рассказала ей о еде, за которой и отправился священник перед исчезновением.

Дальше депутат и ее помощники опросили людей по пути движения Зваричука и нашли двух свидетелей: один видел священника, убегающего от российских солдат, а второй рассказал о том, что где-то неподалеку в смотровой яме в гараже нашли чей-то труп. «Мы не знали, где именно. По обстоятельствам мы предположили, что это мог быть он, но гараж найти не могли», — говорит Екатерина.

К тому моменту она уже создала телеграм-канал «Загиблі на території Бучанського району», где морги публикуют фото трупов и данные о погибших. Екатерина сбросила ссылку на него сыну священника Владимиру Зваричуку. В один из дней он увидел там фото своего отца и сообщил об этом Украинцевой: «А днем мне местная жительница сбросила публикацию Криса с фотографией погибшего».

Депутат вспоминает другую заявку, которую обрабатывала ее команда: с сообщением о пропаже обратились родственники академика, профессора и изобретателя медоборудования Николая Колбуна. В его дом в Буче выстрелили из танка, но тело мужчины не нашли, а соседи его не видели, никаких свидетельств о нем не было.

Родственники нашли фото трупа и предположили, что это Николай Колбун, но решили провести ДНК-экспертизу, для которой требовались его личные вещи. «Это оказалось сложностью, потому что родственники за границей, правоохранительные органы не имеют права входить в дом без родственников — даже чтобы взять образцы ДНК. — объясняет Екатерина. — Ну, идем: я с удостоверением ТРО, беру своего коллегу-депутата, еще одного [из] ТРО, берем соседей в качестве понятых, включаем видео, берем с собой сапера, который заходит, проверяет сначала растяжки. Зашли в комнату, нашли зубную щетку, ботинки, очки, станок бритвенный с остатками волос. Мы их в кулечек запаковали, сняли родственникам видео, передали образцы».

Экспертиза в итоге не подтвердила, что это пропавший профессор, а от Красного креста пришла информация, что мужчину ранили и пытали, а затем вывезли в госпиталь в Беларуси, добавляет Украинцева. Другой информации о судьбе мужчины нет до сих пор.

Вскоре весь поиск пропавших, по словам депутата, превратился в поиск тел — в основном все они оказывались убитыми, поэтому нужно было организовать поиск в моргах. Екатерина говорит, что изначально мест в моргах не хватало, а тела складывали друг на друга в рефрижераторе: «Когда родственники искали своих родных, им говорили: "Залазь в рефрижератор, ищи". А ты залазишь — и там лежит несколько рядов тел в черных мешках. Чтобы найти своего, нужно каждый мешок открыть. Такое себе занятие».

Один местный житель, вспоминает Екатерина, похоронил в огороде своего погибшего сына. Позже для следственных действий, вскрытия и установления причины смерти тело забрали. А когда пришло время отдать тело отцу, тому пришлось «три дня рыться в рефрижераторе», чтобы найти сына.

Украинцева вспоминаеет другую историю: мать не могла смотреть на трупы в рефрижераторе, поэтому целую неделю стояла возле него и просила заходящих внутрь людей попытаться найти и ее сына. Вскоре тело ее сына нашли.

Екатерина Украинцева договорилась с полицейскими, работниками моргов, водителями и ритуальщиками «сделать инвентаризацию тел, привезти еще один рефрижератор, перекладывать тела, отдельно установленных и неустановленных».

«То есть подняла небольшой кипиш на местном уровне», — рассказывает она. Кроме того, Красный крест установил палатки и генераторы для обогрева, чтобы люди могли согреться, пока ищут тела своих родных, а также предоставил патологоанатомов.

«Сейчас уже в принципе большинство нашло своих среди погибших. У нас есть только 17 человек, которых нет ни среди мертвых, ни среди живых. То есть пропавшие без вести. Они могут быть или в плену, или тела их еще где-то не откопали», — говорит депутат.

Теперь Екатерина Украинцева уже не занимается поиском пропавших, потому что полиция, по ее словам, наладила свою работу и справляется с ней.

«Первоначальная задача — это проконсультировать». Как украинцам помогает крупная волонтерская организация

Глава гуманитарного отдела Украинской Волонтерской Службы (УВС) Виктория Зацнова рассказывает, что в ее отделе поиск пропавших — это только одно из десяти направлений, среди которых — организация гумпомощи и поддержка военных. Всего в УВС около 140 волонтеров и сотни небезразличных людей, которые помогают с небольшими задачами.

Поиском пропавших занимается всего четыре человека во главе с координатором, который имеет опыт в этой теме — для сравнения, в организации гумпомощи задействовано 30 человек. Изначально направления по поиску пропавших и вовсе не было, но в службу стали приходить такие запросы: «Мы поняли, что нам нужно на это отреагировать, и мы внесли изменения в нашу работу».

Команда работает с 10 утра до полуночи по двухчасовым сменам. Так как волонтеры — это студенты и старшеклассники, у них нет возможности отрабатывать целый день.

Когда волонтеры получают в чат-боте запрос на поиск пропавшего, сначала они верифицируют это обращение: проверяют соцсети человека и другую информацию. Затем они, по словам Виктории, стараются «эмоционально разрядить человека» и объяснить, что организовать поисковую группу сейчас сложно и небезопасно. «Поэтому мы даем максимальную информацию о том, как человек самостоятельно может заниматься поиском», — говорит девушка.

Первое, что советуют людям волонтеры — попытаться связаться с теми, кто потенциально может быть поблизости с пропавшим: соседи, близкие, друзья в том же городе. «Связь сейчас очень нестабильная, поэтому нужно пробовать очень разные каналы коммуникации с теми, кто там есть», — объясняет Виктория.

Следующий шаг — обратиться в местные каналы и чаты, где публикуют информацию о поиске пропавшего. Это полезно еще и тем, что в таких каналах сообщают, что в целом происходит в городе и публикуют различные списки, в которых может оказаться пропавший.

По словам Занцовой, важно проверять каналы в том числе со списками людей, депортированных в Россию или самопровозглашенные ЛНР и ДНР: «Также могут быть списки погибших людей. Если говорить про Мариуполь, то у нас есть ссылка на гугл-диск, где собирают такие списки погибших людей просто на листочках, куда выписывают имена и фамилии, фото распространяются, чтобы люди могли проверить, есть ли их близкие. Есть списки тех, кто был эвакуирован на территории Украины».

В случае пропажи человека Виктория Зацнова советует в первую очередь обращаться в Международный комитет Красного креста — там можно получить информацию, попал ли человек в плен, и сотрудники организации запрашивают немедленный доступ к пленному; уведомить о пропаже мониторинговую миссию ООН.

Она перечисляет украинские организации: Национальное информационное бюро и Объединенный центр по поиску и освобождению пленных; волонтерские инициативы «Пошук зниклих» и «Знайди рідних».

«Не менее важно информировать о том, что вы нашли своего пропавшего родного. Потому что люди все-таки будут и дальше тратить свое время, чтобы помочь вам с поиском», — объясняет Виктория.

По ее словам, все эти совееты пригодились и ей самой. Последние пару лет Занцова живет в Одессе, но ее семья осталась в Чернигове и не смогла уехать после начала войны. Ее мать оставалась единственной сотрудницей в цеху тестомешания на местном хлебозаводе.

Виктория договорилась с матерью созваниваться каждый вечер, но в один из дней она не дождалась звонка: «Она всегда мне первой звонила, потому что я в принципе не могла до нее дозвониться никогда. Я тогда старалась держать себя в руках и ждала следующий день, но тогда она мне опять не позвонила. И с учетом всей ситуации и обстрелов, которые были на тот момент регулярные на Черниговщине, я решила, что нужно действовать».

Занцова пыталась связаться с соседями через их детей, звонила знакомым и подругам матери.

«Когда я уже обзвонила максимально всех людей, одна из маминых подруг, поскольку они вместе с ней работают, смогла передать ей эту информацию и потом уже, когда немного стабилизировалась связь, моя мама смогла до меня дозвониться. К счастью, все было хорошо», — выдыхает Виктория.

За время работы волонтеры УВС получили около 500 заявок о помощи в поиске пропавших, и, говорит Виктория, обработали все без исключения. Она уточняет, что первоначальная задача — это проконсультировать человека и объяснить, где он может получить помощь напрямую: «Мне сложно сказать, сколько мы конкретно людям помогли. Не всегда удается получить обратную связь от человека, нашелся ли пропавший. Но таких случаев было очень много, что было удивлением для меня», — говорит она.

«Волонтеры подписаны на миллион телеграм-каналов». Проект журналистов украинского телеканала

Журналистка телеканала «1+1» и ведущая программы «Светская жизнь» Катерина Осадча в первую же неделю войны запустила проект по поиску пропавших людей: «Мне стало приходить очень много запросов [с просьбой] опубликовать в инстаграме сообщения о пропавших людях, так как у меня большая аудитория там. Стало понятно, что нужен ресурс, где будут эти объявления собраны все вместе. И вот буквально от идеи до появления ресурса прошел час».

Всего в команде проекта «Пошук зниклих» 25 человек. Это сотрудники редакции и волонтеры. Их главная платформа — одноименный телеграм-канал, где публикуют информацию о пропавших людях.

Катерина отмечает, что вся команда проекта работает как волонтеры и сотрудничает с государством: «Потому что волонтеры — это те люди, которые могут вот сейчас, в эту минуту встать и сделать. Сотрудничество состоит в том, что к нам обращаются очень многие, так как в связи с моей публичностью есть доверие. Это обмен информацией с полицией, потому что в поиске пропавших полиция — ключевой ресурс».

Тем не менее, говорит журналистка, ее проект — это «народный поиск»: пропавших находят при помощи других людей. Например, кто-то может подойти к пострадавшему при обстреле дому и поискать человека, который там живет.

Команда «Пошука зниклих» собирает списки эвакуированных, внутренне перемещенных, тех, кто находится в больнице, укрывается в бомбоубежище и получает гуманитарную помощь. И нередко бывает такое, что в базе волонтеров обнаруживают информацию о человеке, на поиск которого подали заявку. Таким образом люди узнают, что их близкий «как минимум жив».

Команда проекта собирает «любую информацию из больниц так называемых ДНР и ЛНР, куда тоже привозят людей из Мариуполя». Волонтеры, говорит Катерина, «подписаны на миллион телеграм-каналов, которые существуют, и не только», и пользуются контактами на местах.

Сложнее всего найти тех, кого незаконно вывезли в Россию — зачастую они не могут выйти на связь или боятся, а достать списки таких людей крайне сложно, рассказывает Катерина.

«Пока еще была оккупация Бучи, Ирпеня и Гостомеля, были случаи, когда людей вывозили в Беларусь. И мы находили волонтеров, мы старались найти контакты и помогать людям выезжать из Беларуси. И мы благодарны всем "бело-красным", кто нам помогал», — говорит журналистка.

В утреннем шоу на телеканале «1+1» журналисты показывают сюжеты о пропавших и нашедшихся людях, и это иногда помогает: «Мы показали историю семьи, где племянник потерял свою тетю, которая по сути ему была самым родным человеком. Они из Донецкой области, долго не выходили на связь, и после эфира ему позвонила женщина, которая имеет связь с людьми, которые находятся рядом с этой семьей в бомбоубежище. Эта женщина каким-то образом связывается с людьми в бомбоубежище, а те — с семьей мужчины. Нельзя сказать, что мы объединили семью, потому что они продолжают находиться в оккупации, но тем не менее мы узнали, что они живы».

За время войны в «Пошук зниклих» прислали больше 18 тысяч объявлений, но количество найденных Катерина назвать затрудняется: люди не всегда уведомляют волонтеров, что их родные вышли на связь. Но как минимум две тысячи человек «каким-либо образом нашлись».

«Сейчас люди, которых ищут — это люди пропавшие, мы их не считаем без вести пропавшими, потому что есть надежда, что они как-то выйдут на связь или после деоккупации Мариуполя мы найдем часть людей. А вот без вести пропавших людей после окончания войны, я уверена, к сожалению, будет очень много», — считает Катерина.